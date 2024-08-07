Kita semua memahami perasaan ini: Anda telah mencurahkan waktu, uang, dan upaya untuk menyiapkan kampanye Google Ads Anda, dengan penuh harapan menantikan banjir konversi. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Atau mungkin iklan Anda pernah berkinerja baik, tetapi sekarang konversi mulai berkurang. Ini sangat membuat frustrasi, bukan? Percayalah, semua orang juga pernah mengalaminya.

Kabar baiknya adalah Anda tidak sendirian, dan ada banyak cara untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kampanye Anda agar konversi kembali meningkat. Artikel ini akan membantu Anda mengidentifikasi apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Kami akan memandu Anda melalui 10 alasan utama mengapa iklan Google Anda mungkin tidak mengonversi dan memberikan solusi yang dapat Anda terapkan untuk mengembalikan strategi PPC Anda ke jalur yang benar.

Jadi, mari kita langsung mulai. Kisah sukses iklan Google Anda hanya beberapa penyesuaian saja!

1. Terlalu Dini untuk Melihat Hasil

Apakah Anda baru saja meluncurkan kampanye Google Ads Anda dan belum melihat konversi? Jangan panik! Jika iklan Anda baru, mungkin ia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk berkinerja optimal.

Saat Anda memulai kampanye baru, Google Ads melalui fase pembelajaran algoritmik. Selama waktu ini, platform mempelajari siapa yang kemungkinan besar akan berinteraksi dengan iklan Anda dengan menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengannya. Proses ini membutuhkan sejumlah data agar menjadi efektif, sehingga normal jika konversi lambat pada awalnya.

Cara mengatasinya:

Bersabar — Terkadang yang dibutuhkan kampanye Anda hanyalah sedikit lebih banyak waktu untuk mengumpulkan data dan mengoptimalkannya.

— Terkadang yang dibutuhkan kampanye Anda hanyalah sedikit lebih banyak waktu untuk mengumpulkan data dan mengoptimalkannya. Tingkatkan anggaran Anda — Tingkatkan anggaran Anda untuk mempercepat proses pengumpulan data, yang membantu Google mempelajari lebih cepat.

— Tingkatkan anggaran Anda untuk mempercepat proses pengumpulan data, yang membantu Google mempelajari lebih cepat. Perluas penargetan — Perluas pemirsa Anda sehingga iklan Anda menjangkau lebih banyak orang, dengan demikian mempercepat fase pembelajaran.

2. Brand Awareness yang Rendah

Salah satu alasan iklan Google Anda mungkin tidak mengonversi adalah karena kurangnya brand awareness. Meskipun iklan Anda muncul di bagian atas hasil pencarian, pengguna cenderung kurang tertarik mengklik jika mereka tidak mengenal brand Anda. Brand recognition memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi tingkat click-through dan konversi. Ketika pengguna tidak mengenal brand, mereka lebih mungkin memilih pesaing yang mereka kenal dan percaya.

Membangun brand awareness sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong pengguna untuk berinteraksi dengan iklan Anda. Tanpa itu, bahkan iklan yang dioptimalkan dengan baik dapat kesulitan mengonversi.

Cara mengatasinya:

Manfaatkan pemasaran multi-channel — Ekspos pemirsa ke brand Anda melalui media sosial, iklan di Google Display Network, dan platform lain di samping iklan pencarian untuk meningkatkan brand recognition.

— Ekspos pemirsa ke brand Anda melalui media sosial, iklan di Google Display Network, dan platform lain di samping iklan pencarian untuk meningkatkan brand recognition. Investasikan dalam iklan display — Gunakan iklan display yang menarik secara visual untuk menciptakan awareness awal, meningkatkan kinerja iklan pencarian terkait, dan meningkatkan kemungkinan konversi.

— Gunakan iklan display yang menarik secara visual untuk menciptakan awareness awal, meningkatkan kinerja iklan pencarian terkait, dan meningkatkan kemungkinan konversi. Gunakan strategi pemasaran lainnya — Lengkapi PPC dengan pemasaran email dan SEO untuk menjaga merek Anda tetap di pikiran dan memastikan visibilitas dalam hasil pencarian organik, memperkuat pesan brand Anda, dan membangun kepercayaan.

3. Anggaran yang Tidak Memadai

Salah satu alasan paling umum mengapa iklan Google Anda mungkin tidak mengonversi adalah karena anggaran Anda terlalu ketat. Bahkan dengan iklan dan penargetan terbaik, jika anggaran Anda tidak cukup untuk bersaing, Anda bisa kehilangan peluang berharga.

Dalam dunia kompetitif Google Ads, Anda tidak sendirian dalam bersaing untuk mendapatkan slot iklan yang berharga. Anggaran rendah mungkin tidak mampu memenangkan cukup banyak lelang untuk menampilkan iklan Anda kepada calon pelanggan. Faktanya, Google mungkin bahkan mengurangi tawaran Anda atau berhenti menampilkan iklan Anda sepenuhnya setelah anggaran Anda habis, yang berarti Anda tidak mendapatkan visibilitas yang Anda butuhkan.

Cara mengatasinya:

Tingkatkan anggaran Anda — Evaluasi dan pertimbangkan untuk meningkatkan anggaran harian atau bulanan Anda agar memungkinkan lebih banyak visibilitas dan klik iklan.

— Evaluasi dan pertimbangkan untuk meningkatkan anggaran harian atau bulanan Anda agar memungkinkan lebih banyak visibilitas dan klik iklan. Periksa batas anggaran — Perhatikan notifikasi "limited by budget" di Google Ads untuk memastikan anggaran Anda tidak membatasi kinerja iklan.

— Perhatikan notifikasi "limited by budget" di Google Ads untuk memastikan anggaran Anda tidak membatasi kinerja iklan. Gunakan metrik tawaran — Tinjau estimasi tawaran halaman atas untuk memahami penyesuaian anggaran yang diperlukan untuk penempatan iklan yang kompetitif.

4. Ekspektasi yang Terlalu Tinggi

Apakah iklan Google Anda mengonversi tetapi tidak sebanyak yang Anda harapkan? Mungkin sudah saatnya untuk menilai ulang ekspektasi Anda. Banyak pengiklan jatuh ke dalam perangkap mengharapkan tingkat konversi yang sangat tinggi sejak awal, tetapi kenyataannya sering kali berbeda.

Industri yang berbeda memiliki tingkat konversi rata-rata yang bervariasi, dan apa yang mungkin menjadi tingkat konversi yang baik untuk satu sektor dapat dianggap rendah untuk sektor lainnya. Misalnya, tingkat konversi 2,53% di industri Furniture adalah normal, sementara kampanye untuk Physicians and Surgeons mungkin rata-rata memiliki tingkat konversi 11,08%. Penting untuk menetapkan tujuan yang realistis berdasarkan tolok ukur industri spesifik Anda daripada rata-rata umum.

Cara mengatasinya:

Riset tolok ukur industri — Pahami tingkat konversi rata-rata untuk industri Anda untuk menetapkan ekspektasi yang realistis.

— Pahami tingkat konversi rata-rata untuk industri Anda untuk menetapkan ekspektasi yang realistis. Bandingkan dengan benar — Ingatlah bahwa beberapa tindakan (seperti pemesanan konsultasi) lebih mudah dilakukan pelanggan daripada yang lain (seperti melakukan pembelian). Sesuaikan tujuan Anda berdasarkan kompleksitas konversi yang diinginkan.

— Ingatlah bahwa beberapa tindakan (seperti pemesanan konsultasi) lebih mudah dilakukan pelanggan daripada yang lain (seperti melakukan pembelian). Sesuaikan tujuan Anda berdasarkan kompleksitas konversi yang diinginkan. Perbaiki tujuan Anda — Alih-alih menargetkan pencapaian besar langsung, tetapkan tujuan bertahap yang dapat Anda bangun seiring dengan pengumpulan lebih banyak data dan pengoptimalan kampanye Anda.

5. Pelacakan Konversi yang Rusak

Melihat nol konversi atau penurunan tiba-tiba dalam kampanye Google Ads Anda mungkin menunjukkan adanya masalah dengan pelacakan konversi Anda. Sangat penting untuk pelacakan diatur dengan benar, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan data yang tidak akurat dan peluang yang terlewatkan.

Pelacakan konversi membantu Anda mengukur efektivitas iklan dengan merekam tindakan yang dilakukan pengguna setelah berinteraksi dengan iklan Anda. Jika ini tidak diatur dengan benar, Anda mungkin menerima konversi tanpa mengetahuinya. Masalah dengan pelacakan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pemasangan kode pelacakan yang tidak benar, perubahan pada struktur situs web Anda, atau pembaruan di pengaturan Google Ads Anda.

Cara mengatasinya:

Tinjau riwayat perubahan Anda — Jika Anda sebelumnya melihat konversi tetapi sekarang tidak, periksa riwayat perubahan di akun Google Ads Anda. Cari perubahan terbaru yang mungkin mengganggu pelacakan Anda.

— Jika Anda sebelumnya melihat konversi tetapi sekarang tidak, periksa riwayat perubahan di akun Google Ads Anda. Cari perubahan terbaru yang mungkin mengganggu pelacakan Anda. Verifikasi pemasangan kode pelacakan — Pastikan bahwa kode pelacakan terpasang dengan benar di situs web Anda.

— Pastikan bahwa kode pelacakan terpasang dengan benar di situs web Anda. Gunakan Google Tag Assistant — Manfaatkan alat seperti Google Tag Assistant untuk memecahkan masalah dan memastikan tag Anda berfungsi dengan benar.

6. Penargetan Lokasi yang Tidak Akurat

Jika iklan Google Anda tidak mengonversi, mungkin karena penargetan lokasi Anda tidak diatur dengan benar. Penargetan lokasi memastikan iklan Anda menjangkau pemirsa yang tepat. Oleh karena itu, pengaturan yang salah dapat menyebabkan iklan Anda ditampilkan kepada orang yang tidak berada di area target, yang mengakibatkan pemborosan biaya iklan dan tingkat konversi yang lebih rendah.

Saat Anda mengatur penargetan lokasi, Anda memiliki dua opsi:

Presence or Interest: Opsi ini menargetkan orang yang berada, secara teratur berada, atau menunjukkan minat pada, lokasi yang ditargetkan.

Opsi ini menargetkan orang yang berada, secara teratur berada, atau menunjukkan minat pada, lokasi yang ditargetkan. Presence: Opsi ini menargetkan orang yang saat ini berada atau secara teratur berada di lokasi yang ditargetkan.

Google secara default memilih pengaturan "Presence or Interest", yang mungkin tidak ideal untuk setiap bisnis. Misalnya, seseorang yang mencari kota Anda karena mereka berencana untuk berkunjung mungkin tidak tertarik pada layanan lokal seperti salon atau klinik hewan.

Cara mengatasinya:

Tinjau pengaturan lokasi Anda — Pastikan penargetan lokasi Anda diatur ke "Presence" jika Anda ingin menargetkan hanya mereka yang secara fisik berada di area yang Anda tentukan.

— Pastikan penargetan lokasi Anda diatur ke "Presence" jika Anda ingin menargetkan hanya mereka yang secara fisik berada di area yang Anda tentukan. Sesuaikan radius penargetan Anda — Pastikan radius yang Anda tetapkan mencakup area layanan Anda dan tidak terlalu luas.

— Pastikan radius yang Anda tetapkan mencakup area layanan Anda dan tidak terlalu luas. Analisis pemirsa Anda — Tinjau data kampanye Anda untuk melihat dari mana klik berasal. Jika banyak yang berada di luar area target, saatnya untuk menyesuaikan pengaturan Anda.

7. Penurunan Kinerja Musiman

Tidak semua fluktuasi dalam kinerja Google Ads Anda disebabkan oleh masalah dengan kampanye Anda. Terkadang, penurunan konversi hanyalah bagian dari pola musiman. Iklan dapat mengalami naik dan turun berdasarkan waktu dalam setahun, musim libur, atau bahkan tren bulanan.

Misalnya, jika Anda menjalankan toko e-commerce, Anda mungkin melihat tingkat konversi yang lebih tinggi selama musim liburan dan periode yang lebih lambat di bulan-bulan sebelum liburan tersebut. Demikian juga, bisnis di industri tertentu mungkin melihat penurunan selama waktu off-peak atau di bulan-bulan musim panas.

Cara mengatasinya:

Identifikasi pola — Lacak data konversi dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren musiman. Gunakan data masa lalu atau pantau kampanye untuk menetapkan garis dasar.

— Lacak data konversi dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren musiman. Gunakan data masa lalu atau pantau kampanye untuk menetapkan garis dasar. Sesuaikan tawaran dan anggaran — Gunakan wawasan untuk menyesuaikan tawaran dan anggaran, meningkatkan selama waktu puncak dan mengurangi selama periode yang lebih lambat.

— Gunakan wawasan untuk menyesuaikan tawaran dan anggaran, meningkatkan selama waktu puncak dan mengurangi selama periode yang lebih lambat. Rencanakan sebelumnya — Persiapkan diri untuk periode lambat yang diantisipasi dengan menjalankan promosi atau menyesuaikan pesan iklan Anda agar tetap relevan.

8. Halaman Arahan yang Tidak Dioptimalkan

Jika iklan Google Anda menarik klik tetapi gagal mengonversi, masalahnya mungkin terletak pada halaman arahan Anda. Halaman arahan yang efektif sangat penting untuk mengubah klik tersebut menjadi konversi nyata. Jika halaman arahan Anda tidak memadai, ini dapat sangat mempengaruhi tingkat konversi.

Apa yang membuat halaman arahan dioptimalkan?

Waktu muat yang cepat

Mobile-friendly

Desain yang jelas dan fokus

Halaman arahan Anda harus mencakup:

Judul Subjudul Tombol call-to-action (CTA) Nilai jual Gambar atau video hero Manfaat atau fitur Bukti sosial atau testimoni Sinyal kepercayaan (mis. lencana keamanan, jaminan) Formulir penangkapan prospek Detail tambahan atau FAQ

Cara mengatasinya:

Periksa kecepatan muat — Pastikan halaman arahan Anda dimuat dengan cepat di semua perangkat menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insights untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah.

— Pastikan halaman arahan Anda dimuat dengan cepat di semua perangkat menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insights untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Optimalkan untuk seluler — Uji halaman arahan Anda di berbagai ukuran layar untuk memastikan tampilan terlihat bagus dan berfungsi dengan baik di perangkat seluler.

— Uji halaman arahan Anda di berbagai ukuran layar untuk memastikan tampilan terlihat bagus dan berfungsi dengan baik di perangkat seluler. Sederhanakan desain — Fokus pada desain yang bersih dan intuitif, menghapus elemen yang tidak perlu, dan memastikan CTA Anda menonjol serta mudah ditemukan.

9. Salinan Iklan yang Tidak Efektif

Alasan umum lainnya mengapa iklan Google Anda mungkin tidak mengonversi adalah karena salinan iklan Anda tidak mencapai sasaran. Bahkan dengan penargetan terbaik, jika salinan iklan Anda tidak menarik, Anda mungkin melewatkan klik dan konversi yang berharga.

Salinan iklan adalah interaksi pertama yang dimiliki calon pelanggan dengan brand Anda. Jika terlalu generik atau tidak berbicara langsung tentang kebutuhan mereka, calon pelanggan mungkin melewatkannya tanpa berpikir dua kali. Menyusun salinan yang menarik perhatian dan resonan dengan pemirsa Anda sangat penting untuk mendorong konversi.

Cara mengatasinya:

Pra-kualifikasi pemirsa Anda — Pastikan iklan Anda menarik pengguna yang benar-benar tertarik dengan mencantumkan detail seperti harga atau target persona.

— Pastikan iklan Anda menarik pengguna yang benar-benar tertarik dengan mencantumkan detail seperti harga atau target persona. Gunakan kata kunci yang relevan — Sertakan kata kunci yang ditargetkan dalam salinan iklan Anda untuk meningkatkan relevansi pencarian dan menyoroti keunggulan penjualan Anda yang unik agar menonjol dari pesaing.

— Sertakan kata kunci yang ditargetkan dalam salinan iklan Anda untuk meningkatkan relevansi pencarian dan menyoroti keunggulan penjualan Anda yang unik agar menonjol dari pesaing. Buat judul yang menarik — Gunakan bahasa yang action-oriented dan sorot manfaat atau masalah yang diselesaikan oleh produk atau layanan Anda untuk menarik perhatian pengguna dan mendorong klik.

Kombinasi Judul Iklan Penelusuran Responsif

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10. Niat Kata Kunci yang Tidak Selaras

Meskipun iklan dan halaman arahan Anda selaras dengan sempurna dengan kata kunci yang Anda targetkan, Anda masih bisa gagal dalam hal konversi. Masalah ini sering terjadi ketika niat di balik kata kunci tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan iklan Anda. Jika kata kunci Anda menarik klik dari pengguna yang tidak siap untuk mengonversi, Anda pada dasarnya membuang biaya iklan Anda.

Memahami niat kata kunci adalah hal yang penting. Apakah pengguna mencari informasi atau siap untuk membeli? Jika iklan Anda muncul untuk pencarian informasional saat Anda membutuhkan niat transaksional, tingkat konversi Anda akan menderita.

Cara mengatasinya:

Targetkan niat komersial — Ajukan tawaran pada kata kunci yang menandakan kesiapan untuk membeli seperti "beli", "murah", dan "bandingkan."

— Ajukan tawaran pada kata kunci yang menandakan kesiapan untuk membeli seperti "beli", "murah", dan "bandingkan." Gunakan kata kunci ekor panjang — Gunakan kata kunci long-tail yang spesifik untuk menarik lalu lintas yang lebih relevan dan siap membeli serta mengurangi biaya.

— Gunakan kata kunci long-tail yang spesifik untuk menarik lalu lintas yang lebih relevan dan siap membeli serta mengurangi biaya. Tambahkan kata kunci negatif — Pantau laporan istilah penelusuran Anda dan tambahkan kata kunci negatif untuk mengecualikan kueri yang tidak relevan dan meningkatkan relevansi iklan.

Jenis Niat Kata Kunci

Informasional

Inti: Mendapatkan jawaban

Mendapatkan jawaban Tujuan: Menyediakan informasi yang rinci dan membantu

Menyediakan informasi yang rinci dan membantu Kata kunci yang sesuai: bagaimana cara, apa itu, tips untuk, cara terbaik untuk, panduan untuk

bagaimana cara, apa itu, tips untuk, cara terbaik untuk, panduan untuk Contoh: bagaimana cara memilih sepatu sneakers

Komersial

Inti: Membandingkan opsi

Membandingkan opsi Tujuan: Membantu pengguna mengevaluasi produk

Membantu pengguna mengevaluasi produk Kata kunci yang sesuai: terbaik, top, ulasan, perbandingan, manfaat

terbaik, top, ulasan, perbandingan, manfaat Contoh: sepatu sneakers lari terbaik

Transaksional

Inti: Melakukan tindakan

Melakukan tindakan Tujuan: Memfasilitasi pembelian atau tindakan spesifik

Memfasilitasi pembelian atau tindakan spesifik Kata kunci yang sesuai: beli, beli, diskon, penawaran, pesan

beli, beli, diskon, penawaran, pesan Contoh: beli sepatu sneakers

Navigasional

Inti: Mengunjungi situs tertentu

Mengunjungi situs tertentu Tujuan: Mengarahkan pengguna ke situs web atau halaman tertentu

Mengarahkan pengguna ke situs web atau halaman tertentu Kata kunci yang sesuai: nama merek, nama perusahaan, nama situs web, nama produk

nama merek, nama perusahaan, nama situs web, nama produk Contoh: https://sneakers.com/

Perluas Jangkauan Anda di Luar Google Ads dengan Solusi Inovatif dari MGID

Merasa terbatas oleh Google Ads? Saatnya menjelajahi dunia periklanan baru dengan MGID. Kami tidak hanya menjalankan iklan — kami merevolusi seluruh pendekatan periklanan Anda. Platform kami penuh dengan kemungkinan untuk meningkatkan kampanye Anda dan memperluas jangkauan Anda.

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Kami menggunakan AI canggih untuk mencocokkan iklan Anda dengan pengguna yang paling relevan. Pendekatan yang dipersonalisasi ini meningkatkan peluang konversi dengan memenuhi minat dan kebutuhan pengguna. Optimisasi hasil: AI kami mengoptimalkan format iklan untuk memaksimalkan pendapatan bagi penerbit sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna dengan konten yang ditargetkan. Ini berarti hasil yang lebih baik bagi pengiklan dan penerbit.

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Jika Anda melihat tingkat konversi menurun, jangan kehilangan harapan! Itu sering kali hanya hambatan di jalan. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat membalikkan keadaan dan mulai melihat hasil yang lebih baik.

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