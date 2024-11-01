Estamos de vuelta con las últimas novedades de nuestra serie de actualizaciones de productos, repletas de herramientas y funciones avanzadas para optimizar su experiencia con MGID. En esta edición, compartiremos actualizaciones interesantes diseñadas para elevar la productividad y mejorar la funcionalidad de nuestra plataforma tanto para editores como para anunciantes. ¡Exploremos las novedades y cómo estas mejoras pueden afectarle!

Para editores

Presentamos MGID+: Una solución integral para editores

A medida que la transformación digital redefine el panorama editorial, los editores necesitan más que la monetización tradicional para mantenerse a la vanguardia. Es por eso que MGID ha lanzado MGID+, una suite de servicios completos que va más allá de la generación de ingresos, combinando monetización, adquisición de audiencia y herramientas de participación en una sola plataforma. Con MGID+, obtiene una vista completa del rendimiento de la publicidad, el sitio web y el contenido para tomar decisiones más inteligentes.

Beneficios claves de MGID+

Generación de ingresos sostenibles: Desde la demanda de Google hasta la publicidad programática en pantalla y video, MGID+ abre múltiples fuentes de ingresos. Además, Campaign Studio le permite lanzar campañas nativas directas, lo que pone el control de los anuncios completamente en sus manos, mientras que Contextual Intelligence permite el targeting sin cookies para mantener seguros los datos de la audiencia.

Desde la demanda de Google hasta la publicidad programática en pantalla y video, MGID+ abre múltiples fuentes de ingresos. Además, Campaign Studio le permite lanzar campañas nativas directas, lo que pone el control de los anuncios completamente en sus manos, mientras que Contextual Intelligence permite el targeting sin cookies para mantener seguros los datos de la audiencia. Adquisición de audiencia: MGID+ ayuda a expandir su audiencia con la sindicación de contenido y herramientas de intercambio de audiencia externa, lo que reduce la dependencia de las plataformas de búsqueda y redes sociales. Las recomendaciones de SEO y Core Web Vital garantizan que su sitio permanezca optimizado, lo que genera más tráfico orgánico.

MGID+ ayuda a expandir su audiencia con la sindicación de contenido y herramientas de intercambio de audiencia externa, lo que reduce la dependencia de las plataformas de búsqueda y redes sociales. Las recomendaciones de SEO y Core Web Vital garantizan que su sitio permanezca optimizado, lo que genera más tráfico orgánico. Participación de los lectores: Las recomendaciones de contenido personalizadas y el Audience Hub mantienen a los lectores en su sitio por más tiempo y los atraen de nuevo. Con Analytics Hub, puede realizar un seguimiento de todas las métricas importantes, lo que facilita el ajuste fino de su contenido y el aumento de la participación.

Con MGID+, los editores obtienen un conjunto de herramientas sólidos para enfrentar los desafíos editoriales actuales, lo que garantiza un crecimiento sostenible y una fuerte lealtad de la audiencia.

Reportes Avanzados: Obtenga información más detallada para tomar decisiones más inteligentes

Mejore aún más sus capacidades de publicación con nuestra próxima función: Reportes Avanzados. Esta actualización ofrece herramientas de reportes sofisticadas que le permiten supervisar métricas claves, solucionar problemas y profundizar en el comportamiento de la audiencia. Con filtros personalizables e información detallada, puede detectar tendencias y realizar ajustes que impulsen el crecimiento de los ingresos. Los Reportes Avanzados son su recurso de referencia para un análisis más transparente y profundo del rendimiento del sitio.

Para obtener una guía detallada sobre cómo maximizar el impacto de los Reportes Avanzados, consulte nuestra última publicación de blog.

Para anunciantes

Informes Granulares: Funciones avanzadas para un análisis exhaustivo de las campañas

Para los anunciantes, hemos implementado Informes Granulares, una potente herramienta que centraliza todos los datos de sus campañas en un solo lugar. Ahora puede crear informes personalizados, aplicar análisis multidimensionales y acceder a información a nivel de cuenta en todas las campañas. Los Informes Granulares ofrecen varios beneficios clave:

Seguimiento diario de las campañas por fecha, fuente o incluso hora, para detectar tendencias y optimizar los cronogramas;

Desgloses geográficos para ayudar a ajustar la segmentación regional;

Comparaciones del rendimiento creativo, para que pueda realizar ajustes estratégicos a su mensaje.

A continuación, se incluye un desglose de los informes claves disponibles y la información que brindan.

Descripción general de la campaña por fecha: Hace un seguimiento de las tendencias de rendimiento diarias en las campañas, lo que ayuda a identificar los días de alto y bajo rendimiento.

Hace un seguimiento de las tendencias de rendimiento diarias en las campañas, lo que ayuda a identificar los días de alto y bajo rendimiento. Rendimiento de la campaña por widget/fuente: Analiza qué fuentes o widgets contribuyen más al éxito de la campaña, lo que permite una mejor asignación de recursos.

Analiza qué fuentes o widgets contribuyen más al éxito de la campaña, lo que permite una mejor asignación de recursos. Información de la campaña por hora: Muestra el rendimiento de las campañas en diferentes momentos del día, lo que permite una programación y estrategias de oferta más efectivas.

Muestra el rendimiento de las campañas en diferentes momentos del día, lo que permite una programación y estrategias de oferta más efectivas. Desglose de la campaña por país: Identifica las regiones de mayor rendimiento mediante el seguimiento de los resultados de la campaña por país, lo que resulta útil para refinar la segmentación geográfica.

Identifica las regiones de mayor rendimiento mediante el seguimiento de los resultados de la campaña por país, lo que resulta útil para refinar la segmentación geográfica. Rendimiento por creatividad: Compara la eficacia de diferentes creatividades, lo que permite realizar ajustes basados ​​en datos a las estrategias creativas.

Compara la eficacia de diferentes creatividades, lo que permite realizar ajustes basados ​​en datos a las estrategias creativas. Éxito de la campaña por plataforma: Proporciona información sobre el rendimiento por plataforma (p. ej., móvil o de escritorio) para ayudar a optimizar la segmentación específica por dispositivo.

Proporciona información sobre el rendimiento por plataforma (p. ej., móvil o de escritorio) para ayudar a optimizar la segmentación específica por dispositivo. Informe específico de widgets y campañas: Ofrece una vista detallada de cómo los widgets individuales contribuyen al éxito de la campaña, lo que es fundamental para identificar las fuentes de mayor rendimiento.

Estos informes permiten a los anunciantes realizar un seguimiento de los clics, las impresiones, las conversiones y más, con filtros flexibles para personalizar las vistas de datos. Para obtener una descripción general completa de cómo los Informes Granulares pueden mejorar el análisis de sus campañas, lea nuestra publicación de blog.

Transparencia de las fuentes de tráfico para tomar mejores decisiones publicitarias

Otra característica que nos entusiasma es nuestra última actualización de la interfaz de Ofertas Selectivas, ahora llamada Optimización de Fuentes. Esta nueva versión mejora la transparencia al mostrar las fuentes de tráfico (dominios, nombres de aplicaciones y otros identificadores) en lugar de los UIDs de los widgets, lo que ofrece a los anunciantes una comprensión más clara de dónde proviene su tráfico y a quiénes llegan sus anuncios.

Con la Optimización de Fuentes, los anunciantes pueden:

Ver el rendimiento por fuente: Realizar un seguimiento de la eficacia de cada fuente de tráfico, incluidos sitios web y aplicaciones específicos.

Realizar un seguimiento de la eficacia de cada fuente de tráfico, incluidos sitios web y aplicaciones específicos. Ajustar multiplicadores de CPC: Establecer ofertas en función del rendimiento de cada fuente de tráfico para un gasto más específico.

Establecer ofertas en función del rendimiento de cada fuente de tráfico para un gasto más específico. Habilitar o deshabilitar fuentes: Obtener un control granular mediante la gestión de las fuentes de tráfico para optimizar las ubicaciones de los anuncios.

Esta actualización permite a los anunciantes tomar decisiones basadas en datos que se alinean más estrechamente con el comportamiento de la audiencia y los objetivos de la campaña, lo que mejora el rendimiento general y el ROI.

Nuevo seguimiento de conversiones con integración nativa

Para simplificar el seguimiento y mejorar la precisión, MGID presenta la Integración Nativa, una forma sencilla de realizar un seguimiento de las conversiones directamente en el panel de MGID Ads. Ya no es necesario realizar configuraciones manuales ni codificaciones complejas; con la Integración Nativa, puede vincular campañas de MGID a plataformas de terceros con solo unos pocos clics.

Nos complace anunciar que nuestro primer socio de Integración Nativa es Voluum, una plataforma de seguimiento líder. Esta asociación garantiza un seguimiento preciso y sin interrupciones que lo ayudará a concentrarse en optimizar las campañas en lugar de administrar los detalles técnicos.

Para probar la Integración Nativa, diríjase a la sección de creación de campañas en MGID Ads y siga las instrucciones de configuración simplificadas para comenzar a realizar un seguimiento más inteligente hoy mismo.

Conclusión

¡Con esto finalizamos nuestra última ronda de actualizaciones! Con estas potentes actualizaciones, MGID continúa redefiniendo lo que es posible tanto para los editores como para los anunciantes. Ya sea que desee impulsar un crecimiento sostenible, obtener información más detallada o maximizar la eficiencia de la campaña, nuestras últimas herramientas y funciones lo ayudarán. Sumérjase, explore las nuevas posibilidades y vea de primera mano cómo las innovaciones de MGID pueden transformar su éxito. Adopte las herramientas que simplifican la toma de decisiones inteligentes para que pueda centrarse en lo que más importa: conectarse con su audiencia y lograr sus objetivos. ¡Aquí le mostramos cómo hacer que cada clic cuente!