Cada anunciante analiza el rendimiento de las campañas de forma diferente, y según el objetivo, las métricas relevantes pueden variar significativamente.

Hasta ahora, cada página de MGID Ads mantenía una única configuración de columnas. Si usted necesitaba pasar de monitorear el CPA y las conversiones a revisar la calidad del tráfico o el alcance, tenía que reconfigurar manualmente sus métricas y volver a hacerlo al cambiar de nuevo. Cuantas más perspectivas utilice para evaluar el rendimiento, más tiempo dedicará a reconstruir las mismas configuraciones de columnas una y otra vez.

Para agilizar este proceso y alinear MGID Ads con el flujo de trabajo de los anunciantes, hemos actualizado la experiencia de Personalizar Columnas en toda la plataforma. Esta actualización ofrece categorías de métricas organizadas, una interfaz de selección más intuitiva y, lo más importante, la posibilidad de guardar y reutilizar sus propios presets de métricas.

Qué cambió

La experiencia actualizada está disponible en:

Panel principal

Interfaz de anuncios

Estadísticas de campaña

Optimización de fuentes

Optimización de widgets

Con la organización por categorías, ahora puede encontrar, seleccionar y gestionar los datos más importantes.

Esta actualización introduce tres mejoras claves:

Las métricas ahora están agrupadas por categorías, lo que facilita su localización y comprensión. El selector se ha rediseñado para una navegación más rápida y una gestión de columnas más clara. Ahora puede guardar presets personalizados y alternar entre ellos con un solo clic.

Encuentre métricas más rápido con Categorías

Anteriormente, las métricas aparecían como una lista plana. Ahora están agrupadas en categorías lógicas según lo que miden:

Configuraciones

Rendimiento

Conversiones

Alcance

Rich Media

Video

Interacción con el sitio web

En lugar de desplazarse por una lista plana, puede navegar directamente a la categoría que necesita o usar la búsqueda integrada para encontrar una métrica específica por su nombre.

Una forma más clara de gestionar las columnas

El panel Personalizar columnas ahora tiene tres áreas claramente definidas:

Categorías para explorar grupos de métricas; Biblioteca de métricas para buscar y seleccionar dentro de una categoría; Panel de Métricas seleccionadas donde puede revisar las columnas activas y reordenarlas arrastrando o eliminando las que no necesite.

El orden en el panel de Métricas Seleccionadas determina directamente el orden de las columnas en su tabla.

Guardar y cambiar entre presets

Otra mejora importante es la introducción de presets de métricas personalizados. En lugar de una única columna fija por página, ahora puedes crear varios presets con nombre y alternar entre ellos al instante.

Así es como funciona en la práctica. Imagine que gestiona campañas y necesita analizar el rendimiento desde diferentes perspectivas con regularidad.

Para la optimización diaria , puede centrarse en Clics, CPC, Conversiones y CPA.

, puede centrarse en Clics, CPC, Conversiones y CPA. Para las revisiones de calidad del tráfico , puede necesitar Impresiones, Visibilidad y CTR.

, puede necesitar Impresiones, Visibilidad y CTR. Para los informes mensuales para clientes, puede preferir una visión más amplia que incluya Gasto, Ingresos, Conversiones y ROAS.

Con los presets personalizados, puede guardar cada una de estas combinaciones de métricas y alternar entre ellas cuando lo necesite. Esto facilita la transición entre los flujos de trabajo de optimización, informes y revisiones de rendimiento sin interrumpir su análisis. No es necesario reconstruir columnas ni buscar métricas; simplemente elija la vista que necesita y empiece a trabajar.

Nota: Los presets se almacenan por separado para cada interfaz, lo que le permite crear vistas de métricas personalizadas para Estadísticas de Campaña, Optimización de Fuentes, Anuncios y otras áreas de la plataforma.

Cómo funcionan los presets

Crear y administrar presets es muy sencillo. Abra Personalizar columnas, configure las métricas que necesita y guarde su configuración como un preset con nombre. A partir de ese momento, estará disponible en el menú desplegable de la página siempre que lo necesite.

Cambie entre configuraciones de métricas guardadas o cree un nuevo preset directamente desde el panel de control.

Algunos aspectos a tener en cuenta:

Los presets se configuran por interfaz ; por lo tanto, lo que configure en Optimización de Fuentes permanece allí y no afecta a otras páginas.

; por lo tanto, lo que configure en Optimización de Fuentes permanece allí y no afecta a otras páginas. Cada interfaz incluye un preset por Default integrado al que siempre puede recurrir, y que no se puede renombrar ni eliminar accidentalmente.

integrado al que siempre puede recurrir, y que no se puede renombrar ni eliminar accidentalmente. Puede tener hasta 10 presets por interfaz, incluyendo el default.

por interfaz, incluyendo el default. Los presets personalizados se pueden renombrar, actualizar o eliminar en cualquier momento.

Gestione sus presets personalizados renombrándolos, actualizándolos o eliminándolos cuando sea necesario.

Pruébelo hoy

El selector de métricas actualizado ya está disponible en todas las interfaces de MGID Ads compatibles. Abra cualquier tabla, haga clic en Personalizar Columnas y cree su primer preset personalizado para crear vistas de métricas adaptadas a su flujo de trabajo.

¿Quiere explorar todas las métricas y opciones de presets disponibles? Visite el Centro de ayuda para obtener una guía completa sobre la función de Presets de Métricas.