Penulis

Karina Klymenko

Direktur Kreatif

Karina Klymenko adalah Direktur Kreatif di MGID dengan pengalaman lebih dari delapan tahun dalam membuat iklan yang sukses dan bijaksana. Karina mengawasi kantor-kantor MGID di Eropa, AS dan Asia-Pasifik; dia secara konsisten bekerja dengan tim-tim asing untuk memastikan bahwa semua iklan telah dilokalkan untuk wilayah-wilayah yang berbeda. Selain bergairah dalam belajar dan menerapkan trik-trik dan petunjuk psikologis di dalam ekosistem periklanan, Karina juga memantau langsung tren konsumen untuk memahami industri yang terus berkembang ini.