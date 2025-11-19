El acuerdo potenciará las estrategias de monetización y editoriales del grupo mediante recomendaciones de contenido provenientes de la red de anunciantes de MGID y sus soluciones analíticas.

MGID, la plataforma publicitaria global, anuncia su alianza exclusiva con Grupo Perfil, uno de los multimedios más influyentes de Argentina. Con una audiencia total estimada en 25 millones de visitas mensuales, la red multiplataforma del grupo abarca una amplia gama de categorías de interés general: noticias, entretenimiento, deportes, moda, estilo de vida y salud.

A través de esta colaboración, los principales sitios del grupo: Perfil, Caras, Exitoina, Marie Claire, entre otros, integrarán el widget inteligente de MGID, que combina la personalización y las recomendaciones de contenido optimizadas con espacios publicitarios nativos que generan ingresos adicionales sin comprometer la experiencia del usuario. Esta integración busca diversificar las fuentes de tráfico, aumentar la interacción con la audiencia e impulsar el crecimiento de los ingresos.

Por otra parte, MGID permite a Grupo Perfil monitorear y analizar el rendimiento del contenido para una toma de decisiones más informada, al mismo tiempo que incrementa la retención de usuarios, el tiempo de permanencia en el sitio y el nivel de interacción general a través de experiencias personalizadas y anuncios impulsados por inteligencia artificial.

“Asociarnos con Grupo Perfil refuerza nuestro compromiso de apoyar a los medios que valoran el periodismo de calidad y buscan crecer en un entorno digital en constante cambio. Nuestro objetivo es ayudar a los editores a convertir los datos en valor, conectar con audiencias relevantes y alcanzar un crecimiento digital sostenible a largo plazo. En MGID creemos firmemente que la tecnología y la estrategia editorial deben trabajar de la mano para asegurar el futuro de los medios”

afirmó Ana Trejo, Directora de Desarrollo de Editores para MGID Latam. Por su parte, Agustino Fontevecchia, Director Digital de Grupo Perfil, comenta:

“La colaboración con MGID representa un paso clave en la evolución de nuestra estrategia digital. Su tecnología de anuncios nativos inteligentes potencia la personalización y la relevancia del contenido, lo que se traduce en una mejor experiencia para nuestros lectores y mayores oportunidades de monetización para nuestros medios. Es una alianza que combina innovación, datos y calidad editorial.”

Esta alianza refleja la visión compartida de MGID y Grupo Perfil de construir un ecosistema digital más innovador, sostenible y centrado en el valor de la experiencia del usuario.