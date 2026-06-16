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Penulis

Karina Klymenko

Direktur Kreatif

Karina Klymenko adalah Direktur Kreatif di MGID dengan pengalaman lebih dari delapan tahun dalam membuat iklan yang sukses dan bijaksana. Karina mengawasi kantor-kantor MGID di Eropa, AS dan Asia-Pasifik; dia secara konsisten bekerja dengan tim-tim asing untuk memastikan bahwa semua iklan telah dilokalkan untuk wilayah-wilayah yang berbeda. Selain bergairah dalam belajar dan menerapkan trik-trik dan petunjuk psikologis di dalam ekosistem periklanan, Karina juga memantau langsung tren konsumen untuk memahami industri yang terus berkembang ini.

Anda bisa temukan Karina Klymenko di linkedin atau twitter

Artikel oleh Karina Klymenko

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13 menit bacaan
Pengiklan
Musim Panas dan Materi Iklan: Apa yang Berhasil Saat Rentang...

Setiap media buyer merasa khawatir saat Juli tiba. Cost Per Acquisition (CPA) mulai merangkak ...

16 Jun 2026 • 13 menit bacaan
10908
13 menit bacaan
MGID GenAI vs Midjourney
Pengiklan
MGID GenAI vs. Midjourney: Pembuatan Gam...

Alat AI generatif seperti Midjourney telah mengubah cara materi iklan dibuat; namun, ketika di...

26 Feb 2026 • 13 menit bacaan
9749
5 menit bacaan
Pengiklan
Hari Valentine 2026: Romansa Sehari-hari...

Estetika “kesuksesan yang sukses” sempat berjaya, tetapi pemirsa kini lelah dengan kemewahan y...

11 Feb 2026 • 5 menit bacaan
6156
14 menit bacaan
Pengiklan
Jenis Konten Teratas yang Dapat Digunaka...

Affiliate marketing bukan sekadar menambahkan tautan ke situs web: ini tentang mencocokkan pes...

1 Jul 2025 • 14 menit bacaan
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11 menit bacaan
Pengiklan
Apa Itu Ad Fatigue: Memahami, Mengukur, ...

Bahkan kampanye iklan terbaik pun akan kehilangan efektivitas seiring waktu. Pesannya tetap sa...

3 Jun 2025 • 11 menit bacaan
10426
5 menit bacaan
Creative Trends
Wawasan Ad Tech
Narasi Kreatif yang Akan Mendefinisikan ...

Saat tahun 2025 dimulai, inilah waktunya untuk melihat ke depan terhadap pesan dan narasi yang...

7 Jan 2025 • 5 menit bacaan
5895
7 menit bacaan
Why MGID Sets the Standard for High-Quality Creatives
Berita Produk
Bagaimana MGID Menyeimbangkan Iklan Berk...

Kualitas iklan adalah dasar dari kampanye online yang sukses. Bagi pengiklan, iklan yang dibua...

5 Des 2024 • 7 menit bacaan

Performa native dalam beberapa menit

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