Lanzar una campaña publicitaria y esperar simplemente a que se produzcan grandes resultados no es posible del todo. Debe administrar su campaña a diario para promocionar su producto correctamente. Si todos los KPI son buenos en este momento, solo toma 10 minutos por día verificar las fuentes de tráfico. Si está experimentando algunos resultados no esperados, es hora de optimizar, comenzando desde sus creatividades hasta su audiencia, sus páginas de destino, etc.