Una campaña exitosa de Black Friday en noviembre puede empezar a perder impulso en cuanto comienza diciembre.

Sus anuncios reciben clics, las conversiones llegan y las cifras se ven estupendas, pero entonces termina el Cyber Monday. De repente, los costos empiezan a aumentar y el ritmo de las conversiones disminuye. Su campaña, que hasta hace poco funcionaba a la perfección, entra en declive.

Lo más probable es que no haya nada roto. Los consumidores siguen comprando, pero sus prioridades han cambiado. Los descuentos pierden relevancia a medida que se acercan las fechas límite para las entregas navideñas; además, aumentar el presupuesto de la campaña podría incluso empeorar la situación.

Entonces, ¿cuándo conviene mantener lo que funciona, cuándo hacer ajustes y cuándo es el momento de replantear toda la estrategia? Todo depende de lo que indiquen los datos de su campaña y de lo que los consumidores realmente busquen en ese preciso momento.

Una misma temporada, perfiles de consumidor muy distintos

El Black Friday pone el foco en los descuentos, mientras que la Navidad centra la atención en la elección de regalos y los plazos de entrega. En el medio, muchos consumidores comparan precios, crean listas de deseos o se preguntan si aparecerá una oferta aún mejor más adelante.

Aunque hay personas que terminan sus compras navideñas en octubre, otras no empiezan hasta diciembre. Sin embargo, durante la temporada festiva, los perfiles de consumidor suelen volverse difusos: incluso alguien que busca gangas puede acabar comprando regalos a última hora si se dan las circunstancias adecuadas. Precisamente por eso, la publicidad durante estas fechas resulta compleja: el calendario ofrece una hoja de ruta a los profesionales del marketing, pero los consumidores no siempre la siguen.

Las cifras lo confirman. EMARKETER estima que el Cyber Five (el periodo que abarca desde Acción de Gracias hasta el Cyber Monday) representará el 16,5% de las ventas de comercio electrónico durante la temporada navideña en EE. UU. en 2026. Por su parte, Basis señala que el 54% de los consumidores encuestados no considera que el Black Friday o el Cyber Monday sean fundamentales, ya que es posible encontrar ofertas a lo largo de toda la temporada.

Las listas de compras también son muy flexibles: el 39% de quienes compran regalos navideños planifican la mayor parte de sus adquisiciones, mientras que el 43% combina compras planificadas con productos que descubren sobre la marcha. Esa flexibilidad es una buena noticia para la publicidad basada en contenidos, ya que alguien que lee sobre el cuidado de la piel en invierno puede encontrarse con un producto que no había tenido en cuenta.

Etapa de la temporada festiva ¿Qué tienen en mente los compradores? ¿Qué deberían reconsiderar los anunciantes? Antes del Black Friday Investigar productos, comparar opciones y decidir qué merece un lugar en la lista de deseos. ¿Está la audiencia lista para realizar una compra, o la campaña necesita primero generar interés? Black Friday y Cyber Monday Encontrar ofertas que valgan la pena y decidir si comprar en ese momento. ¿Puede la campaña escalar sin sacrificar la rentabilidad? Diciembre y Navidad Elegir regalos significativos, comprobar la disponibilidad y preocuparse por los plazos de entrega. ¿Sigue la oferta respondiendo a lo que más les importa a los compradores? Después de Navidad Explorar ofertas posteriores a las fiestas, realizar compras personales y establecer nuevas prioridades. ¿Qué campañas siguen teniendo demanda y cuáles ya han cumplido su ciclo?

Considere estas etapas como estados mentales que se solapan. Por ejemplo, un comprador que compara productos en diciembre puede necesitar la misma tranquilidad que alguien que está explorando opciones en octubre. El objetivo es alinear la campaña con el estado mental del comprador en ese momento; ya sea presentando un producto a través de contenido relevante o facilitando la acción sobre una oferta que ya resulta atractiva.

Antes del Black Friday: ¿Está su audiencia lista para comprar?

El Black Friday se acerca y la competencia intensifica sus esfuerzos; por ello, resulta difícil resistirse a la tentación de orientar todas las campañas hacia la conversión, a pesar de que muchos compradores aún no han decidido qué es lo que quieren.

Según Emplifi, el 49% de los consumidores encuestados en EE. UU. y el Reino Unido esperaban estar pensando en sus compras navideñas para finales de octubre de 2026, mientras que el 38% planeaba haber comenzado ya a adquirir regalos. El interés surge pronto, aunque esto no significa que todo el mundo esté listo para comprar de inmediato.

¿Debería generar demanda o ir directamente a por las conversiones? Todo depende del punto de partida de la campaña.

Punto de decisión Escenario A: El recién llegado Escenario B: El vendedor consolidado La situación Una nueva marca de cuidado de la piel quiere atraer a los compradores durante la temporada festiva. El reconocimiento de marca es limitado y los datos de conversión son escasos. Un minorista consolidado cuenta con un producto popular, un seguimiento de conversiones fiable y un historial de ventas rentables. La tentación Lanzar un gran descuento por el Black Friday y esperar que los clics se conviertan en clientes. Aumentar el presupuesto de forma agresiva para captar la mayor demanda posible. La estrategia más inteligente Presentar el producto, evaluar el interés de la audiencia e identificar qué mensajes atraen a visitantes cualificados. Ampliar gradualmente las acciones centradas en la conversión, manteniendo bajo control los costos de adquisición.

En MGID: Para las campañas que requieren una mayor exposición antes del pico de ventas, los formatos de display, video y rich media permiten presentar la marca a nuevas audiencias. La segmentación contextual vincula los anuncios nativos con contenido relevante, mientras que CPA Tune ajusta las pujas por CPC hacia un CPA objetivo, siempre que se disponga de suficientes datos de conversión. Estos enfoques pueden combinarse: las acciones orientadas al reconocimiento de marca generan familiaridad, mientras que las campañas centradas en la conversión buscan acciones medibles a medida que los compradores se acercan al momento de la compra.

Cuatro aspectos a revisar antes de escalar

Un mayor presupuesto potencia una campaña exitosa, pero también puede hacer que un error costoso resulte aún más caro. Antes de escalar, verifique lo siguiente:

Datos de conversión: ¿Cuenta con suficientes conversiones para identificar una tendencia real, o está evaluando el rendimiento basándose solo en unos pocos clics?

¿Cuenta con suficientes conversiones para identificar una tendencia real, o está evaluando el rendimiento basándose solo en unos pocos clics? Rentabilidad: ¿Conoce el CPA máximo que su oferta puede soportar tras aplicar descuentos y otros costes?

¿Conoce el CPA máximo que su oferta puede soportar tras aplicar descuentos y otros costes? Landing page: ¿Pueden los compradores entender la oferta, comprobar la disponibilidad y completar la compra sin obstáculos innecesarios?

¿Pueden los compradores entender la oferta, comprobar la disponibilidad y completar la compra sin obstáculos innecesarios? Potencial de escalado: ¿Existe margen para llegar a más compradores cualificados, o simplemente estará pagando más por la misma audiencia?

Si los cuatro puntos son favorables, tiene motivos sólidos para escalar. Si alguna de las respuestas no es clara, realizar una prueba a menor escala podría evitarle problemas mucho mayores.

Black Friday: ¿Cuándo deja de ser rentable escalar?

Las cifras durante el Black Friday pueden resultar engañosamente positivas. Aunque los pedidos lleguen en masa y los gráficos de conversión muestren una tendencia ascendente, es fundamental revisar los márgenes para determinar si la campaña es realmente rentable.

Los descuentos reducen sus ingresos por venta, y unos costos de adquisición más elevados pueden terminar consumiendo el beneficio restante. Es posible que esté vendiendo más productos y ganando menos dinero.

Más ventas, menos beneficios: así funcionan los números

Tomemos como ejemplo un producto que se vende a 100$, con unos costos de producto y gestión de pedidos (fulfillment) de 40$. Veamos qué ocurre cuando se aplica un descuento y aumentan los costos publicitarios.

Métrica Campaña habitual Campaña de Black Friday Precio de venta 100$ 75$ Costos de producto y gestión de pedidos 40$ 40$ CPA 20$ 25$ Beneficio por pedido 40$ 10$ Pedidos 100 200 Beneficio total (contribución) 4000$ 2000$

Este es un ejemplo ilustrativo. Aquí, el beneficio se refiere al margen de contribución tras deducir los costos de producto, gestión de pedidos y adquisición, pero antes de otros gastos operativos del negocio.

Los pedidos se han duplicado, pero el beneficio se ha reducido a la mitad. Un margen menor puede ser aceptable si la campaña atrae a clientes que volverán a comprar más adelante; no obstante, es algo que debería haber calculado previamente.

Tres señales a tener en cuenta

1. Su CPA se acerca al punto de equilibrio.

Un descuento altera la cantidad que puede permitirse pagar por captar a un cliente. Por lo tanto, vuelva a calcular su CPA máximo permitido basándose en el precio promocional real y en sus costos variables (incluyendo comisiones y gastos de gestión de pedidos).

2. Un mayor presupuesto no genera un crecimiento proporcional.

Si el gasto aumenta más rápido que las conversiones, compruebe si está atrayendo a un público menos cualificado, pagando más por cada clic o experimentando tasas de conversión más bajas. En este caso, aumente la inversión de forma gradual y controlada, en lugar de asumir que el rendimiento anterior se mantendrá.

3. Su segmento de audiencia más rentable resulta cada vez más caro.

A medida que aumenta el presupuesto, es posible que las nuevas conversiones provengan de audiencias menos receptivas o de ubicaciones publicitarias más costosas. Compare el CPA y la calidad de las conversiones entre distintos segmentos para determinar si, al escalar, sigue captando clientes que realmente merecen la pena.

Ponga a trabajar su objetivo de CPA

Volvamos al ejemplo del producto de 75$. Tras descontar 40$ en concepto de producto y costos de gestión de pedidos, le quedan 35$ antes de los gastos publicitarios; esa cifra representa su CPA de punto de equilibrio bajo estas premisas simplificadas. Si establece un objetivo de 35$, el primer pedido no contribuirá a cubrir los gastos generales ni a generar beneficios. Si desea obtener un margen de 15$ por pedido, su límite máximo de CPA desciende a 20$.

En MGID: CPA Tune ajusta las pujas de CPC en función de su CPA objetivo, por lo que no tiene que gestionar las pujas manualmente. Esta herramienta funciona de manera óptima cuando se cuenta con un seguimiento de conversiones fiable, un volumen de conversiones suficiente y un presupuesto diario de aproximadamente 5 a 7 veces el CPA objetivo (para un objetivo de 20$, esto equivale a unos 100–140$ diarios).

Defina sus reglas de límite de pérdidas antes del fin de semana

El Black Friday no es el momento ideal para tomar decisiones con calma. Utilice sus márgenes, el volumen de conversiones y los retrasos en la generación de informes para determinar cuándo intervenir, en lugar de reaccionar ante cada pequeña fluctuación que observe en el panel de control.

1. El CPA se acerca demasiado a su límite

Establezca un umbral de advertencia por debajo de su CPA máximo permitido. Si los costos se mantienen por encima de este nivel el tiempo suficiente como para indicar una tendencia real, analice la calidad del tráfico, las tasas de conversión y la rentabilidad antes de decidir si reducir la inversión.

2. El gasto adicional no está generando suficientes conversiones

Si su presupuesto aumenta pero las conversiones apenas varían, no siga escalando. Compare el gasto adicional con las conversiones que ha generado e investigue si un CPC más alto o una menor calidad del tráfico están afectando a su rentabilidad.

3. Los resultados de ayer parecen inusualmente malos

Antes de realizar cambios, compruebe si existen retrasos en el registro de conversiones o errores en los informes. Es posible que en los datos del día más reciente aún falten conversiones, especialmente en ofertas que requieren ciclos de decisión más largos.

Después del Cyber ​​Monday: ¿está perdiendo impulso su campaña o está cambiando la demanda?

Cuando se calma el revuelo tras el Cyber ​​Monday, es posible que el panel de control de su campaña empiece a mostrar resultados menos alentadores, y que el botón de «Pausar campaña» resulte, de repente, más tentador.

Sin embargo, diciembre no es, ni mucho menos, un periodo de inactividad comercial. Según el 2026 Holiday Strategy Playbook de Epsilon, el 33% de los consumidores estadounidenses encuestados realizó la mayor parte de sus compras navideñas de 2025 durante las dos primeras semanas de diciembre, frente al 25% que lo hizo en la última semana de noviembre.

Por tanto, si su campaña empieza a flaquear después del Cyber ​​Monday, puede deberse a un cambio en el comportamiento de los compradores. No obstante, el problema también podría residir en sus creatividades, en la landing page o en los costos del tráfico.

Lo que observa Lo que podría estar ocurriendo Su siguiente paso CTR ↓, CVR estable Es posible que los anuncios sufran fatiga creativa, que haya cambiado la composición del tráfico o que el nivel de interacción haya disminuido. Compare el rendimiento según la creatividad y la ubicación. Pruebe nuevas variantes si el descenso persiste. CTR estable, CVR ↓ Puede que la oferta haya perdido atractivo, o que algo esté fallando después del clic. Revise las landing page, los precios, la disponibilidad y el proceso de compra antes de sustituir las creatividades. CPC ↑, CVR estable El tráfico se está volviendo más caro, posiblemente debido a la competencia o a cambios en la subasta. Revise el CPA y los márgenes de beneficio. CPA ↑, CPC estable Menos clics se están convirtiendo, o bien la composición de las conversiones ha cambiado. Analice la tasa de conversión (CVR) por dispositivo, audiencia y landing page para identificar dónde se ha producido el descenso. Conversiones ↓, eficiencia estable Es posible que el volumen de tráfico esté disminuyendo, aunque la campaña siga convirtiendo de manera eficiente. Revise la inversión, los límites presupuestarios, la disponibilidad de tráfico y las tendencias de la categoría antes de reducir la inversión.

Estos son solo puntos de partida; no considere una única métrica como un veredicto definitivo. Un descenso en el CTR no siempre significa que sus creatividades estén desgastadas, del mismo modo que un CPA más elevado no convierte automáticamente una campaña en no rentable.

En MGID: ¿No tiene claro qué hay detrás de una caída en el rendimiento? MIA, el asistente de IA de MGID, puede analizar los datos de sus campañas activas, revisar la configuración y los informes, y sugerirle qué investigar a continuación. Si el problema es el desgaste de las creatividades, CTR Guard supervisa las caídas en el vCTR y puede generar hasta tres creatividades alternativas cuando se cumplen ciertas condiciones. Mientras que MIA le ayuda a entender qué puede estar fallando, CTR Guard le ofrece una forma de responder ante la disminución del interés de los usuarios por sus creatividades.

Por qué una caída del 30% en las conversiones no cuenta toda la historia

Imagine a dos anunciantes que registran un descenso del 30% en sus conversiones después del Cyber ​​Monday.

Campaña A: El problema de la conversión

El volumen de clics se mantiene estable.

El CPC apenas varía.

La tasa de conversión (CVR) cae del 4% al 2,8%.

La campaña sigue atrayendo aproximadamente la misma cantidad de tráfico, pero menos visitantes están realizando una conversión. Esto apunta a un problema posterior al clic —ya sea en la oferta, la landing page, el proceso de pago o la composición de la audiencia— que merece ser investigado.

Campaña B: El problema del volumen de tráfico

El volumen de clics cae un 30%.

La tasa de conversión (CVR) se mantiene en el 4%.

El coste por adquisición (CPA) permanece estable.

En este caso, el tráfico que llega sigue convirtiendo a la misma tasa. El anunciante debería investigar por qué se están produciendo menos clics. ¿Ha cambiado la entrega de la campaña? ¿Está el presupuesto limitando el tráfico? ¿Hay menos impresiones relevantes disponibles?

Una disminución estacional de la demanda es otra posibilidad, lo cual requiere analizar datos más amplios del mercado o de la categoría. Sin ese contexto, recortar el presupuesto o sustituir los elementos creativos podría intentar solucionar un problema que, en realidad, la campaña no tiene.

Las fluctuaciones diarias también pueden llevar a conclusiones erróneas, especialmente cuando las conversiones se registran con retraso. Es recomendable comparar periodos significativos y evitar modificar varias variables a la vez. A veces, el problema real trasciende la propia campaña; por ejemplo, puede que la oferta resulte cada vez menos atractiva a medida que se acerca la Navidad.

¿Qué ocurre con su oferta a medida que se acerca la Navidad?

Un descuento generoso puede captar la atención, pero no garantiza que un regalo de Navidad llegue a tiempo. A medida que avanza diciembre, las opciones de envío, la disponibilidad de los productos y la confianza en la compra resultan tan decisivas como el precio.

Los compradores prestan mucha atención a estos detalles prácticos. Según el informe Peak Season 2026 report de Emplifi, el 89% de los consumidores encuestados en EE. UU. y el Reino Unido consideran importante el envío gratuito, mientras que el 73% afirma estar dispuesto a pagar un extra por una entrega garantizada.

1. El precio parece bueno, pero el valor no está claro

Imagine un set de productos para el cuidado de la piel valorado en 80$, con un 20 % de descuento. El precio resulta atractivo, pero es posible que los compradores se pregunten qué contiene exactamente la caja y si realmente merece la pena como regalo.

Qué cambiar: Pruebe un enfoque publicitario que destaque el contenido y los beneficios del set, en lugar de centrarte únicamente en el descuento. En la landing page, asegúrese de que los detalles del producto, las opiniones reales de otros clientes y las opciones de empaquetado para regalo sean fáciles de encontrar.

Qué observar: Compare las tasas de conversión y el CPA (costo por adquisición) entre el enfoque original —centrado en el descuento— y la nueva variante, centrada en el valor.

2. La entrega puede ser el factor decisivo

Su anuncio promete el regalo de Navidad perfecto, pero, al llegar al proceso de pago, se indica que la entrega tardará siete días laborables. ¿El problema? Es 21 de diciembre. No hay creatividad publicitaria que pueda solucionar eso.

Qué cambiar: Verifique las fechas límite de envío antes de hacer promesas relacionadas con la entrega. Si dispone de envío urgente o recogida en tienda, haga que estas opciones sean visibles tanto en el anuncio como en la landing page. Si ya no es posible garantizar la entrega antes de Navidad, ajuste su oferta para incluir solo productos que sí lleguen a tiempo, u opte por ofrecer regalos digitales, si están disponibles.

Qué observar: Haga un seguimiento de las tasas de abandono en el proceso de pago y de las tasas de conversión tras actualizar la información sobre los envíos. Si los compradores siguen abandonando la compra, analice los costos de envío, la disponibilidad de stock y otros posibles obstáculos para finalizar el pedido.

Un producto, cinco enfoques para probar

Cuando la oferta es buena pero el mensaje ha perdido frescura, puede ser necesario realizar una rápida renovación creativa. Para un mismo producto, pruebe con estos enfoques:

La ocasión: ¿Quién necesita el producto en este momento y qué hace que este instante sea relevante?

¿Quién necesita el producto en este momento y qué hace que este instante sea relevante? El valor: ¿Qué incluye la oferta y por qué justifica su precio?

¿Qué incluye la oferta y por qué justifica su precio? Prueba social: ¿Qué revelan las opiniones reales de los clientes sobre su experiencia?

¿Qué revelan las opiniones reales de los clientes sobre su experiencia? El plazo: ¿Existe una razón real para actuar antes de una fecha determinada?

¿Existe una razón real para actuar antes de una fecha determinada? Uso personal: ¿Podría el mismo producto atraer a personas que compran para satisfacer sus propias necesidades?

Pruebe un enfoque a la vez, comparándolo con su mejor creatividad actual; así sabrá qué cambio marcó la diferencia.

En MGID: Las herramientas creativas basadas en IA pueden generar elementos visuales alternativos para distintos enfoques publicitarios, mientras que la función de Predicción de Rendimiento ofrece una evaluación inicial de su potencial antes del lanzamiento. Para una actualización estacional más sencilla, CTR Guard también permite generar manualmente títulos adaptados a fechas especiales como el Black Friday, el Cyber ​​Monday o la Navidad. Esto permite modificar el titular manteniendo intactos la imagen original, la descripción, la llamada a la acción (CTA) y la landing page. Como siempre, los resultados de la campaña en tiempo real determinarán qué variante merece mantenerse activa.

Después de Navidad: ¿Qué campañas merecen una nueva oportunidad?

Para el 26 de diciembre, algunas campañas navideñas ya han agotado su recorrido, mientras que otras aún tienen potencial. El canje de tarjetas de regalo, las rebajas posteriores a las fiestas y los propósitos de Año Nuevo ofrecen a los usuarios nuevos motivos para comprar. Dependiendo de su sector, las semanas posteriores a la Navidad pueden ser un buen momento para realizar una nueva ronda de pruebas.

1. Mantenga activas las campañas rentables.

Si un producto de venta constante sigue generando conversiones con un CPA aceptable, no hay razón para pausarlo solo porque haya terminado la temporada navideña. Antes de realizar cualquier cambio, verifique que la demanda, la calidad de las conversiones y los márgenes se hayan mantenido estables.

2. Ofrezca a las audiencias interesadas un motivo para volver.

Los visitantes que navegaron por tu sitio o iniciaron el proceso de compra sin llegar a concretarla pueden seguir siendo valiosos. Si los datos, los permisos y las opciones de segmentación lo permiten, vuelva a conectar con ellos mediante una oferta posterior a las fiestas que sea coherente con lo que vende actualmente; evite usar descuentos navideños que ya caducaron.

En MGID: Las opciones de segmentación y retargeting de MGID le permiten volver a conectar con visitantes anteriores. Antes de hacerlo, asegúrese de actualizar las creatividades. Un anuncio con una oferta caducada no solo desperdicia su presupuesto, sino también la audiencia que tanto le costó construir.

3. Mire más allá de las compras de regalos.

No todos los compradores de enero están buscando regalos de última hora. Una suscripción a un servicio de fitness, por ejemplo, despertará más interés entre quienes se han propuesto metas para el Año Nuevo que entre quienes buscan obsequios.

La generación de clientes potenciales sigue la misma lógica. Un anunciante del sector seguros puede probar mensajes centrados en revisar la cobertura para el año entrante, mientras que una marca de servicios financieros puede explorar ofertas relacionadas con la planificación. La oportunidad depende del producto, el mercado y la demanda real.

4. Elimine las campañas que ya han cumplido su ciclo.

Algunas promociones tienen, efectivamente, una fecha de caducidad. Si la oferta ya no existe, el producto no está disponible o los costos de adquisición superan sistemáticamente su valor, mantener la campaña activa por pura inercia no servirá de nada.

Prepare el terreno para las campañas del próximo año

Antes de que los datos se pierdan en un informe trimestral, anote qué información le interesará tener el próximo mes de octubre:

Combinaciones ganadoras: ¿Qué audiencias, creatividades y ofertas generaron conversiones rentables?

¿Qué audiencias, creatividades y ofertas generaron conversiones rentables? Puntos de inflexión: ¿En qué momento empezó a cambiar el rendimiento y qué ajustes resultaron realmente eficaces?

¿En qué momento empezó a cambiar el rendimiento y qué ajustes resultaron realmente eficaces? Oportunidades perdidas: ¿Hubo campañas prometedoras que detuvo demasiado pronto, o audiencias a las que llegó demasiado tarde?

¿Hubo campañas prometedoras que detuvo demasiado pronto, o audiencias a las que llegó demasiado tarde? Aprendizajes reutilizables: ¿Qué resultados pueden servir de base para futuras estrategias de segmentación, pujas y pruebas creativas?

Un último recordatorio: la Navidad no marca la línea de meta en todos los mercados. Eventos como el Boxing Day, las jornadas de compras regionales o el Año Nuevo Lunar pueden prolongar las oportunidades estacionales hasta enero e incluso más allá. Analice los patrones de compra locales antes de aplicar el mismo calendario de campañas en todas partes.

El calendario navideño no toma las decisiones por usted

Puede planificar sus promociones navideñas con meses de antelación, pero los consumidores suelen seguir sus propios planes. De repente, ese calendario de campañas, preparado con tanto esmero, requiere algunos ajustes.

Los anunciantes que mejor gestionan estas situaciones son aquellos que ya han determinado qué merece atención, qué puede esperar y cuándo conviene intervenir. Y, a veces, la decisión más inteligente es dejar que una campaña rentable siga funcionando por sí sola.