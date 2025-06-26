MGID, platform periklanan global, resmi meluncurkan fitur terbaru: CPA Tune. Teknologi canggih ini menggunakan machine learning untuk secara otomatis mengoptimalkan kampanye native advertising, memaksimalkan konversi dan efisiensi dalam skala besar. Peluncuran ini melanjutkan inovasi sebelumnya, yaitu CTR Guard — fitur yang memantau kelelahan iklan agar materi tetap segar dan efektif. Kini, CPA Tune hadir untuk melangkah lebih jauh: mengoptimalkan apa yang terjadi setelah klik, dengan memprediksi dan meningkatkan hasil konversi secara cerdas.

Pengguna awal CPA Tune telah merasakan dampaknya:

Rata-rata tingkat konversi (CVR) meningkat 155%

Peningkatan CVR hingga 300% pada sektor dan pasar tertentu

Pertumbuhan CVR terkuat diamati di AS — pasar dengan performa tertinggi untuk CPA Tune

Penurunan CPA melalui penargetan pemirsa yang lebih cerdas

Dengan mesin penyesuaian bid CPC otomatis berbasis AI dan real-time, CPA Tune membantu performance marketer mencapai target CPA mereka tanpa perlu repot melakukan banyak pengaturan manual. Hasilnya? Materi iklan terbaik kamu akan menjangkau audiens paling bernilai.

CPA Tune menandai era baru dalam dunia native advertising — yang sebelumnya hanya fokus pada traffic, kini bertransformasi untuk mendukung hasil nyata bagi bisnis. Bukan sekadar klik, tapi konversi yang berdampak.

Menjangkau audiens yang tepat, secara otomatis

CPA Tune dirancang untuk pengiklan yang berfokus pada kinerja dan ingin meninggalkan pendekatan skala besar tanpa arah, demi menjangkau hanya audiens yang berdampak pada hasil bisnis mereka. Dengan menggunakan data performa historis berdasarkan sektor kampanye serta sinyal perilaku dan niat pengguna, algoritma CPA Tune secara dinamis menyesuaikan bid CPC secara real-time untuk menempatkan iklan di hadapan traffic yang lebih mungkin menghasilkan konversi.

Pengiklan cukup:

Menetapkan target CPA yang realistis Memastikan pelacakan konversi sudah diatur Menentukan anggaran harian (5–7x dari target CPA)

Setelah itu, algoritma akan mengatur sisanya, mengurangi kebutuhan penyesuaian harian terhadap penempatan dan bid sambil terus belajar bagaimana menurunkan CPA lebih jauh. Mesin ini sudah efektif saat ini dan akan semakin membaik seiring waktu.

Mudah disesuaikan, tanpa ada yang disembunyikan

Dengan CPA Tune, setiap klik dioptimalkan untuk meningkatkan potensi konversi. Algoritma ini hanya butuh waktu belajar singkat — sekitar 10 konversi dalam 7 hari — untuk mencapai performa yang stabil dan konsisten.

CPA Tune juga sangat fleksibel. Pengiklan dapat memberikan jeda dan menyesuaikan kampanye kapan saja. Kontrol terhadap materi iklan, anggaran, dan penargetan tetap tidak berubah, memastikan bahwa optimasi terjadi di belakang layar sementara pelanggan tetap memiliki kendali strategis penuh.

Lewat fitur CTR Guard yang menangkal kelelahan iklan dan CPA Tune yang dirancang untuk mendorong konversi, MGID tidak hanya membicarakan potensi AI — kami membuktikan bahwa teknologi ini benar-benar bisa menyelesaikan tantangan kompleks lewat antarmuka yang sederhana,

ujar Oleksii Borysov, VP of Product di MGID.

CPA Tune hadir untuk membawa manfaat bidding otomatis berbasis CPA — seperti yang biasa ditemui di platform tertutup seperti Google dan Meta — ke dalam dunia native advertising di open web. Fitur ini membantu para performance marketer meraih hasil maksimal hanya dalam beberapa klik, tanpa harus mengorbankan kontrol maupun transparansi.

Saatnya upgrade performa kampanye — CPA Tune sudah tersedia untuk semua pengiklan MGID di seluruh dunia.