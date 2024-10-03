Desde MGID nos complace presentar nuestro nuevo método de seguimiento, diseñado para mejorar la precisión en la gestión de campañas y agilizar la optimización de sus esfuerzos publicitarios. En las siguientes secciones explicaremos con más detalle lo que la Integración Nativa puede hacer por usted y su estrategia.

¿Qué es la Integración Nativa?

La Integración Nativa es una forma intuitiva y sencilla de configurar el seguimiento de conversiones directamente desde el panel de MGID Ads. Al aprovechar este método, puede vincular sus campañas a plataformas de terceros populares con solo unos pocos clics: no más configuraciones de seguimiento manuales, códigos complicados ni herramientas externas. Se trata de hacer que su experiencia sea más fluida y eficiente.

Entonces, ¿por qué es importante? La Integración Nativa aporta una serie de ventajas que la convierten en un cambio radical para los anunciantes:

Eficiencia: La optimización del proceso de seguimiento reduce el tiempo dedicado a la configuración y minimiza el riesgo de errores. Puede centrarse más en optimizar sus campañas en lugar de administrar los detalles técnicos.

La optimización del proceso de seguimiento reduce el tiempo dedicado a la configuración y minimiza el riesgo de errores. Puede centrarse más en optimizar sus campañas en lugar de administrar los detalles técnicos. Simplicidad: El proceso de integración está diseñado para ser fácil de usar, lo que elimina la necesidad de codificación compleja o herramientas adicionales. Puede encontrar todo lo que necesita allí mismo, en el panel de MGID Ads.

El proceso de integración está diseñado para ser fácil de usar, lo que elimina la necesidad de codificación compleja o herramientas adicionales. Puede encontrar todo lo que necesita allí mismo, en el panel de MGID Ads. Precisión mejorada: Al eliminar la necesidad de seguimiento manual, la Integración Nativa reduce la posibilidad de discrepancias de seguimiento, lo que garantiza que sus datos sean confiables y precisos.

Al eliminar la necesidad de seguimiento manual, la Integración Nativa reduce la posibilidad de discrepancias de seguimiento, lo que garantiza que sus datos sean confiables y precisos. Conectividad perfecta: Con solo unos pocos clics, puede conectar sus campañas a plataformas de terceros, lo que mejora su capacidad para monitorear y optimizar el rendimiento.

Integración Nativa con Voluum

También nos complace anunciar que la primera integración disponible bajo la Integración Nativa es con Voluum, una plataforma de seguimiento líder. Con esta integración, puede conectar sin esfuerzo sus campañas en MGID a Voluum, lo que permite un seguimiento preciso y una sincronización de datos de conversión personalizados, todo con una configuración manual mínima.

Beneficios claves:

Configuración en el panel: Conecte fácilmente MGID a Voluum directamente desde su panel de MGID Ads.

Conecte fácilmente MGID a Voluum directamente desde su panel de MGID Ads. Seguimiento preciso: Garantice datos de conversión precisos y confiables, lo cual es esencial para optimizar sus campañas.

Garantice datos de conversión precisos y confiables, lo cual es esencial para optimizar sus campañas. Proceso simplificado: Reduzca el esfuerzo manual, lo que le permite concentrarse más en ajustar sus estrategias publicitarias.

Para comenzar a usar la Integración Nativa, navegue a la sección "Seguimiento de Conversiones" en su panel de MGID Ads y seleccione el método de seguimiento "Integración Nativa". El proceso de configuración intuitivo lo guiará a través de la vinculación de sus cuentas.

Configuración de la integración con Voluum paso a paso:

1. Cree una clave API en Voluum: Necesitará esta clave la primera vez que habilite la integración con Voluum. Una vez guardada, permanecerá disponible para uso futuro.

2. Agregue la integración en MGID: Al crear o editar una campaña, vaya a "Seguimiento" > "Integración Nativa" > "Agregar integración" y seleccione Voluum.

3. Ingrese las credenciales API: Ingrese las credenciales API de Voluum para establecer la integración.

4. Seleccione una campaña de Voluum: Elija la campaña de Voluum con la que desea vincular su campaña de MGID.

5. Configure los objetivos de conversión: Puede seleccionar y sincronizar hasta tres objetivos de conversión personalizados de su campaña de Voluum con su campaña de MGID.

6. Guarde la campaña: Una vez que todo esté configurado, guarde su campaña y la integración estará completa.

Nota: Estos primeros tres pasos solo son necesarios cuando conecta la plataforma de terceros a su campaña de MGID por primera vez. Una vez que se complete esta configuración inicial, las conexiones futuras serán aún más fáciles, ya que se omitirán estos pasos por completo.

Esta integración está diseñada para que su proceso de seguimiento sea lo más sencillo posible. Al combinar las capacidades de MGID con el seguimiento avanzado de Voluum, tendrá un poderoso conjunto de herramientas a su disposición. Estamos comprometidos con su experiencia publicitaria, así que esté atento a más integraciones y funciones que simplificarán y optimizarán la gestión de sus campañas.

Siempre estamos abiertos a colaborar con herramientas de terceros para crear soluciones aún más personalizadas. Ya sea usted una plataforma o un cliente, no dude en comunicarse con su manager de cuentas para solicitar las integraciones nativas. Nuestro equipo está dedicado a hacer realidad estas asociaciones y a mejorar continuamente su experiencia.