Ya sea porque su oferta no haya convertido desde el principio o haya dejado de generar conversiones mientras usted intentaba escalarla, es probable que usted haya sido víctima de uno de estos errores comunes.

Normalmente, la eficacia de las campañas nativas se puede medir tanto por el número de conversiones como por la tasa de conversión. A medida que usted analiza la campaña en un nivel superior, es posible que encuentre tasas de conversión inferiores a las esperadas, un número total de conversiones bajo o un CPA superior al objetivo. En esta guía, explicamos los 5 pasos de la rutina de administración de anuncios para combatir estos problemas y cómo surgen.

Sin embargo, es posible que la raíz del problema no siempre sea tan sencilla de determinar. En este artículo, cubriremos los errores más comunes que conducen a una disminución del rendimiento de las campañas nativas.

No se comunica una historia coherente

Normalmente, el embudo de conversión en las campañas nativas consta de varias etapas, incluidos los anuncios, páginas puente (como editoriales, cuestionarios, etc.) y, en última instancia, la página de destino de ventas. ¿Qué se debe hacer si un porcentaje significativo de clics en anuncios se pierde entre estas capas del embudo?

A veces, los usuarios no hacen clic en la página de destino porque no hay una historia interesante que provoque una respuesta emocional. y los motive a dar el siguiente paso. Todos los activos creativos en uso deben ser coherentes y ayudar al público objetivo a comprender fácil y gradualmente el producto y todos sus beneficios.

Las campañas de alto rendimiento siempre comunican una historia coherente a un usuario, para que pueda ver por qué necesita el producto. Al dirigirse a usuarios de la generación Z impulsados ​​por un propósito, se puede contar la historia de cómo se fundó la marca o se inventó el producto. Alternativamente, se puede hablar sobre casos de éxito o cómo el producto es una solución muy necesaria para un problema común.

Desajuste entre la oferta y el embudo de ventas

En pocas palabras, es cuando un embudo de ventas termina haciendo falsas promesas por error al usuario. Por lo general, esto se ve cuando el valor prometido de un producto (o producto anunciado) colocado en los anuncios o pre-landers no se ve en el contenido de la página de destino. Este problema a menudo ocurre cuando los anunciantes utilizan un enfoque de resolución de problemas en sus creatividades publicitarias, creando anuncios en los que se muestran los puntos débiles exactos del cliente y se implican nuevas soluciones efectivas.

Si bien usted puede lograr muchos clics e impresiones con esta estrategia, enviar el tipo de público incorrecto a su oferta no generará ventas. Como resultado, los usuarios llegan a la página de destino de ventas, pero no están convencidos ni tienen la intención de comprar. Para evitar esta situación, se recomienda dedicar activos creativos para cada embudo sin mezclarlos y mostrar los productos promocionados en los anuncios.

Cambio de ofertas, geos o tácticas de venta

El éxito llega a quienes están dispuestos a adaptarse y experimentar, especialmente en campañas nativas. Si su campaña no ha tenido un buen rendimiento en semanas, es hora de seguir adelante y probar algo nuevo. Sin embargo, si cambia las ofertas, la orientación o los ángulos creativos demasiado rápido, es posible que no tenga tiempo suficiente para probar completamente su potencial. La gran mayoría de las campañas rentables tienen un ROI negativo en los primeros días de rotación.

Para mantener la coherencia, recomendamos asignar presupuestos de prueba y establecer umbrales monetarios distintos para cada parte de la campaña. Puede establecer un umbral monetario para cada fuente de tráfico; por ejemplo, si gastó más de 2xCPA y recibió 0 conversiones, desactive esta fuente de tráfico en particular. Tenga en cuenta que las ofertas de CPC promedio también varían según la ubicación geográfica, por lo tanto, al probar los presupuestos para varias segmentaciones geográficas, estas serán diferentes también.

Problemas de infraestructura

Otro error muy común que destruye las campañas con ROI positivo a medida que escalan son los problemas de infraestructura dentro de la página de destino. Un tiempo de respuesta lento para los clientes potenciales o problemas tecnológicos a menudo impiden que los usuarios confirmen sus intenciones de compra y provocan la pérdida de conversiones.

Cuando un cliente potencial se mueve gradualmente desde su primera intención de compra hacia el check out, cualquier obstáculo que encuentre, por ej. un sitio que no esté disponible temporalmente, una versión móvil que no funcione, tendrá un impacto directo en la conversión o no conversión final. Asegúrese de que los usuarios puedan interactuar con el formulario de pedido o ponerse en contacto con un equipo de atención al cliente facilmente.

No escatime en su infraestructura tecnológica, especialmente en paquetes de hosting o servicios CDN, y utilice buenos creadores de páginas para las páginas web. También lleve un registro de la velocidad de la página. Lo ideal sería entregar y renderizar el contenido de la mitad superior de la página en menos de un segundo; de lo contrario, corre el riesgo de desvincular a los usuarios.

Lo mismo ocurre con la infraestructura de servicio al cliente: asegúrese de que el call center y el equipo de soporte puedan escalar sus operaciones rápidamente antes de que usted envíe más tráfico y clientes potenciales. No hace falta decir que la respuesta rápida a los clientes potenciales es vital para mantener y fomentar las intenciones de compra de los usuarios.

Reorientación no realizada

En la mayoría de los casos, llegar e interactuar con los usuarios que ya conocen su producto o han visto sus anuncios es mucho más eficaz que buscar nuevos usuarios. Según los estudios de Criteo, los visitantes del sitio web que son reorientados tienen un 43% más de probabilidades de realizar una conversión. Los usuarios también notan y responden a los anuncios reorientados con más frecuencia: según nuestra experiencia, el CTR de un anuncio reorientado es hasta 10 veces más alto que el CTR de los anuncios regulares.

En la plataforma MGID, puede reorientar a los usuarios que vieron o hicieron clic en sus anuncios; realizaron una visita previa a la página de destino; hicieron conversiones en campañas anteriores; o realizaron una acción específica, como agregar un artículo a un carrito de compras. Se recomienda asignar un presupuesto específico para la reorientación. Para la mayoría de las campañas de comercio electrónico, es razonable dedicar más de la mitad del presupuesto total a la reorientación.

Pensamientos finales

Los especialistas en marketing que cometen estos cinco errores son más propensos a fracasar a largo plazo. Esté atento a estos errores y analice los datos a lo largo de las diferentes etapas de su embudo de conversión para obtener información real. Por lo tanto, si las creatividades publicitarias no logran buenas tasas de CTR, verifique la configuración de orientación, el rendimiento de diferentes fuentes de tráfico y realice una prueba dividida de varias combinaciones de títulos y elementos visuales. Si la mayoría de los usuarios se pierden en su camino desde la puerta de enlace del cuestionario hacia la página de destino de venta, es probable que haya algo mal con su pre-lander y debería realizar una prueba dividida con algunas versiones diferentes.