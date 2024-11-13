Nos complace anunciar que MGID está implementando un modelo nuevo y mejorado para generar imágenes exclusivamente para el panel de MGID Ads. Esta actualización tiene como objetivo brindarles a nuestros usuarios acceso a una herramienta de vanguardia que ofrece mejor calidad, realismo y flexibilidad creativa, todo de forma gratuita. Ahora, puede generar imágenes sorprendentes y de alta calidad directamente desde nuestra plataforma, experimentar con diferentes prompts y darle vida a sus ideas como nunca antes.

¿Qué novedades presenta el modelo actualizado?

Nuestro nuevo modelo brinda un realismo y una precisión de nivel superior, ya que interpreta los prompts con mayor detalle y contexto. Esto significa que las imágenes se ven más nítidas, más naturales y están perfectamente diseñadas para proyectos creativos como marketing y desarrollo de marca.

Ya sea que esté creando imágenes para una campaña publicitaria o experimentando con nuevos conceptos, nuestro modelo actualizado está diseñado para ayudar a lograrlo sin esfuerzo. Podrá generar imágenes que parecen fotos profesionales: detalles precisos, colores fieles y anatomía realista.

Por qué el nuevo modelo es un cambio radical para usted

Este modelo actualizado mejora significativamente nuestras capacidades de generación de imágenes.

Más realismo y detalle: El modelo ofrece imágenes que se parecen más a fotos de alta calidad, con detalles nítidos y colores realistas.

El modelo ofrece imágenes que se parecen más a fotos de alta calidad, con detalles nítidos y colores realistas. Menos errores: Dígale adiós a la anatomía extraña: las manos, los rostros y las extremidades se representan con precisión, lo que le brinda imágenes pulidas fácilmente.

Dígale adiós a la anatomía extraña: las manos, los rostros y las extremidades se representan con precisión, lo que le brinda imágenes pulidas fácilmente. Gratis para todos los usuarios: Todos los usuarios de nuestro panel de MGID Ads pueden acceder a esta herramienta actualizada de forma gratuita, lo que le permite crear tantas imágenes como desee. Experimente con diferentes estilos, modifique sus prompts y descubra qué funciona mejor para su marca.

Comparación de la versión anterior con el nuevo modelo: La diferencia en acción

A continuación, se incluye una comparación rápida para mostrar cuánto mejora el modelo actualizado nuestra calidad creativa.

Prompt

Primer plano de una mujer aplicándose suavemente una crema debajo de los ojos para reducir las arrugas.

Antes

Después

Prompt

Una persona sentada aplicándose un gel calmante en la rodilla. La rodilla está ligeramente hinchada.

Antes

Después

Prompt

Vista de cerca del pie de una persona con un juanete leve en el costado del dedo gordo. Una mano aplica suavemente un gel transparente y calmante desde un pequeño tubo.

Antes

Después

Y aquí hay opciones con prompts más detallados.

Prompt

Una mujer joven, de unos 20 años, con un vestido rojo con lunares negros, sosteniendo un par de ases cerca de su pecho, expresión intensa, sentada en una mesa de póquer con fichas y cartas esparcidas, iluminación tenue de casino, fondo con suaves destellos de máquinas tragamonedas, aspecto cinematográfico, enfoque suave.

Antes

Después

Prompt

Foto amateur, mala calidad, poca iluminación, mala luz. Imagen nocturna de baja resolución de una mujer joven, de unos 20 años, de piel clara, con el rostro cubierto con un polvo blanco. Sus ojos están cerrados y sus largas pestañas están delicadamente espolvoreadas con el polvo blanco, mientras que sus cejas permanecen nítidamente definidas debajo del recubrimiento. Sus labios están ligeramente separados, revelando su suave tono rosado natural, intacto por el polvo, lo que le da a su piel una apariencia etérea y helada. El fondo es un baño, asegurando un enfoque completo en la textura detallada de su rostro, sobreexpuesto, oscuro, con luz tenue. Lleva un top corto blanco.

Antes

Después

Prompt

Foto amateur, mala calidad. Imagen nocturna de baja resolución de una mujer joven, de unos 20 años, de piel clara, que lleva anteojos con montura metálica fina, auriculares negros grandes que se colocan sobre las orejas y una camiseta blanca sin mangas. Tiene el pelo rubio largo y liso con raíces oscuras sutiles, peinado con raya ligeramente hacia un lado. Sonríe a la cámara mientras está sentada en un escritorio con un teclado negro y rojo, situado delante de un gran monitor de ordenador que muestra un gráfico detallado de acciones o transacciones financieras con indicadores y líneas de colores. El entorno está iluminado por una luz LED violeta debajo del escritorio, que emite un suave resplandor. La habitación tiene un diseño minimalista con una pared blanca lisa de fondo, iluminación baja, luz tenue, sobreexpuesta.

Antes

Después

Prompt

Un hombre con bata blanca de laboratorio, barba gris y cabello gris corto y bien peinado, habla a la cámara. Parece tener entre 40 y 50 años, con una expresión tranquila y profesional. Lleva una camisa oscura debajo de la bata y un micrófono sujeto a la parte delantera de la camisa, lo que indica un entorno formal, probablemente una presentación médica o profesional. El fondo es una pared lisa de color suave con una puerta visible en el lado derecho, que conduce a una habitación con una luz tenue. Hay un gran icono de botón de reproducción rojo superpuesto en la imagen, lo que sugiere que se trata de una imagen fija de un vídeo. La iluminación es suave y natural, y la imagen está nítidamente enfocada con un ligero difuminado en el fondo para mantener el foco en el sujeto.

Antes

Después

Como ha visto en los ejemplos, las ventajas del nuevo modelo son claras. Produce imágenes nítidas y realistas, ya sea que use un prompt breve o detallado. Los prompts breves dan excelentes resultados y, si quiere detalles más específicos, solo agregue un poco más de descripción. Este modelo se adapta a sus necesidades, lo que facilita la creación de elementos visuales de alta calidad que mejoran sus campañas.

En resumen

Con esta actualización, MGID permite a los anunciantes crear imágenes impactantes y sorprendentes con facilidad. Acceda a nuestro panel, experimente libremente y compruebe el poder de la generación de imágenes mejoradas por IA, diseñadas para el éxito de su publicidad. ¡Estamos ansiosos por ver las increíbles creaciones que producirá!