Keberhasilan di Piala Dunia 2026 bergantung pada kemampuan hadir di momen yang tepat di tengah pemirsa second-screen yang terfragmentasi.

Setiap empat tahun sekali, Piala Dunia menjadi pusat perhatian global, di mana miliaran orang menonton, bereaksi, dan terlibat secara bersamaan.

Pada tahun 2026, energi tersebut tidak akan hidup hanya di satu layar. Energi itu akan bergerak dengan lancar antara siaran langsung, feed mobile, headline berita, grup chat, dan segala sesuatu di antaranya. Di pasar di mana sepak bola mendominasi budaya, keterlibatan akan mencapai tingkat yang hampir universal. Di Brasil saja, 68% pengguna internet mengidentifikasi diri sebagai penggemar sepak bola, dan 71% berencana mengikuti turnamen tersebut.

Bagi brand, hal ini menciptakan lingkungan dengan persaingan tinggi di mana sekadar hadir saja akan mudah tenggelam di latar belakang. Kampanye diluncurkan dalam skala besar, biaya media meningkat, dan pemirsa mengalihkan fokus mereka hanya dalam hitungan detik, bahkan ketika pertandingan masih berlangsung.

Peluang sebenarnya berada di dalam micro-moments ini. Di sanalah perhatian menjadi aktif, dan di sanalah brand memiliki kesempatan untuk hadir dalam berbagai cara yang terasa tepat waktu dan layak untuk diikuti.

Ketika Semua Hadir Secara Bersamaan

Skala Piala Dunia tidak tertandingi, begitu juga persaingan di sekitarnya. Pada tahun 2026, turnamen ini digambarkan sebagai 14 Super Bowl berturut-turut. Brand terlibat secara aktif dan berkomitmen penuh. Sponsor global, penantang baru, dan pemain lokal meluncurkan kampanye secara bersamaan, mengubah acara ini menjadi salah satu lingkungan periklanan paling padat dalam dekade ini.

Dari sponsor lama hingga pendatang baru, semuanya bersaing untuk momen perhatian yang sama. Dalam praktiknya, hal ini muncul dalam beberapa bentuk:

Brand global meluncurkan kampanye multichannel berbulan-bulan sebelumnya;

Produk edisi terbatas, kolaborasi, dan aktivasi budaya;

Investasi besar di TV, streaming, media sosial, dan pengalaman langsung;

Kampanye real-time yang dirancang untuk bereaksi terhadap momen pertandingan.

Brand Strategi Lay’s Watch party berbasis selebriti + peluncuran produk global Verizon Mengubah sponsorship menjadi pengalaman personal bagi fans Roblox Membangun dunia FIFA yang dapat dimainkan untuk pemirsa muda Hyundai Aktivasi global interaktif yang melibatkan fans dan anak-anak Coca-Cola Storytelling berbasis musik dan budaya yang terkait dengan turnamen

Hal yang tercipta dari situasi ini:

Arus kampanye yang terus menerus di sekitar pemicu emosi yang sama;

Narasi serupa yang dibangun berdasarkan passion, persatuan, dan fandom;

Tekanan media tinggi selama momen-momen penting pertandingan.

Dalam lingkungan seperti ini, visibilitas menjadi berumur pendek. Bahkan kampanye yang kuat pun dapat terlihat serupa ketika bersaing di puncak emosi yang sama: gol, penalti, dan peluit akhir pertandingan. Jadi, ketika investasi media meningkat, perhatian menjadi terfragmentasi dan terdistribusi ulang di berbagai layar secara real-time.

Selama Piala Dunia, perhatian bekerja dengan cara yang berbeda.

Perhatian melonjak secara tiba-tiba (gol, keputusan VAR, penyelamatan di menit terakhir). Perhatian berpindah secara instan (dari TV → ponsel → browser → chat). Perhatian cepat di-reset (dari satu highlight ke highlight berikutnya).

Hal ini menciptakan lingkungan yang bergerak cepat di mana timing dan penempatan memiliki pengaruh lebih besar dibanding sekadar kehadiran semata.

Second Screen: Tempat Perhatian Menjadi Aksi

Menonton pertandingan hanyalah sebagian dari pengalaman. Selama Piala Dunia, fans bereaksi terhadap pertandingan secara real-time. Sebuah gol tercipta, dan dalam hitungan detik, perhatian berpindah: statistik diperiksa, highlight diputar ulang, opini dibagikan, dan berita diperbarui.

Pergerakan konstan ini mengubah perangkat mobile dan open web menjadi lapisan keterlibatan aktif yang berjalan berdampingan dengan siaran langsung. Hampir setengah pengguna mengatakan mereka berinteraksi dengan brand selama momen-momen ini, terutama ketika pesan yang disampaikan selaras dengan apa yang sedang mereka konsumsi.

Apa yang dilakukan fans selama pertandingan:

Memeriksa statistik langsung dan performa pemain;

Scroll berita dan update pertandingan;

Bereaksi di platform sosial atau aplikasi pesan;

Mencari highlight, tayangan ulang, atau komentar;

Terlibat dengan konten terkait tim, pemain, dan momen pertandingan.

Alih-alih menjadi pengalaman menonton tunggal, Piala Dunia berubah menjadi rangkaian micro-moments. Setiap detik di layar memicu aksi paralel, menciptakan peluang agar perhatian menjadi lebih dari sekadar eksposur pasif.

Peluang ini terbagi menjadi tiga momen berbeda:

Moments of intent: Saat pengguna secara aktif mencari informasi

Saat pengguna secara aktif mencari informasi Moments of curiosity: Tepat setelah permainan penting terjadi

Tepat setelah permainan penting terjadi Moments of emotion: Saat keterlibatan berada di puncaknya

Ini adalah touchpoint aktif di mana pengguna sudah berinteraksi, mengeksplorasi, dan memutuskan apa yang akan mereka perhatikan selanjutnya.

Yang membuat momen-momen ini berharga adalah sifatnya yang instan dan unik. Relevansi ditentukan secara real-time, dibentuk oleh konteks, timing, dan apa yang sudah sedang diikuti pengguna.

Brand yang mampu selaras dengan sinyal-sinyal ini memiliki peluang untuk berubah dari sekadar terlihat menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri: bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai sesuatu yang terasa natural dan menyatu dengan mulus. Namun, hal ini memunculkan pertanyaan: di mana brand seharusnya hadir agar momen tersebut benar-benar berarti?

Mengapa Konteks Menentukan Dampak Selama Piala Dunia

Ketika perhatian menjadi cair dan berbasis momen, lingkungan di sekitar pesan menjadi sama pentingnya dengan pesan itu sendiri.

Selama Piala Dunia, pengguna bergerak cepat di antara berbagai jenis konten: liputan langsung, breaking news, analisis, dan hiburan. Di setiap ruang tersebut, mindset mereka sedikit berubah. Mereka menafsirkan informasi berdasarkan konteks: seberapa terpercaya informasi itu terasa, seberapa relevan, dan apakah sesuai dengan apa yang sedang mereka lakukan saat itu.

Di sinilah penempatan menjadi bagian dari bagaimana brand dirasakan, dan di sinilah keselarasan kontekstual menjadi sangat penting, memastikan pesan muncul berdampingan dengan konten yang mencerminkan mindset dan intent pengguna saat ini.

Konteks Mempengaruhi Perhatian

Pesan yang sama dapat diterima dengan sangat berbeda tergantung di mana pesan itu muncul.

Lingkungan Bagaimana rasanya bagi pengguna Dampak terhadap brand Situs editorial terpercaya Informatif, kredibel Membangun kepercayaan dan legitimasi Konten hiburan Ringan, emosional, bergerak cepat Mendorong keterlibatan cepat Feed media sosial Reaktif, padat, berubah cepat Mudah terlewat atau di-scroll Penempatan berkualitas rendah Mengganggu atau intrusif Dapat mengurangi kepercayaan

Ketika pemirsa sudah kewalahan dengan banyaknya konten, mereka mengandalkan sinyal-sinyal ini untuk memutuskan apa yang layak mendapat perhatian. Pesan yang ditempatkan dengan baik di lingkungan yang relevan terasa seperti kelanjutan alami dari pengalaman pengguna. Dalam konteks yang salah, bahkan materi iklan yang kuat pun dapat terasa tidak tepat atau mudah diabaikan.

Mengapa Lingkungan Premium Lebih Menonjol

Selama momen dengan intensitas tinggi seperti Piala Dunia, kredibilitas mempercepat perhatian. Pengguna cenderung menuju sumber yang mereka percaya, terutama ketika mereka mencari update atau pemahaman lebih dalam tentang apa yang baru saja terjadi.

Muncul di dalam lingkungan seperti ini memungkinkan brand untuk:

tetap selaras dengan konten berkualitas tinggi;

mendapatkan manfaat dari kepercayaan yang sudah dibangun bersama pemirsa;

menjaga konsistensi di berbagai tahap perjalanan pengguna.

Hal ini juga menciptakan ruang agar pesan dapat “bernapas”. Format yang terintegrasi secara natural ke dalam lingkungan, seperti penempatan native, mengurangi gangguan dan memungkinkan brand menjadi bagian dari alur konten alih-alih menginterupsinya. Daripada bersaing dalam arus yang padat, brand menjadi bagian dari pengalaman yang lebih fokus dan disengaja.

Brand yang Menang Bereaksi, Bukan Hanya Merencanakan

Ada satu perubahan lagi yang mendefinisikan periklanan Piala Dunia di tahun 2026: timing tidak lagi bersifat tetap.

Momen terbesar dalam turnamen terjadi secara tidak terduga, baik itu gol di menit terakhir, keputusan kontroversial, maupun performa mengejutkan dari seorang pemain. Inilah momen yang langsung menarik perhatian global dan membentuk apa yang akan dibicarakan orang selanjutnya.

Bagi brand, hal ini mengubah cara kampanye harus dijalankan. Perencanaan tetap penting, tetapi itu hanyalah sebagian dari keseluruhan persamaan. Kemampuan untuk merespons dengan cepat, relevan, dan dalam konteks yang tepat adalah faktor yang menentukan apakah sebuah brand menjadi bagian dari percakapan atau hanya tetap berada di pinggir lapangan.

Seperti apa reaksi real-time dalam praktiknya?

Pesan yang beradaptasi dengan kejadian pertandingan secara langsung;

Materi iklan yang dirancang untuk berkembang, bukan tetap statis;

Kampanye yang merespons momentum;

Tim yang siap melakukan aktivasi dalam hitungan menit.

Hal ini termasuk aktivasi di sekitar pemicu utama pertandingan (gol, jeda babak pertama, peluit akhir), ketika perhatian pengguna berada di puncak dan intent tertinggi.

Mengapa Kecepatan Saja Tidak Cukup

Bereaksi dengan cepat tidak menjamin dampak. Yang paling penting adalah seberapa baik reaksi tersebut sesuai dengan momennya.

Pesan yang dipaksakan akan terasa tidak cocok.

Pesan yang terlambat kehilangan relevansi.

Pesan yang tepat waktu dan ditempatkan dengan baik terasa natural dan hampir seperti sesuatu yang diharapkan.

Inilah mengapa konteks, penempatan, dan perilaku harus bekerja bersama agar benar-benar berhasil.

Dari Kampanye Menjadi Partisipasi

Kampanye Piala Dunia yang paling efektif adalah kampanye yang menjadi bagian dari pengalaman: sesuatu yang ditemui fans saat mereka sedang terlibat, bereaksi, dan tenggelam dalam momen pertandingan.

Hal tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk:

Format interaktif yang mengundang partisipasi; Pesan kontekstual yang selaras dengan apa yang terjadi di layar; Pengalaman ringan yang sesuai dengan cepatnya pergerakan perhatian; Format rich media yang menciptakan pengalaman imersif; Interaksi bergamifikasi yang mengubah penonton pasif menjadi partisipan aktif.

Seiring turnamen berlangsung, perhatian bergerak cepat, cepat di-reset, dan lebih menghargai relevansi dibanding repetisi.

Mengubah Permainan Menjadi Strategi

Jika perhatian bergerak secara real-time, strategi media membutuhkan sinyal yang jelas untuk diikuti, dan selama Piala Dunia, sinyal tersebut sudah tertanam di dalam pertandingan itu sendiri. Setiap fase pertandingan menciptakan mindset dan tingkat keterlibatan yang berbeda; oleh karena itu, brand harus menciptakan peluang koneksi yang berbeda pula.

Fase pertandingan Mindset audiens Apa yang dapat dilakukan brand Sebelum pertandingan Antisipasi, persiapan Membangun awareness, menentukan tone Kick-off Perhatian penuh, fokus tinggi Memperkuat kehadiran dengan pesan sederhana Momen penting (gol, VAR) Puncak emosi, reaksi instan Bergerak cepat, memanfaatkan emosi Halftime Lebih santai, terbuka untuk interaksi Memperkenalkan penawaran, keterlibatan lebih dalam Babak kedua Ketegangan, ekspektasi Menjaga relevansi, menyesuaikan pesan Peluit akhir Pelepasan emosi Mendorong aksi selagi perhatian masih tinggi

Tidak semua momen memiliki bobot yang sama.

Pesan sebelum pertandingan membangun antisipasi. Pesan saat gol tercipta menangkap emosi. Pesan saat halftime membuka peluang interaksi. Pesan setelah pertandingan masih dapat menghasilkan konversi.

Setiap fase membutuhkan tone, format, dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Pada saat yang sama, materi iklan harus mengikuti momennya. Lingkungan yang bergerak cepat lebih menghargai kesederhanaan dan kejelasan.

Pesan singkat dan reaktif saat emosi berada di puncak;

Format yang lebih detail atau interaktif saat jeda;

Storytelling kontekstual yang beradaptasi seiring pertandingan berlangsung.

Daripada membangun kampanye berdasarkan timeline tetap, brand dapat membangunnya berdasarkan momen. Di sinilah format seperti native, rich media, dan pengalaman berbasis push menjadi sangat efektif: format-format tersebut dapat menyesuaikan timing tanpa mengganggu alur perhatian.

Memenangkan Piala Dunia Perhatian

Piala Dunia akan selalu identik dengan skala besar: pemirsa masif, jangkauan global, dan relevansi budaya. Fondasi tersebut tidak berubah.

Yang berubah adalah bagaimana perhatian itu bekerja. Perhatian bergerak di berbagai layar, terkonsentrasi di sekitar momen tertentu, dan terfragmentasi lebih cepat dari sebelumnya.

Ketika persaingan mendorong kenaikan biaya di channel tradisional, diversifikasi menjadi sangat penting. Ekspansi ke lingkungan mobile dan open web memungkinkan brand mempertahankan jangkauan sambil meningkatkan efisiensi dan kontrol terhadap performa.

Dalam lingkungan seperti ini, keberhasilan datang dari kemampuan hadir di tempat perhatian berada, pada saat yang paling penting, dan dengan cara yang menyatu secara natural ke dalam pengalaman pengguna. Brand yang memahami hal ini adalah brand yang layak mendapatkan perhatian.