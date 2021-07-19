MGID, pionir global dalam native advertising, dinobatkan sebagai pemenang dua penghargaan dalam Asia-Pacific Stevie® Awards tahunan kedelapan. MGID menerima satu Penghargaan Bronze Stevie® untuk Inovasi dalam Pengembangan Teknologi (divisi Industri Jasa Lainnya). Selain itu, MGID kembali meraih Bronze Stevie® Award untuk kategori Innovation in Technology Development (divisi All Other Industries).

Lebih dari 900 nominasi dipertimbangkan tahun ini dari organisasi di seluruh kawasan Asia-Pasifik dalam kategori seperti Award for Excellence in Innovation in Products & Services, Award for Innovative Management, dan Award for Innovation in Corporate Websites, di antara banyak lainnya.

Diakui di Asia-Pacific Stevie® Awards, untuk divisi Other Service Industries, algoritme pengoptimalan hasil MGID mencapai kinerja optimal antara native, display, dan video dalam satu penempatan dan menyampaikan pesan yang sangat bertarget kepada pengguna. Ini memastikan pendapatan tertinggi untuk penerbit dan pengalaman pengguna terbaik untuk audiensnya.

Produk MGID lainnya yang diakui oleh juri untuk divisi All Other Industries adalah in-content impact widget. Algoritme berbasis AI-nya tidak hanya mengidentifikasi penempatan berkinerja tertinggi dalam artikel, tetapi juga secara otomatis menampilkan widget MGID dengan konten iklan yang relevan kepada pemirsa yang memiliki pola pikir yang benar untuk terlibat.

Pemenang Penghargaan Stevie Emas, Perak dan Perunggu ditentukan oleh skor rata-rata lebih dari 100 eksekutif di seluruh dunia. Rincian lebih lanjut tentang Penghargaan Stevie® Asia-Pasifik, bersama dengan daftar pemenang Penghargaan Stevie®, dapat ditemukan di http://asia.stevieawards.com/.

“Kami sangat senang diakui di Asia-Pacific Stevie® Awards sebagai pelopor dalam inovasi teknologi,” komentar Nickolas Rekeda, CMO di MGID. “Terus memajukan produk kami adalah landasan MGID, karena kami memastikan penerbit dan pengiklan memiliki akses ke alat premium yang memberikan kampanye iklan yang efisien, berkinerja tinggi namun tidak mengganggu. Untuk terus mencapai ini, kami terus menyempurnakan pengembangan teknologi kami.”

Tentang Penghargaan Stevie®

Penghargaan Stevie diberikan dalam delapan program: Penghargaan Stevie Asia-Pasifik, Penghargaan Stevie Jerman, Penghargaan Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, Penghargaan Bisnis Amerika®, Penghargaan Bisnis Internasional®, Penghargaan Stevie untuk Wanita dalam Bisnis, Penghargaan Stevie Penghargaan Stevie untuk Pengusaha Hebat, dan Penghargaan Stevie untuk Penjualan & Layanan Pelanggan. Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 entri setiap tahun dari organisasi di lebih dari 70 negara. Menghormati organisasi dari semua jenis dan ukuran dan orang-orang di belakangnya, Stevies mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia.

Pelajari lebih lanjut tentang Stevie Awards di http://www.stevieawards.com.

Sponsor dan mitra Asia-Pacific Stevie Awards 2021 termasuk Majalah Adobo, PR Newswire Asia, dan Asosiasi Komunikator Bisnis Korea.