Di MGID, kami berkomitmen untuk selalu responsif terhadap permintaan klien, dan juga praktik dan standar industri. Itulah kenapa kami mengganti pengaturan default dari laporan penerbit utama dan menambahkan beberapa metrik kinerja baru untuk memberikan pelanggan kami pengalaman dan wawasan yang lebih baik tentang kinerja widget mereka.

Dengan laporan analitik MGID, Anda dapat melacak semua metrik periklanan real-time secara terpisah untuk website dan widget. Beberapa dari metrik yang paling sering digunakan adalah: Views dengan Visibility, Clicks, Click-Through Rate (CTR), Ad CPC, dan Ad Revenue.

Metrik periklanan apa saja yang tersedia untuk website?

Mari kita bahas metrik penerbit kunci yang sekarang tersedia untuk website:

Metrik periklanan apa saja yang tersedia untuk widget?

Dengan dasbor penerbit MGID, Anda juga dapat melacak metrik-metrik berikut ini untuk setiap widget:

Metrik periklanan apa saja yang tersedia untuk laporan video?

Penutup

Setiap metrik itu penting dan dapat membantu Anda dalam menyingkirkan halangan dan menemukan ide untuk optimasi lebih jauh. Kami percaya bahwa dengan pengaturan default baru ini, semua klien MGID dapat memiliki pengumpulan data dan proses analisis yang lebih baik.

Jika Anda mengalami masalah apa pun dalam menganalisis metrik dasbor, tim dukungan kami dapat membantu dan memandu Anda melalui prosesnya.