MGID se enorgullece en anunciar que ahora es participante del nuevo Marco de Privacidad de Datos (Data Privacy Framework — DPF), un mecanismo esencial diseñado para proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea cuando son transferidos a los Estados Unidos. Este marco garantiza un nivel de protección de datos alineado con los estándares europeos, haciendo de la privacidad y la seguridad prioridades fundamentales para las empresas que manejan información personal de usuarios europeos.

¿Qué es el Marco de Privacidad de Datos (DPF)?

El Marco de Privacidad de Datos (DPF) es un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, desarrollado para reemplazar mecanismos anteriores como "Safe Harbor" y "Privacy Shield". Estas herramientas enfrentaron dificultades para cumplir con los estándares de protección de datos europeos, especialmente el GDPR. El DPF aborda estos desafíos mediante la implementación de medidas estrictas para proteger la información personal de los ciudadanos de la UE cuando es procesada por empresas con sede en EE.UU.

Los principales objetivos del DPF son:

Proteger los derechos de los usuarios: El DPF garantiza la privacidad y seguridad de los datos personales transferidos de la UE a EE.UU.

El DPF garantiza la privacidad y seguridad de los datos personales transferidos de la UE a EE.UU. Proporcionar mecanismos de reclamación: El acuerdo permite a los usuarios expresar preocupaciones sobre el uso indebido de sus datos personales a través de canales estructurados.

El acuerdo permite a los usuarios expresar preocupaciones sobre el uso indebido de sus datos personales a través de canales estructurados. Permitir la supervisión del cumplimiento: Se ha establecido un organismo dedicado, el Tribunal de Revisión de Protección de Datos (Data Protection Review Court), para revisar los casos presentados por los residentes de la UE.

Siguiendo estos estándares, MGID asegura el cumplimiento del DPF mientras brinda tranquilidad a los usuarios de que su información personal está protegida y sus derechos son respetados.

Cómo MGID Se Preparó para Cumplir con el DPF

MGID ha tomado una serie de medidas para alinearse con los requisitos del DPF y reforzar nuestro compromiso con la privacidad de los datos. Aquí te mostramos cómo lo hicimos:

1. Realización de una Auditoría Completa de Protección de Datos

Comenzamos con una auditoría detallada en todas las áreas donde procesamos datos personales, especialmente en las transferencias de la UE a EE.UU. Esta auditoría nos permitió identificar áreas clave que necesitaban protecciones adicionales y reforzar nuestro compromiso con el manejo seguro de los datos.

2. Actualización de Políticas de Protección de Datos

A continuación, actualizamos nuestras políticas de procesamiento y protección de datos para cumplir con los estándares del DPF. Hicimos que nuestras prácticas fueran aún más seguras, transparentes y respetuosas con los derechos de los usuarios, asegurando que la protección de datos sea una prioridad clave.

3. Capacitación de Nuestro Equipo en los Estándares del DPF y el GDPR

Capacitamos a los miembros clave de nuestro equipo sobre los requisitos del DPF y el GDPR para garantizar que estén actualizados con las últimas normativas de privacidad de datos. Esta formación es continua, lo que nos permite mantener nuestras prácticas de manejo de datos alineadas con las expectativas de los usuarios y con los más altos estándares de privacidad.

4. Implementación de Nuevos Procesos de Protección de Datos

Establecimos procedimientos adicionales para gestionar solicitudes y reclamaciones de protección de datos, con la posibilidad de involucrar a las autoridades pertinentes cuando sea necesario. Además, hemos mejorado nuestros procesos de monitoreo y reporte para asegurarnos de que nuestras prácticas cumplan con los requisitos del DPF.

Protegiendo Tu Privacidad en Cada Paso

El compromiso de MGID con la privacidad de los datos nunca ha sido más fuerte. Al cumplir plenamente con el DPF, garantizamos que tus datos estén seguros, protegidos y resguardados en todo momento. Nuestra adhesión a los estándares más recientes en privacidad refleja nuestra dedicación a construir una plataforma confiable para todos los usuarios de MGID.