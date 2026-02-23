Jika Google adalah mitra monetisasi utama Anda, kemungkinan besar Anda pernah mengalami slot iklan kosong. Sebuah penempatan dimuat, tetapi tidak ada iklan yang muncul. Hal ini terjadi ketika Google mengembalikan respons no-fill. Bahkan persentase kecil no-fill pada halaman dengan traffic tinggi dapat secara signifikan mengurangi total pendapatan. Sering kali, masalah ini tidak disadari dan dapat menimbulkan dampak monetisasi yang cukup besar bagi penerbit.

MGID Backfill Shield membantu Anda memonetisasi impresi tersebut tanpa menggantikan strategi monetisasi yang sudah ada. Ketika Google tidak menayangkan iklan, MGID secara otomatis mengisi penempatan dengan demand terpilih. Ketika Google menayangkan iklan, tidak ada yang berubah.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan cara kerja Backfill Shield dan bagaimana solusi ini dapat meningkatkan strategi monetisasi Anda.

Cara Kerja MGID Backfill Shield

Logikanya sederhana: Anda tetap mempertahankan penempatan dan format Google yang ada seperti biasa.

Ketika sebuah penempatan Google tidak mengembalikan iklan, MGID Backfill Shield akan aktif dan menayangkan demand di atas penempatan yang kosong. Jika Google mengisi slot tersebut, Backfill Shield tetap tidak aktif.

Proses ini berjalan otomatis di latar belakang. Pengaturan utama Anda tetap tidak berubah, dan Google tetap menjadi sumber demand utama Anda.

Dampaknya terhadap Pendapatan Anda

Backfill Shield memungkinkan Anda memonetisasi impresi yang sebelumnya tidak menghasilkan pendapatan.

Alih-alih penempatan kosong, Anda dapat:

melayani demand MGID;

memperoleh pendapatan tambahan;

meningkatkan total yield per halaman.

Artinya, Anda mendapatkan pendapatan tambahan dari traffic yang sudah Anda miliki.

Selain itu, MGID juga menawarkan Internal Exchange melalui penempatan backfill, yang dapat membantu meningkatkan kedalaman sesi, menghasilkan lebih banyak pageview, serta menciptakan aksi tambahan yang dapat dimonetisasi dalam kunjungan multi-halaman.

Bagi penerbit yang berfokus pada pertumbuhan pemirsa, opsi ini menambahkan lapisan potensi monetisasi jangka panjang. Penerbit juga dapat mengaktifkan Passage Ads untuk menghasilkan pendapatan di antara tampilan artikel.

Format Google yang Didukung

Backfill Shield bekerja dengan berbagai jenis penempatan Google yang umum digunakan, termasuk:

Banner display in-article

Iklan sticky bottom (anchor)

Penempatan sticky top

Format interstitial dan vignette

MGID merancang Backfill Shield agar selaras dengan berbagai jenis penempatan Google. Dengan begitu, pengalaman pengguna tetap konsisten dengan tata letak situs Anda.

Opsi Aktivasi yang Fleksibel

Anda dapat mengaktifkan backfill sesuai dengan kebutuhan pengaturan Anda.

1. Aktivasi Otomatis pada Semua Penempatan yang Memenuhi Syarat

Opsi ini memungkinkan MGID memantau dan mengisi penempatan yang didukung di seluruh situs Anda secara otomatis.

Cocok jika:

Anda ingin aktivasi cepat;

Situs Anda memiliki banyak penempatan;

Anda ingin mengoptimalkan backfill secara menyeluruh di seluruh situs.

Setelah diaktifkan, impresi no-fill yang memenuhi syarat akan dimonetisasi secara otomatis.

2. Aktivasi untuk Penempatan Tertentu

Jika Anda menginginkan kontrol lebih besar, Anda dapat mengaktifkan backfill hanya untuk penempatan tertentu.

Opsi ini bermanfaat jika:

Anda ingin menguji performa terlebih dahulu;

Halaman atau segmen traffic tertentu memiliki tingkat no-fill lebih tinggi;

Anda menjalankan eksperimen dan memilih peluncuran bertahap.

Siapa yang Perlu Mempertimbangkan Backfill Shield

Fitur ini sangat relevan jika:

Sumber monetisasi utama Anda adalah Google;

Anda melihat tingkat no-fill yang terukur;

Anda ingin pendapatan tambahan tanpa menggantikan Google;

Anda ingin meningkatkan yield menggunakan traffic yang sudah ada.

Secara keseluruhan, jika Anda sesekali mengalami respons no-fill, Backfill Shield membantu mengubah impresi yang terlewat menjadi pendapatan.

Aktivasi Mudah dengan Pengaturan Minimal

Backfill Shield tidak memerlukan perubahan pada konfigurasi Google Anda yang sudah ada. Jika MGID sudah terpasang di situs Anda, proses aktivasi sangat mudah dan dilakukan dari sisi MGID. Anda hanya perlu mengonfirmasi penempatan mana yang ingin dihubungkan dengan Backfill Shield.

Tim kami akan menangani sisanya: pengaturan dan aktivasi. Setelah diaktifkan, sistem bekerja secara otomatis dan tidak memerlukan penyesuaian manual berkelanjutan.

Penutup

Impresi no-fill adalah bagian normal dari setiap pengaturan monetisasi berbasis Google. Pertanyaannya adalah apakah Anda ingin impresi tersebut tetap kosong atau menghasilkan pendapatan.

MGID Backfill Shield membantu Anda menangkap nilai tambahan dari traffic yang sudah ada sambil tetap menjadikan Google sebagai mitra demand utama.

Jika Anda ingin mengaktifkan Backfill Shield, hubungi manajer MGID Anda untuk memulai.