Imagínese esto: una campaña deja de gastar repentinamente, se rechaza una creatividad, el rendimiento cae sin motivo aparente. Todos los anunciantes de MGID han pasado por esto, y por eso presentamos a MIA (MGID Intelligent Assistant), una asistente de IA integrada en la plataforma MGID.

Todos los datos están disponibles: en informes, configuración de campañas y en el Centro de Ayuda, pero encontrar la respuesta suele llevar más tiempo que tomar la decisión en sí. Por eso, en lugar de navegar por paneles, comparar informes o buscar documentación, simplemente le hace una pregunta a MIA. Ella analiza los datos de su cuenta en tiempo real, aplica la experiencia de MGID y le da una respuesta clara con pasos prácticos a seguir, todo en una sola conversación.

Cómo MIA encuentra la respuesta correcta

Cada pregunta comienza con una investigación.

MIA no se apoya en respuestas genéricas predefinidas. Dependiendo de su pregunta, puede revisar la configuración de la campaña, comparar informes de rendimiento, analizar el estado de moderación o consultar la guía de productos de MGID, a veces ejecutando varias de estas acciones a la vez.

Entre bastidores, MIA puede:

Analizar los datos de su cuenta y campaña en tiempo real;

los datos de su cuenta y campaña en tiempo real; Revisar la configuración de la campaña y los informes de rendimiento;

la configuración de la campaña y los informes de rendimiento; Aplicar el conocimiento de producto de MGID y las mejores prácticas;

el conocimiento de producto de MGID y las mejores prácticas; Seguir flujos de trabajo de diagnóstico estructurados para escenarios comunes de anunciantes.

Veamos un ejemplo real: "¿Por qué mi campaña no está gastando?"

Usted: ¿Por qué mi campaña no está gastando?

MIA: Su campaña está activa, sus creatividades están aprobadas y su programación es correcta. Su puja actual parece estar por debajo del umbral de la subasta, lo que podría estar limitando la entrega. Considere revisar su puja o consultar el rango de pujas recomendado para ayudar a recuperar el tráfico.

En lugar de revisar una sola métrica, MIA revisó el estado, la aprobación de las creatividades, el saldo, la programación, las pujas y la segmentación en conjunto, y luego ayudó a identificar qué podría estar limitando la entrega y qué revisar a continuación.

Usted pregunta→ MIA investiga → Usted obtiene una respuesta clara

Sin embargo, lo que haga con los resultados de MIA depende completamente de usted. Si bien le brinda el diagnóstico y la recomendación, la decisión de actuar sigue siendo suya.

Preguntas que MIA puede responder hoy

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que los anunciantes le hacen a MIA.

¿Por qué mi campaña no está gastando?

MIA revisa el estado de la campaña, la aprobación de la creatividad, las pujas, la programación, la segmentación y el saldo de la cuenta para encontrar qué está bloqueando la entrega y destaca los posibles obstáculos.

¿Por qué se rechazó mi creatividad?

MIA explica qué falló específicamente en la revisión y lo ayuda a prepararla para volver a enviarla.

¿Cuál es el estado de mi cuenta?

MIA revisa el rendimiento general de la cuenta, señala los cambios significativos y le indica qué merece su atención prioritaria.

¿Cómo puedo mejorar el rendimiento de CPA Tune?

Al revisar el rendimiento de la campaña, la fase de aprendizaje, el presupuesto, el CPA objetivo y la configuración, MIA ofrece orientación personalizada según el estado actual de su campaña.

¿Qué hace diferente a MIA?

La mayoría de los asistentes de IA se basan en información pública o respuestas predefinidas. A diferencia de las herramientas de IA genéricas, MIA adopta un enfoque diferente: cada respuesta combina tres elementos:

Datos de su cuenta en tiempo real: MIA analiza sus campañas, métricas de rendimiento, configuración, estados de moderación e informes para comprender qué está sucediendo en su cuenta en este momento. Experiencia en MGID: MIA aplica las mejores prácticas específicas de la plataforma y flujos de trabajo de diagnóstico estructurados desarrollados por los equipos de producto y rendimiento de MGID. Conocimiento del producto: MIA consulta el contenido más reciente del Centro de Ayuda de MGID para explicar las funciones, políticas y herramientas de la plataforma en el contexto de sus campañas.

MIA se diferencia de un chatbot con respuestas predefinidas en que decide qué datos extraer, qué informes comparar y qué flujo de trabajo aplicar. Luego, MIA lo integra todo en una respuesta personalizada para su cuenta.

Próximos pasos para MIA

MIA se perfecciona gracias a los comentarios de los usuarios y los casos de uso reales de los anunciantes. Cada comentario nos ayuda a mejorar sus flujos de trabajo de diagnóstico, su conocimiento del producto y su capacidad de orientación.

MIA apenas está comenzando. Basándonos en las preguntas y comentarios reales de los anunciantes, ampliamos continuamente su capacidad de comprensión, análisis y explicación en toda la plataforma MGID. Con el tiempo, MIA se convertirá en una asistente más potente para el diagnóstico de campañas, la obtención de información sobre la cuenta, la orientación para la optimización y la toma de decisiones diarias de los anunciantes.

Conozca a MIA en el Panel de Control de MGID

Ya sea que esté solucionando un problema en una campaña, aprendiendo cómo funciona una función o definiendo su próximo paso de optimización, MIA está lista para ayudarlo en su panel de control de MGID.

Deje de buscar respuestas. Simplemente pregunte.