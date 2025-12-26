Energía de crecimiento: Lo más destacado del 2025
El año 2025 se desarrolló como una reacción en cadena de cambios, cada evento más intenso y contundente que el anterior.
El nuevo liderazgo impulsó la innovación, los avances en IA aportaron precisión y las innovaciones en productos impulsaron el progreso de MGID. En conjunto, estos momentos conformaron el año de crecimiento y transformación de MGID.
A continuación, un análisis más detallado de las energías que nos impulsaron a lo largo del año.
Capítulo 1
Energía de la innovación: Hitos clave del 2025
El 2025 definitivamente no fue aburrido. Probamos cosas nuevas, mejoramos nuestras herramientas y celebramos algunos logros que nos enorgullecen. Aquí están los momentos destacados que hicieron que el viaje valiera la pena.
Febrero: Haciendo olas en India
Pixalate nombró a MGID como uno de los mejores proveedores de soluciones de suministro (SSP) en India, lo que nos da una gran confianza. En MGID India, estamos creciendo con socios de confianza, apoyando a los editores con una monetización transparente y consolidando el éxito en uno de nuestros mercados más fuertes.
Marzo: Combatiendo la fatiga publicitaria con IA
En marzo, MGID lanzó CTR Guard, una herramienta de IA que detecta la fatiga publicitaria de forma temprana y mantiene las creatividades actualizadas. Es su propio diseñador creativo personal, siempre listo con nuevas ideas para ayudar a que las campañas se mantengan consistentemente sólidas antes de que el rendimiento disminuya.
Abril: Una alianza estratégica en Alemania
Nos asociamos en exclusiva con finanzen.net, el portal financiero más grande de Alemania, para ofrecer anuncios nativos más inteligentes a millones de personas e impulsar el crecimiento de los editores. Esta alianza fortalece nuestra presencia en Alemania y abre nuevas oportunidades en el mercado europeo.
Mayo: Bronce con un brillo dorado
CTR Guard recibió un Premio Stevie de Bronce a la Innovación, un recordatorio de que la tecnología creativa inteligente y atractiva se hace notar. Esta victoria destaca cómo nuestra IA mantiene las campañas frescas y preparadas para el futuro.
Junio: Clics más inteligentes, resultados reales
En junio se presentó CPA Tune, una herramienta de IA que ajusta automáticamente las pujas de CPC para generar más conversiones reales. Utilizando señales de rendimiento históricas y en tiempo real, prioriza el tráfico de alta calidad y ayuda a los anunciantes a alcanzar sus objetivos de CPA más rápidamente.
Octubre: Nuevas caras, motores más potentes
En octubre, MGID dio la bienvenida a Ivan Doruda como CEO y a Sergii Denysenko como presidente, un cambio de liderazgo que marcó un rumbo claro para el futuro. Nuestras herramientas también evolucionaron, ya que CPA Tune se expandió con Search Feed y CTR Guard obtuvo mayor flexibilidad creativa.
Noviembre: Desbloqueando la verdadera interacción
Lanzamos Engagement Metrics para un mejor seguimiento de lo que sucede después del clic. Ahora puede ver cómo los usuarios exploran su sitio web, cuánto tiempo permanecen y la importancia de cada visita para tomar decisiones más inteligentes.
Capítulo 2
Energía del rendimiento: Impulsando la industria
El rendimiento es nuestra energía favorita, la que impulsa las ideas y los resultados. Este año, mejoramos nuestras herramientas, perfeccionamos nuestra IA y simplificamos enormemente la optimización.
CTR Guard
Qué es
Una función basada en IA que detecta la fatiga publicitaria de forma temprana, crea creatividades nuevas automáticamente y mantiene el alto rendimiento de las campañas.
Qué hace
CTR Guard supervisa el rendimiento, detecta el desgaste de los anuncios, te envía alertas y genera automáticamente nuevas creatividades de alto desempeño, para que las campañas sigan activas incluso cuando no dispones de nuevos recursos creativos.
Por qué es excelente
Tus campañas se mantienen dinámicas y consistentes mientras la IA se encarga del trabajo pesado, mejorando los resultados con menos esfuerzo manual.
CPA Tune
Qué es
Una estrategia de puja impulsada por IA que traslada la optimización de los clics a las conversiones reales, manteniendo el modelo de pago CPC.
Qué hace
CPA Tune analiza señales en tiempo real, ajusta las pujas automáticamente y prioriza el tráfico con mayor probabilidad de conversión, reduciendo el esfuerzo manual y la toma de decisiones basada en suposiciones.
Por qué es excelente
Obtienes más conversiones con costos estables, ciclos de aprendizaje más rápidos y una escalabilidad más fluida, sin necesidad de microgestionar las pujas ni optimizar campañas constantemente.
Actualizaciones del dashboard
Qué es
Un conjunto renovado de herramientas que hace que el panel de control de MGID sea más rápido, claro y potente tanto para editores como para anunciantes.
Qué hace
Estas actualizaciones mejoran la configuración, aumentan la interacción móvil, incrementan la visibilidad, simplifican el seguimiento y ofrecen información de pacing en tiempo real para ayudarte a optimizar más rápido y generar mayores ingresos.
Por qué es excelente
Disfrutas de flujos de trabajo más ágiles, mejores resultados y mayor control en cada aspecto de la monetización y la gestión de campañas.
Capítulo 3
Energía de la gente: Liderazgo y cultura
Las cosas buenas suceden cuando las personas adecuadas aportan la energía adecuada. Este año dimos la bienvenida a nuevos líderes con ideas innovadoras y continuamos construyendo una cultura donde todos contribuyen al éxito del equipo.
Ivan Doruda, CEO
2025 fue un año de logros significativos para MGID, desde innovaciones de producto hasta el fortalecimiento de alianzas en todo el sector. Es un honor asumir el cargo de CEO en un momento tan decisivo y continuar construyendo sobre la sólida base que el equipo ha desarrollado. En 2026, nuestro enfoque es claro: impulsar un crecimiento sostenible, basado en datos, y generar un ROI significativo para cada uno de nuestros socios. Gracias por la confianza y la colaboración a lo largo de este año. ¡Les deseo a todos unas fiestas tranquilas y un próspero Año Nuevo lleno de éxitos!
Capítulo 4
Energía del conocimiento: Lecturas imprescindibles del 2025
Creemos firmemente en la educación. Este año publicamos nuevas guías, opiniones y análisis profundos que ayudaron a nuestros lectores a mantenerse informados e inspirados. Aquí están los artículos que no debe dejar de ver.
Narrativas creativas que definirán la publicidad del 2025
|Acerca de
|Para
|Valor
|Las historias, formatos e ideas que triunfaron en 2025
|Marcas y creadores que desean perfeccionar su estrategia
|Perspectivas claras para aprovechar lo que realmente impactó
¿Qué es la segmentación psicográfica? Una guía completa para profesionales del marketing
|Acerca de
|Para
|Valor
|Las perspectivas psicográficas que dieron forma a una segmentación más inteligente en 2025
|Profesionales del marketing que buscan comprender a las audiencias más allá de la demografía
|Una nueva perspectiva para crear mensajes que impacten e impulsen comportamientos reales
¿Qué es AdTech? Guía completa sobre tecnología publicitaria
|Acerca de
|Para
|Valor
|Una visión clara de los fundamentos de la tecnología publicitaria que definieron la publicidad digital en 2025
|Profesionales del marketing y equipos que desean profundizar su comprensión del ecosistema
|Una base de conocimiento que permite a los equipos descifrar el ecosistema de la publicidad digital y tomar decisiones más precisas y rápidas
Análisis predictivo en marketing: Técnicas, aplicaciones y estrategias de éxito
|Acerca de
|Para
|Valor
|Un análisis del análisis predictivo y cómo contribuyó a decisiones de marketing más inteligentes
|Profesionales del marketing que buscan una visión más profunda del comportamiento, el rendimiento y las oportunidades futuras de las campañas
|Una hoja de ruta para anticipar los resultados con mayor rapidez y diseñar estrategias exitosas antes del lanzamiento
Brandformance: Nueva perspectiva sobre el argumento de marca vs. rendimiento
|Acerca de
|Para
|Valor
|El enfoque híbrido que fusiona branding y rendimiento en una narrativa medible
|Profesionales del marketing que buscan crear campañas emotivas que también impulsen conversiones
|Un marco creativo para crear historias que generen conexión y ofrezcan resultados medibles
Curación en AdTech: Transformando la Publicidad Programática en 2025
|Acerca de
|Para
|Valor
|Cómo la curación transformó la publicidad programática al priorizar la calidad, la relevancia y la transparencia
|Profesionales del marketing que buscan opciones de inventario más inteligentes y entornos de campaña seguros para la privacidad y adaptados a la marca
|Un conjunto de herramientas para elegir rutas de suministro de mayor valor y reducir el gasto innecesario
Cómo los editores pueden detectar anuncios maliciosos y proteger su reputación con MGID
|Acerca de
|Para
|Valor
|Cómo aumentaron los anuncios fraudulentos en 2025 y por qué los editores deben defenderse
|Editores que buscan una monetización más segura y una mejor protección contra las nuevas tácticas de fraude
|Una estrategia de defensa para proteger a las audiencias, mantener la confianza y mantener ingresos sostenibles
¿Felices para siempre o un pacto con el diablo? Por qué los contratos de tecnología publicitaria de diez años sientan un precedente peligroso
|Acerca de
|Para
|Valor
|Por qué los contratos de tecnología publicitaria de una década limitan la libertad de los editores y plantean graves riesgos
|Editores que desconfían de los acuerdos de exclusividad que restringen la adaptación en un mercado en constante cambio
|Un cambio de perspectiva para ayudar a los editores a mantenerse ágiles, negociar con mayor inteligencia y evitar restricciones a largo plazo
Con IA, cada canal puede ser un canal de rendimiento (sí, incluso CTV)
|Acerca de
|Para
|Valor
|Cómo la IA convierte cada canal, incluso la CTV, en una oportunidad de rendimiento medible
|Profesionales del marketing que exploran la atribución, la optimización y los análisis de rendimiento multicanal impulsados por IA
|Un plan para descubrir señales de rendimiento en canales que antes se consideraban opacos
A medida que disminuye el tráfico de referencia, los editores necesitan mejorar su publicidad
|Acerca de
|Para
|Valor
|Por qué la disminución del tráfico de referencia impulsa a los editores a promocionarse estratégicamente
|Editores que desean recuperar la fidelidad mediante una promoción más inteligente, ingresos diversificados y audiencias propias
|Un conjunto de tácticas para convertir visitas fugaces en lectores duraderos impulsado por datos y experimentación
Capítulo 5
Energía del futuro: Tendencias del 2026 y más allá
Se puede sentir, lo que nos depara el 2026 ya está a la vuelta de la esquina. La IA se está volviendo más precisa, la creatividad se está volviendo más libre y la transparencia finalmente está cobrando protagonismo. Esto es lo que nos espera a la vuelta de la esquina.
Para anunciantes: La era de la inteligencia medible
1. El performance es el nuevo branding
Los presupuestos de marketing se están ajustando y cada dólar debe demostrar su valor. Los anunciantes están pasando de medir impresiones a medir resultados, evaluando a sus socios por el ROI, la transparencia y los resultados verificados, no por promesas o clics. La compra de medios basada en resultados y la optimización impulsada por IA están reemplazando a las campañas de branding tradicionales como motores de crecimiento.
2. La confianza como métrica definitiva
Con el auge de los sitios MFA y el tráfico opaco, la seguridad de marca y la integridad de los medios están bajo escrutinio. Los anunciantes exigirán una visibilidad clara sobre las fuentes de datos, las ubicaciones y la lógica algorítmica, especialmente en mercados estrictos como Alemania, donde la transparencia y el cumplimiento normativo no son negociables.
3. Adopción de la IA con cautela
El interés por la IA es alto, pero también lo es el escepticismo. Los anunciantes experimentarán con la automatización, la IA agentiva y el análisis predictivo, pero exigirán soluciones éticas, explicables y compatibles con la privacidad. Las alianzas basadas en la claridad ganarán frente a las promesas de rendimiento de “caja negra”.
4. Más allá de la automatización: estrategia humana amplificada
La IA puede predecir, optimizar y personalizar, pero la estrategia sigue requiriendo inteligencia humana. Los anunciantes que combinen el aprendizaje automático con la inteligencia creativa superarán a aquellos que persiguen únicamente la eficiencia.
Para editores: Reinvención en la era algorítmica
1. Del tráfico al valor
La búsqueda impulsada por IA y las experiencias de “cero clics” están drenando las fuentes de tráfico tradicionales. A medida que los grandes modelos de lenguaje se convierten en guardianes del acceso a la información, los editores deben optimizar su visibilidad en entornos de IA, asegurando que su contenido esté correctamente representado dentro de motores de respuesta y asistentes.
2. Calidad por encima de cantidad
Los clics ya no son la moneda: el contexto lo es. Los editores que se centren en la eficiencia del CPM, la relevancia contextual y la calidad de la audiencia seguirán siendo competitivos, incluso con un alcance total menor.
3. Diversificación de ingresos
Para mantener la sostenibilidad, los editores están ampliando sus modelos más allá de lo programático. El comercio de contenidos, los medios retail y los ecosistemas de membresía se están convirtiendo en los pilares de la independencia, y cada uno de estos modelos recompensa el engagement.
4. No competencia con la IA, sino colaboración
Los equipos editoriales experimentarán con la IA para la generación de contenido y la automatización de flujos de trabajo, pero los verdaderos ganadores serán quienes combinen la tecnología con el criterio editorial, manteniendo la autenticidad y la confianza como valores centrales.
Fuerzas interecosistémicas a tener en cuenta en 2026
|Tema
|Anunciantes
|Editores
|Transformación con IA
|La automatización y los flujos de trabajo agentivos redefinirán la planificación y optimización de campañas, convirtiendo a la IA en un socio clave del marketing.
|En 2026, el foco se desplazará hacia la visibilidad en IA y la eficiencia editorial, asegurando que el contenido se posicione en los resultados de IA mientras se optimiza la producción.
|Medición
|Se producirá una transición de los clics hacia el rendimiento basado en resultados y un seguimiento del ROI más transparente.
|En 2026, las métricas evolucionarán hacia indicadores contextuales y basados en el engagement que reflejen el valor real para el lector.
|Ética y confianza
|2026 exigirá mayor transparencia, control de datos y entornos seguros para la marca.
|Los editores priorizarán contenido confiable y de alta calidad, junto con contextos publicitarios seguros.
|Monetización
|La segmentación inteligente y las estrategias basadas en datos de primera parte reemplazarán los modelos dependientes de cookies.
|La diversificación de ingresos mediante content commerce, retail media y alianzas premium se consolidará como estándar.
|Equilibrio humano + máquina
|La IA potenciará la estrategia, pero la creatividad y el conocimientos humanos seguirán siendo esenciales para el éxito.
|La IA mejorará la eficiencia y la autenticidad, mientras que el criterio editorial sostendrá la confianza.
Capítulo 6
Pulso de cierre: Conclusiones
2025 renovó nuestra visión, fortaleció nuestras alianzas y sentó las bases para lo que viene. A nuestros clientes, editores y equipo: ¡gracias por formar parte de este viaje! La energía que creamos juntos es solo el comienzo.
Gracias por impulsar el 2025 con nosotros: lo mejor está por venir.