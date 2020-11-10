Una persona promedio ve miles de anuncios durante el día, y cada uno de ellos toca diferentes atractivos para conectarse con el espectador. ¿Cómo pueden sus creativos ganar en esta competencia y obtener más clics?

Cuando se trata de luchar por los ojos y la atención de los usuarios, la primera acción proviene de los efectos visuales. Lo ayudan a comunicarse con su audiencia más rápido, debido al hecho de que la mayoría de las personas son "aprendices visuales" y perciben imágenes mejor que cualquier otra cosa.

En este artículo, hemos compilado una variedad de técnicas que puede utilizar para hacer que sus objetos visuales publicitarios salten del contenido circundante mientras los mantiene relevantes y conformes con PG.

¿Hasta dónde debe llegar con los resultados de búsqueda?

Los sitios de imágenes de stock, ya sean gratuitos o premium, siguen siendo la principal fuente de objetos visuales en todo tipo de campañas publicitarias digitales. Algunos de los servicios que pueden ayudarle son Shutterstock, Getty Images, Pixabay e iStock.

Sin embargo, al trabajar con sitios de imágenes de stock, debe tener cuidado con los clichés visuales y el uso de medios que su audiencia ya ha visto. La mayoría de la gente ya ha visto imágenes de stock de billetes de dólar, alcancías, o corredores de bolsa de Wall Street anunciando ofertas para hacer dinero demasiadas veces. Los objetos visuales bien pensados rara vez se pueden encontrar en la primera o incluso segunda página de los resultados de búsqueda.

Una estrategia viable para superar los resultados de búsqueda más comunes sería desplazarse a través de al menos cinco páginas de resultados de búsqueda y tratar de encontrar algo notable donde la mayoría de los usuarios simplemente no llegarán. Al elegir la imagen, busque detalles inusuales y pegadizos; por ejemplo, una foto de una chica con lápiz labial violeta brillante sin duda llamará más la atención.

Las imágenes únicas siempre funcionan mejor. Trate de evitar las fotos estáticas preparadas de personas, y más bien elija imágenes dinámicas y emocionales. No haga que sus anuncios sean demasiado directos y recuerde que puede trabajar con asociaciones culturales y metáforas sólidas. Una vez que haya encontrado una imagen adecuada, también es una buena idea agregar una edición mínima, por ejemplo, cambiar el color del fondo.

Cuando se trabaja con ofertas de comercio electrónico, una de las mejores maneras de elegir contenido visual es crear su propia foto de alta calidad de un producto. Para estas campañas, puede utilizar imágenes sencillas de alta resolución que muestran un producto. Para otras categorías, sus propias imágenes y diseños hechos a medida pueden mostrar un rendimiento excepcional con bastante frecuencia, por lo que es útil llevar su teléfono listo para tomar fotos, que puede utilizar más adelante.

Trucos para hacer que sus creatividades sean más dignas de clics

La mayoría de los lectores que escanean contenido web están esperando a que algo llame su atención. Vamos a repasar algunas de las mejores maneras de hacer esto.

Fotos en racimo

Tal vez haya oído el consejo de evitar fotos con muchos objetos pequeños. En gran medida, es correcto, pero hay un fenómeno de fotos de racimo, que resultó ser eficaz en un buen número de campañas.

Objeto central

Basándonos en nuestro análisis de lo que muchos creativos exitosos tienen en común, podemos decir que la composición importa. Recomendamos encarecidamente añadir un objeto central o una dirección en sus creatividades.

Dinámica

En busca de captadores de atención en los sitios de imágenes de stock, opte por imágenes dinámicas con un final desconocido. Por ejemplo, aquí el batido cremoso de aguacate se está vertiendo en vasos y no está claro si el contenido restante entra en el vaso.

No revele todo

No revele todos los detalles de la imagen, sino que trate de despertar la curiosidad de los espectadores. Por ejemplo, si hay una foto de un hombre mirando el portátil, no muestre la pantalla. En este ejemplo, no vemos la cara del hombre entregándonos billetes de dólar, además hay un deseo intuitivo de tomar lo que nos da.

Pensamiento final

Las imágenes inusuales únicas pueden provocar sentimientos fuertes, hacer que los espectadores hagan clic en sus anuncios y, en última instancia, interactuar con su producto o servicio. Esperamos que con estas técnicas simples, encontrar imágenes para sus campañas nativas ya no parezca una tarea desalentadora. Sin embargo, incluso si hay ciertas dificultades, nuestro equipo creativo siempre está listo para ayudarle y guiarlo a través del proceso.