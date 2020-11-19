La auditoría del comportamiento de la tasa de rebote puede parecer difícil, sin embargo, es crucial si desea optimizar su sitio web para la comodidad de los usuarios y los motores de búsqueda.

Si compras tráfico a canales de publicidad pagos, la tasa de rebote puede realizar un seguimiento si los usuarios que llegan a través de estos anuncios encuentran lo que esperaban. Una alta tasa de rebote también puede afectar a su posicionamiento de clasificación de búsqueda; esencialmente, comunica a Google que el contenido de su sitio web parece ser menos relevante para las palabras clave que ayudaron a los clientes a encontrar su sitio web.

Por lo tanto, el significado de la tasa de rebote no puede ser exagerado. En esta breve guía, incursionaremos en lo que hay detrás de esta métrica de interacción, cómo mide Google Analytics la tasa de rebote y qué puntos de control comunes auditar si desea mejorarla.

¿Qué es una tasa de rebote?

Muy a menudo se malinterpreta como el porcentaje de usuarios que permanecen en un sitio menos de una cierta cantidad de tiempo, el porcentaje de usuarios que no convierten, o el porcentaje de usuarios que abandonan el sitio. Sin embargo, su definición estricta no tiene nada que ver con los límites de tiempo, las suscripciones o las conversiones.

Lo que se define como la tasa de rebote en Google Analytics u otros conjuntos de herramientas de análisis web como Omniture es el porcentaje de visitas (o sesiones) de una sola vista a su sitio, es decir, cuando un usuario abandona la página sin más interacción. Por ejemplo, un usuario visita el sitio, lee la página y pulsa el botón Atrás o cierra la pestaña sin hacer clic en ningún otro elemento del sitio web.

En algunos casos, los usuarios pueden contarse como un rebote incluso cuando realizaron algunas acciones en el sitio web, como suscribirse a boletines informativos, rellenar formularios, compartir contenido en las redes sociales, etc. Si estas acciones no están marcadas por el código de Google Analytics, no se realiza un seguimiento.

Esencialmente, usted desea que Google Analytics siga la lógica empresarial de su sitio y modifique la configuración de análisis para que se marquen los puntos de interacción importantes. Se puede recomendar añadir eventos que se activan cuando un usuario permanece en el sitio más tiempo que un determinado umbral, clics en los botones de compartir de las redes sociales, mira un vídeo hasta el final, etc.

A medida que audita el rendimiento de su sitio, la pregunta habitual en este asunto sería qué es una buena tasa de rebote para un blog o sitio de su categoría y cómo encontrar tasas de rebote típicas. Aunque puede ser difícil encontrar puntos de referencia exactos para la categoría, la ubicación y el tamaño de la empresa de su sitio web, siempre puede comparar las tasas en diferentes páginas web y realizar un seguimiento de las fluctuaciones de la tasa de rebote a lo largo del tiempo.

¿Qué lo está impulsando?

Analizar los conductores que afectan la tasa de rebote del sitio web nunca es tan simple como puede parecer y siempre estará interrelacionado con la naturaleza del sitio web, ya sea una tienda de comercio electrónico, un editor de noticias u otro sitio de contenido. No se distraiga con las tasas de rebote promedio de sus competidores, más bien trate de entender lo que hay detrás de estos números y por qué son diferentes.

Para averiguarlo, tiene que profundizar en el comportamiento de los usuarios, cómo aterrizan en tu sitio web y cómo interactúan con él. Por ejemplo, cuando a los visitantes solo se les ofrece poner el artículo en un carrito sin otras opciones de interacción, algunos usuarios se pueden contar como un rebote, incluso cuando se toman algún tiempo para pensar y comparar precios.

Hay algunos puntos comunes para revisar en su sitio web y comprobar si estos hacen que los usuarios reboten:

Velocidad lenta de carga

Los usuarios se vuelven menos tolerantes a ver la rueda de carga de la página. Normalmente, una página web tiene que cargarse en menos de dos segundos. Sin embargo, se podría ganar un poco de paciencia mejorando el diseño de la experiencia de usuario: mostrando un adelanto de la página cargada, humanizando las interacciones, agregando una animación, mascota o una broma.

Contenido y diseño de la experiencia del usuario pocos atractivos o problemas de navegación

Normalmente, procesamos información visual antes del texto, y las fotos o el diseño deficientes pueden ahuyentar a los usuarios en un abrir y cerrar de ojos. No hace falta decir que hoy en día un sitio web tiene que tener una versión móvil totalmente optimizada y adaptativa.

Los visitantes no pueden obtener lo que esperaban de la página web

Por ejemplo, en el caso de los sitios web de comercio electrónico, el artículo está agotado o no se puede entregar en la ubicación de un usuario. Otro caso común es cuando el contenido de la página web no coincide con el anuncio en el cual los usuarios han hecho clic para llegar allí.

No hay suficiente información para dar el siguiente paso

Por ejemplo, no hay suficiente explicación sobre una suscripción ofrecida a un usuario. Asegúrese de proporcionar todos los detalles necesarios para tomar una decisión informada.

Falta de señales de confianza

Los visitantes también pueden rebotar si un sitio parece poco confiable y no hay señales de confianza esperadas. Esta causa es particularmente relevante para los sitios de comercio electrónico sin nombres de marca reconocibles.

Cómo mejorar la tasa de rebote

Priorice sus actividades de optimización

Vaya a través de la lista que delineamos antes, pero establezca las prioridades. Recomendamos iniciar el trabajo de optimización con las páginas más importantes o visitadas en lugar de las páginas de rebote, o con la tasa de rebote más alta.

Además, algunas correcciones se pueden realizar fácilmente, mientras que otras requieren más tiempo y esfuerzo. Concéntrese en las mejoras que pueden traer el mayor impacto (es decir, se dirigen a las páginas más visitadas) al menor costo.

Alcance la consistencia

Asegúrese de que las creatividades de sus anuncios, las ofertas promocionales, los boletines informativos, los objetos visuales, los botones de CTA y todos los demás elementos del sitio web sean coherentes entre sí. La consistencia da a los visitantes confianza en su experiencia continua con su sitio.

De sugerencias a los usuarios sobre qué hacer a continuación

No asuma que su audiencia sabe qué hacer en tu sitio de forma predeterminada. Por el contrario, debe profundizar en el recorrido de cliente de un visitante y proporcionar opciones de qué hacer a continuación en cada paso, por ejemplo, ver piezas de contenido relevantes, suscribirse a un boletín informativo, etc.

Pensamiento final

Una alta tasa de rebote indica que los visitantes encuentran a su sitio web irrelevante a lo que han estado buscando y puede disminuir la posición en los resultados de búsqueda del mismo. Un análisis exhaustivo de sus conductores puede ayudarle a mejorar la forma en que el sitio web se presenta a los usuarios, cumplir con sus expectativas, y en última instancia conseguir que se comprometan más.