Cuanto más se integra la IA en el proceso de creación de anuncios, más importante resulta entender qué aspectos no deben automatizarse.

Si proporciona un buen briefing a una herramienta de IA, esta le ofrecerá cincuenta titulares antes de que se le enfríe el café. Lo difícil de entender para los anunciantes es que es posible que ninguno de ellos merezca la pena publicarse.

Aquí es donde evoluciona el trabajo del anunciante. La IA puede ampliar una idea, adaptarla y ayudar a probarla con mayor rapidez, pero sigue siendo necesario que alguien sepa qué le importa a la audiencia y qué enfoque tiene un trasfondo real.

La cuestión no es si la IA puede crear anuncios. La pregunta es en qué parte del proceso creativo debe intervenir para evitar que esta homogenice todo el resultado.

Aún no le pida un anuncio a la IA

«Escribe 10 titulares de publicidad nativa para nuestro producto» es un prompt perfectamente razonable. También es una buena forma de obtener 10 titulares que podrían haberse escrito para casi cualquier competidor.

Antes de que la IA intervenga en la redacción, facilítele contexto. Empiece por cuatro elementos:

Quién: La audiencia específica a la que quiere llegar. Problema: Lo que intenta resolver. Tensión: Qué hace que ese problema resulte frustrante, urgente o interesante en este momento. Promesa: Lo que puede ofrecerles de manera creíble.

Esto ayudará a la IA a crear algo que merezca la pena desarrollar. El contexto que le proporcione debe provenir de conversaciones con clientes, datos de campañas, reseñas, comportamiento de búsqueda o el conocimiento que su equipo ya tiene sobre el mercado.

Pida enfoques antes que titulares

En lugar de pasar directamente a:

«Escribe 20 titulares para nuestro software de contabilidad».

Pruebe con:

«Nuestra audiencia está formada por propietarios de pequeñas empresas que pierden varias horas cada viernes conciliando facturas. Dame cinco formas distintas de plantear ese problema. No redactes los anuncios todavía».

Ahora dispone de algo útil que valorar: el planteamiento, más que la redacción. Elija el enfoque que parezca lo suficientemente sólido como para desarrollarlo y, a continuación, deje que la IA genere las variaciones.

Defina un camino claro para la IA

Una vez definido el enfoque, la IA puede trabajar con rapidez. El truco no consiste en delegar todo el proceso creativo en un solo prompt. En su lugar, piense en ello como una serie de prompts, cada uno con una función específica:

Ampliar: Convertir un enfoque sólido en variaciones de titulares y copias publicitarias.

Convertir un enfoque sólido en variaciones de titulares y copias publicitarias. Adaptar: Reformular la misma idea para diferentes audiencias, mercados o formatos.

Reformular la misma idea para diferentes audiencias, mercados o formatos. Desafiar: Identificar afirmaciones débiles, frases predecibles o enfoques que suenen demasiado parecidos.

Identificar afirmaciones débiles, frases predecibles o enfoques que suenen demasiado parecidos. Refinar: Sintetizar y pulir el texto sin alterar la idea original.

Aquí es donde la IA demuestra su verdadero valor: puede explorar más terreno creativo sin obligar al equipo a empezar de cero cada vez.

Establezca los límites antes de generar contenido

Una vez que haya decidido qué comunicar, indique a la IA qué puede cambiar y qué no. El objetivo es que la IA genere textos alineados con la voz de su marca; por ello, facilítele:

un pequeño kit creativo:

algunos ejemplos de textos que realmente reflejen el tono de la marca

palabras y frases que utiliza o evita

afirmaciones seguras o permitidas

terminología relevante para el cliente

la landing page a la que dirigirá el anuncio

Hay una regla más importante que el resto: conserve la idea, varíe la ejecución. De lo contrario, diez variaciones pueden convertirse silenciosamente en diez promesas distintas, cinco voces de marca nuevas y una afirmación que nadie aprobó.

Haga que las variaciones tengan sentido

La IA hace que resulte tentador considerar el mero volumen como una estrategia. Si cinco titulares son útiles, cincuenta deberían ser mejores. Sin embargo, en la práctica, esto suele derivar en una prueba saturada y en una idea muy vaga de lo que realmente se ha aprendido. Un enfoque más acertado consiste en organizar las variaciones generadas por la IA en torno a una hipótesis.

Antes de escalar el experimento, establezca primero una línea base. Si el contenido creativo asistido por IA pretende mejorar la campaña, compárelo con algo: ya sean sus anuncios actuales, su tiempo de producción habitual o el rendimiento de variantes redactadas por humanos. Supongamos que está promocionando el mismo software de contabilidad mencionado anteriormente, aquel que ahorra a los propietarios de pequeñas empresas unas cuantas horas cada viernes. En lugar de pedir 30 argumentos de venta similares, pruebe tres enfoques distintos que, en última instancia, ofrecen el mismo beneficio:

Centrado en el problema: ¿Sigue perdiendo las tardes de los viernes elaborando informes? Centrado en el resultado: Termine sus informes semanales antes del almuerzo. Enfoque disruptivo: Es probable que su proceso de elaboración de informes tenga más pasos de los necesarios.

Ahora, la IA puede generar varias ejecuciones dentro de cada enfoque. En lugar de limitarse a encontrar un titular ganador, está probando qué idea subyacente a ese titular es la que realmente motiva a la audiencia.

Deje que los datos respondan a una pregunta creativa

Si los anuncios centrados en el problema superan sistemáticamente a los centrados en el resultado, habrá aprendido algo sobre qué es lo que mueve a esta audiencia.

Aquí es donde el flujo de trabajo empieza a generar un efecto acumulativo:

Hipótesis humana → Variaciones de IA → Datos de la campaña → Mejor hipótesis humana

La IA ofrece a los anunciantes la velocidad necesaria para probar más ideas, pero la verdadera ventaja reside en asegurarse de que cada prueba aporte un conocimiento nuevo.

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No deje que la IA elimine los rasgos distintivos

Aunque un anuncio generado por IA sea gramaticalmente perfecto y persuasivo, a menudo resulta olvidable. El problema rara vez es una mala redacción; el inconveniente es que la IA tiende a suavizar el mensaje.

Un lenguaje específico se convierte en uno más seguro. Una observación curiosa pero interesante se transforma en un beneficio convencional. Un punto de vista incisivo pierde su atractivo.

¿Nuestro consejo? Proporcione a la IA material que haga que la marca suene como si formara parte del mundo real.

Que un cliente diga "Me paso la tarde del viernes arreglando cifras de tres hojas de cálculo diferentes" es más útil que decirle a la IA que su audiencia "tiene dificultades con flujos de trabajo de informes ineficientes". Lo primero se centra en las personas; lo segundo suena robótico incluso antes de que la IA intervenga.

Mantenga su toque personal en el texto

Al revisar un anuncio generado, busque esos detalles que la IA se apresuró a eliminar. Puede tratarse de una frase concreta de un cliente, una comparación de productos inesperada o una broma que solo cobra sentido en su sector. En definitiva, desconfíe de los textos que suenan aceptables para todo el mundo.

"Simplifique su flujo de trabajo y ahorre un tiempo valioso" podría servir para vender casi cualquier cosa. Pero "Su informe del viernes no debería llevarle todo el día" tiene un mensaje con fuerza y ​​dirección propia.

Pregúntese: ¿podría un competidor sustituir su logotipo y publicar exactamente el mismo anuncio? Si la respuesta es afirmativa, el texto ha perdido su toque humano y generar otra versión no servirá de nada.

El último clic debe ser humano

Antes de publicar un anuncio, léalo una vez sin pensar en prompts, modelos ni en la eficiencia de su producción. Léalo como lo haría la persona que está a punto de verlo entre dos artículos. Hágase una pregunta sencilla: ¿se gana este anuncio el clic que solicita?

Los anuncios nativos ofrecen menos margen para el engaño que la mayoría de los formatos, ya que aparecen dentro de una experiencia que el lector ya ha elegido. El elemento creativo debe ganarse la atención sin apropiarse de una confianza que luego no podrá corresponder en la landing page.

Un titular como "¿Sigue haciendo los informes de los viernes de la forma más difícil?" puede despertar la curiosidad. Pero si la landing page resulta ser una presentación genérica del producto sin una propuesta de valor real, la IA habrá optimizado el gancho pero habrá perjudicado sutilmente la experiencia. Lo mismo ocurre con la personalización: a veces, simplemente hace que el lector se pregunte cuánto sabe sobre él.

Tenga cuidado con tres aspectos que la IA puede hacer parecer mejores de lo que realmente son:

Un gancho potente con una propuesta de valor débil: La landing page debe cumplir con la promesa que motivó el clic. Una afirmación contundente con pruebas poco sólidas: La IA no tiene reparos en hacer que pruebas mediocres suenen definitivas. Personalización sin justificación: La personalización debe enriquecer el mensaje, no limitarse a demostrar que dispone de información sobre la audiencia.

Esta revisión final sirve para detectar lo que a menudo se le escapa a la IA: la diferencia entre un anuncio que se gana el clic y uno que simplemente lo consigue.

La revisión de anuncios con IA en 5 minutos

Antes de la generación: ¿Contamos con una perspectiva real sobre la audiencia?

¿Contamos con una perspectiva real sobre la audiencia? Antes de crear variantes: ¿Qué elementos puede modificar la IA y cuáles deben permanecer inalterables?

¿Qué elementos puede modificar la IA y cuáles deben permanecer inalterables? Antes de realizar pruebas: ¿A qué pregunta busca responder esta prueba?

¿A qué pregunta busca responder esta prueba? Antes de elegir un ganador: ¿Qué nos ha revelado el rendimiento sobre la audiencia?

¿Qué nos ha revelado el rendimiento sobre la audiencia? Antes del lanzamiento: ¿Haríamos la misma afirmación si el texto no hubiera sido redactado por la IA?

El objetivo nunca fue simplemente generar más anuncios

La verdadera ventaja de la IA radica en que acorta considerablemente la distancia entre una idea, una prueba y la siguiente idea mejorada. Esto solo funciona si sigue habiendo alguien que tome las decisiones clave. Alguien debe aportar el conocimiento sobre la audiencia, identificar cuándo vale la pena conservar una idea inusual, interpretar los resultados y decidir qué merece una nueva iteración.

Por tanto, utilice la IA sin reparos allí donde la velocidad aporte valor. Pero no la emplee para automatizar aquellas decisiones que, en primer lugar, hacen que la publicidad merezca la pena y destaque.