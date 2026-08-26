L'aggiunta di ulteriori fonti di domanda spesso massimizza la monetizzazione. Tuttavia, l'integrazione della domanda di Google nei widget MGID può comportare una maggiore concorrenza, una monetizzazione più elevata e un rendimento totale per pagina più alto, senza interferire con la configurazione già in uso dagli editori.

Gli editori che cercano di massimizzare la monetizzazione spesso utilizzano diverse fonti di domanda sulla stessa pagina. Ciò solleva però alcuni interrogativi: se Google Ad Manager (GAM) o un altro partner di monetizzazione è già attivo sul sito, ha ancora senso abilitare la domanda di Google all’interno dei widget MGID?

La risposta breve è sì. L’aggiunta della domanda di Google ai widget MGID crea ulteriore concorrenza per l’inventario nativo senza sostituire né sottrarre ricavi ai posizionamenti banner esistenti.

Posizionamenti separati, aste separate

La preoccupazione principale è la cannibalizzazione. Il timore è che, se la domanda di Google è già presente altrove nella pagina, gli editori possano supporre che abilitarla all’interno di MGID comporti semplicemente uno spostamento dei ricavi da un posizionamento all’altro.

Tuttavia, i posizionamenti vengono monetizzati in modo indipendente. Un banner display, un widget nativo e un posizionamento video rappresentano un inventario separato, con aste che si svolgono per ogni singola opportunità pubblicitaria.

All’interno di un widget MGID, la domanda di Google è semplicemente un’altra offerta pubblicitaria che compete nell’asta di quel posizionamento insieme alle fonti di domanda esistenti di MGID. Se la domanda di Google prevale all’interno di un widget MGID, vince l’asta per quel posizionamento nativo. Non prende il sopravvento né sostituisce le aste in corso per i posizionamenti dei banner in altre parti della pagina.

Ciò significa che l’aggiunta della domanda di Google a un widget MGID crea maggiore concorrenza per quello specifico posizionamento nativo, anziché sottrarre domanda al resto della pagina.

Di conseguenza, gli editori possono mantenere la loro configurazione esistente per GAM o banner, ampliando al contempo il bacino di domanda in competizione all’interno dell’inventario MGID.

Formati diversi attraggono una domanda diversa

C’è un altro motivo per cui una domanda aggiuntiva può creare valore incrementale. La domanda degli inserzionisti non è distribuita in modo uniforme su tutti i formati pubblicitari. Formati diversi attraggono tipi di campagne, obiettivi e budget degli inserzionisti diversi. Gli spazi nativi tendono a supportare obiettivi di performance e di scoperta dei contenuti. L’inventario display tende a soddisfare una gamma più ampia di obiettivi legati al marchio e alla notorietà.

Per gli editori, ciò significa che abilitare la domanda di Google all’interno di MGID consente all’inventario nativo di accedere a un bacino di inserzionisti che altrimenti potrebbero non fare alcuna offerta per quel posizionamento.

Più fonti di domanda → maggiore concorrenza per l’impression → una migliore opportunità per massimizzarne il valore.

E gli annunci duplicati?

Un’altra preoccupazione comune è se l’utilizzo della domanda di Google su diversi posizionamenti possa portare lo stesso utente a vedere annunci duplicati su una stessa pagina.

Ci sono due fattori che contribuiscono a ridurre questo rischio:

Controlli sulle creatività: Google applica controlli per gestire la modalità di pubblicazione delle creatività nell’inventario.

Google applica controlli per gestire la modalità di pubblicazione delle creatività nell’inventario. Formati diversi: i widget nativi di MGID e i banner display standard sono visivamente distinti per formato, dimensioni e presentazione.

Differenziare i widget nativi dai posizionamenti display standard aiuta a mantenere un’esperienza utente coerente, consentendo al contempo la monetizzazione di entrambi i formati sulla stessa pagina.

Una maggiore domanda comporta un aumento dei tempi di caricamento della pagina?

L’aggiunta di una fonte di domanda potrebbe sembrare l’aggiunta di un ulteriore livello allo stack pubblicitario dell’editore, il che potrebbe sollevare preoccupazioni riguardo al caricamento della pagina. In questo caso, tuttavia, la domanda di Google compete all’interno di un posizionamento MGID già esistente e già monetizzato.

Non è necessario creare uno spazio pubblicitario aggiuntivo né sostituire la configurazione GAM esistente. Poiché non viene aggiunto alcun nuovo posizionamento, non vi sono ulteriori richieste pubblicitarie, script o rendering che potrebbero rallentare la pagina.

Il risultato è una maggiore concorrenza all’interno di un’opportunità di monetizzazione esistente, senza aggiungere un altro posizionamento pubblicitario né alcun carico aggiuntivo alla pagina.

Perché la diversificazione della domanda è importante

Nessun singolo partner di monetizzazione ha accesso a tutti gli inserzionisti né offre le migliori prestazioni in ogni formato. Ecco perché la diversificazione è una parte importante della strategia di monetizzazione degli editori. Anziché affidarsi a un’unica fonte di domanda, gli editori possono consentire a diversi partner di confrontarsi nei contesti in cui ottengono i risultati migliori.

Un editore può, ad esempio:

continuare a monetizzare i banner display tramite la propria configurazione GAM esistente;

utilizzare MGID per gli spazi nativi;

abilitare una domanda aggiuntiva, inclusa quella di Google, all’interno di quei widget MGID;

consentire a ciascun posizionamento di massimizzare autonomamente le proprie opportunità di monetizzazione.

L’obiettivo è aumentare la quantità di domanda qualificata in competizione per l’inventario di cui gli editori già dispongono.

Più concorrenza, stessa configurazione

Abilitare la domanda di Google all’interno dei widget MGID aggiunge un’altra fonte di concorrenza specificamente per il loro inventario nativo, mantenendo intatta il resto della loro configurazione.

I potenziali vantaggi sono chiari:

maggiore concorrenza all’interno degli spazi nativi MGID;

all’interno degli spazi nativi MGID; accesso a una domanda aggiuntiva da parte degli inserzionisti per l’inventario nativo;

per l’inventario nativo; maggiore diversificazione della domanda all’interno della pagina;

all’interno della pagina; nessuna necessità di sostituire gli attuali spazi GAM o banner;

o banner; maggiori opportunità per massimizzare il rendimento totale della pagina.

In breve, l’aggiunta della domanda di Google a MGID è un modo per trarre maggior valore dall’inventario già a disposizione degli editori.

Sei pronto ad attirare nuova domanda verso i tuoi spazi pubblicitari nativi? Contatta il tuo account manager MGID per abilitare la domanda di Google nei tuoi widget. La configurazione richiede solo pochi minuti e non comporta alcuna modifica alla configurazione esistente dei GAM o dei banner.