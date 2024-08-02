Musim kembali ke sekolah sedang berlangsung penuh dan tidak ada waktu yang lebih baik untuk menyelami salah satu aspek paling menarik dari pemasaran: memahami dan menargetkan berbagai generasi. Bagi pemasar, waktu ini adalah kesempatan emas untuk terhubung dengan siswa yang antusias dan keluarga mereka, menjadikannya periode yang kritis untuk mendorong penjualan dan engagement.

Namun, inilah intinya: pemasaran untuk generasi yang berbeda — dalam hal ini siswa Gen Z dan orang tua Milenial — bukanlah pendekatan serba bisa. Setiap generasi datang dengan serangkaian karakteristik, preferensi, dan perilaku yang unik.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi perbedaan kunci dalam strategi pemasaran untuk Gen Z dan Milenial selama musim kembali ke sekolah. Memahami nuansa ini akan membantu Anda menyusun kampanye yang lebih tertarget, berdampak, dan efektif. Siap untuk meningkatkan pemasaran kembali ke sekolah Anda? Mari kita mulai!

Perbedaan Generasi: Gen Z vs. Milenial

Mari kita mulai dengan mendefinisikan dua kelompok kunci:

Gen Z — Lahir antara 1997 dan 2012, generasi ini adalah penduduk asli digital yang saat ini sedang menjalani masa sekolah menengah dan perguruan tinggi.

— Lahir antara 1997 dan 2012, generasi ini adalah penduduk asli digital yang saat ini sedang menjalani masa sekolah menengah dan perguruan tinggi. **Milenial ** — Lahir antara 1981 dan 1996, generasi ini sedang menyeimbangkan karier dan, kebanyakan, menjadi orang tua dengan anak-anak usia sekolah.

Mungkin terlihat bahwa perbedaan antara generasi kecil, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, ada banyak karakteristik dan preferensi generasi yang unik yang berperan penting dalam penargetan yang tepat. Mari kita lihat lebih dekat.

Komunikasi

Gen Z mendambakan keaslian dan komunikasi instan. Mereka ahli dalam media sosial dengan kecenderungan khusus pada platform seperti TikTok, Instagram, dan Snapchat. Mereka lebih suka interaksi cepat dan real-time serta nyaman dengan bahasa informal yang disingkat, sering menggunakan emoji, GIF, dan meme untuk menyampaikan pesan mereka.

Milenial menghargai komunikasi yang bermakna dan mendalam. Mereka tumbuh dengan munculnya internet dan menghargai interaksi digital maupun tatap muka. Facebook dan Instagram adalah platform media sosial andalan mereka, dan mereka merespons dengan baik terhadap konten yang mendetail dan informatif yang menambah nilai dalam kehidupan mereka. Email dan pesan teks tetap menjadi metode yang disukai untuk interaksi pribadi maupun profesional.

Preferensi Belanja

Belanja online adalah hal yang biasa bagi Gen Z. Mereka sangat dipengaruhi oleh tren media sosial dan rekomendasi dari influencer. Mereka lebih menyukai gadget teknologi, fashion trendi, dan produk berkelanjutan, sering kali melakukan pembelian impulsif berdasarkan apa yang sedang tren. Belanja sosial melalui platform seperti Instagram dan TikTok sangat populer.

Sementara mereka juga menikmati belanja online, Milenial menghargai pengalaman berbelanja di toko juga. Mereka menghargai kenyamanan dan kepraktisan, sering mencari kualitas dan daya tahan dalam pembelian mereka. Sebagai orang tua, mereka sering berbelanja untuk anak-anak mereka, fokus pada produk pendidikan dan kebutuhan dasar. Generasi ini sering bergantung pada ulasan online dan penelitian mendalam sebelum melakukan pembelian.

Kesadaran Teknologi

Milenial menyaksikan kebangkitan internet, media sosial, dan smartphone. Mereka sering disebut sebagai "pelopor digital" karena mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan teknologi digital yang terintegrasi dalam kehidupan mereka. Paparan ini membuat mereka sangat adaptif terhadap teknologi baru tetapi juga lebih berhati-hati dan reflektif tentang kehadiran mereka secara online. Milenial menghargai keaslian dan cenderung menggunakan media sosial untuk jaringan dan tujuan profesional.

Sebaliknya, Gen Z tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Mereka adalah "penduduk asli digital" yang mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan mereka. Gen Z lebih nyaman dengan perubahan teknologi yang cepat dan lebih suka komunikasi visual melalui TikTok dan Instagram. Mereka juga lebih mungkin menggunakan teknologi untuk hiburan dan ekspresi diri, sering kali mengaburkan batas antara identitas online dan offline mereka.

Sikap Terhadap Pekerjaan dan Karier

Milenial mencari tujuan dan makna dalam karier mereka. Mereka menghargai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi dan tertarik pada perusahaan dengan standar etika yang kuat dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Milenial juga dikenal karena loyalitas mereka: setelah mereka menemukan tempat kerja yang selaras dengan nilai-nilai mereka, mereka cenderung tetap dalam jangka panjang.

Gen Z, di sisi lain, memprioritaskan fleksibilitas dan peluang kewirausahaan. Mereka kurang cenderung untuk berkomitmen pada satu pemberi kerja dan lebih cenderung mencari pekerjaan ekonomi gig, pekerjaan lepas, dan usaha kewirausahaan. Generasi ini menghargai pekerjaan yang memungkinkan pertumbuhan pribadi dan fleksibilitas, sering lebih memilih opsi kerja jarak jauh dan jalur karier non-tradisional.

Pandangan Sosial dan Politik

Milenial dikenal dengan pandangan sosial dan politik mereka yang progresif. Mereka tumbuh selama pergeseran sosial yang signifikan seperti legalisasi pernikahan sesama jenis dan kebangkitan gerakan keadilan sosial. Akibatnya, mereka cenderung lebih berorientasi pada aktivisme dan mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan dan keberlanjutan.

Gen Z bahkan lebih inklusif dan pragmatis dalam pandangan sosial dan politik mereka. Mereka tumbuh dalam dunia yang lebih beragam dan terhubung secara global, yang menyebabkan mereka menghargai inklusivitas dan interseksionalitas. Gen Z lebih mungkin mendukung solusi pragmatis untuk masalah sosial dan memprioritaskan perubahan iklim serta kesadaran kesehatan mental sebagai perhatian kritis.

Perilaku Konsumen

Milenial dikenal karena loyalitas brand dan ketergantungan pada ulasan online. Mereka bersedia membayar lebih untuk produk dan layanan yang mencerminkan nilai-nilai mereka, seperti keberlanjutan dan produksi yang etis. Generasi ini sering melakukan penelitian mendalam sebelum melakukan pembelian, menghargai kualitas dan keaslian.

Gen Z lebih didorong oleh nilai dan dipengaruhi oleh tren media sosial. Mereka lebih suka brand yang memasang harga sesuai dengan nilai yang didapat dan sangat dipengaruhi oleh rekomendasi teman sebaya dan dukungan influencer. Generasi ini juga lebih mungkin terlibat dalam belanja sosial, menggunakan Instagram dan TikTok untuk menemukan dan membeli produk.

Kategori Gen Z Milenial Komunikasi Mendambakan keaslian, menggunakan komunikasi informal seperti emoji/meme, lebih suka TikTok, Instagram, dan Snapchat Menghargai komunikasi mendalam, menggunakan Facebook, Instagram, email, dan pesan teks Preferensi belanja Lebih suka belanja online, dipengaruhi oleh tren media sosial dan influencer, menikmati pembelian impulsif Lebih suka kombinasi belanja online dan di toko, menghargai kualitas dan kepraktisan, mengandalkan ulasan dan riset Kesadaran teknologi Penduduk asli digital, integrasi teknologi yang mulus, lebih suka komunikasi visual (TikTok, Instagram) Pelopor digital, adaptif tetapi berhati-hati, menggunakan teknologi untuk jaringan dan tujuan profesional Sikap terhadap pekerjaan dan karier Menghargai fleksibilitas dan peluang kewirausahaan, lebih suka ekonomi gig dan pekerjaan remote Mencari tujuan dan keseimbangan kehidupan-kerja, loyal kepada perusahaan yang etis, menghargai pekerjaan jangka panjang Pandangan sosial dan politik Inklusif dan pragmatis, memprioritaskan perubahan iklim dan kesadaran kesehatan mental Progresif dan berorientasi pada aktivisme, mendukung kesetaraan dan keberlanjutan Perilaku konsumen Didorong oleh nilai, dipengaruhi oleh tren media sosial dan rekomendasi teman sebaya, menikmati belanja sosial Loyal terhadap brand, menghargai ulasan online, bersedia membayar lebih untuk produk yang berkelanjutan dan etis

Menarik Perhatian Gen Z: Strategi yang Efektif

Ingin tahu rahasia untuk menarik perhatian Gen Z di dunia yang penuh dengan konten? Kuncinya adalah bertemu mereka di tempat mereka berada dan berbicara dengan bahasa mereka. Generasi ini cerdas teknologi, didorong oleh nilai, dan selalu mencari tren besar berikutnya. Untuk terhubung dengan mereka, gunakan pendekatan yang fresh, menarik, dan autentik. Jadi, mari kita uraikan dan temukan cara membuat dampak yang bertahan lama dengan kelompok dinamis ini saat mereka bersiap untuk tahun ajaran baru.

Memahami Perilaku Belanja Gen Z

Pertama, mari kita rekap singkat ciri-ciri konsumen Gen Z yang telah kita bahas di atas.

Kemandirian dan Kecerdasan Teknologi

Lahir di dunia perdagangan digital, Gen Z terbiasa untuk mencari, membandingkan, dan menilai harga barang sendiri. Kemandirian ini, dikombinasikan dengan pengaruh teknologi, membentuk perilaku belanja mereka. Mereka adalah orang-orang yang mandiri, mampu, dan sadar harga, dengan 60% dari mereka memilih brand berdasarkan harga.

Kecenderungan Pembelian Impulsif

Meskipun mereka suka berselancar, konsumen Gen Z cenderung tidak merencanakan pembelian mereka sejak awal. Hal ini membuat mereka lebih terbuka terhadap pembelian impulsif. Misalnya, 28% dari pembeli Gen Z secara spontan membeli apa yang mereka butuhkan di toko mana pun yang mereka temukan. Retailer harus siap dengan promosi pop-up dan penawaran real-time untuk menangkap keputusan impulsif ini.

Minat Terbatas pada Program Hadiah Jangka Panjang

Gen Z kurang termotivasi oleh program hadiah jangka panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kurang dari setengahnya mungkin membuat keputusan pembelian berdasarkan program hadiah, lebih memilih kepuasan instan daripada manfaat jangka panjang. Brand harus mempertimbangkan untuk menawarkan hadiah dengan ambang rendah dan mudah ditebus yang memberikan nilai instan.

Sekarang, mari kita lanjutkan dengan beberapa strategi dan rekomendasi.

Fokus Media Sosial

Gen Z menghabiskan banyak waktu di media sosial, menjadikannya saluran utama untuk engagement. Berikut adalah cara mengoptimalkan strategi media sosial Anda untuk kampanye kembali ke sekolah.

1. Platform: TikTok, Instagram, Snapchat

Be- TikTok: Konten video pendek dari platform ini selaras sempurna dengan kecintaan Gen Z terhadap media yang cepat dan menghibur. Ikuti tantangan, hashtag, dan musik populer yang sedang tren di TikTok untuk membuat konten yang mudah diterima dan viral dengan tema kembali ke sekolah.

Instagram: Cerita visual dengan foto, cerita, dan reels menjadikan Instagram hit bagi Gen Z. Fokuslah pada visual berkualitas tinggi, konten di balik layar, dan fitur interaktif seperti polling dan sesi tanya jawab yang menyoroti persiapan kembali ke sekolah.

Cerita visual dengan foto, cerita, dan reels menjadikan Instagram hit bagi Gen Z. Fokuslah pada visual berkualitas tinggi, konten di balik layar, dan fitur interaktif seperti polling dan sesi tanya jawab yang menyoroti persiapan kembali ke sekolah. Snapchat: Dikenal dengan kontennya yang singkat, Snapchat sangat cocok untuk promosi dengan batas waktu, tampilan eksklusif di balik layar, dan konten interaktif dengan lensa dan filter yang disesuaikan dengan musim kembali ke sekolah.

2. Gaya Konten: Video Pendek, User-Generated Content, Meme

Video pendek: Buat video Anda singkat dan menarik. Video yang cepat dan berdampak lebih mungkin untuk dibagikan dan diingat oleh Gen Z. Gunakan TikTok dan Instagram Reels untuk membuat konten singkat namun menarik yang menyoroti kepribadian brand Anda.

Buat video Anda singkat dan menarik. Video yang cepat dan berdampak lebih mungkin untuk dibagikan dan diingat oleh Gen Z. Gunakan TikTok dan Instagram Reels untuk membuat konten singkat namun menarik yang menyoroti kepribadian brand Anda. User-generated content (UGC): Dorong pemirsa Anda untuk membuat dan membagikan konten yang menampilkan brand Anda. UGC membangun komunitas dan bertindak sebagai dukungan autentik. Jalankan kampanye yang mengundang pengguna untuk menunjukkan bagaimana mereka menggunakan produk atau layanan Anda untuk kebutuhan kembali ke sekolah mereka.

Dorong pemirsa Anda untuk membuat dan membagikan konten yang menampilkan brand Anda. UGC membangun komunitas dan bertindak sebagai dukungan autentik. Jalankan kampanye yang mengundang pengguna untuk menunjukkan bagaimana mereka menggunakan produk atau layanan Anda untuk kebutuhan kembali ke sekolah mereka. Memes: Meme sangat cocok dengan Gen Z karena gaya humor mereka dan juga dapat dimengerti. Gunakan meme yang sedang tren untuk terhubung dengan pemirsa Anda, tetapi pastikan meme tersebut selaras dengan suara brand Anda agar tidak terlihat aneh.

3. Kemitraan dengan Influencer: Berkolaborasi dengan Micro-Influencer dan Tokoh YouTube

Micro-influencers: Influencer ini mungkin memiliki jumlah pengikut yang lebih kecil, tetapi pengikut mereka sangat terlibat. Micro-influencer memiliki koneksi yang lebih dekat dengan pemirsa mereka, yang menghasilkan kepercayaan dan keaslian yang lebih tinggi. Bermitra dengan micro-influencer dapat menghasilkan dukungan yang tulus dan berdampak.

Influencer ini mungkin memiliki jumlah pengikut yang lebih kecil, tetapi pengikut mereka sangat terlibat. Micro-influencer memiliki koneksi yang lebih dekat dengan pemirsa mereka, yang menghasilkan kepercayaan dan keaslian yang lebih tinggi. Bermitra dengan micro-influencer dapat menghasilkan dukungan yang tulus dan berdampak. Tokoh YouTube: Berkolaborasilah dengan kreator YouTube yang selaras dengan nilai-nilai brand Anda dan pemirsa target. Kemitraan ini dapat mencakup ulasan produk, unboxing, tutorial, dan vlog yang mengintegrasikan produk Anda secara mulus ke dalam konten influencer, menyoroti relevansinya untuk tahun ajaran baru.

4. Konten Interaktif dan Menarik: Gunakan Polling, Kuis, dan Iklan Interaktif

Polling dan kuis: Konten interaktif seperti polling dan kuis dapat secara signifikan meningkatkan engagement. Gunakan Cerita Instagram atau polling Twitter untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan pendapat, dan menciptakan pengalaman interaktif yang menyenangkan. Ini tidak hanya melibatkan pemirsa Anda tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang preferensi mereka.

Konten interaktif seperti polling dan kuis dapat secara signifikan meningkatkan engagement. Gunakan Cerita Instagram atau polling Twitter untuk mengajukan pertanyaan, mengumpulkan pendapat, dan menciptakan pengalaman interaktif yang menyenangkan. Ini tidak hanya melibatkan pemirsa Anda tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang preferensi mereka. Iklan interaktif: Terapkan iklan interaktif yang mendorong partisipasi. Misalnya, gunakan iklan yang dapat dimainkan di platform game atau posting yang dapat dibeli di Instagram. Iklan ini tidak hanya menarik perhatian tetapi juga mendorong tindakan langsung seperti kunjungan ke situs web Anda atau pembelian produk, sangat cocok untuk musim kembali ke sekolah.

Untuk merangkumnya, berikut adalah tips utama kami untuk beriklan kepada Gen Z musim kembali ke sekolah ini dan seterusnya.

Fokus pada keaslian: Gen Z menghargai keaslian dan transparansi. Bersikaplah jujur dalam pesan Anda dan hindari konten yang terlalu dipoles atau terdengar korporat. Tampilkan sisi manusiawi brand Anda melalui cuplikan di balik layar dan cerita kehidupan nyata.

Gen Z menghargai keaslian dan transparansi. Bersikaplah jujur dalam pesan Anda dan hindari konten yang terlalu dipoles atau terdengar korporat. Tampilkan sisi manusiawi brand Anda melalui cuplikan di balik layar dan cerita kehidupan nyata. Rangkul inklusivitas: Pastikan konten Anda beragam dan inklusif. Gen Z adalah generasi paling beragam hingga saat ini, dan mereka menghargai brand yang mewakili berbagai latar belakang, budaya, dan perspektif.

Pastikan konten Anda beragam dan inklusif. Gen Z adalah generasi paling beragam hingga saat ini, dan mereka menghargai brand yang mewakili berbagai latar belakang, budaya, dan perspektif. Manfaatkan mobile: Gen Z mengakses internet melalui perangkat seluler. Pastikan situs web, konten, dan iklan Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler untuk memberikan pengalaman yang lancar.

Gen Z mengakses internet melalui perangkat seluler. Pastikan situs web, konten, dan iklan Anda dioptimalkan untuk tampilan seluler untuk memberikan pengalaman yang lancar. Tetap trendy: Minat dan tren Gen Z berkembang dengan cepat. Tetap gesit dan siap mengikuti tren yang muncul. Gunakan alat pemantauan sosial untuk memantau topik dan hashtag yang sedang tren agar konten Anda tetap relevan dan tepat waktu.

Minat dan tren Gen Z berkembang dengan cepat. Tetap gesit dan siap mengikuti tren yang muncul. Gunakan alat pemantauan sosial untuk memantau topik dan hashtag yang sedang tren agar konten Anda tetap relevan dan tepat waktu. Tawarkan nilai nyata: Fokuslah pada pembuatan konten yang memberikan nilai, baik itu pendidikan, hiburan, atau inspirasi. Ini membantu membangun koneksi yang lebih dalam dengan pemirsa Anda dan memosisikan brand Anda sebagai sumber daya yang berharga.

Menarik Perhatian Milenial: Taktik yang Efektif

Bagaimana cara menarik perhatian Milenial? Ini bukan hanya tentang menjadi mahir secara digital; ini tentang menyentuh generasi yang menghargai keaslian, pengalaman, dan dampak sosial. Para pelopor ini telah dibentuk oleh kebangkitan media sosial, ekonomi gig, dan lanskap budaya yang terus berubah. Jika Anda ingin terlibat dengan kelompok berpengaruh ini, Anda membutuhkan lebih dari sekadar iklan yang mencolok. Berikut adalah tinjauan mendalam tentang strategi, tips, dan rekomendasi yang akan membantu Anda terhubung dengan Milenial secara bermakna. Siap membuat dampak nyata? Mari kita mulai!

Memahami Perilaku Belanja Milenial

Seperti halnya Gen Z, kita akan menyoroti beberapa aspek penting dari perilaku pembelian Milenial.

Loyalitas Brand dan Sensitivitas Nilai

Milenial dikenal karena loyalitas brand mereka, tetapi mereka juga peka terhadap harga. Mereka mencari brand yang menawarkan nilai dan kualitas. Loyalitas ini dibangun melalui pengalaman positif, praktik yang transparan, dan keselarasan dengan nilai-nilai pribadi. Milenial sering melakukan riset produk dan membandingkan harga sebelum melakukan pembelian, jadi menawarkan nilai yang konsisten adalah kunci, terutama untuk barang-barang kembali ke sekolah di mana mereka mencari kualitas dan keterjangkauan.

Pembelian Terencana dan Pembelian Impulsif

Meskipun Milenial cenderung merencanakan pembelian mereka, mereka masih menyisakan ruang untuk pembelian spontan, terutama ketika disajikan dengan penawaran yang menarik. Mereka menghargai penawaran dan promosi yang sesuai dengan minat dan nilai mereka. Merancang kampanye yang menggabungkan penawaran yang bijaksana dengan waktu yang strategis dapat secara efektif menarik perhatian mereka, terutama dengan diskon dan penawaran terbatas saat musim kembali ke sekolah.

Preferensi Belanja Online dan di Toko

Milenial dengan mudah menjelajah antara belanja online dan di toko. Mereka menghargai pengalaman omnichannel yang mulus, di mana riset online melengkapi kunjungan ke toko. Memastikan bahwa toko online dan fisik Anda memberikan informasi yang konsisten, detail, dan pengalaman belanja yang kohesif dapat meningkatkan keterlibatan mereka selama periode kembali ke sekolah.

Fokus Media Sosial

Milenial tumbuh bersama evolusi media sosial, menjadikan platform-platform ini sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Untuk membuat kesan pada mereka, Anda harus memahami di mana mereka berkumpul dan bagaimana mereka suka terlibat.

1. Platform: Facebook, Instagram, LinkedIn

Facebook: Masih menjadi andalan bagi banyak Milenial, Facebook sangat cocok untuk segala hal mulai dari grup komunitas hingga promosi acara. Gunakan platform ini untuk berbagi pembaruan menarik, menjalankan iklan yang ditargetkan, dan terlibat dalam diskusi yang penting bagi mereka. Soroti acara kembali ke sekolah, promosi, dan konten pendidikan untuk menjaga keterlibatan mereka.

Masih menjadi andalan bagi banyak Milenial, Facebook sangat cocok untuk segala hal mulai dari grup komunitas hingga promosi acara. Gunakan platform ini untuk berbagi pembaruan menarik, menjalankan iklan yang ditargetkan, dan terlibat dalam diskusi yang penting bagi mereka. Soroti acara kembali ke sekolah, promosi, dan konten pendidikan untuk menjaga keterlibatan mereka. Instagram: Ini adalah tempat di mana visual berkuasa. Milenial menyukai gambar berkualitas tinggi dan Stories yang menarik. Pikirkan cuplikan di balik layar, polling interaktif, dan konten autentik yang menampilkan kepribadian brand Anda. Bagikan tip kembali ke sekolah yang menarik secara visual, penampilan produk, dan trik hidup siswa untuk beresonansi dengan mereka.

Ini adalah tempat di mana visual berkuasa. Milenial menyukai gambar berkualitas tinggi dan Stories yang menarik. Pikirkan cuplikan di balik layar, polling interaktif, dan konten autentik yang menampilkan kepribadian brand Anda. Bagikan tip kembali ke sekolah yang menarik secara visual, penampilan produk, dan trik hidup siswa untuk beresonansi dengan mereka. LinkedIn: Bagi Milenial yang berorientasi pada karier, LinkedIn adalah kuncinya. Bagikan artikel yang penuh wawasan, tips profesional, dan berita industri untuk terhubung dengan mereka pada level yang lebih serius. Ini semua tentang menambah nilai pada kehidupan profesional mereka, seperti saran tentang menyeimbangkan pekerjaan dan pendidikan lanjutan atau peluang peningkatan karier yang terkait dengan periode kembali ke sekolah.

2. Gaya Konten: Nilai, Keaslian, Sentuhan Pribadi

Konten yang didorong oleh nilai: Berikan mereka sesuatu yang dapat mereka gunakan. Baik itu tip yang bermanfaat, panduan yang berguna, atau cerita yang menginspirasi, pastikan konten Anda bernilai bagi Milenial. Mereka menghargai brand yang menawarkan nilai nyata dan saran yang praktis.

Berikan mereka sesuatu yang dapat mereka gunakan. Baik itu tip yang bermanfaat, panduan yang berguna, atau cerita yang menginspirasi, pastikan konten Anda bernilai bagi Milenial. Mereka menghargai brand yang menawarkan nilai nyata dan saran yang praktis. Keaslian: Jujurlah pada mereka. Milenial dapat mendeteksi kepalsuan dari jauh, jadi tetaplah jujur. Bagikan cerita jujur tentang pengalaman siswa yang sebenarnya dan persiapan kembali ke sekolah, tunjukkan warna sejati brand Anda dan jangan takut untuk menjadi unik.

Jujurlah pada mereka. Milenial dapat mendeteksi kepalsuan dari jauh, jadi tetaplah jujur. Bagikan cerita jujur tentang pengalaman siswa yang sebenarnya dan persiapan kembali ke sekolah, tunjukkan warna sejati brand Anda dan jangan takut untuk menjadi unik. Personalisasi: Sesuaikan konten Anda dengan selera mereka yang beragam. Gunakan apa yang Anda ketahui tentang pemirsa Anda untuk membuat pesan dan penawaran yang terasa seperti dibuat khusus untuk mereka. Semakin personal, semakin baik.

Membangun Komunitas: Menciptakan Rasa Kebersamaan

Terlibat dalam percakapan: Milenial menghargai brand yang berinteraksi langsung dengannya. Balas komentar, bergabung dalam diskusi, dan hadir di ruang media sosial mereka. Membangun komunitas di sekitar brand Anda dapat mendorong loyalitas dan hubungan yang lebih dalam, terutama di sekitar pengalaman dan tantangan kembali ke sekolah yang dialami banyak orang.

Milenial menghargai brand yang berinteraksi langsung dengannya. Balas komentar, bergabung dalam diskusi, dan hadir di ruang media sosial mereka. Membangun komunitas di sekitar brand Anda dapat mendorong loyalitas dan hubungan yang lebih dalam, terutama di sekitar pengalaman dan tantangan kembali ke sekolah yang dialami banyak orang. Dukung tujuan: Selaraskan dengan tujuan yang penting bagi Milenial. Baik itu keberlanjutan, keadilan sosial, atau dukungan komunitas, tunjukkan bahwa brand Anda lebih dari sekadar mencari keuntungan. Generasi ini menghargai tujuan penting dan ingin mendukung brand yang memberikan dampak positif. Soroti inisiatif kembali ke sekolah brand Anda dan kontribusi terhadap pendidikan dan program komunitas.

Pelanggan Pengalaman: Layanan dan Keterlibatan yang Luar Biasa

Layanan pelanggan yang luar biasa: Milenial mengharapkan layanan pelanggan yang cepat, efisien, dan membantu. Pastikan brand Anda responsif dan tersedia di berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga obrolan langsung di situs web Anda.

Milenial mengharapkan layanan pelanggan yang cepat, efisien, dan membantu. Pastikan brand Anda responsif dan tersedia di berbagai saluran, mulai dari media sosial hingga obrolan langsung di situs web Anda. Program loyalitas: Tawarkan program loyalitas yang memberikan nilai nyata. Milenial lebih cenderung tetap setia pada brand yang memberi imbalan atas loyalitas mereka dengan diskon, penawaran eksklusif, dan keuntungan yang dipersonalisasi.

Untuk merangkumnya, berikut adalah tips utama kami untuk menarik pasar Milenial.

Tunjukkan bahwa Anda peduli: Milenial menyukai brand yang membuat perbedaan. Soroti upaya Anda dalam keberlanjutan, sumber yang etis, dan tanggung jawab sosial. Jujurlah tentang praktik Anda dan bagikan perjalanan Anda menuju dunia yang lebih baik.

Milenial menyukai brand yang membuat perbedaan. Soroti upaya Anda dalam keberlanjutan, sumber yang etis, dan tanggung jawab sosial. Jujurlah tentang praktik Anda dan bagikan perjalanan Anda menuju dunia yang lebih baik. Bangun komunitas: Ciptakan rasa kebersamaan di sekitar brand Anda. Terhubunglah dengan pemirsa Anda di media sosial, mulailah program loyalitas, dan adakan acara (baik online maupun offline). Buat mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bahwa suara mereka penting.

Ciptakan rasa kebersamaan di sekitar brand Anda. Terhubunglah dengan pemirsa Anda di media sosial, mulailah program loyalitas, dan adakan acara (baik online maupun offline). Buat mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan bahwa suara mereka penting. Manfaatkan bukti sosial: Milenial mempercayai ulasan, testimonial, dan rekomendasi dari teman sebaya. Tampilkan ulasan pelanggan yang positif, tampilkan konten yang dibuat pengguna, dan bekerja sama dengan suara terpercaya di industri Anda untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan.

Milenial mempercayai ulasan, testimonial, dan rekomendasi dari teman sebaya. Tampilkan ulasan pelanggan yang positif, tampilkan konten yang dibuat pengguna, dan bekerja sama dengan suara terpercaya di industri Anda untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Tawarkan layanan pelanggan yang luar biasa: Layanan pelanggan yang luar biasa adalah suatu keharusan. Hadir di berbagai saluran seperti media sosial, email, dan obrolan langsung. Respons cepat dan membantu dapat membuat perbedaan besar dan mendorong loyalitas.

Layanan pelanggan yang luar biasa adalah suatu keharusan. Hadir di berbagai saluran seperti media sosial, email, dan obrolan langsung. Respons cepat dan membantu dapat membuat perbedaan besar dan mendorong loyalitas. Masuk lebih dalam dengan konten: Tidak seperti Gen Z, Milenial menikmati konten yang panjang. Investasikan dalam blog, podcast, dan webinar yang mengeksplorasi topik secara mendalam. Ini tidak hanya membuat brand Anda terlihat seperti ahli tetapi juga memberikan mereka wawasan dan pengetahuan yang berharga.

Perbedaan Kreatif: Contoh Iklan untuk Kedua Generasi

Sekarang, mari kita selami dunia iklan yang menarik! Siap untuk melihat jenis iklan apa yang menarik perhatian Gen Z dan Milenial? Mari kita uraikan dengan beberapa visual yang dinamis dan CTA yang tepat sasaran yang benar-benar menarik perhatian mereka.

Preferensi Iklan Gen Z

Gen Z lebih suka konten yang ringkas, menarik secara visual, dan humoris. Mereka merespons meme, challenge, dan kampanye interaktif yang memungkinkan mereka berpartisipasi dan berbagi konten mereka sendiri.

Visual Nada Call-to-action Pilih warna-warna cerah dan gerakan dinamis. Gunakan warna yang ceria dan animasi yang hidup untuk menarik perhatian mereka. Misalnya, pertimbangkan iklan TikTok yang bergerak cepat dengan perlengkapan sekolah berwarna neon terbang di layar. Humor adalah kuncinya! Gunakan meme dan bahasa yang menyenangkan untuk membuat mereka terhibur. Bayangkan sebuah Reel Instagram yang lucu tentang “bertahan di hari pertama sekolah” dengan produk brand Anda sebagai bintangnya. Gunakan CTA yang langsung dan menarik untuk mendorong tindakan. Frasa seperti “Geser ke atas untuk mendapatkan perlengkapan paling keren” atau “Ketuk sekarang untuk menyempurnakan penampilan kembali ke sekolahmu” bekerja dengan baik. Tetap cepat dan menarik!

Berikut beberapa contoh iklan yang berhasil memikat Gen Z.

Visual dinamis dengan warna-warna cerah: Bangkan video TikTok yang cepat dan penuh warna yang menunjukkan sekelompok siswa bersiap untuk sekolah. Mereka menggunakan tas punggung baru yang bergaya dan alat tulis keren Anda dalam montase warna dan potongan cepat. Video berakhir dengan pop-up yang menyenangkan yang mengatakan, "Bersiaplah untuk sekolah! Geser ke atas untuk tampil keren!"

Bangkan video TikTok yang cepat dan penuh warna yang menunjukkan sekelompok siswa bersiap untuk sekolah. Mereka menggunakan tas punggung baru yang bergaya dan alat tulis keren Anda dalam montase warna dan potongan cepat. Video berakhir dengan pop-up yang menyenangkan yang mengatakan, "Bersiaplah untuk sekolah! Geser ke atas untuk tampil keren!" Skenario yang relatable dengan humor: Ini bisa berupa Reel Instagram yang menggambarkan perjuangan epik seorang siswa untuk menemukan perlengkapan sekolah mereka yang hilang. Video ini dapat menunjukkan momen kekacauan yang lucu dan berlebihan dan berakhir dengan siswa tersebut menemukan tas punggung rapi dari brand Anda. CTA-nya bisa berupa sesuatu seperti, "Jangan kehilangan semuanya — ketuk untuk berbelanja perlengkapan sekolah yang wajib dimiliki!"

Sekarang kami akan menyertakan beberapa ide kreatif dari tim MGID untuk kampanye kembali ke sekolah Anda.

Untuk menarik perhatian Gen Z, kami memasukkan meme hamster sedih yang ikonis ke dalam iklan kami. Meme ini, yang populer di budaya internet kontemporer, dengan cepat menarik perhatian mereka dan membangkitkan rasa ingin tahu mereka tentang iklan tersebut.

Untuk kampanye ini, kami menampilkan seorang influencer muda terkenal yang beresonansi dengan Gen Z. Karena generasi ini sangat mempercayai idola favorit mereka, mereka lebih mungkin untuk memperhatikan dan terlibat dengan penjualan dan rekomendasi yang didukung oleh mereka.

Preferensi Iklan Milenial

Milenial merespons dengan baik pesan informatif dan nostalgia yang menyentuh keinginan mereka untuk kualitas dan keandalan. Mereka menghargai humor dan penceritaan yang beresonansi dengan pengalaman hidup mereka.

Visual Nada Call-to-action Pilih gambar gaya hidup berkualitas tinggi. Pikirkan momen keluarga atau petualangan sehari-hari. Misalnya, gambar keluarga yang sedang mengemas perlengkapan sekolah dengan produk Anda. Jadilah informatif dan dapat dipercaya. Berikan manfaat yang jelas dan wawasan yang jujur. Bayangkan iklan carousel di Instagram dengan setiap slide merinci bagaimana produk Anda membantu dalam persiapan keluarga untuk kembali ke sekolah. Gunakan CTA yang memberikan nilai dan konteks. Jangan hanya "Beli sekarang" tapi gunakan frasa seperti "Temukan perlengkapan kembali ke sekolah yang sempurna" atau "Temukan bagaimana produk kami dapat menyederhanakan tahun ajaran Anda."

Berikut beberapa contoh iklan yang beresonansi dengan Milenial.

Gambar gaya hidup berkualitas tinggi: Bayangkan iklan Facebook yang dibuat dengan baik yang menampilkan sebuah keluarga yang berbelanja perlengkapan sekolah. Visualnya menunjukkan orang tua dan anak memilih dari berbagai perlengkapan sekolah yang bergaya dan praktis. Salinan iklannya bisa berbunyi, "Bersiaplah untuk tahun ajaran dengan pilihan terbaik kami untuk perlengkapan yang bergaya dan praktis. Belanja sekarang dan buat persiapan kembali ke sekolah menjadi lebih mudah!"

Bayangkan iklan Facebook yang dibuat dengan baik yang menampilkan sebuah keluarga yang berbelanja perlengkapan sekolah. Visualnya menunjukkan orang tua dan anak memilih dari berbagai perlengkapan sekolah yang bergaya dan praktis. Salinan iklannya bisa berbunyi, "Bersiaplah untuk tahun ajaran dengan pilihan terbaik kami untuk perlengkapan yang bergaya dan praktis. Belanja sekarang dan buat persiapan kembali ke sekolah menjadi lebih mudah!" Konten informatif dengan nilai: Buat posting carousel Instagram yang terperinci yang menampilkan berbagai perlengkapan kembali ke sekolah, dari gadget teknologi hingga alat organisasi. Setiap slide memberikan tip tentang bagaimana barang-barang ini dapat membuat kehidupan sekolah lebih teratur. Slide terakhir bisa memiliki CTA seperti, "Temukan solusi kembali ke sekolah yang sempurna untuk keluarga Anda. Klik untuk menemukan rekomendasi terbaik kami!"

Lihatlah contoh iklan ini dari tim MGID yang dibuat untuk menarik perhatian Milenial untuk kampanye kembali ke sekolah Anda.

Bagi Milenial, iklan yang efektif harus bersih dan minimalis, menampilkan produk secara dekat dan jelas mengomunikasikan manfaatnya. Contoh ini sangat cocok dengan mencerminkan kepraktisan, kesederhanaan, dan kejelasan. Pendekatan ini memastikan iklan beresonansi dengan preferensi Milenial.

Iklan ini menekankan kemudahan dengan menyajikan semua kebutuhan sekolah di satu tempat, memungkinkan pelanggan untuk membeli semua yang mereka butuhkan sekaligus. Pendekatan praktis ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga memberikan nilai yang sangat baik. Ini sangat beresonansi dengan Milenial yang menghargai efisiensi dan kesederhanaan dalam pengalaman belanja mereka.

Bel Terakhir: Penutupan

Dan begitulah! Kami telah membahas banyak hal tentang cara menarik perhatian Gen Z dan Milenial. Jelas bahwa memahami target pemirsa Anda adalah kunci untuk menyusun iklan yang benar-benar beresonansi. Baik itu pendekatan yang berani dan didorong oleh meme untuk Gen Z atau gaya yang dipoles dan didorong oleh nilai untuk Milenial, menyesuaikan strategi Anda sangat penting untuk sukses.

Jika Anda siap untuk menerapkan wawasan ini, solusi periklanan native MGID siap membantu Anda menjangkau kedua generasi secara efektif selama musim kembali ke sekolah. Mulai dengan MGID dan buat kampanye Anda menonjol!