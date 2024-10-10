Nos complace anunciar una importante actualización de nuestra interfaz de Ofertas Selectivas (conocida como la pestaña Optimización de Widgets en el nuevo panel de MGID Ads). Como parte del compromiso continuo de MGID de mejorar la transparencia y brindarle un mejor control sobre sus campañas publicitarias, estamos haciendo la transición de mostrar los UID de los widgets a mostrar las fuentes de tráfico. Este cambio incluye dominios, nombres de aplicaciones y otros identificadores de tráfico relevantes. Está diseñado para brindarle una comprensión más clara de dónde proviene su tráfico y permitirle tomar decisiones más informadas al ajustar sus multiplicadores de CPC o habilitar/deshabilitar fuentes de tráfico específicas.

¿Qué va a cambiar?

Anteriormente, nuestra interfaz mostraba las fuentes de tráfico mediante los UID de los widgets: identificadores numéricos como 14971149. Estos identificadores, si bien son útiles para el control técnico, a menudo parecían estar desconectados de los entornos reales en los que se mostraban sus anuncios, ya sea en un sitio web, una aplicación móvil u otra plataforma. Ahora estamos haciendo la transición para mostrar fuentes de tráfico, como nombres de dominio o de aplicación.

Este cambio no solo ofrece una visión más clara de la ubicación de sus anuncios, sino que también le brinda nuevas perspectivas sobre su audiencia. Al ver las fuentes de tráfico de manera más transparente, estará mejor preparado para comprender quién interactúa con sus anuncios y ajustar su estrategia en consecuencia. En lugar de simplemente reaccionar a números e identificadores, ahora puede abordar sus campañas con un conocimiento más profundo de la audiencia detrás de esas fuentes.

Por qué esto es importante

El cambio de los UID de los widgets a las fuentes de tráfico marca una mejora significativa en la transparencia y la claridad de sus esfuerzos publicitarios. Ya no administrará ofertas (multiplicadores de CPC) en función de identificadores anónimos y abstractos. En cambio, trabajará con fuentes de tráfico reconocibles, lo que facilitará el seguimiento, la evaluación y la optimización del rendimiento.

Más importante aún, este cambio le permite centrarse en la audiencia que representa cada fuente de tráfico. Ya no solo optimizará en función de los nombres de los sitios o los identificadores de las aplicaciones, sino que usará esta transparencia para comprender mejor a quiénes llegan sus anuncios. Estos datos le permiten tomar decisiones más inteligentes y adaptar sus ofertas (multiplicadores de CPC) y contenido en función del comportamiento, los intereses y los patrones de interacción de la audiencia que interactúa con sus campañas.

Cómo funciona

La navegación por la interfaz actualizada sigue siendo intuitiva, con una mejora importante: en lugar de ver los UID de los widgets, ahora verá las fuentes de tráfico directamente en la interfaz. Esto significa que todas sus acciones (ver estadísticas, ajustar multiplicadores de CPC y habilitar o deshabilitar fuentes de tráfico) ahora están directamente vinculadas a estas fuentes de tráfico, lo que hace que todo el proceso sea más fácil de usar y transparente.

Para facilitar estas mejoras, presentamos una nueva sección dentro de su campaña llamada Optimización de fuentes. Aquí encontrará todas las herramientas que necesita para administrar sus fuentes de tráfico con una visibilidad mejorada. En esta sección, puede:

Ver estadísticas detalladas de cada fuente de tráfico (dominios, nombres de aplicaciones, etc.), lo que le permite monitorear el rendimiento de manera más efectiva;

de cada fuente de tráfico (dominios, nombres de aplicaciones, etc.), lo que le permite monitorear el rendimiento de manera más efectiva; Ajustar multiplicadores de CPC según el rendimiento de la fuente de tráfico, lo que le brinda un mayor control sobre dónde aparecen sus anuncios y cuánto está dispuesto a ofertar por el tráfico de fuentes específicas;

según el rendimiento de la fuente de tráfico, lo que le brinda un mayor control sobre dónde aparecen sus anuncios y cuánto está dispuesto a ofertar por el tráfico de fuentes específicas; Habilitar o deshabilitar fuentes de tráfico específicas, lo que le permite un control granular sobre las fuentes donde se muestran sus anuncios.

Primeros pasos con la nueva interfaz

La nueva interfaz de Optimización de Fuentes está disponible exclusivamente en MGID Ads y no es compatible con el panel anterior. De manera predeterminada, cuando navega a cualquiera de sus campañas activas existentes, verá tanto la interfaz de Optimización de Widgets tradicional (conocida como Oferta Selectiva en el panel anterior) como la nueva interfaz de Optimización de Fuentes.

Para campañas publicitarias existentes:

Primer escenario: La interfaz de Optimización de Widgets está activa de manera predeterminada para las campañas publicitarias existentes, lo que significa que puede optimizar las campañas publicitarias configurando multiplicadores basados ​​en los identificadores de widgets. La nueva interfaz de Optimización de Fuentes está disponible en modo de solo lectura, lo que significa que puede ver el rendimiento de diferentes dominios, pero no podrá ajustar las ofertas.

La interfaz de Optimización de Widgets está activa de manera predeterminada para las campañas publicitarias existentes, lo que significa que puede optimizar las campañas publicitarias configurando multiplicadores basados ​​en los identificadores de widgets. La nueva interfaz de Optimización de Fuentes está disponible en modo de solo lectura, lo que significa que puede ver el rendimiento de diferentes dominios, pero no podrá ajustar las ofertas. Segundo escenario: Para utilizar la Optimización de Fuentes, deberá iniciar la migración a esta interfaz. Puede hacerlo directamente en el panel de control. La migración demora solo dos minutos, luego podrá usar todas las funciones de Optimización de Fuentes y la pestaña Optimización de Widgets desaparecerá.

Para nuevas campañas publicitarias:

Primer escenario: Para las nuevas campañas, durante el proceso de configuración en MGID Ads, encontrará una opción en el primer bloque titulada Optimización de Fuentes . Está activada de forma predeterminada y, si elige continuar con esto, la interfaz de “Optimización de Fuentes” estará completamente activa, lo que le permitirá ver y administrar sus fuentes de tráfico por dominio. La interfaz tradicional de Optimización de Widgets con UID de widgets no se mostrará; trabajará exclusivamente con la nueva interfaz.

Para las nuevas campañas, durante el proceso de configuración en MGID Ads, encontrará una opción en el primer bloque titulada . Está activada de forma predeterminada y, si elige continuar con esto, la interfaz de “Optimización de Fuentes” estará completamente activa, lo que le permitirá ver y administrar sus fuentes de tráfico por dominio. La interfaz tradicional de Optimización de Widgets con UID de widgets no se mostrará; trabajará exclusivamente con la nueva interfaz. Segundo escenario: Si elige no habilitar Optimización de Fuentes para una nueva campaña, la interfaz pasará de forma predeterminada a la pestaña de Optimización de Widgets tradicional, donde puede ajustar activamente los multiplicadores en función de los UID de widgets. La interfaz de Optimización de Fuentes seguirá estando disponible, pero en modo de solo lectura. Esta configuración le brinda la flexibilidad de elegir cómo desea administrar sus campañas, ya sea continuando con la interfaz familiar basada en ID de widget o adoptando la nueva Optimización de Fuentes basada en dominios para una mayor transparencia y control. Tendrá la opción de migrar a la nueva interfaz de Optimización de Fuentes en cualquier momento.

Conclusión: Tome el control de sus campañas hoy mismo

La transición de los UID de widgets a las fuentes de tráfico representa un avance significativo en la forma de administrar sus campañas publicitarias. Con mayor transparencia, control mejorado y conocimientos más profundos sobre su tráfico, ahora puede optimizar con precisión y tomar decisiones más inteligentes basadas en datos. Ya sea que esté ajustando las ofertas o apuntando a audiencias específicas, esta actualización le permite lograr un mejor rendimiento y maximizar su ROI.

No espere: comience a usar la nueva interfaz de Optimización de Fuentes hoy mismo y desbloquee todo el potencial de sus campañas. ¡Inicie sesión en MGID Ads, comience la migración y experimente la diferencia de primera mano.