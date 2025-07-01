Affiliate marketing bukan sekadar menambahkan tautan ke situs web: ini tentang mencocokkan pesan yang tepat dengan orang yang tepat pada momen yang tepat. Saat itu terjadi, klik berubah menjadi konversi. Namun, untuk mencapainya dibutuhkan konten yang cerdas dan menarik.

Dengan begitu banyak format konten yang bisa dipilih, tidak selalu jelas mana yang benar-benar akan mengena pada pemirsa Anda. Faktanya, beberapa jenis format content marketing secara konsisten memberikan performa lebih baik daripada yang lain — dan mengetahui cara memilih format yang tepat bisa menjadi pembeda antara kampanye sukses dan anggaran yang terbuang.

Dalam panduan ini, kami akan menguraikan jenis konten paling efektif dalam content marketing yang mampu terhubung dengan pembaca, mendorong traffic, dan menghasilkan hasil nyata. Kami akan membagikan contoh, tips praktis, dan use case untuk membantu Anda memaksimalkan setiap konten yang Anda publikasikan.

Postingan Blog dan Artikel Mendalam

Di antara jenis konten paling efektif dalam content marketing, postingan blog dan artikel mendalam sangat dihargai karena mampu membangun kepercayaan dan menunjukkan keahlian. Format ini memungkinkan eksplorasi topik secara menyeluruh, menjawab pertanyaan umum, dan menyisipkan tautan afiliasi tanpa mengganggu alur konten. Format ini sangat cocok untuk menargetkan keyword long-tail dan menjaga keterlibatan pembaca lebih lama, sekaligus mendukung performa SEO dan kredibilitas. Jika dilakukan dengan benar, ini adalah cara cerdas menggabungkan storytelling bermanfaat dengan promosi yang halus.

Ulasan Produk dan Artikel Roundup

Ulasan produk dan postingan roundup adalah format andalan bagi affiliate marketer yang ingin merekomendasikan produk nyata dengan cara yang membantu dan menarik. Sesuai namanya, konten ini berfokus pada produk dan menawarkan wawasan jelas serta dapat ditindaklanjuti untuk membantu pembaca membuat keputusan yang tepat saat niat membeli sedang tinggi.

Berbeda dari postingan blog generik, ulasan dan roundup memang dirancang untuk konversi. Konten ini menyajikan detail produk utama, kelebihan dan kekurangan, kesan pengguna, serta tautan afiliasi langsung. Itulah sebabnya format ini terus mengungguli banyak jenis content marketing lainnya, terutama di niche dengan persaingan tinggi.

Mengapa format ini efektif:

Menargetkan pengguna dengan niat membeli tinggi

Secara alami memasukkan keyword yang berfokus pada produk

Meningkatkan CTR melalui tabel perbandingan, tombol, dan gambar

Ideal untuk komisi berulang atau promosi yang sensitif terhadap waktu

Contoh: Berikut adalah contoh bagus dari blog Sleep Foundation berjudul "Best Mattresses for Back Pain". Artikel ini memiliki lebih dari 4.000 kata, lengkap dengan subjudul informatif, ulasan ahli, tautan afiliasi produk, dan perbandingan mendetail.

Konten Video

Video tetap menjadi salah satu jenis konten paling persuasif dalam digital marketing, terutama untuk strategi afiliasi. Kemampuannya untuk menunjukkan produk secara langsung, menciptakan daya tarik emosional, dan membangun kepercayaan menjadikannya format dengan konversi tinggi di berbagai platform. Mulai dari ulasan produk mendetail hingga tutorial singkat dan sesi langsung, video memungkinkan promosi autentik sambil menyisipkan tautan afiliasi dengan mulus.

Video Unboxing dan Review

Jenis konten ini menampilkan produk apa adanya — dikeluarkan dari kemasan dan diuji langsung. Format ini sangat efektif di platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram Reels, di mana pemirsa mengharapkan konten visual dan cepat. Video seperti ini sangat umum di kategori elektronik dan kecantikan, di mana desain, suara, atau tekstur sangat penting.

Namun yang paling penting adalah memberikan ulasan yang jujur dan jelas. Di sinilah tautan afiliasi memainkan peran. Tautan bisa ditambahkan di deskripsi, komentar tersemat, atau overlay di layar — memberikan langkah lanjutan yang langsung. Di antara semua jenis konten pemasaran, ini yang terasa paling langsung — dan itulah yang membuatnya efektif.

Mengapa format ini efektif:

Membangun kepercayaan dengan menampilkan produk secara nyata dan digunakan langsung

Memberikan ruang alami untuk menyisipkan promosi atau penyebutan afiliasi

Berkinerja baik di platform berbasis video di mana pengguna menginginkan wawasan langsung dan praktis

Mendorong tindakan pemirsa melalui tautan di deskripsi atau petunjuk di layar

Contoh: Salah satu contoh praktis adalah video YouTube "The BEST Wireless Earbuds of 2024!" oleh SoundGuys. Video ini menyajikan perbandingan terstruktur dari beberapa model populer, dengan pengujian nyata dan cuplikan produk. Tautan afiliasi untuk masing-masing item disertakan dalam deskripsi, menjadikan kontennya informatif sekaligus siap menghasilkan konversi.

Tutorial dan Demonstrasi

Video pendek yang menunjukkan cara kerja suatu produk atau layanan — seperti rekaman layar atau demo memasak singkat — mudah diikuti dan benar-benar membantu. Itulah mengapa format ini sangat efektif di Reels, TikTok, atau YouTube Shorts. Saat produk cocok secara alami dalam prosesnya, promosi tidak perlu dipaksakan. Kontennya langsung bekerja. Di antara jenis konten untuk social media marketing, tutorial adalah salah satu cara paling praktis untuk menghubungkan nilai dengan penjualan afiliasi.

Mengapa format ini efektif:

Produk ditampilkan langsung saat digunakan, bukan hanya disebutkan

Pemirsa memahami cara dan alasan penggunaan produk

Konten memberikan pembelajaran nyata, yang membangun kepercayaan

Tautan ke produk yang ditampilkan terasa alami dalam konteks video

Live Streams dan Webinar

Video live adalah salah satu dari sedikit format di mana orang dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara langsung. Baik itu demo perangkat lunak, sesi tanya jawab produk, atau panduan santai, format ini efektif karena tanpa edit — hanya penggunaan nyata, umpan balik langsung, dan percakapan terbuka. Di antara jenis konten marketing terbaik, video live menonjol karena membantu membangun kepercayaan dengan cepat dan mengubah pemirsa menjadi peserta aktif.

Mengapa format ini efektif:

Pemirsa dapat bertanya dan mendapat jawaban secara instan

Tanpa pengambilan ulang atau penyempurnaan — produk ditampilkan apa adanya

Tautan afiliasi dibagikan secara alami selama percakapan

Penawaran atau tautan yang dibatasi waktu menciptakan rasa urgensi

Urutan Email Marketing

Email tetap menjadi salah satu cara paling andal untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang sudah menunjukkan ketertarikan. Yang membuatnya kuat adalah strukturnya. Urutan yang direncanakan dengan baik — seperti alur sambutan, pengenalan produk, atau pengingat keranjang yang ditinggalkan — menjaga percakapan tetap berjalan jauh setelah klik pertama. Tujuannya bukan untuk langsung menjual, tetapi membimbing: setiap pesan menambah konteks, menjawab pertanyaan, atau mendorong keputusan. Di antara jenis konten dalam marketing, urutan email sulit dikalahkan dalam hal keterlibatan jangka panjang dan penyampaian yang personal.

Drip Campaign Otomatis

Drip campaign adalah rangkaian email yang telah ditulis sebelumnya dan dikirim berdasarkan jadwal. Format ini sangat baik untuk onboarding, edukasi, atau menghangatkan subscriber baru. Bagi affiliate marketer, format ini sangat efektif saat digunakan untuk memberikan edukasi yang bernilai sebelum menawarkan sesuatu — seperti kursus gratis, tutorial, atau daftar periksa. Ini membangun kepercayaan sebelum meminta tindakan. Sebagai salah satu jenis konten marketing dengan performa terbaik, urutan drip memberikan struktur dan tujuan tanpa membebani pembaca.

Mengapa format ini efektif:

Memberikan nilai dalam langkah-langkah kecil yang mudah dicerna

Secara alami mengarah ke penawaran afiliasi

Menjaga keterlibatan subscriber selama beberapa hari

Membangun antisipasi terhadap pesan berikutnya

Email Rekomendasi Khusus

Email rekomendasi fokus pada satu produk dan disajikan secara singkat. Tanpa pengantar panjang atau cerita tambahan — hanya fokus pada alasan mengapa suatu produk layak dipertimbangkan. Format ini sangat efektif saat subscriber sudah mempercayai pengirim dan terbuka terhadap saran. Di antara jenis konten untuk content marketing, ini adalah salah satu yang paling efektif untuk penawaran yang sensitif terhadap waktu atau produk baru yang tidak membutuhkan penjelasan panjang.

Mengapa format ini efektif:

Fokus jelas — tanpa gangguan atau tautan yang bersaing

Dapat dipindai dan ditindaklanjuti

Terasa seperti saran pribadi atau pilihan yang dikurasi

Cocok untuk produk dengan komisi tinggi atau promosi terbatas

Konten Media Sosial

Platform media sosial adalah tempat di mana konten afiliasi paling banyak dilihat dan dibagikan. Postingan harus bersifat tepat waktu, visual, dan berpusat pada momen yang relevan bagi orang-orang. Demo produk di TikTok, carousel “top picks” di Instagram, reel sebelum-dan-sesudah, atau bahkan thread santai di X (Twitter) — semua ini efektif saat menunjukkan penggunaan nyata atau solusi cepat. Di antara jenis konten digital marketing, media sosial menonjol karena kecepatannya, fleksibilitasnya, dan kemampuannya untuk menautkan langsung ke penawaran afiliasi melalui bio, swipe-up, tag produk, atau tombol shop.

Carousel Post, Sorotan Story, dan Reels

Carousel post, Story yang disimpan, dan Reels sangat cocok untuk memandu pemirsa melalui beberapa produk, perbandingan, atau panduan langkah demi langkah. Setiap format memiliki kekuatan tersendiri: carousel memungkinkan beberapa gambar atau slide dalam satu posting; Story menawarkan tampilan sementara dan interaksi berbasis stiker; sementara Reels menyajikan video vertikal cepat yang ideal untuk menarik perhatian dalam waktu kurang dari satu menit. Ketiganya memberi ruang untuk menyorot fitur, menjelaskan perbedaan, atau menyampaikan cerita visual — tanpa membuat pemirsa kewalahan.

Bagi affiliate marketer, format ini menawarkan cara kreatif dan fleksibel untuk menggabungkan nilai produk dengan promosi yang halus. Di antara jenis konten marketing terbaik, format ini sangat mudah dibagikan, disukai oleh algoritma, dan mudah disesuaikan untuk pemirsa atau wilayah yang berbeda.

Mengapa format ini efektif:

Memungkinkan kreator menampilkan beberapa produk, fitur, atau langkah dalam satu rangkaian menarik

Interaksi swipe, tap, atau scroll membuat pemirsa tetap terlibat

Mudah menyisipkan tautan afiliasi lewat caption, stiker tautan, atau “link in bio”

Cocok untuk kebiasaan pemirsa yang berbeda — dari Reels cepat hingga carousel yang lebih mendetail

Contoh: Postingan Instagram oleh @nailsbyalsn menampilkan tutorial nail art menggunakan produk tertentu. Di caption, ia menyediakan tautan afiliasi ke produk yang digunakan, memungkinkan pengikut membelinya langsung.

Postingan Komunitas dan Polling

Posting berbasis komunitas adalah cara bagus untuk memulai percakapan dan memahami apa yang benar-benar penting bagi pemirsa Anda. Terkadang hanya butuh satu pertanyaan yang tepat untuk memicu respons bermanfaat dari pemirsa.

Misalnya, di grup Facebook tentang alat produktivitas, admin pernah memposting polling singkat yang menanyakan aplikasi mana yang paling diandalkan anggota — Notion, Trello, atau Asana. Diskusi yang muncul memberikan wawasan berharga, dan di postingan lanjutan, admin membagikan tautan afiliasi ke masing-masing alat bagi yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut. Dalam jenis konten content marketing, pendekatan ini membangun keterlibatan sambil secara alami mengarahkan pengguna ke rekomendasi yang bermanfaat.

Mengapa format ini efektif:

Mendorong komentar dan reaksi lewat pertanyaan

Membantu menyesuaikan rekomendasi ke minat pemirsa

Terasa lebih personal, bukan promosi terang-terangan

Konten Interaktif dan Visual

Format interaktif dan visual mengubah pembaca pasif menjadi peserta aktif. Alih-alih hanya membaca atau menonton, pemirsa mengetuk, menggeser, mengikuti kuis, atau memperbesar visual — membangun perhatian lebih kuat dan keterlibatan lebih lama. Bagi affiliate marketer, format ini membantu membimbing orang ke produk yang tepat sambil menjaga pengalaman tetap menyenangkan dan personal. Di antara format konten marketing, pendekatan ini menonjol karena memadukan hiburan dengan niat tinggi — mulai dari infografik belanja hingga kuis produk yang langsung mengarah ke rekomendasi afiliasi.

Kuis dan Penilaian

Kuis adalah alat cerdas untuk membantu orang menemukan produk yang sesuai dengan gaya hidupnya. Bagi affiliate marketer, konten interaktif seperti ini terasa seperti bimbingan tulus, membuat rekomendasi produk lebih relevan dan alami.

Contohnya, sebuah blog kebugaran menjalankan kuis berjudul “Perlengkapan Workout Rumah Ideal Anda?” Pembaca menjawab pertanyaan tentang tujuan, ruang yang tersedia, dan preferensi latihan. Di akhir, mereka dipasangkan dengan set peralatan yang disarankan — masing-masing dijelaskan secara ringkas dan ditautkan lewat URL afiliasi.

Mengapa format ini efektif:

Membuat penemuan produk terasa personal dan relevan

Mendorong interaksi dan penyelesaian kuis

Secara alami mengarah ke saran afiliasi tanpa hard selling

Memberikan nilai sebelum meminta tindakan

Infografik dan Cheat Sheet

Infografik dan cheat sheet sangat ideal untuk menjelaskan sesuatu dalam format sederhana dan mudah diikuti. Baik menjelaskan proses, membandingkan beberapa alat, atau memberikan panduan cepat — konten visual membantu pesan lebih melekat.

Misalnya, sebuah blog marketing membagikan cheat sheet berjudul “Content Planning dalam 30 Menit” yang bisa diunduh. Panduan ini menjelaskan seluruh alur kerja — dari pembuatan ide hingga publikasi — dan merekomendasikan alat untuk setiap tahap. Setiap rekomendasi disertai dengan tips cepat dan tautan, membantu affiliate marketer menyampaikan nilai nyata sekaligus menyisipkan penyebutan produk secara alami.

Mengapa format ini efektif:

Mengubah informasi menjadi sesuatu yang mudah dipindai dan disimpan

Sering dibagikan atau dibookmark, mendatangkan traffic stabil

Membangun kepercayaan dengan memberikan nilai di awal

Memberi ruang untuk rekomendasi afiliasi yang halus

Kalkulator dan Alat Interaktif

Alat interaktif seperti kalkulator bisa sangat efektif — terutama saat membantu pengguna mendapatkan jawaban cepat atas pertanyaan pribadi. Bagi affiliate marketer, ini adalah titik manis — menawarkan bantuan praktis yang berguna sambil merekomendasikan layanan relevan pada waktu yang tepat.

Misalnya, seseorang ingin mengetahui estimasi cicilan untuk pinjaman rumah. Sebuah situs hipotek mungkin menyediakan kalkulator sederhana: cukup masukkan beberapa angka, dan hasilnya menunjukkan estimasi cicilan bulanan. Di halaman hasil, pengunjung langsung melihat tautan ke pemberi pinjaman atau opsi pinjaman yang sesuai dengan anggaran mereka.

Mengapa format ini efektif:

Memberikan hasil instan dan personal

Membuat pengguna tetap terlibat melalui interaksi langsung

Menambahkan nilai nyata yang membangun kepercayaan

Menjadikan penawaran afiliasi terasa relevan dan tepat waktu

Podcast dan Konten Audio

Audio adalah salah satu format yang paling sering disimak dari awal hingga akhir. Baik saat berjalan, berkendara, atau bekerja, pendengar cenderung memberikan perhatian penuh pada podcast. Ini merupakan keuntungan besar bagi affiliate marketer. Penyebutan produk terasa lebih seperti saran terpercaya daripada promosi, terutama saat disisipkan dalam percakapan atau wawancara jujur. Di antara berbagai jenis konten digital marketing, audio menonjol karena koneksi yang terasa personal dan konsisten.

Episode Wawancara

Mengundang pakar tamu adalah salah satu cara paling efektif untuk menambah nilai pada episode podcast. Percakapan seperti ini menawarkan kedalaman, kredibilitas, dan sering kali membangkitkan rasa ingin tahu tentang alat atau teknik yang ingin dicoba oleh pendengar. Dalam berbagai jenis konten digital marketing, wawancara menciptakan ruang alami untuk menyisipkan tautan afiliasi — baik disebutkan selama pembicaraan maupun dicantumkan di catatan acara. Jika dilakukan dengan baik, penyebutan produk terasa seperti bagian dari diskusi, bukan gangguan.

Mengapa format ini efektif:

Membangun kepercayaan melalui otoritas tamu

Menjaga keterlibatan pendengar lebih lama

Memberikan konteks untuk rekomendasi afiliasi

Mudah didaur ulang menjadi kutipan blog atau cuplikan media sosial

Episode Solo dan Tips

Episode solo pendek sangat cocok untuk berbagi tips cepat, trik pribadi, atau rekomendasi terkini. Karena pembawa acara mengontrol tempo dan struktur, tautan afiliasi dapat diperkenalkan secara alami melalui format “ini membantu saya”. Di antara jenis konten marketing terbaik, audio pendek adalah salah satu cara tercepat untuk membangun loyalitas sambil mempromosikan produk yang berguna secara kasual.

Mengapa format ini efektif:

Memberikan kontrol penuh atas nada dan penyampaian

Sangat cocok untuk menyebut produk musiman atau tren

Ideal untuk tips rutin dengan tautan afiliasi konsisten

Terasa personal dan mudah didekati

Ebook

Ebook adalah cara yang sangat baik untuk mendalami suatu topik sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang. Format ini memungkinkan kreator berbagi keahlian nyata, baik dalam bentuk panduan langkah demi langkah, wawasan industri, maupun strategi praktis, sambil menyisipkan penyebutan produk afiliasi yang relevan secara kontekstual. Format ini terasa lebih seperti sumber daya yang membantu daripada promosi — itulah mengapa sangat efektif dalam affiliate marketing.

Mengapa format ini efektif:

Menyediakan informasi mendalam yang membangun otoritas dan kepercayaan

Menjadi media untuk menyisipkan tautan afiliasi secara kontekstual

Bisa digunakan sebagai lead magnet untuk memperbesar daftar email

Memperkuat strategi content marketing melalui konten bentuk panjang

Memanfaatkan Periklanan Native untuk Memperkuat Konten

Saat iklan terlihat dan terasa seperti bagian dari konten di sekitarnya, orang cenderung tidak hanya memperhatikannya — tapi juga mempercayainya. Itulah prinsip dari periklanan native. Iklan ini tidak mengganggu. Sebaliknya, ia menyatu. Bagi affiliate marketer, ini adalah keuntungan besar: memberi ruang untuk mempromosikan produk secara alami, tanpa kesan memaksa.

Format ini paling efektif bila digunakan bersama konten yang sudah memberikan nilai: seperti tutorial, ulasan, atau panduan praktis. Orang sudah tertarik, dan rekomendasi relevan terasa seperti tambahan bermanfaat, bukan iklan. Ini membuat lebih mudah membangun minat dan menarik klik dari pemirsa yang tepat.

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Kesimpulan

Tidak ada formula tunggal yang menjamin kesuksesan dalam affiliate marketing — dan di situlah letak kekuatannya! Dengan beragam jenis content marketing yang dapat dieksplorasi, affiliate marketer dapat menguji dan menggabungkan format yang sesuai dengan kebiasaan pemirsa, platform yang mereka gunakan, serta tujuan kampanye.

Yang benar-benar membedakan kampanye berkinerja tinggi adalah cara konten itu dimanfaatkan. Upaya afiliasi yang paling efektif menawarkan sesuatu yang berguna, relevan, dan tepat waktu. Konten yang mengedukasi, menjawab pertanyaan, atau menyelesaikan masalah nyata membangun kepercayaan secara alami — dan kepercayaan itu sering kali menjadi jembatan menuju klik dan konversi.