Sudah berlalu masa ketika pemblokiran iklan hanya soal menyembunyikan banner dan melewati pre-roll. Pada 2026, ini telah menjadi cara umum bagi pengguna untuk mengendalikan privasi, performa, dan pengalaman online mereka. Menurut data eMarketer dan YouGov, hampir setengah konsumen di AS dan lebih dari setengah pengguna secara global telah memasang atau menggunakan ad blocker, dan angka tersebut telah stabil dalam skala besar.

Yang berubah adalah alasan orang memblokir iklan. Format yang mengganggu, pelacakan yang berlebihan, dan menurunnya kepercayaan terhadap platform digital telah mengubah pemblokiran iklan menjadi kebiasaan defensif, bukan sekadar pilihan teknis. Pengetatan kebijakan platform mendorong pengguna beralih ke alat yang lebih cerdas dan browser berbasis privasi yang lebih sulit dideteksi dan bahkan lebih sulit untuk diatasi.

Bagi pengiklan, ini menciptakan masalah serius. Pemblokiran iklan memengaruhi jangkauan, pelacakan, dan atribusi jauh sebelum terlihat dalam laporan performa. Pada 2026, pertanyaannya adalah apakah periklanan dapat berkembang cukup cepat untuk selaras dengan ekspektasi pengguna, alih-alih melawannya.

Artikel ini membahas bagaimana pemblokiran iklan berkembang, apa dampaknya terhadap performance marketing, dan strategi mana yang membantu pengiklan tetap terlihat pada 2026.