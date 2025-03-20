Crear una cuenta
Publicaciones recientes
7964
Key Performance Indicators
Nickolas Rekeda
KPI en el marketing: Medir lo que importa

En marketing, establecer objetivos alcanzables y medir el progreso hacia ellos es crucial para guiar...

20 mar 2025 • 1 minutos de lectura
Ordenar por…
9916
1 minutos de lectura
What is AdTech
Oleksii Borysov
¿Qué es la AdTech? Una guía completa sob...

¿Se imagina comprar o vender espacios publicitarios manualmente hoy en día? Si no puede, ¡tien...

12 mar 2025 • 1 minutos de lectura
7891
1 minutos de lectura
Sources Optimization Use Cases
Oleksii Borysov
Optimización de Fuentes de MGID: Más con...

Gestionar campañas publicitarias eficazmente requiere más que un simple conjunto de datos: req...

11 feb 2025 • 1 minutos de lectura
9949
2 minutos de lectura
MGID
Una Navidad exitosa: Estrategias ganador...

¿Está lista su estrategia de marketing para las fiestas? Aunque todavía hace calor afuera, aho...

30 sept 2024 • 2 minutos de lectura
6654
1 minutos de lectura
Karina Klymenko
Cómo sacar el máximo provecho de sus cre...

Así como el 2023 llegó y se fue, nos encontramos en una nueva era de la publicidad: una era qu...

16 feb 2024 • 1 minutos de lectura
7902
2 minutos de lectura
MGID
Liberando la creatividad: Explorando las...

En un mundo donde reina la creatividad, aprovechar el poder de la IA se ha convertido en un pu...

15 feb 2024 • 2 minutos de lectura
5852
1 minutos de lectura
MGID
Cómo Mejorar el Aspecto Técnico de un Si...

En este panorama digital en constante evolución, tener un sitio web bien optimizado es crucial...

29 jun 2023 • 1 minutos de lectura
2238
1 minutos de lectura
MGID
Ganando la economía de la atención: Cómo...

Con tanta publicidad siendo lanzada ahora online y offine, la fatiga publicitaria era inevitab...

29 jun 2022 • 1 minutos de lectura
2291
1 minutos de lectura
MGID
Marketing navideño en el 2021: Estrategi...

Esta temporada navideña batirá todos los récords.

Según Adobe, que ha estado monitoreando las...

15 nov 2021 • 1 minutos de lectura

Performance nativo en minutos

Con MGID, obtiene acceso a más de 32,000 editores y más de 185 mil millones de impresiones mensuales.

Conviértase en anunciante
Convíertase en editor