Catatan penyunting: Artikel ini berisikan beberapa contoh unit iklan yang diluncurkan oleh para pengiklan di MGID. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Bagaimana cara menulis judul-judul unit iklan untuk kampanye periklanan Anda? Jika Anda adalah seorang pengiklan yang membuat banyak janji yang tidak dapat Anda penuhi, pakar iklan dan kepatuhan kami di MGID akan membantu Anda menemukan pendekatan-pendekatan alternatif untuk memilih judul yang relevan dan menarik.

Berikut apa saja yang dapat Anda temukan di dalam artikel ini:

Memahami kenapa Anda harus menjauhi membuat klaim-klaim tinggi di dalam judul iklan Anda

Segarkan pikiran kreatif Anda sebelum menulis judul-judul iklan

Lihat contoh-contoh dunia nyata & judul-judul iklan yang memiliki tingkat konversi tinggi

Intinya adalah kami akan memeriksa solusi-solusi kreatif yang dapat meningkatkan CTR secara signifikan dan juga mengarah ke tingkat konversi yang lebih tinggi.

Kenapa Brand Harus Menghindari Membuat Klaim-Klaim Besar?

Anda mungkin terkadang membuat judul-judul iklan clickbait, buzzworthy dan menarik untuk kampanye pemasaran Anda. Semua pengiklan ingin banyak orang mengklik iklannya. Masalahnya adalah melakukan hal ini tidak benar-benar menguntungkan.

Lagi pula, Anda ingin penjualan dan konversi, bukan klik. Menulis klaim-klaim besar untuk judul iklan Anda dapat mendorong bisnis Anda ke belakang selama beberapa bulan dan di sisi lain, memenuhi ekspektasi pelanggan akan menghasilkan ROI positif dan hasil-hasil nyata.

Jadi hal pertama yang Anda harus pelajari dari artikel ini adalah selalu jaga agar iklan Anda tetap relevan.

Relevansi dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas untuk brand Anda. Tanpa relevansi, Anda berisiko ditandai atau bahkan ditegur oleh para penerbit. Selain itu, banyak pengguna akan meragukan integritas pengiklan, membuat mereka tidak ingin untuk melihat iklannya sama sekali.

Berikut adalah apa yang kami maksud dengan judul-judul iklan yang dilebih-lebihkan:

berikut adalah contoh-contoh dunia nyata

Dampak Dari Melebih-Lebihkan Judul Iklan

Seperti yang kami sebutkan di atas, ada beberapa dampak negatif dari judul iklan yang dilebih-lebihkan pada suatu brand.

Mari kita membahas masalah ini lebih dalam:

Kepercayaan Pelanggan Rusak . Jika suatu brand memiliki kebiasaan memberikan janji berlebihan, para pelanggan akan mengetahuinya. Akibatnya, pengguna lebih jarang berinteraksi dengan brand ini ke depannya.

. Jika suatu brand memiliki kebiasaan memberikan janji berlebihan, para pelanggan akan mengetahuinya. Akibatnya, pengguna lebih jarang berinteraksi dengan brand ini ke depannya. Pengalaman Pengguna Buruk . Konsumen yang mendapati bahwa suatu produk atau layanan tidak memenuhi klaimnya di dalam iklan akan merasa kecewa. Pengguna mungkin merasa tertipu dan ingin menyuarakan pengalamannya agar orang lain tahu, akibatnya, reputasi brand memburuk.

. Konsumen yang mendapati bahwa suatu produk atau layanan tidak memenuhi klaimnya di dalam iklan akan merasa kecewa. Pengguna mungkin merasa tertipu dan ingin menyuarakan pengalamannya agar orang lain tahu, akibatnya, reputasi brand memburuk. Pemblokiran Iklan . Judul-judul iklan berlebihan biasanya memberikan dampak negatif pada kampanye periklanan, seperti diblokir atau dilaporkan sebagai spam. Hal ini dapat mengarah ke masalah-masalah hukum, jadi pastikan Anda terus patuh dan sopan. Departemen Iklan dan Kepatuhan kami di MGID berisikan pakar-pakar di dalam bidang ini dan dapat membantu semua pengiklan untuk menyegarkan kampanye dalam hal relevansi dan potensi.

. Judul-judul iklan berlebihan biasanya memberikan dampak negatif pada kampanye periklanan, seperti diblokir atau dilaporkan sebagai spam. Hal ini dapat mengarah ke masalah-masalah hukum, jadi pastikan Anda terus patuh dan sopan. Departemen Iklan dan Kepatuhan kami di MGID berisikan pakar-pakar di dalam bidang ini dan dapat membantu semua pengiklan untuk menyegarkan kampanye dalam hal relevansi dan potensi. Catatan Tentang Ad Fatigue. Pendekatan berlebihan yang terlalu jenuh dapat menghasilkan kelelahan iklan, jadi perhatikan judul-judul Anda. Banyak iklan mungkin telah menipu banyak orang di masa lalu, tapi sekarang, konsumen lebih sadar akan periklanan yang dilihat.

Jadi, bagaimana cara menghindari efek-efek negatif ini? Anda harus menemukan keseimbangan antara menulis judul catchy dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang membawa kita ke bagian berikutnya dari artikel ini...

Bagaimana Cara Membuat Iklan Yang Catchy Dan Relevan?

Anda dapat mengadopsi berbagai pendekatan kreatif untuk menjaga agar iklan Anda tetap relevan - namun efektif. Pisahkan diri dari kebiasaan memberikan janji berlebihan.

Berikut beberapa cara untuk mendorong pengguna untuk mengklik konten Anda dan juga memberikan dia pengalaman yang lebih baik:

Gunakan Urgensi

FOMO (atau the fear of missing out) adalah cara klasik untuk menciptakan rasa urgensi dan penasaran dalam benak calon konsumen. Taktik teruji ini telah menyelamatkan banyak bisnis: taktik ini pantas diletakkan di atas daftar pendekatan kreatif kami.

Kata dan kalimat seperti "cepat," "tidak tersedia dalam waktu lama," dan "waktu terbatas saja" mungkin terdengar cliché bagi Anda, tapi terbukti ampuh. Tidak ada yang lebih efektif dari strategi-strategi pemasaran yang berasal dari psikologis dasar manusia.

Manfaatkan Rasa Penasaran

Iklan di atas adalah contoh yang sangat baik dari metode rasa penasaran ini. Seperti yang Anda lihat, iklannya transparan namun masih memiliki misteri. Banyak orang yang memang selalu penasaran, jadi jika Anda beri mereka sedikit petunjuk tentang apa makna dari konten Anda, mereka ingin melihat dan mengenal lebih banyak.

Ajukan Pertanyaan

Banyak pengguna merespons dengan baik terhadap pertanyaan. Ini adalah teknik yang cocok untuk diadopsi karena di saat Anda mengajukan pertanyaan yang tepat, pembaca ingin tahu jawabannya. Selain itu, banyak orang yang ingin dilihat dan diakui, sehingga saat Anda mengajukan pertanyaan ke mereka, mereka merasa dirinya penting. Kita juga dapat menggunakan pertanyaan untuk mencapai relevansi dan rasa keakraban, sehingga pembaca merasa Anda memahaminya dan peduli dengannya.

Ambil waktu untuk menciptakan pertanyaan yang menarik seperti yang ditunjukkan pada iklan di atas.

Berbagi Cerita

Cerita adalah cara untuk terhubung dengan pendengar atau pembaca secara emosional yang selalu dapat digunakan. Bagikan cerita pelanggan Anda, bukan cerita brand Anda. Buat target pemirsa sebagai pahlawan utama dari cerita Anda dan simpan brand Anda di balik layar. Gambarkan produk Anda sebagai alat yang membantu pelanggan Anda dalam memecahkan masalah rumitnya.

Perhatikan judul iklan yang ditunjukkan di atas; satu kalimat sudah cukup untuk menarik perhatian orang atau membagikan cerita.

Ambil dari Topik & Tren Saat Ini

Di saat dunia bergerak dengan sangat cepat, penting untuk selalu menjaga agar pemasaran kita tetap relevan. Tren terus berganti, dan untuk menarik perhatian pengguna, Anda harus menggunakan tren baru untuk melakukannya.

Dengan begini, pengguna akan merasa Anda dapat berkomunikasi dengannya: strategi ini juga berlaku untuk pemasaran musiman dan pemasaran yang dibuat khusus untuk hari libur tertentu. Topik-topik ini selalu menjadi topik utama saat waktu-waktu tertentu setiap tahunnya, membantu para pengiklan untuk selalu relevan dan kompetitif.

Berpartisipasi Dalam Permainan Angka

Angka biasanya menonjol di dalam lautan teks, karena banyak pengguna yang tertarik akan angka. Statistik, harga, fakta dan bilangan (berlainan dari angka yang ditulis dengan huruf) bekerja dengan baik untuk menarik perhatian dan memicu minat pengguna.

Ambil inspirasi dari contoh di atas. Alasan kenapa cara ini sangat efektif adalah karena membantu memahami minat pengguna. Bagi kebanyakan konsumen, saat mereka minat akan suatu produk, pertanyaan pertama mereka adalah, "Berapa harganya?" Judul iklan menjawab pertanyaan itu.

5 HAL YANG DAPAT DAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN untuk Judul Iklan

Perhatikan praktik-praktik terbaik ini saat mengimplementasikan strategi-strategi di atas.

#1: Gunakan Kata-Kata Kondisional

Kata-kata seperti "mungkin," "dapat," dan "bisa jadi" akan membuat suatu judul terdengar lebih realistis berbalik dengan janji palsu yang menggunakan kata "pasti." Dengan begini, Anda tidak membuat janji-janji apa pun yang tidak dapat dipenuhi.

#2: Gunakan Syarat-Syarat Umum Saat Menyebut Waktu

Jika Anda menggunakan periode waktu tertentu di dalam suatu iklan, pengguna akan menginginkan hasil dalam periode waktu itu. Klaim manfaat dari produk atau layanan Anda menggunakan kata-kata seperti "lebih cepat" dan "lebih gesit" dan bukan jumlah hari tertentu.

#3: Jangan Janjikan Keajaiban

Jangan menjanjikan bulan. Contoh, hindari menggunakan kata-kata "ajaib" dan "keajaiban" dan gunakan kata-kata yang lebih realistis. Kata-kata seperti "metode" dan "strategi" adalah alternatif yang baik.

#4: Gunakan Perspektif Orang Ketiga

Ucapan tidak langsung dan perspektif orang ketiga memberikan impresi bahwa konten divalidasikan oleh rekan lain. Cara seperti ini akan memberikan rasa kebersamaan dan penasaran, mendorong pengguna untuk mengenal lebih dalam.

#5: Dengan Angka, Sedikit Itu Lebih Baik

Tentunya, Anda harus realistis saat menggunakan angka di judul. Menjanjikan seseorang bahwa berat badannya akan turun drastis tanpa perubahan gaya hidup adalah strategi kuno dan basi.

Penutup

Memang benar bahwa gambar thumbnail adalah cara jitu pertama yang dapatt menangkap perhatian pengguna, namun judul adalah faktor untuk mendapatkan klik dari pengguna. Seorang pengguna hanya melihat iklan selama kira-kira tiga detik, dan judul adalah penentu apakah pengguna akan bertindak atau tidak.

Judul iklan yang direncanakan dengan baik memiliki peran penting dalam kesuksesan kampanye iklan native dan membantu pengiklan mencapai misi-misi pemasarannya. Jadi, silakan gunakan pendekatan-pendekatan kreatif ini dan semoga CTR tinggi Anda ditemani oleh penjualan dan konversi yang tinggi juga!