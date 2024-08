Di saat tawaran Anda belum menghasilkan konversi sejak awal atau berhenti menghasilkan konversi saat penskalaan, kemungkinan Anda telah menjadi korban dari salah satu jebakan umum ini.

Biasanya, efektivitas dari kampanye Native dapat diukur dengan jumlah konversi dan tingkat konversi. Saat Anda menganalisis kampanye di level lebih tinggi, Anda mungkin akan menemukan tingkat konversi yang tidak diharapkan, jumlah konversi rendah atau CPA yang lebih tinggi dari yang diharapkan. Di dalam pedoman ini, kami menjelaskan 5 langkap rutinitas manajemen iklan untuk melawan masalah-masalah itu dan bagaimana mereka muncul.

Namun, akar dari masalahnya mungkin tidak mudah untuk ditemukan. Di dalam artikel ini kami akan membahas kesalahan-kesalahan paling umum yang menyebabkan berkurangnya kinerja dari kampanye native.

Tidak ada cerita yang kohesif

Biasanya, funnel konversi di kampanye native terdiri dari beberapa tahap, termasuk iklan, bridge page (such as editorials, quizzes, etc.) dan terakhir halaman arahan penjualan. Apa yang harus dilakukan jika sebagian besar pengeklik iklan hilang di antara lapisan-lapisan funnel ini?

Terkadang, para pengguna tidak mengeklik di halaman arahan karena tidak ada cerita menarik yang dapat memicu respons emosional dan memotivasi mereka untuk mengambil langkah berikutnya. Semua aset iklan yang digunakan sebaiknya kohesif dan membantu target pemirsa untuk memahami produk dan semua keuntungannya dengan mudah dan secara bertahap.

Kampanye berkinerja tinggi selalu berkomunikasi menggunakan sebuah cerita yang kohesif dengan pengguna, sehingga dia bisa tahu kenapa dia membutuhkan produknya. Jika menarget para pengguna gen-Z yang selalu didorong oleh tujuan mereka, Anda dapat menggunakan sebuah cerita dari bagaimana brand dibangun atau produk diciptakan. Selain itu, Anda dapat bercerita tentang cerita-cerita sukses atau bagaimana sebuah produk menjadi solusi yang dibutuhkan dari sebuah masalah yang umum terjadi.

Ketidakselarasan antara tawaran dan funnel penjualan

Sederhananya, sebuah funnel dapat disalahartikan sebagai pemberi janji buta kepada pengguna. Hal ini biasanya terjadi saat nilai yang dijanjikan oleh sebuah produk — atau produk yang diiklankan — yang diletakkan di dalam iklan atau pre-lander tidak dapat ditemukan di dalam konten halaman arahan. Masalah ini sering terjadi saat para pengiklan menggunakan pendekatan problem-solving di dalam iklan mereka, membuat iklan di mana masalah-masalah pelanggan ditunjukkan dan solusi efektif baru disisipkan.

Meskipun Anda dapat memperoleh banyak klik dan impresi dengan strategi ini, mengirim pemirsa yang tidak tepat ke penawaran Anda tidak akan menghasilkan penjualan. Hasilnya, para pengguna mengunjungi halaman arahan penjualan tapi tidak terbujuk atau berminat untuk membeli. Untuk menghindari masalah ini, disarankan untuk mendedikasikan aset iklan untuk setiap funnel tanpa mencampurnya dan menunjukkan produk sponsor di dalam iklan.

Pergantian penawaran, geo atau taktik penjualan

Sukses datang bagi siapa saja yang bersedia untuk beradaptasi dan bereksperimen, terutama dalam kampanye native. Jika kampanye Anda tidak bekerja dengan baik dalam beberapa minggu, maka saatnya untuk move on dan mencoba hal baru. Namun, jika Anda mengganti penawaran, penargetan atau sudut iklan terlalu cepat, Anda mungkin tidak akan memiliki waktu untuk menguji potensialnya. Sebagian besar dari kampanye yang menguntungkan memiliki ROI negatif dalam beberapa hari pertama dari rotasinya.

Demi konsistensi, kami menyarankan mengalokasikan berbagai bujet uji coba dan mengatur lebih dari satu batas ambang keuangan untuk setiap bagian dari kampanye. Anda dapat mengatur satu ambang batas keuangan untuk setiap sumber traffic; contoh, jika Anda telah menghabiskan lebih dari 2xCPA dan menerima 0 konversi, nonaktifkan sumber traffic ini. Juga perhitungkan bahwa rata-rata bid CPC bervariasi berdasarkan geo, maka, bujet uji coba untuk berbagai macam geo akan bervariasi juga.

Masalah infrastruktur

Kesalahan umum lainnya yang dapat menghancurkan kampanye dengan ROI positif saat penskalaan adalah masalah infrastruktur di dalam halaman arahan. Waktu respons lead yang lambat atau masalah teknis sering mencegah para pengguna dari mengonfirmasi pembelian mereka dan mengakibatkan hilangnya konversi.

Saat sebuah lead bergerak secara perlahan dari minat pembelian pertama mereka ke check out, masalah apa pun yang dia alami — misa, situs tidak tersedia sementara, versi mobile yang tidak bekerja — akan memiliki dampak langsung pada apakah dia akan menghasilkan konversi atau tidak. Pastikan bahwa para pengguna dapat berinteraksi dengan formulir pemesanan atau menghubungi tim dukungan pelanggan dengan mudah.

Jangan mengambil jalan singkat untuk infrastruktur teknis Anda, terutama hosting package atau layanan CDN, dan gunakan page builder yang baik untuk halaman web. Lacak kecepatan halaman juga. Idealnya, Anda ingin mengantarkan dan me-render konten above-the-fold dalam waktu kurang dari satu detik; jika tidak, Anda mungkin akan kehilangan pengguna.

Hal yang sama juga berlaku untuk infrastruktur layanan pelanggan: pastikan operasi call center dan tim dukungan dapat diskalakan dengan cepat sebelum Anda mengirim traffic dan lead lebih banyak ke mereka. Tidak perlu dikatakan lagi, respons lead yang cepat adalah hal yang vital untuk menjaga dan merawat minat pembelian pengguna.

Penargetan ulang tidak dilakukan

Dalam kebanyakan kasus, menjangkau dan menjadi terlibat dengan para pengguna yang sudah mengenal produk Anda atau telah melihat iklan Anda adalah tindakan yang lebih efisien dibandingkan menjadi para pengguna baru. Berdasarkan penelitian dari Criteo, para pengunjung website yang ditarget ulang memiliki peluang konversi lebih besar 43%. Para pengguna juga melihat dan merespons iklan penargetan ulang lebih sering: dari pengalaman kami, CTR dari iklan penargetan ulang lebih tinggi hingga 10x dari CTR iklan biasa.

Di platform MGID, Anda dapat menarget ulang para pengguna yang telah melihat atau mengeklik iklan Anda; melakukan kunjungan sebelumnya ke halaman arahan; menghasilkan konversi di kampanye sebelumnya; atau melakukan tindakan tertentu, seperti menambahkan sebuah barang ke dalam keranjang belanja. Disarankan untuk mengalokasikan bujet khusus untuk penargetan ulang. Untuk sebagian besar kampanye e-commerce, wajar untuk mendedikasikan lebih dari setengah total bujet untuk penargetan ulang.

Penutup

Para marketer yang membuat lima kesalahan di atas akan lebih sering mengalami kegagalan dalam jangka panjang. Tetap waspada akan kesalahan-kesalahan ini, juga lakukan analisis data di setiap tahap berbeda dari funnel konversi Anda untuk mendapatkan gambaran yang tepat. Jadi, jika iklan tidak menghasilkan tingkat CTR yang baik, periksa pengaturan penargetan, kinerja dari berbagai sumber traffic dan lakukan uji coba terpisah dari berbagai kombinasi dari judul dan visual. Jika sebagian besar dari para pengguna kehilangan arah dari quiz gateway ke halaman arahan penjualan, kemungkinan ada sesuatu yang salah dengan pre-lander Anda dan Anda sebaiknya lakukan uji coba terpisah dari beberapa versi berbeda.