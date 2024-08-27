Apakah Anda sedang merumuskan strategi pemasaran untuk bisnis atau brand Anda? Maka pertanyaan apakah akan menggunakan pemasaran inbound vs. outbound pasti akan muncul, atau mungkin sudah terjadi. Kami berpikir bahwa dilema ini berasal dari pendekatan promosi yang sangat berbeda antara kedua strategi tersebut.

Inbound: Bangun pemasarannya, dan mereka akan datang.

Bangun pemasarannya, dan mereka akan datang. Outbound: Jika Anda tidak meneriakkannya, tidak ada yang akan mendengarnya.

Seperti yang Anda lihat, perbedaan antara pemasaran inbound dan outbound sangat mencolok! Tampaknya kedua pendekatan dapat membawa kampanye Anda ke arah yang benar-benar berbeda. Jadi mari kita selesaikan sekali untuk selamanya. Haruskah Anda memilih pemasaran inbound vs. outbound? Jawabannya tidak sesederhana yang Anda kira. Melalui artikel ini, kami akan membagikan wawasan kami yang memberi Anda pengetahuan dan kekuatan untuk memutuskan pendekatan mana yang paling sesuai dengan tujuan Anda.

Apa Itu Pemasaran Inbound? Strategi "Tarik"

Dengan pemasaran inbound, semuanya tentang menarik — menarik pelanggan dengan konten dan pengalaman yang relevan dan bernilai. Melalui saluran pemasaran inbound, Anda menjauh dari cara tradisional menggunakan megafon metaforis dan menyebarkan pesan Anda kepada publik. Perbedaan terbesar antara pemasaran inbound dan outbound adalah bahwa dengan pemasaran inbound, Anda menjawab kebutuhan pengguna atau menarik minat mereka. Dengan cara ini, Anda secara alami menarik pasar target Anda tanpa secara langsung memberi tahu mereka untuk datang.

Apa Komponen Utama Pemasaran Inbound?

Berikut adalah komponen utama dari kampanye inbound:

SEO untuk membantu meningkatkan jangkauan organik situs web Anda;

untuk membantu meningkatkan jangkauan organik situs web Anda; Pembuatan konten untuk memberikan nilai bagi pasar target;

untuk memberikan nilai bagi pasar target; Lead generation untuk menciptakan pasar yang tertarik untuk penjualan.

Perhatikan bahwa komponen-komponen yang disebutkan di sini adalah hal-hal yang bisa dinikmati orang secara gratis. Itulah tanda paling mencolok bahwa itu adalah pemasaran inbound.

Apa Itu Pemasaran Outbound? Strategi "Dorong"

Sekarang setelah Anda tahu apa itu inbound, outbound akan lebih mudah dipahami. Intinya, prinsip pemasaran inbound vs. outbound adalah kebalikan total. Dalam pemasaran outbound, Anda mendorong pesan kepada pemirsa yang lebih luas dengan harapan mendapatkan penjualan. Tidak perlu menghafalkan definisi pemasaran outbound, ingat saja bahwa jenis ini mengikuti iklan tradisional. Apa pun yang menempatkan produk atau layanan menjadi fokus bisa diidentifikasi sebagai outbound.

Apa Komponen Utama Pemasaran Outbound?

Berikut adalah komponen utama untuk outbound:

Iklan yang mencakup metode online dan offline;

yang mencakup metode online dan offline; Pemasaran email yang memungkinkan Anda menjual langsung kepada pemirsa melalui kotak masuk mereka;

yang memungkinkan Anda menjual langsung kepada pemirsa melalui kotak masuk mereka; Penawaran promosi yang memberikan insentif bagi pemirsa untuk membeli sekarang.

Ketika Anda melihat pemasaran inbound vs outbound, Anda akan melihat bahwa yang terakhir berfokus pada penyajian produk atau layanan. Dalam metode tradisional seperti iklan radio, mungkin tidak selalu mengonversi ke penjualan. Namun, ini telah banyak berubah berkat pemasaran digital.

Apa Perbedaan Terbesar Antara Pemasaran Inbound vs Outbound Secara Online?

Seperti yang telah kami sebutkan, keduanya pada dasarnya adalah kebalikan dari satu sama lain! Untuk lebih menunjukkan perbedaannya, kami telah menyiapkan tabel referensi cepat untuk Anda. Dalam subbagian berikut, kami akan menguraikan perbedaan paling penting antara pemasaran inbound vs outbound.

Inbound Outbound Pendekatan Menyediakan nilai melalui konten dan pengalaman Terang-terangan mengiklankan atau memiliki ajakan bertindak yang jelas Biaya Murah karena konten yang dibuat biasanya dapat dipublikasikan secara gratis Lebih mahal karena sebagian besar contoh pemasaran outbound melibatkan pembayaran untuk iklan Metode Postingan blog, magnet prospek, postingan media sosial, pemeliharaan email Email blast, kampanye penargetan ulang, halaman penjualan Efektivitas Bertahap tetapi jangka panjang Segera tetapi jangka pendek

Perbedaan dalam Pendekatan

Bahkan dari perspektif pemirsa, salah satu perbedaan paling mudah terlihat antara pemasaran inbound vs outbound adalah bagaimana hal itu dilakukan. Inbound lebih didorong oleh hubungan kedua pihak dalam artian nilai diberikan kepada calon pelanggan jauh sebelum transaksi terjadi. Tetapi dengan outbound, Anda hanya mendorong pesan. Perbedaan dalam pendekatan antara pemasaran inbound dan outbound akan menghasilkan hasil yang berbeda. Yang pertama akan membantu Anda membangun kepercayaan, sedangkan yang terakhir akan membantu Anda mendapatkan penjualan.

Perbedaan dalam Biaya

Contoh strategi pemasaran inbound tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun. Misalnya, membuat postingan rutin di media sosial dapat dilakukan secara in-house. Namun, dengan pemasaran outbound, jarang ada pilihan gratis. Jadi, jika Anda mencari pendekatan paling hemat biaya antara pemasaran inbound vs outbound, yang pertama adalah pemenangnya. Namun, ini tidak berarti bahwa pendekatan inbound selalu gratis. Lagi pula, Anda sekarang dapat memperkuat postingan di media sosial untuk mendorong keterlibatan. Banyak saluran pemasaran inbound juga dimonetisasi secara berat, jadi Anda mungkin perlu mengalokasikan anggaran untuk bersaing.

Perbedaan dalam Metode

Dengan pemasaran inbound vs outbound, yang terakhir jauh lebih langsung. Jika outbound adalah seorang individu, mereka akan memberitahu Anda tentang produk yang luar biasa ini dan mengapa Anda harus membelinya sekarang. Sementara itu, inbound akan memberikan sampel gratis atau menyebarkan selebaran informasi. Perbedaan antara keduanya dalam hal ini tergantung pada metodenya. Sementara inbound menumbuhkan pasar sasaran melalui postingan dan gratisan, outbound melakukan penjualan langsung seperti memberikan diskon untuk tindakan cepat.

Perbedaan dalam Efektivitas

Efektivitas pemasaran inbound dan outbound dapat dilihat seperti berinvestasi dan pengeluaran. Untuk yang terakhir, Anda membeli sesuatu yang dapat memberikan hasil instan. Dalam hal ini, Anda dapat membayar iklan untuk segera melihat peningkatan penjualan. Namun, peningkatan itu mungkin tidak bertahan lama, berakhir segera setelah Anda mengurangi anggaran. Dalam memahami dampak pemasaran inbound vs outbound, dengan yang pertama, Anda dapat melihat pertumbuhan dalam modal sosial brand atau bisnis dari waktu ke waktu. Jadi, Anda mungkin tidak mengalami hasil langsung; namun, itu dapat membantu meletakkan fondasi untuk kesuksesan di masa depan.

Apakah Anda Tim Inbound? Lihat Manfaat Pemasaran Inbound vs Outbound

Apakah Anda condong ke inbound? Selamat! Ada banyak keuntungan dari jenis pemasaran ini yang akan sangat membantu. Seperti yang telah dibahas, fokus metode ini adalah mendapatkan pelanggan ke bisnis Anda tanpa secara terang-terangan meminta mereka datang. Secara alami, pemasaran ini akan disusun dengan cara tertentu. Apakah ada keuntungan memilih inbound dibandingkan outbound? Meskipun perbedaannya tidak selalu berarti satu metode lebih baik dari yang lain, kami tidak dapat menyangkal bahwa ada kasus di mana inbound akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi, jika Anda lebih memilih pemasaran inbound, semua alasan ini dapat memberi Anda motivasi!

Peningkatan Kredibilitas

Kredibilitas adalah salah satu aset terpenting yang dapat dimiliki oleh brand atau bisnis. Selain secara konsisten memberikan kualitas terbaik, salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas adalah dengan memilih pemasaran inbound dibandingkan outbound. Ketika Anda terus-menerus membuat konten yang berharga bagi publik, Anda menunjukkan keahlian Anda dan menampilkan nilai yang dapat Anda berikan. Memilih strategi pemasaran inbound berarti membangun aset jangka panjang yang akan membuktikan kredibilitas Anda sebagai penyedia produk atau layanan di bidang tersebut

Memperkuat Hubungan dengan Pasar Sasaran

Antara pemasaran inbound vs outbound, yang pertama sangat baik jika Anda ingin menjalin hubungan dengan pasar sasaran Anda. Dengan pemasaran inbound, Anda akan dapat:

Menanam keterlibatan yang berkelanjutan: Lama setelah Anda membuat postingan, orang masih dapat berinteraksi dengannya.

Lama setelah Anda membuat postingan, orang masih dapat berinteraksi dengannya. Interaksi yang dipersonalisasi: Dalam pemasaran inbound vs outbound, tidak ada perbedaan dalam tingkat personalisasi. Namun di sini fokusnya adalah pada interaksi dan bukan penjualan.

Dalam pemasaran inbound vs outbound, tidak ada perbedaan dalam tingkat personalisasi. Namun di sini fokusnya adalah pada interaksi dan bukan penjualan. Menerima umpan balik: Antara pemasaran inbound vs outbound, hanya inbound yang memberi Anda kesempatan untuk mengumpulkan data langsung tentang apa yang dipikirkan pemirsa tentang strategi Anda.

Tingkat Efektivitas Biaya yang Lebih Tinggi

Baik Anda memilih pemasaran inbound atau outbound, inbound umumnya lebih murah. Ada banyak saluran inbound yang gratis, sehingga Anda hanya perlu menginvestasikan waktu untuk membuat konten itu sendiri. Dalam hal menggunakan opsi berbayar, alat-alat inbound akan selalu menjadi rute yang lebih murah. Karena tujuannya bukan untuk mengonversi, platform penerbit dan periklanan bersedia menurunkan harga untuk pemasaran inbound. Misalnya, membayar untuk tayangan lebih sesuai untuk jenis promosi ini dan jauh lebih terjangkau daripada membayar untuk klik.

Apa Potensi Masalah dalam Menggunakan Strategi Pemasaran Inbound?

Meskipun strategi ini bagus untuk beberapa hal, ia tidak selalu menjadi solusi yang sempurna. Itulah mengapa penting untuk diingat bahwa ketika menilai apakah akan menggunakan pemasaran inbound atau outbound, Anda harus selalu mengingat tujuan Anda. Seperti halnya segala hal, ada kelemahan tertentu, tetapi ini tidak berarti bahwa Anda harus meninggalkan inbound. Namun, akan ada kasus di mana strategi ini tidak sesuai. Gunakan informasi dalam subbagian berikut untuk menilai kecocokan pemasaran inbound untuk kampanye Anda.

Menghabiskan Banyak Waktu

Katakanlah musim liburan sudah dekat dan Anda ingin memanfaatkan kecenderungan orang untuk lebih banyak membeli. Apa yang dapat dilakukan oleh strategi pemasaran inbound dalam hal ini? Tidak banyak sebenarnya. Meskipun suatu karya konten yang hebat dapat membantu meningkatkan merek Anda, biasanya hanya efektif sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Jadi, kapan sebaiknya Anda tidak memilih pemasaran inbound? Jika Anda membutuhkan hasil cepat, lebih baik menjelajahi cara lain yang dapat memenuhi harapan Anda dalam jangka waktu yang diinginkan.

Potensi Terbatas untuk Tingkat Konversi

Pertimbangkan ini: Mengapa seorang pelanggan harus langsung membeli ketika Anda sudah memberikan nilai secara gratis? Ini adalah salah satu potensi masalah saat menilai pemasaran inbound vs outbound. Meskipun strategi ini dapat membantu membangun merek dan kredibilitas Anda dalam jangka panjang, ia tidak memberikan dorongan segera untuk meyakinkan pasar sasaran Anda untuk membeli. Memilih pemasaran inbound ketika Anda menginginkan penjualan bukanlah sesuatu yang kami rekomendasikan. Permaasaran ini tidak dirancang untuk langsung mengonversi orang menjadi pelanggan.

Ingin Sepenuhnya Menggunakan Outbound? Ini Manfaat Pemasaran Outbound Dibandingkan Strategi Pemasaran Inbound

Jika Anda percaya bahwa pemasaran outbound lebih cocok untuk tujuan Anda, bagus! Selama beberapa dekade, pengiklan telah melihat banyak hasil positif melalui ini. Saat mengevaluasi pemasaran inbound vs outbound, kapan Anda harus memilih outbound? Secara tradisional, outbound digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan meningkatkan penjualan karena cara ini menyiarkan nama Anda ke luar sana. Dengan alat yang berfokus pada konversi, outbound lebih berfokus pada penjualan atau menghasilkan prospek. Berikut adalah manfaat potensial dari memilih strategi ini.

Hasil yang Cepat

Saat Anda memutuskan antara pemasaran inbound vs outbound, mungkin memerlukan waktu untuk melihat hasil yang terukur dari upaya Anda dengan inbound. Dengan outbound, Anda mungkin bisa menikmati manfaatnya segera setelah menjalankan kampanye. Ini sangat penting jika konten yang Anda buat hanya relevan untuk waktu yang terbatas. Tentu saja, kualitas materi masih akan menentukan hasil dari upaya pemasaran outbound Anda.

Potensi ROI yang Lebih Baik

Saat memilih antara pemasaran inbound vs outbound, inbound mungkin memberi Anda tampilan tetapi tidak banyak penjualan. Itulah mengapa pemasaran outbound sangat berharga untuk ROI Anda. Anda mendorong pesan produk atau layanan ke dunia untuk dilihat oleh pemirsa. Dengan ajakan bertindak yang jelas dan pesan yang baik, Anda dapat mengonversinya menjadi penjualan lebih mudah daripada dengan strategi inbound. Jadi, ketika Anda ingin melihat hasil finansial dari investasi Anda, memilih outbound jelas merupakan pilihan yang lebih cerdas.

Kontrol atas Paparan

Saat menganalisis pemasaran inbound vs outbound, dengan inbound, Anda mungkin tidak dapat menjangkau calon klien jika dia belum mengenal brand Anda. Dengan outbound, hanya pemirsa relevan yang akan melihat konten Anda. Memilih pemasaran outbound tidak mungkin untuk menumbuhkan kepercayaan jangka panjang dengan demografi sasaran Anda; di sisi lain, pemasaran inbound hanya membantu Anda terhubung dengan pemirsa yang sudah tertarik pada brand Anda. Dengan pemasaran outbound, Anda dapat menargetkan pemasaran yang tepat meskipun mereka belum pernah berinteraksi dengan brand Anda sebelumnya.

Apa Potensi Masalah dalam Menggunakan Strategi Pemasaran Outbound?

Sama seperti dengan yang lain, pemasaran outbound juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti yang Anda lihat dalam artikel ini, ada alasan kuat mengapa pengiklan memilih pemasaran inbound vs outbound. Kami telah mendedikasikan dua subbagian berikut untuk membahas kelemahan pemasaran outbound. Namun, penting untuk mengingat konteks kampanye Anda dan tujuan Anda. Kami mengundang Anda untuk menggunakan informasi yang kami sajikan di subbagian ini untuk memutuskan mana yang paling cocok untuk Anda.

Biaya Tinggi

Salah satu alasan seorang pengiklan mungkin memilih pemasaran inbound dibandingkan outbound adalah betapa mahalnya menjalankan kampanye outbound. Persaingan sangat ketat untuk pemirsa yang sangat tertarget, sehingga Anda perlu memastikan bahwa setiap elemen kampanye sudah solid sebelum diluncurkan. Bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas, mungkin lebih memilih pemasaran inbound dan hanya berharap untuk menjadi viral. Sebaliknya, kami merekomendasikan untuk mengeksplorasi platform atau segmen pemirsa yang relatif belum jenuh dengan permintaan iklan yang lebih rendah.

Efektivitas yang Terbatas Waktu

Saat melihat pemasaran inbound vs outbound, mungkin perlu waktu untuk mendapatkan hasil jika Anda memilih inbound. Namun, seiring waktu inbound bisa lebih efektif. Outbound memberikan hasil secara langsung tetapi berhenti begitu Anda menghentikan kampanye. Apakah ini berarti Anda harus memilih satu dan bukan yang lain? Tidak sama sekali! Dengan outbound, hasil yang Anda dapatkan dalam waktu singkat mungkin cukup untuk memenuhi semua tujuan Anda, terutama yang terkait dengan pendapatan. Pastikan saja bahwa kampanye Anda cukup kuat untuk menghasilkan konversi sambil menjaga anggaran Anda.

Garis yang Kabur Antara Pemasaran Inbound vs Outbound

Dengan strategi periklanan online, batas antara inbound dan outbound menjadi semakin kabur. Awalnya semua orang percaya bahwa dengan pemasaran inbound vs outbound, outbound berfokus pada menjaring pemirsa seluas mungkin. Namun, itu tidak selalu benar sekarang ini. Misalnya, membuat kampanye penargetan ulang berfokus pada segmen pasar tertentu (awalnya merupakan ciri inbound) tetapi mendorong Anda untuk membeli. Meski begitu, Anda tetap dapat dengan mudah mengidentifikasi contoh pemasaran outbound dan inbound. Artinya, aturan permainan mungkin berubah, tetapi tujuannya tetap sama. Inbound akan selalu tentang membangun jembatan, dan outbound adalah tentang membuat pemirsa Anda menyeberanginya.

Pemasaran Inbound vs Outbound: Mana yang Harus Diprioritaskan?

Sayangnya, tidak ada orang yang hidup di dunia dengan anggaran tak terbatas. Untuk upaya pemasaran, Anda akan selalu perlu membuat keputusan sulit tentang bagaimana mengalokasikan anggaran. Jadi, dalam pertarungan pemasaran inbound vs outbound, mana yang akan Anda pilih? Di bagian sebelumnya, Anda belajar bahwa Anda tidak harus sepenuhnya berkomitmen pada salah satu pilihan. Namun, jarang sekali pilihannya 50-50. Jadi, haruskah Anda memprioritaskan pemasaran inbound atau outbound? Tidak ada satu jawaban yang benar. Pertimbangkan faktor-faktor ini untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kedua strategi tersebut.

Anggaran untuk Kampanye

Jika Anda memiliki anggaran terbatas, mungkin lebih bijak memilih strategi pemasaran inbound dibandingkan outbound. Karena beberapa strategi inbound seperti posting media sosial, tidak menarik biaya, Anda masih dapat melanjutkannya meskipun dengan anggaran ketat. Namun, Anda tidak harus memilih antara pemasaran inbound vs outbound hanya berdasarkan biaya awal. Anda juga harus menilai efektivitas keputusan Anda. Misalnya, jika Anda sangat terampil dalam membuat iklan outbound, maka masuk akal untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran Anda ke sana. Ketika memilih antara pemasaran inbound dan outbound, pikirkan hasil apa yang akan Anda dapatkan jika Anda menginvestasikan uang pada salah satu opsi tersebut.

Kebutuhan akan Injeksi Modal

Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, salah satu perbedaan terbesar antara pemasaran inbound vs outbound adalah hasil yang diperoleh. Dengan outbound, Anda akan mendapatkan hasil dari investasi Anda secara langsung — tentu saja, jika Anda membuat kampanye yang hebat! Jadi, jika Anda membutuhkan uang segera dan memiliki pilihan antara pemasaran inbound dan outbound, lebih baik menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga, dan anggaran Anda pada outbound. Namun, kami tegaskan, jangan mengabaikan inbound sepenuhnya. Bagaimana pun, ada banyak cara gratis bagi Anda untuk menerapkan pemasaran inbound.

Persaingan untuk Pasar yang Sama

Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah persaingan yang sudah ada. Amati upaya dan kampanye yang mereka lakukan. Apakah upaya dan kampanye mereka lebih fokus pada pemasaran inbound atau outbound? Apa hasil yang mereka dapatkan dari upayanya? Informasi semacam itu bisa membantu dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika mereka mendapatkan hasil yang baik dengan alokasi anggaran mereka, mungkin masuk akal bagi Anda untuk mencoba mengikuti kesuksesan mereka. Namun, ada juga manfaat dalam mengambil arah yang berbeda jika Anda melihat bahwa pendekatan tertentu tidak berhasil untuk mereka. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Pantau terus dan gunakan informasi yang Anda dapatkan untuk membuat keputusan yang tepat.

Cara Mengintegrasikan Strategi Pemasaran Inbound dan Outbound

Sepanjang diskusi kami tentang strategi pemasaran ini, Anda bisa melihat bahwa keduanya berguna. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dianggap sebagai persaingan dalam mengalokasikan sumber daya antara pemasaran inbound vs outbound. Jadi, mengapa kita tidak mengubah fokus untuk menentukan bagaimana keduanya dapat bekerja sama? Dengan demikian, Anda akan dapat menikmati keuntungan yang datang dari kedua opsi. Anda juga akan dapat menyeimbangkan kelemahan pemasaran inbound dan outbound. Jika Anda membutuhkan ide tentang cara menggunakan keduanya untuk membuat kampanye yang kuat, teruslah membaca. Kami berharap contoh-contoh yang Anda lihat di bagian berikutnya menjadi inspirasi, tetapi kami mendorong Anda untuk melampauinya dan membuat milik Anda sendiri.

Gunakan Tujuan yang Sama

Kami tahu ada banyak perbedaan antara pemasaran inbound vs outbound. Jadi mengapa tidak menggunakan perbedaan ini untuk mencapai tujuan yang sama dengan lebih efektif? Misalnya, Anda ingin meningkatkan brand awareness perusahaan Anda. Daripada memilih antara pemasaran inbound atau outbound, gunakan keduanya! Dengan menggunakan model CPC pada pemasaran outbound Anda, Anda otomatis mendapatkan brand awareness yang tidak harus Anda bayar kecuali mereka mengklik! Jika pemirsa mendapat manfaat dari informasi yang sudah Anda miliki, Anda dapat menyisipkan tautan di komentar untuk mendapatkan eksposur tambahan. Bahkan jika biaya pemasaran inbound lebih rendah, mendapatkan sesuatu secara gratis tetap lebih baik!

Gunakan Keduanya sebagai Bagian dari Funnel Pemasaran yang Sama

Bahkan jika kita menggunakan pemahaman tradisional tentang pemasaran inbound vs outbound, Anda masih dapat mengintegrasikan keduanya ke dalam funnel pemasaran yang sama. Misalnya, Anda memilih jalur pemasaran outbound dan membuat selebaran untuk mengiklankan diskon di toko fisik Anda. Awalnya Anda mempertimbangkan untuk mengalokasikan lebih banyak uang untuk pemasaran inbound. Tetapi karena ada ruang tambahan di selebaran, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu orang-orang tentang situs web baru Anda? Anda bisa menempatkan kode QR atau bahkan hanya alamat situs. Dengan cara ini, pengunjung dapat mengakses informasi dan sumber daya yang berharga saat mereka didorong untuk melakukan pembelian.

Bagikan Data di Seluruh Kampanye yang Terpisah

Fokus pemasaran inbound vs outbound bisa berbeda. Namun, bukan berarti tidak ada sumber daya yang bisa dibagikan. Data akan selalu berharga, terlepas dari apakah Anda lebih memilih pemasaran inbound atau outbound. Dengan berbagi data di seluruh kampanye yang terpisah, Anda dapat memperoleh wawasan yang tidak akan ditemukan jika Anda tetap memperlakukan kampanye sebagai usaha yang terpisah. Bagaimanapun, ini bukan pertarungan antara pemasaran inbound dan outbound. Tujuan akhirnya adalah sama: berkontribusi pada profitabilitas jangka panjang yang berkelanjutan bagi brand atau bisnis Anda. Untuk mewujudkannya, selalu simpan salinan semua data mentah. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan analisis tambahan bila diperlukan.

Contoh-Contoh Pemasaran Digital Outbound dan Inbound

Kami telah berbicara panjang lebar tentang pemasaran inbound dan outbound. Tapi seperti apa bentuknya dalam kehidupan nyata? Setidaknya untuk saat ini, mari kita kesampingkan diskusi tentang apakah Anda harus memilih pemasaran inbound vs outbound. Mari kita lihat bagaimana kedua jenis pemasaran ini terlihat dalam praktik! Dalam dua subbagian berikut, kami akan menyajikan contoh pemasaran inbound dan outbound. Jadi, jika masih ada kebingungan dalam mengidentifikasi yang mana yang mana, teruslah membaca. Pada akhir bagian ini, Anda akan dapat dengan jelas mengidentifikasi pemasaran inbound dan outbound.

Contoh-Contoh Pemasaran Inbound

Berikut adalah beberapa contoh upaya pemasaran inbound dari MGID.

1 blog MGID: Ya, bahkan teks yang sedang Anda baca sekarang dianggap sebagai pemasaran inbound!

2 Acara on-demand MGID: Kami merekam acara webinar ini sehingga Anda masih bisa menontonnya berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah acara berakhir.

3 Video YouTube: Kami memiliki workshop dan pembicaraan yang dapat Anda tonton kapan pun Anda inginkan.

Meskipun hasil dari pemasaran inbound lebih laten, kami dapat menggunakan semua materi ini bertahun-tahun kemudian. Setiap pengunjung situs terus mendapat manfaat dari sumber daya ini.

Contoh-Contoh Pemasaran Outbound

Berikut adalah beberapa contoh pemasaran outbound online yang dapat Anda temukan:

1 Pembukaan Chrysler 300C: Dalam video ini, Chrysler 300C diperkenalkan kepada publik, yang bisa dihitung sebagai promosi langsung mobil tersebut.

2 Promosi Datacamp: Di sini, diskon 50% ditawarkan untuk langganan tahunan. Mengklik iklan mengarah ke halaman penjualan.

3 Iklan pencarian berbayar Cloudways: Iklan bersponsor dari Google ini muncul setelah mencari istilah tertentu.

Opsi outbound juga mencakup media tradisional seperti iklan radio, iklan TV, dan lainnya.

Pemasaran Inbound vs Outbound? Tidak Perlu Dijadikan Kompetisi!

Ada begitu banyak cara Anda dapat mendekati pemasaran dan jarang ada solusi satu kali yang berlaku untuk semua. Jadi jangan berpikir tentang pemasaran inbound vs outbound sebagai persaingan. Keduanya dapat bekerja dalam satu kampanye dan bahkan menciptakan efek sinergi yang akan membuahkan hasil yang lebih bagus dibandingkan menggunakan inbound atau outbound saja. Artinya: temukan ruang untuk keduanya dalam kampanye Anda. Tidak peduli bagaimana peta jalan Anda menuju kesuksesan pemasaran terlihat, Anda bisa mempercayakan MGID untuk membantu Anda di setiap langkah. Daftar hari ini dan dapatkan akses ke alat canggih, manajer pribadi, dan departemen spesialis kreatif. Mencari prospek pemasaran inbound vs outbound? Kami siap membantu Anda!