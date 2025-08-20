Buat akun

CLICK 2025

Tanggal mulai: 20 agustus 2025 pukul 07.00 IST • Tanggal akhir: 21 agustus 2025 pukul 14.00 IST
Lokasi: Andaz Delhi, New Delhi, India  •  Temui kami: Booth # 07
Acara Industri

MGID akan bergabung di CLICK 2025, acara terkemuka untuk pemasaran digital dan kinerja. Konferensi ini menyatukan strategi programmatic, influencer, affiliate, dan content commerce dalam satu tempat. Kunjungi booth kami untuk mengetahui bagaimana solusi iklan native dari MGID dapat membantu Anda mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan memaksimalkan nilai pelanggan.

Pelajari lebih lanjut: https://clicksummit.in/

Pesan pertemuan di

CLICK 2025

Nama depan
Nama Belakang — Pilihan
Perusahaan — Pilihan
Email
URL Website — Pilihan
Nomor telepon — Pilihan
*Semua bidang wajib diisi kecuali ditandai dengan "Pilihan".

Performa native dalam beberapa menit

Dengan MGID, Anda mendapatkan akses ke 32.000+ penerbit dan 185+ miliar impresi setiap bulan.

Menjadi pengiklan
Menjadi penerbit
Semua acara