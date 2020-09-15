Penulis

Ivan Doruda

Wakil Presiden Bagian Penjualan

Ivan adalah Wakil Presiden Bagian Penjualan di MGID dengan pengalaman lebih dari 11 tahun di periklanan digital dan 7 tahun di performance marketing. Ketika dia masih sekolah, dia meluncurkan perusahaan pertamanya di dalam bidang performance marketing. Dia bergabung dengan MGID di tahun 2012, untuk memimpin perkembangan global MGID di pasar Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin sebagai Wakil Presiden dari Penjualan. Ivan adalah pakar dalam periklanan yang didorong oleh hasil untuk brand dan agen, analisis data, dan periklanan respons langsung. Sebagai pemimpin industri di MGID, Ivan juga bertanggung jawab atas mewakili MGID di sejumlah Komite IAB di media sosial, periklanan naïve, dan content marketing.