Karina Klymenko
Karina Klymenko adalah Direktur Kreatif di MGID dengan pengalaman lebih dari delapan tahun dalam membuat iklan yang sukses dan bijaksana. Karina mengawasi kantor-kantor MGID di Eropa, AS dan Asia-Pasifik; dia secara konsisten bekerja dengan tim-tim asing untuk memastikan bahwa semua iklan telah dilokalkan untuk wilayah-wilayah yang berbeda. Selain bergairah dalam belajar dan menerapkan trik-trik dan petunjuk psikologis di dalam ekosistem periklanan, Karina juga memantau langsung tren konsumen untuk memahami industri yang terus berkembang ini.
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