Sudah berlalu masa ketika pemblokiran iklan hanya soal menyembunyikan banner dan melewati pre-roll. Pada 2026, ini telah menjadi cara umum bagi pengguna untuk mengendalikan privasi, performa, dan pengalaman online mereka. Menurut data eMarketer dan YouGov, hampir setengah konsumen di AS dan lebih dari setengah pengguna secara global telah memasang atau menggunakan ad blocker, dan angka tersebut telah stabil dalam skala besar.
Yang berubah adalah alasan orang memblokir iklan. Format yang mengganggu, pelacakan yang berlebihan, dan menurunnya kepercayaan terhadap platform digital telah mengubah pemblokiran iklan menjadi kebiasaan defensif, bukan sekadar pilihan teknis. Pengetatan kebijakan platform mendorong pengguna beralih ke alat yang lebih cerdas dan browser berbasis privasi yang lebih sulit dideteksi dan bahkan lebih sulit untuk diatasi.
Bagi pengiklan, ini menciptakan masalah serius. Pemblokiran iklan memengaruhi jangkauan, pelacakan, dan atribusi jauh sebelum terlihat dalam laporan performa. Pada 2026, pertanyaannya adalah apakah periklanan dapat berkembang cukup cepat untuk selaras dengan ekspektasi pengguna, alih-alih melawannya.
Artikel ini membahas bagaimana pemblokiran iklan berkembang, apa dampaknya terhadap performance marketing, dan strategi mana yang membantu pengiklan tetap terlihat pada 2026.
Siap? Gulir ke bawah untuk mulai membaca!
Daftar isi
Klik bab apa saja untuk gulir otomatis.
Bab 1
Apa Itu Pemblokiran Iklan dan Bagaimana Cara Kerja Ad Blocker?
Pemblokiran iklan adalah alat atau pengaturan apa pun yang mencegah iklan atau pelacak yang menayangkannya dimuat di browser, aplikasi, atau jaringan pengguna. Pada 2026, pemblokiran iklan bukan lagi sekadar mencegah banner dimuat, tetapi lebih tentang mengendalikan data, kecepatan, dan perhatian.
Bagi pengiklan, pemblokiran iklan bisa merugikan karena mereka melihat lebih sedikit impresi yang terlihat, data analitik menjadi kurang akurat, dan tautan afiliasi atau pixel pelacakan dapat terganggu. Oleh karena itu, memahami apa itu pemblokiran iklan dan bagaimana cara kerja ad blocker adalah langkah pertama menuju solusi pemblokiran iklan yang nyata bagi pengiklan.
|Tipe
|Berjalan di mana
|Yang paling efektif diblokir
|Ekstensi browser
|Browser desktop & seluler
|Iklan display, skrip, pixel
|Fitur bawaan browser
|Browser itu sendiri
|Iklan + pelacak secara default
|Pemblokir jaringan / DNS
|Router atau jaringan
|Seluruh domain iklan
|Pemblokiran korporat / proxy
|Sisi server
|Iklan sebelum mencapai pengguna
|Alat khusus pelacak
|Level browser atau OS
|Cookie, fingerprinting
Intinya: Tidak semua blocker sama. Itulah mengapa iklan yang tidak diblokir oleh ad blocker masih ada (misalnya, konten iklan native yang dirender dari sisi server). Semakin dalam blocker beroperasi (browser vs. jaringan), semakin sulit untuk mendeteksi atau melewati ad blocker secara legal.
Bab 2
Bagaimana Sebenarnya Cara Kerja Ad Blocker
Pernah bertanya-tanya bagaimana sebenarnya cara kerja ad blocker? Sebenarnya lebih sederhana dari yang terlihat. Berikut yang terjadi ketika pengguna dengan ad blocker membuka sebuah halaman:
|Proses Pemblokiran Iklan
|1️⃣ Pengguna membuka halaman web: Browser mulai memuat konten halaman dan mengirim permintaan untuk gambar, skrip, serta sumber daya pihak ketiga.
|2️⃣ Ad blocker memindai permintaan keluar: Setiap permintaan diperiksa terhadap daftar filter, aturan, atau kebijakan bawaan browser.
|3️⃣ Blocker mengidentifikasi pola terkait iklan: Ini bisa mencakup domain iklan yang dikenal, URL pelacakan, perilaku skrip, atau struktur elemen.
|4️⃣ Blocker menghentikan atau memodifikasi permintaan: Skrip iklan dapat diblokir sepenuhnya, panggilan pelacakan dibatalkan, atau elemen dicegah untuk ditampilkan.
|5️⃣ Elemen yang diblokir tidak pernah dimuat: Iklan tidak muncul, pelacak tidak aktif, dan impresi tidak pernah tercatat.
|6️⃣ Halaman selesai dimuat tanpa aset tersebut: Pengguna melihat waktu muat lebih cepat, lebih sedikit gangguan, dan pengumpulan data yang berkurang.
|7️⃣ Aturan pemblokiran terus diperbarui: Blocker modern memperbarui daftar atau beradaptasi menggunakan model AI saat format iklan baru muncul.
Lalu, mengapa memahami alur ini penting bagi pengiklan?
- Iklan dapat diblokir sebelum terlihat.
- Pelacakan dapat diblokir meskipun iklan dimuat.
- Analitik dapat melaporkan jangkauan dan konversi lebih rendah dari sebenarnya.
- Beberapa format tetap bertahan karena tidak memicu alur ini sama sekali.
Memahami cara kerja ad blocker adalah kebutuhan strategis bagi siapa pun yang memikirkan periklanan tanpa ad blocker, format iklan native, atau pendekatan periklanan privacy-first.
Bab 3
Mengapa Orang Menggunakan Ad Blocker
Mari kita jujur: orang memblokir iklan karena pengalaman iklan modern sering terasa bising, invasif, dan tidak adil.
Pada 2026, pemblokiran iklan adalah strategi pertahanan diri. Pengguna ingin mengendalikan apa yang dimuat di layar mereka, seberapa cepat halaman terbuka, dan seberapa banyak data tentang mereka yang dikumpulkan.
3 Alasan Utama di Balik Pemblokiran Iklan
1. Format Mengganggu dan Kelelahan Iklan
Pop-up, video autoplay, interstitial, dan kampanye penargetan ulang dengan frekuensi tinggi masih menjadi cara tercepat mendorong pengguna memasang ad blocker. Bertahun-tahun dibanjiri iklan sosial telah melatih orang untuk scroll, mengabaikan, dan secara aktif menghindari apa pun yang terlihat dipaksakan.
2. Kekhawatiran Privasi dan Pelacakan Data
Pengguna kini jauh lebih sadar tentang pelacakan, fingerprinting, dan berbagi data dibanding beberapa tahun lalu. Bagi banyak orang, memasang blocker adalah solusi paling sederhana untuk membatasi pengumpulan data tanpa harus membaca kebijakan privasi atau mengelola puluhan pop-up persetujuan.
3. Performa, Kecepatan, dan Data Seluler
Halaman yang penuh iklan memuat lebih lambat, menguras baterai, dan menghabiskan bandwidth seluler. Di perangkat mobile, ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk menggunakan ad blocker, bahkan bagi pengguna yang tidak terlalu peduli soal privasi.
|👤 Perspektif Pengguna
|📢 Asumsi Pengiklan
|“Terlalu banyak iklan”
|“Kita butuh frekuensi lebih tinggi”
|“Iklan membuat semuanya lambat”
|“Materi iklan sudah dioptimalkan”
|“Saya tidak percaya bagaimana data saya digunakan”
|“Penargetan meningkatkan relevansi”
|“Beberapa iklan tidak masalah”
|“Pengguna membenci semua iklan”
Ketidaksinkronan antara pengguna dan pengiklan ini menjelaskan mengapa perbaikan teknis jarang benar-benar mengurangi pemblokiran iklan. Masalah utamanya adalah persepsi.
Perubahan Penting dalam Pemblokiran Iklan pada 2026
Gelombang awal pemblokiran iklan didorong oleh rasa jengkel. Sebaliknya, gelombang saat ini didorong oleh ekspektasi.
Orang mengharapkan:
- gangguan yang lebih sedikit;
- relevansi yang lebih tinggi;
- batasan yang jelas terhadap penggunaan data;
- iklan yang menyatu dengan lingkungan, bukan mengambil alih pengalaman.
Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, pemblokiran iklan menjadi pengaturan default.
Pemblokiran iklan sudah mengakar kuat: setelah pengguna memasang blocker, mereka jarang menghapusnya. Artinya, tantangan sebenarnya adalah merancang periklanan yang tidak memicu motivasi untuk memblokir sejak awal. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya: apa yang berubah dalam pemblokiran iklan dan mengapa 2026 terasa berbeda?
Bab 4
Bagaimana Pemblokiran Iklan Telah Berkembang
Pemblokiran iklan pada 2026 sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Faktanya, sejak 2020, pemblokiran iklan telah berkembang secara drastis. Saat itu, sebagian besar blocker berfokus pada menyembunyikan banner dan menghentikan pop-up. Kini, pemblokiran iklan telah tertanam di browser, sistem operasi, dan infrastruktur jaringan, serta didorong oleh isu privasi.
Perubahan besar: pemblokiran bergerak lebih dekat ke pengguna dan semakin jauh dari pengiklan.
Garis Waktu Singkat: 2020 → 2026
|2020–2021: Memblokir yang terlihat jelas
|🔹 Fokus pada iklan display, pop-up, video autoplay
|🔹 Ketergantungan tinggi pada ekstensi browser
|🔹 Sebagian besar memblokir iklan visual dan berbasis skrip
|🔹 Pelacakan masih berfungsi dalam banyak kasus
Pada periode ini, pemblokiran iklan terlihat jelas, tetapi sering kali masih mudah untuk disiasati.
|2022–2023: Privasi menjadi arus utama
|🔹 Kesadaran tentang pelacakan data dan persetujuan meningkat
|🔹 Safari dan Firefox memperketat pengaturan privasi default
|🔹 Cookie pihak ketiga mulai menghilang
|🔹 Blocker pelacak semakin populer
Dalam periode ini, pemblokiran iklan dan privasi mulai menyatu menjadi satu keputusan pengguna.
|2024–2025: Platform melakukan pengetatan
|🔹 YouTube meningkatkan penindakan terhadap ad blocker
|🔹 Google memperkenalkan pembatasan Manifest V3
|🔹 Beberapa ad blocker kehilangan efektivitas di Chrome
|🔹 Pengguna bermigrasi ke browser berbasis privasi
Fase ini menegaskan satu hal: penegakan aturan oleh platform hanya mendistribusikan ulang pemblokiran.
|2026: Pemblokiran menjadi bagian dari infrastruktur
|🔹 Pemblokiran di level browser meningkat (Brave, Opera, Arc)
|🔹 Pemblokiran berbasis jaringan dan DNS bertambah
|🔹 Aturan pemblokiran berbasis AI beradaptasi secara real-time
|🔹 Analitik dan pelacakan diblokir bersama iklan
Pada tahap ini, pemblokiran iklan bukan lagi sekadar alat; melainkan bagian integral dari bagaimana internet modern dikonfigurasi.
Perubahan ini paling terlihat di level browser, di mana perilaku pemblokiran default kini menentukan iklan apa yang bahkan bisa mencapai pengguna.
|Browser
|Pendekatan Pemblokiran
|Mengapa Penting
|Chrome
|Ekstensi dibatasi, dikendalikan platform
|Melemahkan sebagian blocker, tetapi bukan pemblokiran itu sendiri
|Safari
|Privasi sebagai default
|Pelacakan rusak bahkan tanpa blocker
|Firefox
|Dukungan penuh untuk ekstensi
|Menarik pengguna tingkat lanjut
|Brave
|Pemblokiran iklan & pelacak bawaan
|Sulit dideteksi, lebih sulit dilawan
|Arc / Opera
|Fitur privasi native
|Pemblokiran tanpa ekstensi
Blocker Lebih Cerdas, Sinyal Lebih Sedikit
Alih-alih mengikuti daftar statis, ad blocker modern kini:
- Mendeteksi perilaku skrip;
- Mengidentifikasi upaya fingerprinting;
- Memblokir panggilan analitik yang terkait dengan penayangan iklan;
- Menyesuaikan filter menggunakan AI dan heuristik.
Bagi pengiklan, ini berarti:
- Iklan mungkin dimuat, tetapi pelacakan tidak berjalan.
- Impresi mungkin ada, tetapi tidak terukur.
- Atribusi menjadi kurang teramati dan lebih banyak dimodelkan.
Inilah alasan utama mengapa dampak pemblokiran iklan terhadap periklanan terasa lebih besar daripada yang terlihat di dashboard. Sebagian besar dampaknya tidak terlihat, dan inilah yang membuatnya berbahaya bagi tim yang berfokus pada performa.
Pergeseran Strategis yang Sering Terlewat oleh Pengiklan
Pertarungan antara pemblokiran iklan dan regulasi privasi bukanlah sesuatu yang bisa dimenangkan pengiklan. Pemblokiran selaras dengan ekspektasi pengguna, pengaturan default platform, dan tekanan regulasi secara bersamaan.
Perubahan terbesar dalam cara pengiklan menghadapi pemblokiran berakar pada perubahan filosofi. Beberapa tahun lalu pertanyaannya adalah “Bagaimana kita melewati ad blocker?” _ Kini pertanyaannya adalah _ “Bagaimana kita merancang iklan yang tidak memicu pemblokiran?”
Bab 5
Format Iklan Mana yang Paling Terdampak oleh Pemblokiran Iklan
Pada 2026, pemblokiran sangat selektif dan cukup dapat diprediksi. Format yang mengganggu, autoplay, atau sangat bergantung pada skrip pihak ketiga masih menjadi yang pertama menghilang. Jika sebuah iklan terlihat seperti iklan dan berperilaku seperti iklan, besar kemungkinan iklan tersebut akan diblokir.
Format yang paling mungkin diblokir:
- Banner display dan pop-up: Unit display klasik tetap menjadi target paling mudah bagi blocker. Format ini dimuat melalui jaringan iklan yang sudah dikenal, bergantung pada skrip yang mudah dikenali, dan berada di luar alur konten utama. Bagi pengguna, iklan ini terasa mengganggu atau merusak pengalaman. Bagi blocker, format ini sangat mudah dideteksi.
- Video autoplay dan interstisial: Video autoplay, terutama dengan suara, merupakan salah satu pendorong terbesar pertumbuhan pemblokiran iklan. Interstisial yang menutupi konten atau menunda akses diperlakukan dengan cara yang sama. Format ini menggabungkan tingkat gangguan tinggi dan skrip berat, sehingga menjadi prioritas utama bagi blocker modern.
- Iklan berbasis penargetan ulang yang agresif: Penargetan ulang bergantung pada pelacak, pixel, dan profiling pengguna — tepatnya sinyal yang dirancang untuk dihentikan oleh blocker berbasis privasi. Dalam lingkungan pasca-cookie, penargetan ulang tidak hanya berkinerja lebih buruk, tetapi juga lebih cepat memicu perilaku pemblokiran, sehingga memperkuat siklus tersebut.
Format yang Tertekan, Namun Tidak Selalu Diblokir
Tidak semua dampak pemblokiran iklan terlihat jelas. Beberapa format masih dimuat, tetapi kehilangan efektivitas secara diam-diam. Dampaknya dapat berupa:
- Iklan dimuat, tetapi pixel pelacakan tidak aktif;
- Batas frekuensi tidak berfungsi;
- Atribusi menjadi tidak lengkap;
- Konversi afiliasi tidak teratribusikan.
Di sinilah pemblokiran iklan memengaruhi pengiklan tanpa terlihat secara langsung.
Apa yang Masih Efektif dan Mengapa
Iklan yang berada di dalam feed konten, bukan di luar alur konten, seperti format in-feed dan format yang selaras dengan konten, cenderung lebih kecil kemungkinannya memicu aturan pemblokiran.
Mengapa?
- Lebih sedikit skrip pihak ketiga;
- Rendering dari sisi server;
- Relevansi kontekstual alih-alih penargetan berbasis perilaku.
Selain itu, format ini terlihat sebagai bagian dari halaman, sehingga lebih kecil kemungkinan untuk diblokir.
|Format Iklan
|Risiko Pemblokiran
|Alasan
|Pop-up / interstisial
|🔴 Sangat tinggi
|Penolakan pengguna sangat kuat
|Video autoplay
|🔴 Sangat tinggi
|Mengganggu + berat
|Banner display
|🟠 Tinggi
|Mudah dideteksi, nilai rendah
|Iklan penargetan ulang
|🟠 Tinggi
|Bergantung pada pelacak
|Iklan in-feed
|🟡 Sedang–rendah
|Menyatu dengan konten
|Iklan native
|🟢 Rendah
|Kontekstual, sisi server
Semakin dekat sebuah iklan dengan konten, semakin aman dari blocker.
Bab 6
Iklan Native vs. Ad Blocker: Mengapa Efektif pada 2026
Di dunia di mana pengguna secara aktif melindungi perhatian mereka, iklan native efektif karena sejak awal tidak berperilaku seperti iklan. Apa yang membuat iklan native berada pada posisi unik untuk menghadapi ad blocker?
- Iklan native terintegrasi dalam tata letak editorial atau feed.
- Iklan native sering dimuat dari sisi server.
- Iklan native mengandalkan konteks.
- Iklan native sepenuhnya menghindari format agresif.
Hasilnya, sebagian besar ad blocker tidak menandainya karena tidak melanggar aturan pemblokiran. Ini menjawab pertanyaan umum secara langsung: apakah ad blocker memblokir iklan native? Dalam sebagian besar kasus nyata, jawabannya adalah tidak.
Mengapa Pengguna Merespons Iklan Native Secara Berbeda
Pengguna memasang ad blocker untuk menghindari perhatian yang dipaksakan, pesan yang tidak relevan, dan pelacakan agresif. Iklan native memberi pengguna pilihan: mereka bisa melewati atau berinteraksi tanpa gangguan.
Inilah alasan format native berkinerja baik dalam:
- marketing afiliasi;
- funnel berbasis konten;
- tahap awareness (upper funnel);
- lingkungan berbasis privasi.
Iklan Native sebagai Solusi terhadap Pemblokiran Iklan
Pada 2026, iklan native menjadi salah satu dari sedikit cara yang masih dapat diskalakan untuk:
- Menjangkau pemirsa yang menggunakan ad blocker;
- Mempertahankan pelacakan melalui sinyal pihak pertama;
- Menghindari pemicu pertahanan privasi;
- Selaras dengan prinsip periklanan tanpa ad blocker.
Iklan native berhasil dengan menghilangkan perilaku yang memicu pemblokiran iklan.
Bab 7
Peran AI dalam Mengurangi Dampak Ad Blocker
Pada 2026, tujuan AI dalam periklanan adalah mengurangi kebisingan, memperbaiki timing, dan meningkatkan relevansi — faktor-faktor utama yang mendorong pengguna memblokir iklan sejak awal.
Bagaimana AI Membantu di Dunia yang Penuh Blocker
AI memberikan nilai terbesar sebelum iklan diblokir, bukan setelah penurunan performa muncul di laporan.
1. Seleksi Pemirsa yang Lebih Cerdas
AI membantu mengidentifikasi pemirsa yang lebih sensitif terhadap format mengganggu, pengulangan, dan penayangan agresif. Pengguna ini lebih mungkin memblokir iklan ketika muncul friksi. Dengan mengenali pola tersebut lebih awal, pengiklan dapat menyesuaikan format, penempatan, dan nada pesan agar sesuai dengan ekspektasi pengguna, alih-alih mendorong lebih keras.
2. Optimasi Materi Iklan untuk Menghindari Kelelahan
Kelelahan iklan tetap menjadi salah satu pemicu terbesar pemblokiran. AI membantu membatasi kelelahan dengan merotasi materi iklan lebih cepat, mendeteksi penurunan performa, dan memperkenalkan variasi sebelum repetisi memicu resistensi. Dengan impresi berulang yang lebih sedikit, tekanan pemblokiran pun menurun.
3. Pemilihan Format Prediktif
Alih-alih hanya mengoptimalkan konversi, AI juga mengevaluasi risiko pemblokiran berdasarkan format. Evaluasi risiko ini mengalihkan anggaran ke unit native, in-feed, dan kontekstual yang lebih kecil kemungkinannya difilter serta lebih alami dalam konten.
4. Adaptasi Real-Time
AI terus menganalisis sinyal pengguna seperti kecepatan scroll, kedalaman sesi, riwayat interaksi, dan pola engagement. Ketika indikator friksi meningkat, penayangan dapat disesuaikan secara instan — mengurangi frekuensi atau bahkan menghentikan eksposur. Adaptasi proaktif ini meminimalkan iritasi sebelum berkembang menjadi perilaku pemblokiran iklan.
Bab 8
Strategi Periklanan Privacy-First untuk 2026
Periklanan berbasis privasi telah menjadi pendorong performa utama pada 2026. Seiring meningkatnya pemblokiran iklan dan ekspektasi privasi, pengiklan yang selaras dengan prinsip privacy-first melihat kepercayaan lebih tinggi, engagement lebih baik, dan lebih sedikit masalah distribusi.
Yang penting dipahami adalah bahwa pendekatan ini mengubah cara performa dicapai.
Apa Arti Sebenarnya Periklanan Privacy-First
Periklanan privacy-first sering disalahpahami. Pendekatan ini tidak menghapus penargetan, personalisasi, atau pengukuran. Sebaliknya, ia mengubah cara periklanan dijalankan.
Alih-alih mengandalkan pengawasan terus-menerus, pendekatan ini memprioritaskan:
- pengumpulan data yang tidak invasif;
- transparansi yang jelas tentang penggunaan data;
- pertukaran nilai yang adil antara brand dan pengguna.
Ketika pengguna memahami mengapa mereka melihat sebuah iklan dan apa manfaat yang mereka dapatkan, resistensi pun menurun.
Strategi Privacy-First yang Benar-Benar Efektif
Penargetan Kontekstual dibanding Pelacakan Perilaku
Alih-alih mengikuti pengguna di seluruh web, penargetan kontekstual menempatkan iklan berdasarkan apa yang sedang mereka konsumsi saat itu. Pendekatan ini menghindari cookie pihak ketiga, selaras dengan konten, serta memiliki risiko pemblokiran jauh lebih rendah sambil tetap menjaga relevansi dan brand safety.
Data Pihak Pertama dan Zero-Party
Data yang secara sukarela dibagikan pengguna — seperti pendaftaran email, langganan, preferensi, dan riwayat pembelian — kini lebih berharga dari sebelumnya. Data ini lebih akurat, lebih dipercaya, dan jauh lebih kecil kemungkinannya diblokir atau dibatasi oleh platform dan browser.
Personalisasi Berbasis Persetujuan
Personalisasi tetap efektif jika dapat dipahami dan diharapkan. Sinyal persetujuan yang jelas mengurangi resistensi privasi, menurunkan motivasi pemblokiran iklan, dan meminimalkan risiko penegakan aturan oleh platform. Dalam banyak kasus, personalisasi yang transparan mengungguli penargetan yang tidak jelas karena pengguna tidak merasa diawasi.
|📊 Periklanan Tradisional
|🔐Periklanan Privacy-First
|Pelacakan lintas situs
|Relevansi berbasis konteks
|Cookie pihak ketiga
|Data pihak pertama
|Penggunaan data tidak transparan
|Pertukaran nilai yang jelas
|Risiko pemblokiran tinggi
|Tekanan pemblokiran lebih rendah
Periklanan privacy-first adalah salah satu cara paling andal untuk mempertahankan jangkauan, performa, dan kepercayaan pengguna secara bersamaan.
Mengapa Ini Penting dalam Pemblokiran Iklan 2026
Pada 2026, pemblokiran iklan dan regulasi privasi adalah kekuatan yang tak terhentikan dan mendorong periklanan ke arah yang sama: menuju iklan yang lebih sedikit mengganggu dan praktik data yang lebih transparan.
Periklanan privacy-first:
- Selaras dengan pengaturan default browser;
- Bertahan dalam lingkungan pasca-cookie;
- Mengurangi ketergantungan pada pelacakan yang rapuh;
- Mendukung periklanan tanpa ad blocker.
Intinya: Menghormati perhatian, privasi, dan konteks menentukan bentuk periklanan paling aman pada 2026. AI membantu menskalakan pendekatan ini, dan strategi privacy-first membuatnya berkelanjutan.
Bab 9
Apa yang Harus Dihentikan Pengiklan
Pada 2026, pemblokiran iklan bukan hal baru, tetapi banyak kebiasaan pengiklan belum berubah.
Pertama, saatnya berhenti mengandalkan format yang mengganggu karena format tersebut menciptakan resistensi lebih cepat daripada hasil. Pop-up dan jenis iklan lain yang telah dibahas justru melatih pengguna untuk memblokir secara lebih agresif.
Kebiasaan lain yang perlu dihentikan adalah penargetan yang terus berulang. Membanjiri pengguna dengan pesan yang sama di berbagai situs dan perangkat tidak lagi terasa relevan. Dalam lingkungan pasca-cookie, hal ini sering terasa invasif dan tidak akurat, sehingga meningkatkan kemungkinan pemblokiran alih-alih konversi.
Pengiklan juga perlu berhenti menganggap UX sebagai masalah pihak lain. Tumpukan iklan yang berat, waktu muat lambat, dan pergeseran tata letak membuat pemblokiran iklan terasa seperti fitur peningkatan performa.
Terakhir, brand harus berhenti menyalahkan pengguna karena memblokir iklan:
- memaksa pesan “nonaktifkan ad blocker Anda”;
- membatasi akses konten;
- membingkai pemblokiran sebagai sesuatu yang tidak adil atau tidak etis.
Taktik ini jarang membangun kembali kepercayaan dan biasanya justru menjauhkan pemirsa.
Setelah kebiasaan-kebiasaan ini ditinggalkan, arah ke depan menjadi lebih jelas.
Bab 10
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Pengiklan
Meningkatkan kualitas periklanan adalah satu-satunya jalan berkelanjutan ke depan.
Mulailah dengan beralih ke format yang mampu bertahan dari pemblokiran iklan:
- iklan native;
- penempatan in-feed;
- iklan kontekstual dan yang dikirim dari sisi server.
Format ini selaras dengan konten, bukan mengganggunya. Banyak pengiklan mengoperasionalkan pergeseran ini dengan bekerja sama dengan platform iklan native seperti MGID, yang berfokus pada penempatan in-feed berbasis konteks yang dirancang untuk lingkungan privacy-first.
Strategi materi iklan sama pentingnya. Untuk mengurangi kelelahan dan resistensi:
- perbarui materi iklan lebih sering;
- batasi frekuensi lebih awal;
- utamakan kejelasan daripada sekadar kreativitas berlebihan.
Pergeseran penting lainnya adalah pertukaran nilai. Iklan harus mendapatkan perhatian dengan menawarkan sesuatu yang berguna — wawasan, relevansi, atau hiburan — bukan menuntutnya.
Yang terpenting, pengiklan perlu merancang sesuai ekspektasi privacy-first. Persetujuan yang jelas, penggunaan data yang terbatas, dan pesan yang transparan mengurangi motivasi untuk memblokir iklan sejak awal.
Bab 11
Prospek Jangka Panjang: Apakah Pemblokiran Iklan Akan Membunuh Periklanan?
Pemblokiran iklan tidak akan membunuh periklanan, tetapi akan terus menghilangkan format yang bergantung pada perhatian yang dipaksakan.
Seiring waktu, periklanan bergerak dari gangguan menuju integrasi. Lebih cepat dari yang dibayangkan, iklan yang mengganggu konten akan tersaring, sementara iklan yang berperilaku seperti konten akan diterima.
Inilah mengapa iklan native, penargetan kontekstual, dan periklanan privacy-first merupakan bentuk adaptasi nyata. Kini ketika persetujuan menentukan cara periklanan bekerja, performance marketing semakin bergantung pada relevansi dan kepercayaan, bukan pelacakan yang sempurna.
Intinya: Untuk menciptakan periklanan yang tidak rentan terhadap ad blocker, iklan harus selaras dengan cara orang ingin menikmati internet.
Bab 12
Kesimpulan
Pemblokiran iklan telah menggambar ulang aturan periklanan digital. Brand yang menghormati perhatian, privasi, dan konteks tetap akan menjangkau orang, sementara brand yang mengandalkan paksaan dan repetisi perlahan akan menghilang dari pandangan.
Era berikutnya dalam periklanan adalah milik mereka yang tahu cara menyatu, bukan menghalangi.
Bab 13
FAQ
Apa itu pemblokiran iklan dan mengapa masih berkembang pada 2026? Pemblokiran iklan adalah penggunaan perangkat lunak atau fitur browser untuk mencegah iklan dimuat. Pertumbuhannya berlanjut karena kekhawatiran privasi, format iklan yang mengganggu, dan pengalaman pengguna yang buruk.
Apakah ad blocker memblokir semua jenis iklan? Tidak. Sebagian besar ad blocker menargetkan display tradisional, pop-up, dan skrip. Iklan native dan iklan yang dikirim dari sisi server lebih jarang terdampak.
Bagaimana pemblokiran iklan memengaruhi marketing afiliasi? Pemblokiran mengurangi impresi yang terlihat, mengganggu pelacakan, dan menurunkan akurasi atribusi sehingga optimasi performa menjadi lebih sulit.
Apakah iklan native terdampak oleh ad blocker? Iklan native jauh lebih sedikit terdampak karena terintegrasi dalam konten dan biasanya dikirim dari sisi server.
Bagaimana pengiklan harus mempersiapkan diri menghadapi pemblokiran iklan pada 2026? Mereka perlu mengadopsi strategi privacy-first, mengurangi format mengganggu, berinvestasi dalam iklan native, dan menggunakan AI untuk mengoptimalkan relevansi serta pengalaman pengguna.