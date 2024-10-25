En el vertiginoso mundo de la publicación digital, mantenerse a la vanguardia significa tomar decisiones informadas respaldadas por datos sólidos. Con el lanzamiento de la nueva interfaz de Reportes Avanzados de MGID en el Panel de Control de Editores, los propietarios de medios ahora tienen una herramienta poderosa a su alcance. Ya sea que esté solucionando un problema de caída repentina en las métricas o elaborando estrategias para el mes siguiente, aquí le mostramos cómo puede aprovechar al máximo las capacidades de los reportes para aumentar sus ingresos.

1. Controles de salud diarios: Controle las métricas clave para mantenerse encaminado

Comience cada día revisando el rendimiento general de su cuenta, como RPM/eRPM (ingresos por mil). En caso de fluctuaciones de RPM/eRPM, en particular relacionadas con métricas esenciales de widgets como CPM (costo por mil) y CTR (tasa de clics), navegue hasta el reporte de nivel de Widget y use la dimensión Fecha para ver el rendimiento diario. Si nota alguna caída significativa:

Filtre por tipo de dispositivo y país: Identifique si el problema está aislado en un segmento de audiencia específico. Si la proporción GEO ha cambiado y comenzó a enviar más tráfico desde países con un CPC más bajo, el CPC promedio disminuirá.

Identifique si el problema está aislado en un segmento de audiencia específico. Si la proporción GEO ha cambiado y comenzó a enviar más tráfico desde países con un CPC más bajo, el CPC promedio disminuirá. Verifique las fuentes de tráfico: Use el filtro Fuente de tráfico para ver si ciertos canales tienen un rendimiento inferior. Determine si el tráfico directo, de referencia u orgánico está contribuyendo a la fluctuación.

Use el filtro para ver si ciertos canales tienen un rendimiento inferior. Determine si el tráfico directo, de referencia u orgánico está contribuyendo a la fluctuación. Verifique el desglose por dispositivo/sistema operativo/tipo de tráfico: Los anunciantes pagan precios diferentes por varios dispositivos , sistemas operativos y tipos de tráfico , por lo que cualquier cambio en estas proporciones puede generar cambios de CPC .

Los anunciantes pagan precios diferentes por varios , y , por lo que cualquier cambio en estas proporciones puede generar . Ajuste según corresponda: Considere modificar su contenido o la ubicación de los anuncios para los segmentos afectados.

2. Solución de problemas de fluctuaciones de tráfico: Identifique y resuelva los problemas

Los cambios repentinos en el tráfico pueden afectar sus ingresos. Para diagnosticar el problema:

Use los filtros a nivel de sitio web: Aplique filtros como SO , Tipo de tráfico y Sitio web para delimitar las posibles causas.

Aplique filtros como , y para delimitar las posibles causas. Analice las visitas a la página y la tasa de visibilidad: Cualquier cambio en la tasa de visibilidad puede afectar el CTR de los anuncios de MGID. Las razones comunes de las fluctuaciones en la tasa de visibilidad incluyen cambios en la composición del tráfico, problemas técnicos o el envío de tráfico a artículos más largos con más elementos en la página.

Cualquier cambio en la puede afectar el CTR de los anuncios de MGID. Las razones comunes de las fluctuaciones en la tasa de visibilidad incluyen cambios en la composición del tráfico, problemas técnicos o el envío de tráfico a artículos más largos con más elementos en la página. Analice los desgloses por país/dispositivo/sistema operativo/tipo de tráfico: De manera similar al análisis de CPC , los desgloses pueden revelar si los cambios en la composición del tráfico están afectando al CTR .

De manera similar al análisis de , los desgloses pueden revelar si los cambios en la composición del tráfico están afectando al . Tome medidas: Solucione cualquier problema técnico o ajuste sus estrategias de SEO para recuperar el tráfico perdido. El uso de la herramienta Auditoría de SEO de MGID podría ser una herramienta importante.

3. Experimentación: Optimice las ubicaciones, los formatos, los diseños o las composiciones de los widgets para lograr una mejor interacción

Probar diferentes ubicaciones, formatos, diseños o composiciones de widgets puede generar una mayor interacción e ingresos. A continuación, se muestra cómo experimentar con esto de manera efectiva:

Aproveche la dimensión SubID: En el nivel de widget, use el parámetro SubID para etiquetar diferentes experimentos de diseño. Experimente con el diseño de la página, las ubicaciones y las fuentes de tráfico.

En el nivel de widget, use el parámetro para etiquetar diferentes experimentos de diseño. Experimente con el diseño de la página, las ubicaciones y las fuentes de tráfico. Comparación de métricas de rendimiento: Observe el CTR de anuncios , la Tasa de visibilidad y el vCTR en diferentes SubID.

Observe el , la y el en diferentes SubID. Filtración por tipo de ubicación de widget: Comprenda qué ubicaciones generan los mejores resultados.

Comprenda qué ubicaciones generan los mejores resultados. Implementación de variaciones ganadoras: Implemente los diseños más exitosos en todo el sitio.

4. Análisis de audiencia: Adapte el contenido a sus visitantes

Comprender a su audiencia es clave para ofrecer contenido y anuncios relevantes. Profundice en los conocimientos de la audiencia:

Filtrando por país y tipo de dispositivo: Tanto a nivel de sitio web como de widget, observe cómo interactúan los diferentes segmentos con su contenido.

Tanto a nivel de sitio web como de widget, observe cómo interactúan los diferentes segmentos con su contenido. Evaluando clics orgánicos y CTR: Una alta interacción orgánica indica un contenido resonante.

Una alta interacción orgánica indica un contenido resonante. Agrupando por SO y fuente de tráfico: Ajuste la compatibilidad de su sitio y los esfuerzos de marketing para los grupos de usuarios predominantes.

Ajuste la compatibilidad de su sitio y los esfuerzos de marketing para los grupos de usuarios predominantes. Personalizando contenido: Ajuste su estrategia editorial para atender a sus audiencias más valiosas.

5. Revisiones estratégicas: Rendimiento mensual y planificación futura

Al final de cada mes, es fundamental revisar el rendimiento y planificar con anticipación:

Compile informes mensuales: Use la dimensión Fecha para agregar datos a lo largo del mes.

Use la dimensión para agregar datos a lo largo del mes. Evalúe métricas de ingresos por publicidad: Concéntrese en el RPM de publicidad , Ingresos por publicidad y el CPC de publicidad para evaluar la eficiencia de la monetización.

Concéntrese en el , y el CPC de publicidad para evaluar la eficiencia de la monetización. Identifique tendencias: Busque patrones en Tipo de tráfico y Fuente de tráfico para informar estrategias futuras.

Busque patrones en y para informar estrategias futuras. Analice el rendimiento a nivel de widget: Si hay varios sitios web en su cuenta, identifique el o los sitios web que tuvieron el mayor impacto en el rendimiento . Una vez identificados, verifique el nivel de widget; los indicadores más relevantes son CPM/eCPM . El flujo de análisis a nivel de widget es similar a RPM/eRPM .

Si hay varios sitios web en su cuenta, identifique el o los sitios web que tuvieron el . Una vez identificados, verifique el nivel de widget; los indicadores más relevantes son . El flujo de análisis a nivel de widget es similar a . Establezca objetivos: En función de los conocimientos, establezca objetivos para el próximo mes y describa los planes de acción.

Aproveche todo el potencial de los Reportes Avanzados

La interfaz de Reportes avanzados es más que una herramienta de datos. Es su puerta de entrada a una toma de decisiones más inteligente y a mayores ingresos. Al interactuar regularmente con estos reportes y utilizar los filtros, las métricas y las dimensiones sólidas disponibles, puede obtener una comprensión integral del rendimiento de su sitio y del comportamiento de la audiencia.

No dude en buscar ayuda si es necesario. Si no puede identificar problemas claros, comuníquese con su manager personal para obtener un análisis detallado.

Recuerde, la clave del éxito en publicidad radica en el monitoreo, la experimentación y la adaptación continuos. Así que sumérjase en los datos, descubra conocimientos y observe cómo su negocio editorial prospera.