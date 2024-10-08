Nos complace anunciar el lanzamiento de la versión 1 de nuestra función de Informes Granulares, una herramienta avanzada diseñada para centralizar todas sus necesidades de informes en una interfaz fácil de usar, con nuevas y potentes funciones que hacen que los informes sean más rápidos y más flexibles que nunca.

Esto es lo que lo convierte en un elemento innovador para su proceso de informes.

Informes personalizados

Ahora puede crear informes personalizados que se adapten perfectamente a sus necesidades. Seleccione las dimensiones, los filtros y las métricas adecuados para crear informes que coincidan con los objetivos de su campaña y le brinden información precisa.

Informes todo en uno

¡Ya no tendrá que navegar entre múltiples plataformas! Tenga todas sus herramientas de informes de datos y opciones de exportación en una única interfaz optimizada. Con los Informes Granulares, ahorrará tiempo y esfuerzo al tener todos sus informes en un solo lugar.

Informes a nivel de cuenta

A diferencia de los informes anteriores que se centraban solo en campañas individuales, los Informes Granulares le permiten generar información a nivel de cuenta. Esto significa que puede analizar las tendencias y el rendimiento de todas sus campañas para obtener información más amplia y tomar decisiones más informadas.

Análisis multidimensional

Profundice en sus datos con la capacidad de aplicar hasta tres dimensiones en cada informe. Esto le permite analizar su rendimiento desde diferentes ángulos y descubrir información que antes no era visible.

Filtros y métricas flexibles

Seleccione entre una amplia gama de filtros y métricas para obtener informes personalizables. Ya sea que esté viendo clics, conversiones o impresiones, la función de los Informes Granulares le brinda control total sobre cómo ve y analiza los datos de su campaña. Tenga en cuenta que agregar métricas de impresiones puede afectar la velocidad de carga.

Velocidad mejorada y opciones de guardado

Sabemos que la velocidad es importante, especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos. Los Informes Granulares se han optimizado para una carga de datos más rápida, de modo que pueda obtener su información rápidamente. Además, puede guardar sus plantillas de informes personalizadas o modificadas para acceder a ellas más tarde, lo que garantiza que sus configuraciones de datos estén siempre a su alcance.

Informes compartibles

¿Necesita compartir sus conocimientos? La versión 1 le permite copiar y compartir enlaces de informes dentro de su cuenta, lo que facilita más que nunca la colaboración con su equipo y garantiza que todos estén en la misma página.

Plantillas predefinidas

Para un acceso rápido y sencillo a los datos, la versión 1 presenta plantillas de informes predefinidas. Estas plantillas están diseñadas para informes de rutina, por lo que puede seleccionar una plantilla, realizar ajustes según sea necesario y comenzar a analizar de inmediato.

Descripciones y casos de uso de las plantillas de informes disponibles

1. Informe de campaña con fecha agregada

Esta plantilla proporciona una vista agregada de todas las campañas según la dimensión de fecha seleccionada (por ejemplo, por día). Permite a los usuarios realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas durante todo el período mediante el análisis de tendencias, picos y valles en la actividad de las campañas.

Nombre de la plantilla: Resumen de campaña por fecha

Resumen de campaña por fecha Propósito: Realiza un seguimiento de las tendencias de rendimiento a lo largo del tiempo (p. ej., diariamente)

Realiza un seguimiento de las tendencias de rendimiento a lo largo del tiempo (p. ej., diariamente) Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Ideal para comprender las tendencias diarias e identificar los días de rendimiento alto y bajo

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Fecha (día)

Fecha (día) Ordenación: Fecha (descendente)

Fecha (descendente) Intervalo de los gráficos: Diario

2. Informe de campaña agregado por widgets/fuentes

Esta plantilla agrega todas las campañas en función del ID de widget o fuente, lo que brinda a los usuarios información sobre cómo las diferentes fuentes o widgets contribuyen al rendimiento general. Este informe es fundamental para identificar las fuentes de mayor rendimiento y tomar decisiones sobre dónde asignar recursos.

Nombre de la plantilla: Rendimiento de la campaña por widget/fuente

Rendimiento de la campaña por widget/fuente Propósito: Identifica las fuentes o widgets de mayor rendimiento que más contribuyen a sus campañas

Identifica las fuentes o widgets de mayor rendimiento que más contribuyen a sus campañas Métricas del gráfico: Clics, Gasto

Caso de uso:

Excelente para optimizar la asignación de recursos al centrarse en las fuentes de alto rendimiento

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: ID/fuente del widget

ID/fuente del widget Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

3. Informe de campaña agregado por hora

Esta plantilla de informe agrega datos de campaña por hora, lo que proporciona información detallada sobre el rendimiento de las campañas en diferentes momentos del día. Esto es particularmente útil para optimizar los cronogramas de campañas y las estrategias de oferta.

Nombre de la plantilla: Visión de la campaña por hora

Visión de la campaña por hora Propósito: Muestra el rendimiento de las campañas en diferentes momentos del día

Muestra el rendimiento de las campañas en diferentes momentos del día Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Ideal para optimizar los cronogramas de campañas y las estrategias de ofertas en función de patrones de rendimiento por hora

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Hora

Hora Ordenamiento: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Por hora

4. Informe de la campaña agregado por país

Esta plantilla agrega todas las campañas por país, lo que ayuda a los usuarios a identificar tendencias geográficas en el rendimiento de las campañas. Permite a los especialistas en marketing ver qué países generan más interacción y conversiones.

Nombre de la plantilla: Desglose de campaña por país

Desglose de campaña por país Propósito: Analiza el rendimiento de la campaña por país para identificar las principales regiones

Analiza el rendimiento de la campaña por país para identificar las principales regiones Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Útil para ajustar las estrategias de segmentación geográfica en campañas globales

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: País

País Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

5. Informe de campaña agregada por creatividades

Esta plantilla agrega campañas por activos creativos, lo que proporciona información sobre qué creatividades tienen más impacto en la audiencia. Los usuarios pueden comparar el rendimiento de diferentes creatividades para refinar su estrategia creativa.

Nombre de la plantilla: Rendimiento por creatividad

Rendimiento por creatividad Propósito: Compara el rendimiento de diferentes creatividades para refinar las estrategias de mensajería

Compara el rendimiento de diferentes creatividades para refinar las estrategias de mensajería Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Perfecto para optimizar las creatividades al comprender qué mensajes o elementos visuales resuenan más con su audiencia

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: ID de creatividad

ID de creatividad Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

6. Informe de campaña agregada por plataforma

Esta plantilla de informe agrega todas las campañas por plataforma (p. ej., móvil, escritorio), lo que permite a los usuarios ver qué plataformas son más efectivas para sus campañas. Este informe puede informar sobre estrategias de segmentación específicas por dispositivo.

Nombre de la plantilla: Éxito de la campaña por plataforma

Éxito de la campaña por plataforma Propósito: Analiza el rendimiento de la campaña en diferentes plataformas (p. ej., móvil, escritorio)

Analiza el rendimiento de la campaña en diferentes plataformas (p. ej., móvil, escritorio) Métricas del gráfico: Clics, Gasto

Caso de uso:

Ideal para optimizar la segmentación específica por dispositivo y garantizar que las campañas tengan un buen rendimiento en diferentes plataformas

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Plataforma

Plataforma Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

7. Informe de campaña agregado por plataforma y sistema operativo

Esta plantilla de informe proporciona un análisis más profundo al agregar campañas primero por plataforma y luego por sistema operativo (SO). Permite a los usuarios comprender el rendimiento de sistemas operativos específicos dentro de las plataformas, lo que es crucial para optimizar para diferentes entornos.

Nombre de la plantilla: Rendimiento por plataforma y sistema operativo

Rendimiento por plataforma y sistema operativo Propósito: Evalúa el rendimiento de la campaña en la plataforma y el sistema operativo

Evalúa el rendimiento de la campaña en la plataforma y el sistema operativo Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Crucial para los marketers de aplicaciones o las campañas multiplataforma para optimizar la segmentación en plataformas y sistemas operativos específicos

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Plataforma

Plataforma Dimensión secundaria: SO

SO Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

8. Informe de campaña agregado por navegador

Esta plantilla de informe agrega campañas por navegador, lo que proporciona información sobre el rendimiento de los diferentes navegadores para sus campañas. Este informe ayuda a identificar problemas u oportunidades específicos del navegador.

Nombre de la plantilla: Participación en campañas por navegador

Participación en campañas por navegador Propósito: Compara el rendimiento de las campañas en diferentes navegadores web

Compara el rendimiento de las campañas en diferentes navegadores web Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Útil para solucionar problemas específicos del navegador y optimizar las campañas para obtener la mejor experiencia del usuario en diferentes navegadores

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Navegador

Navegador Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

9. Informe agregado por tipo de campaña

Esta plantilla de informe recopila datos por tipo de campaña, lo que brinda a los usuarios información sobre el rendimiento de los diferentes tipos de campañas (por ejemplo, producto, contenido) en relación con las demás. Esto es valioso para optimizar las estrategias de campaña y comprender el impacto de los diferentes objetivos de campaña.

Nombre de la plantilla: Análisis por tipo de campaña

Análisis por tipo de campaña Propósito: Analiza el rendimiento de diferentes tipos de campañas para optimizar las estrategias

Analiza el rendimiento de diferentes tipos de campañas para optimizar las estrategias Métricas del gráfico: Clics, Gasto

Caso de uso:

Ideal para comparar y evaluar la eficacia de diferentes formatos de campaña, como campañas basadas en productos frente a campañas basadas en contenido

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Tipo de campaña

Tipo de campaña Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

10. Informe agregado por widgets e ID de campaña

Esta plantilla agrega datos primero por ID de widget y luego por ID de campaña, lo que proporciona una vista muy detallada de cómo los widgets específicos contribuyen al rendimiento de las campañas individuales. Es útil para identificar fuentes específicas que impulsan el éxito de la campaña.

Nombre de la plantilla: Informe específico de widgets y campañas

Informe específico de widgets y campañas Propósito: Proporciona información detallada sobre cómo contribuyen widgets específicos al éxito de campañas individuales

Proporciona información detallada sobre cómo contribuyen widgets específicos al éxito de campañas individuales Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Esencial para un análisis de rendimiento en profundidad cuando se ejecutan varias campañas en los mismos widgets

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: ID de widget

ID de widget Dimensión secundaria: ID de campaña

ID de campaña Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

11. Informe agregado por widget/fuente e ID de creatividad

Esta plantilla de informe recopila datos por ID de widget o fuente y luego por ID de la creatividad, que ofrece una vista detallada del rendimiento de creatividades específicas en diferentes widgets o fuentes. Esta agregación dual permite a los usuarios identificar qué combinaciones de widgets/fuentes y creatividades generan los mejores resultados.

Nombre de la plantilla: Informe de rendimiento de widgets y creatividades

Informe de rendimiento de widgets y creatividades Propósito: Proporciona información detallada sobre cómo contribuyen widgets específicos al éxito de campañas individuales

Proporciona información detallada sobre cómo contribuyen widgets específicos al éxito de campañas individuales Métricas del gráfico: Clics, Gastos

Caso de uso:

Esencial para los especialistas en marketing que buscan optimizar la combinación de creatividades con fuentes o widgets específicos, lo que ayuda a ajustar las estrategias en función de la ubicación y el rendimiento de las creatividades

Configuración:

Rango de fechas: Último mes

Último mes Dimensión principal: Fuente/ID del widget

Fuente/ID del widget Dimensión secundaria: ID de la creatividad

ID de la creatividad Ordenación: Clics (descendente)

Clics (descendente) Intervalo del gráfico: Diario

Desbloquee el potencial de su campaña con una mejor percepción de los datos

En el marketing digital, comprender el rendimiento de su campaña es clave para el éxito. Con información clara sobre lo que funciona y dónde se necesitan mejoras (desde las fuentes y los elementos creativos de mayor rendimiento hasta los mejores momentos y plataformas a los que dirigirse), puede tomar decisiones basadas en datos que impulsen los resultados de su campaña.

En MGID, creemos en el poder de los datos. Desarrolle sus estrategias y mejore sus campañas, todo en una interfaz poderosa. Comience ahora para que su publicidad sea más efectiva e impactante. Esperamos verlo utilizándolo para optimizar sus campañas y descubrir tendencias valiosas.

¡Esté atento a las futuras actualizaciones a medida que continuamos ampliando el conjunto de funciones y hacemos que los Informes Granulares sean aún más poderosos!