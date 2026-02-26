Alat AI generatif seperti Midjourney telah mengubah cara materi iklan dibuat; namun, ketika digunakan dalam lingkungan periklanan, tidak semua AI diciptakan sama. Artikel ini membandingkan MGID GenAI dengan Midjourney, menjelaskan mengapa generator gambar serbaguna sering kali kurang cocok bagi pengiklan.

Membuat gambar kini tidak pernah secepat ini berkat AI generatif. Sebuah prompt dimasukkan, lalu visual yang sudah dipoles langsung dihasilkan, sempurna untuk inspirasi dan eksperimen cepat.

Namun, periklanan memiliki batasan yang tidak diperhitungkan oleh alat materi iklan AI umum. Visual yang terlihat kuat secara terpisah mungkin tidak cocok untuk penempatan native, mungkin perlu diubah ukurannya, atau gagal dalam moderasi. Dalam lingkungan berbasis performa, pembuatan materi hanyalah langkah pertama, sementara implementasi menentukan hasilnya.

MGID GenAI mendekati pembuatan gambar dari realitas dunia periklanan, menghasilkan visual yang dirancang untuk penempatan iklan, bukan sekadar output artistik mandiri.

Untuk memahami perbedaannya, penting untuk melihat lebih dari sekadar kualitas gambar dan menilai bagaimana masing-masing platform menghasilkan materi iklan dalam konteks lingkungan periklanan yang sebenarnya.

Apa Itu Midjourney dan Untuk Apa Ia Dirancang

Midjourney adalah alat gambar generatif yang dibuat untuk mengubah prompt teks menjadi visual. Alat ini tidak berada di dalam platform iklan, dashboard, atau metrik performa. Nilai utamanya adalah kecepatan kreatif, memungkinkan eksplorasi ide visual lebih cepat dibandingkan alur kerja desain tradisional.

Bagi marketer, hal ini membuat Midjourney sangat berguna pada tahap ide. Dalam hitungan menit, tim dapat mengeksplorasi berbagai interpretasi visual tanpa brief panjang, antrean produksi, atau penundaan.

Di Mana Midjourney Cocok dalam Workflow Marketing

Midjourney paling efektif ketika tugasnya adalah penemuan ide kreatif.

Contoh penggunaan umum meliputi:

menghasilkan arah visual untuk kampanye;

mengeksplorasi gaya sebelum berkomitmen pada produksi;

membuat moodboard atau pratinjau konsep;

menghasilkan visual draft untuk diskusi internal atau pengujian awal.

Dalam situasi ini, presisi dan kepatuhan tidak sepenting volume dan variasi. Tujuannya adalah menemukan kemungkinan baru, dan di sinilah Midjourney benar-benar unggul.

Hal yang Tidak Diketahui Midjourney

Setelah sebuah gambar keluar dari Midjourney dan masuk ke kampanye aktif, gambar tersebut menjadi bagian dari faktor yang tidak dapat diakses oleh alat ini.

Midjourney tidak mengetahui:

format apa yang harus dipenuhi oleh gambar;

apakah tata letaknya bekerja dengan baik dalam penempatan native berukuran kecil;

apakah visual tersebut memenuhi standar kepatuhan platform;

bagaimana headline dan visual akan tampil bersama dalam blok iklan native;

apakah gambar dioptimalkan untuk kegunaan periklanan.

Dari perspektif Midjourney, setiap gambar sudah selesai pada saat dibuat. Namun dari perspektif pengiklan, justru di situlah pekerjaan sebenarnya dimulai.

Kesenjangan Operasional bagi Pengiklan

Menggunakan Midjourney dalam periklanan berbayar menciptakan alur kerja tambahan yang bersifat manual:

Membuat gambar melalui prompt.

Mengekspor gambar.

Mengubah ukuran dan menyesuaikan format iklan.

Memeriksa kepatuhan.

Mengunggah kembali aset yang telah direvisi ke platform periklanan.

Alur ini memang dapat digunakan, tetapi sulit untuk diskalakan. Seiring meningkatnya volume kampanye, jumlah adaptasi manual juga meningkat. Apa yang awalnya terasa seperti pembuatan cepat sering kali berubah menjadi beban operasional sebelum kampanye diluncurkan.

Ini bukan keterbatasan Midjourney, melainkan refleksi dari tujuan awalnya: eksplorasi kreatif.

Untuk memahami bagaimana AI yang dirancang khusus untuk periklanan menghasilkan gambar secara berbeda, kita perlu melihat MGID GenAI, sebuah sistem yang dibuat untuk menciptakan visual yang siap digunakan dalam lingkungan periklanan nyata.

Apa Itu MGID GenAI?

MGID GenAI adalah serangkaian kemampuan berbasis AI yang dibangun langsung di dalam platform MGID, bekerja bersama fitur pengaturan kampanye, penargetan, dan manajemen aset.

Sementara sebagian besar alat generatif dimulai dari prompt yang berfokus pada estetika atau suasana, MGID GenAI dimulai dari kebutuhan periklanan: logika penempatan, batasan format, dan kegunaan dalam lingkungan native. Pembuatan materi iklan MGID dibentuk bukan hanya oleh ide, tetapi juga oleh kebutuhan implementasi yang praktis.

Dari Pembuatan Gambar Menjadi Aset Iklan Siap Pakai

MGID GenAI dibangun berdasarkan kebutuhan produksi periklanan nyata. Alih-alih menghasilkan visual mandiri yang memerlukan penyesuaian tambahan, alat ini menciptakan aset yang secara khusus terstruktur untuk lingkungan native.

Gambar yang dihasilkan:

dibuat dalam format dan rasio aspek yang benar;

disusun untuk visibilitas thumbnail dan penempatan berbasis feed;

dirancang untuk mendukung integrasi headline;

selaras dengan pedoman platform sebelum muncul di dashboard.

Selain visual, MGID GenAI juga dapat menghasilkan elemen pendukung seperti judul dan call-to-action yang sesuai dengan format iklan native. Pelabelan AI yang jelas serta proses peninjauan bawaan membantu mengurangi hambatan sebelum peluncuran. Hasilnya adalah materi iklan yang siap digunakan langsung dalam kampanye.

Ingin melihat lebih dalam tentang alat generatif MGID? Jelajahi panduan lengkap kami tentang MGID GenAI features, di mana kami membahas text-to-image, image-to-image generation, ad copy berbasis AI, dan prediksi performa secara detail.

MGID GenAI vs. Midjourney: Perbedaan Tujuan dan Desain

Secara sekilas, baik Midjourney maupun MGID GenAI sama-sama menghasilkan gambar menggunakan model AI. Perbedaannya terletak pada filosofi desain dan tujuan penggunaan.

Midjourney dibuat untuk eksplorasi kreatif. Alat ini memprioritaskan interpretasi artistik, kekayaan visual, dan eksperimen gaya.

MGID GenAI dibuat untuk lingkungan periklanan. Alat ini memprioritaskan kejelasan, kompatibilitas penempatan, dan keselarasan dengan format iklan.

Midjourney MGID GenAI Fokus utama Pembuatan visual artistik Pembuatan visual berorientasi periklanan Kesadaran konteks Tidak ada Logika penempatan iklan native Jenis output Gambar mandiri Aset visual siap iklan Optimasi format Manual Terintegrasi

Untuk memahami perbedaan ini secara lebih jelas, mari lihat bagaimana kedua alat tersebut merespons ide materi iklan yang sama dalam berbagai skenario.

Contoh 1: Evergreen Lifestyle (Skincare / Anti-Aging)

Produk Tujuan materi iklan Krim pelembap atau serum asam hialuronat Menjauh dari kecantikan “studio-perfect” yang terlihat terlalu artifisial sambil tetap mempertahankan estetika premium. Kulit harus terasa hidup: terhidrasi, bernapas, dan nyata.

Output Midjourney

Basic prompt: “Middle-aged woman applying face cream in a bathroom, looking in the mirror, shelf with cosmetics in background, realistic.”

Hasil umum: Meskipun secara teknis benar, gambar ini terasa datar secara emosional. Subjek terlihat statis dengan kulit yang tampak terlalu halus atau matte. Tidak ada sensasi hidrasi, kesegaran, atau efek produk yang terlihat. Gambar tersebut lebih menyerupai foto stok daripada materi iklan berbasis performa.

MGID GenAI

Untuk skenario ini, MGID menggunakan logika “Sensory Texture”. Alih-alih hanya menampilkan penggunaan produk, visual menekankan bagaimana kulit terasa. Efek kulit basah dan tetesan air yang terlihat menciptakan asosiasi dengan kemurnian, kesegaran, dan vitalitas. Tekstur yang sangat realistis, termasuk pori-pori yang terlihat, menghindari standar kecantikan yang terlalu halus dan artifisial sambil tetap mempertahankan estetika premium. Hasilnya adalah visual yang mengkomunikasikan hidrasi sebagai sensasi fisik.

Ad-ready prompt: "Close-up portrait of a woman 40+, wet skin effect, fresh water droplets on face, applying a white moisturizing cream, cool toned natural daylight, soft blue and green spa background blur, hyper-realistic skin texture, visible pores, feeling of freshness and hydration, minimal makeup, clean aesthetic."

Headline: Tampil 10 Tahun Lebih Muda: Dapatkan Glass Skin Glow Sempurna

Alih-alih hanya menarik secara visual, hasil ini menciptakan sensasi taktil yang bekerja lebih baik dalam penempatan iklan native.

Di bawah ini, Anda dapat melihat bagaimana materi iklan MGID GenAI muncul di dalam widget iklan native nyata pada format mobile dan desktop.

Mobile native widget

Desktop native widget

Contoh 2: Materi Musiman (Hadiah Liburan Musim Dingin)

Produk Tujuan materi iklan Parfum atau kosmetik premium Menampilkan produk sebagai hadiah liburan yang diinginkan dengan mengintegrasikannya ke dalam suasana musim dingin yang magis, bukan sekadar menempatkannya di dekat dekorasi.

Output Midjourney

Basic prompt: “Perfume bottle standing on a table next to a Christmas tree and candles.”

Hasil umum: Yang dihasilkan adalah komposisi still-life statis. Botol dan dekorasi terlihat terpisah. Gambar tersebut menyerupai foto katalog yang secara visual benar tetapi netral secara emosional. Gambar ini kurang memiliki kedalaman, fokus, dan daya tarik hadiah premium.

MGID GenAI

Untuk skenario ini, MGID menggunakan logika “Product Hero”. Produk menjadi pusat emosional dan visual dari komposisi, bukan sekadar objek latar belakang. Efek bokeh emas yang meriah dan pantulan cahaya sinematik terintegrasi pada permukaan kaca, mengelilingi botol dengan nuansa magis dan eksklusif. Pendekatan ini mengubah still-life statis menjadi narasi premium berbasis hadiah yang dirancang untuk memicu keinginan.

Ad-ready prompt: “Elegant glass perfume bottle lying on soft white fluffy snow or white velvet, surrounded by golden glowing Christmas lights bokeh in background, magical winter atmosphere, sharp focus on the brand label, cinematic reflection in glass, cozy holiday vibe, high contrast, warm and inviting.”

Headline: Hadiah Terlaris 2025 Akhirnya Kembali Tersedia

Alih-alih sekadar dokumentasi produk, gambar ini menciptakan aspirasi, yang sangat penting dalam kampanye performa musiman.

Seperti pada contoh sebelumnya, di bawah ini Anda dapat melihat bagaimana materi iklan ini tampil di dalam widget native nyata pada penempatan mobile dan desktop.

Mobile native widget

Desktop native widget

Contoh 3: Materi Berfokus Produk (Health / Supplements)

Produk Tujuan materi iklan Kapsul pendukung sendi atau multivitamin Beralih dari foto kemasan pasif ke visual aktif yang memicu rasa penasaran dan menonjolkan inovasi produk.

Output Midjourney

Basic prompt: “Plastic vitamin bottle standing on a kitchen table next to a glass of water, morning sunlight, realistic photo.”

Hasil umum: Meskipun informatif dan fungsional sebagai gambar produk, gambar ini terlihat seperti daftar katalog generik dan gagal menciptakan curiosity gap. Sifatnya yang pasif tidak memicu respons emosional atau menyiratkan inovasi.

MGID GenAI

Untuk skenario ini, MGID menggunakan logika “Tactile Focus”. Kapsul ditampilkan di antara jari untuk menciptakan koneksi sudut pandang orang pertama, seolah-olah pemirsa akan segera meminumnya. Cangkang transparan yang berisi butiran herbal atau cairan yang terlihat menyiratkan inovasi dan potensi produk, sementara cahaya yang menembus pil memperkuat persepsi formulasi canggih. Hal ini mengubah materi iklan dari tampilan kemasan pasif menjadi momen aktif yang memicu rasa penasaran.

Ad-ready prompt: “Extreme macro close-up of fingers with beautifully manicured nails holding a single transparent capsule filled with tiny green and gold herbal granules. Sunlight is shining through the pill, creating a glowing effect. The shot features highly detailed skin texture against a very heavily blurred background of a tidy, minimalist European kitchen. Sense of bio-technology and potency.”

Headline: Sakit Lutut? Coba Formula Herbal Baru Ini Sebelum Sarapan

Hasilnya menciptakan rasa penasaran dan persepsi inovasi, yang merupakan pendorong penting untuk click-through rate dalam vertikal kesehatan.

Berikut contoh lain bagaimana materi iklan ini terlihat dalam penempatan native nyata di berbagai perangkat.

Mobile native widget

Desktop native widget

Bagaimana MGID GenAI Menghasilkan Variasi Materi Iklan

Dalam periklanan, variasi materi iklan sangat penting untuk pengujian dan keberagaman penempatan. MGID GenAI mendukung variasi gambar dalam skala besar, memungkinkan pengiklan menghasilkan banyak versi visual siap iklan berdasarkan satu konsep.

Alih-alih menulis ulang prompt secara manual dan menyesuaikan komposisi, pengiklan dapat menghasilkan variasi yang selaras dengan tata letak yang telah terbukti dan standar periklanan native. Hal ini mempermudah pengujian berbagai sudut visual sekaligus menjaga konsistensi struktur.

Saat menggunakan MGID GenAI, fokusnya bergeser dari menghasilkan satu gambar “sempurna” menjadi membangun sekumpulan variasi yang terkontrol dan siap digunakan dalam kampanye.

Dari Gambar ke Iklan: Perbedaan Workflow

Perbedaan antara kedua alat menjadi lebih jelas setelah pembuatan gambar.

Workflow Midjourney

Gambar dihasilkan

Diekspor secara manual

Disesuaikan dengan format iklan yang dibutuhkan

Diperiksa untuk kepatuhan

Diunggah ke platform periklanan

Workflow MGID GenAI

Gambar dihasilkan langsung di dalam platform periklanan

Secara otomatis disesuaikan dengan kebutuhan format native

Ditinjau sesuai kebijakan platform

Siap diluncurkan dalam kampanye

Midjourney MGID GenAI Menghasilkan visual berkualitas tinggi ✅ ✅ Dibangun untuk penempatan iklan ❌ ✅ Selaras dengan pedoman platform ❌ ✅ Dirancang untuk penggunaan kampanye ❌ ✅

Perbedaan Utama: MGID GenAI vs. Midjourney

Perbedaan antara MGID GenAI dan Midjourney terletak pada desain operasionalnya. Keduanya dapat menghasilkan gambar berkualitas tinggi, tetapi berada pada titik yang berbeda dalam siklus hidup periklanan.

Tabel di bawah ini merangkum di mana perbedaan tersebut paling terlihat dalam praktik.

Dimensi Midjourney MGID GenAI Tujuan utama Pembuatan visual dan inspirasi Pembuatan gambar berorientasi periklanan Pemicu pembuatan Prompt manual Creative brief + batasan iklan Posisi dalam workflow Sebelum peluncuran Tahap produksi materi iklan Penggantian materi iklan Manual Pembuatan variasi cepat Kesiapan output Gambar mentah Materi iklan siap pakai dan telah dimoderasi Upaya skala Meningkat seiring volume Upaya adaptasi berkurang

Mengapa GenAI yang Dirancang Khusus Mengungguli Alat Umum dalam Periklanan

Periklanan beroperasi dengan berbagai batasan yang sering kali tidak diperhitungkan oleh sebagian besar alat kreatif: aturan penempatan, standar kepatuhan, keterbatasan tata letak, dan desain yang berfokus pada konversi. Model AI generatif umum mengoptimalkan estetika. AI periklanan yang dirancang khusus mengoptimalkan kegunaan kontekstual dalam batasan tersebut.

Dalam praktiknya, gambar iklan yang sukses harus melakukan lebih dari sekadar terlihat menarik. Gambar tersebut harus:

sesuai dengan penempatan native;

tetap jelas dalam format kecil;

mendukung headline yang kuat;

selaras dengan persyaratan kepatuhan;

mempertahankan fokus visual pada proposisi nilai.

Memenuhi persyaratan ini secara konsisten adalah tugas struktural. Perbedaan struktural antara GenAI umum dan GenAI yang dirancang khusus menjadi lebih jelas ketika membandingkan kemampuannya.

GenAI Umum GenAI yang Dirancang Khusus Belajar dari prompt ✅ ✅ Memahami gaya artistik ✅ ✅ Memahami format iklan ❌ ✅ Menghasilkan aset siap penempatan ❌ ✅

Kapan Midjourney Menjadi Pilihan yang Tepat

Midjourney paling cocok untuk:

pengembangan konsep tahap awal;

eksperimen visual sebelum peluncuran;

tim kecil yang menguji ide secara manual;

kampanye di mana aset disesuaikan secara manual sebelum peluncuran;

pekerjaan kreatif yang tidak memerlukan rotasi materi iklan secara konstan.

Dalam situasi ini, pengawasan manual masih dapat dikelola dan biaya dari respons yang tertunda relatif rendah.

Kapan MGID GenAI Menjadi Pilihan yang Lebih Tepat

MGID GenAI menjadi pilihan yang lebih baik ketika kesiapan periklanan dan skalabilitas menjadi prioritas. Alat ini sangat relevan bagi tim yang:

secara rutin meluncurkan kampanye iklan native;

membutuhkan materi iklan yang selaras dengan format platform;

ingin mengurangi pekerjaan adaptasi manual;

memprioritaskan efisiensi produksi dalam lingkungan berbayar;

membutuhkan visual yang sadar kepatuhan sejak awal.

Kesimpulan

Midjourney dan MGID GenAI beroperasi pada tahap yang berbeda dalam proses kreatif yang sama: Midjourney mempercepat ideasi, sementara MGID GenAI mempercepat implementasi.

Dalam periklanan, keuntungan nyata datang dari visual yang dapat berpindah dari pembuatan ke peluncuran secara mulus tanpa adaptasi tambahan, penundaan, atau hambatan operasional.

FAQ

Apakah Midjourney cocok untuk materi iklan periklanan?

Midjourney dapat membantu menghasilkan konsep visual, tetapi memerlukan adaptasi tambahan, penyesuaian format, dan pemeriksaan kepatuhan sebelum visual tersebut dapat digunakan dalam lingkungan periklanan berbayar.

Apa yang membuat MGID GenAI berbeda dari alat GenAI umum?

MGID GenAI dirancang khusus untuk lingkungan periklanan, menghasilkan visual yang selaras dengan format platform, standar moderasi, dan logika penempatan native.

Apakah materi iklan MGID GenAI memerlukan moderasi manual?

Tidak, materi iklan MGID GenAI dihasilkan sesuai dengan pedoman platform MGID, sehingga mengurangi risiko masalah moderasi dan mempercepat waktu persiapan sebelum peluncuran.