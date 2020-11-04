Desde la pandemia y las elecciones presidenciales hasta los disturbios civiles, estos son tiempos tumultuosos. Por lo tanto, no es de extrañar que los consumidores estén subiendo su ingesta de noticias y explorando fuentes más variadas.

Las sesiones diarias en aplicaciones de noticias aumentaron un 104% entre enero y abril, a medida que los consumidores de todo Estados Unidos se mantuvieron informados sobre las últimas noticias del COVID-19. Ahora, parece que la disrupción continua seguirá impulsando la necesidad de información diversa y actualizada, lo que significa que la adopción de agregadores innovadores como Smart News y News Break va a seguir aumentando; como el volumen de usuarios que desvían de los gigantes de los medios de comunicación.

Los editores están observando esta tendencia de cerca. Aquellos con noticias originales de alta calidad reconocen que las asociaciones con agregadores podrían ayudar a diversificar su tráfico, atraer audiencias más grandes y reducir la dependencia de las principales plataformas. Y como resultado, muchos están dispuestos a unir fuerzas.

Algunos ya han dado el salto y han visto picos significativos en el tráfico. Pero ¿significa eso que van por buen camino para obtener mayores ingresos?

Para responder a esta pregunta, MGID realizó un análisis del desempeño de los editores de tier superior en los Estados Unidos durante los primeros seis meses de 2020. Los hallazgos muestran que aprovechar diversas fuentes de tráfico puede ser complicado, pero también muy rentable. Si los editores desean maximizar el éxito en la nueva normalidad, necesitarán una mejor comprensión de las corrientes principales y los resultados que impulsan.

Los aspectos más destacados a continuación describen los tres factores principales que deben tenerse en cuenta:

No todas las aplicaciones de noticias son iguales

Los datos muestran que la correlación automática entre los globos oculares y el impacto positivo no es certero para los editores de tiers superiores. El hecho de que una aplicación de noticias esté generando enormes flujos de tráfico no necesariamente garantiza altos ingresos.

Por ejemplo, Google News alimenta un tráfico considerable (genera el 50% de las impresiones de las aplicaciones), pero solo representa el 8% de los ingresos de la aplicación. Contrastado con eso, Smart News ofrece mucho por una parte mucho más pequeña del pastel del tráfico. Mientras que sólo tiene una porción del 2% del tráfico de la aplicación, representa el 26% de los ingresos de la aplicación y logra un costo promedio más alto por mil impresiones (CPM) que cualquier otra aplicación de noticias; superando a Google News en 100 veces.

Por confuso que parezca, la clave es simple: los resultados no son impredecibles y eso significa que los editores deben evaluar cada agregador de noticias individualmente. Como lo demuestra Smart News, hay una gran oportunidad para aumentar el tráfico y el rendimiento forjando lazos con agregadores de noticias, pero los editores deben elegir a sus socios sabiamente; utilizando un análisis preciso, no sólo los niveles de tráfico, para guiar las decisiones.

Las aplicaciones no son el único flujo valioso

Cuando se trata de ampliar el alcance y los ingresos, los editores deben poner sus miras más allá de los agregadores de noticias. Nuestro análisis destaca que aunque las aplicaciones de noticias tienen la capacidad de crear resultados valiosos, no son la única fuente de tráfico que vale la pena tocar.

En la parte superior de la lista están los referidos. Los volúmenes de tráfico producidos por referencias y aplicaciones de noticias son prácticamente los mismos en toda la plataforma MGID, sin embargo, los ingresos impulsados por las referencias para los principales editores son casi tres veces mayor, y los CPM también son más altos.

Pero también es fundamental no pasar por alto otros flujos potencialmente poderosos, como la búsqueda orgánica y el tráfico directo del sitio. En términos de ingresos, ambos están al nivel de las aplicaciones de noticias; generalmente aportando una proporción similar de rendimiento. Una evaluación más profunda, sin embargo, revela que la búsqueda y el tráfico directo con frecuencia tienen la ventaja en la calidad y la participación de los usuarios. Por ejemplo, las aplicaciones de noticias ofrecen el doble de impresiones y CPM más bajos, pero un menor costo no significa necesariamente valor para los anunciantes, especialmente si el objetivo es aumentar la interacción. Además, los visitantes que llegan a los sitios de los editores a través de la búsqueda orgánica también tienden a permanecer el doble de tiempo que los visitantes dirigidos a través de aplicaciones de noticias.

AMP es una fuente de tráfico crucial

Por último, pero no menos importante, está la importancia de optimizar para los usuarios móviles. La investigación granular del tráfico orgánico indica que la mayoría proviene de páginas móviles aceleradas (AMP), lo que significa que los editores necesitan aumentar sus esfuerzos en el móvil y la búsqueda.

Dado que el móvil se convirtió en el principal punto de acceso a Internet para dos tercios de los estadounidenses en 2018, y la mayoría actualmente pasa más de cinco horas usando sus teléfonos inteligentes por día, esto no es exactamente sorprendente. Pero el número de usuarios que fluyen desde las AMP demuestra que mejorar la velocidad del sitio, aligerar las cargas de anuncios y agilizar la experiencia móvil en general es esencial; especialmente teniendo en cuenta el alto tráfico, los ingresos y los CPM asociados con AMP.

Y la prevalencia de las referencias de AMP es una prueba más de que las mayores ganancias no siempre surgen de las fuentes esperadas. Aunque los editores a menudo asumen que plataformas sociales como Facebook alimentarán la mayor parte del tráfico y los ingresos, su contribución está por debajo de los AMP y varias otras transmisiones; representa el 5% de las principales impresiones de los editores y el 4% de los ingresos.

Para aumentar el rendimiento a largo plazo, está claro que los editores deben hacer algo más que simplemente agregar un nuevo flujo de tráfico. Como muestran los hallazgos, aumentar la distribución a través de aplicaciones de noticias alternativas puede ser un movimiento inteligente y gratificante para los editores; acercándose a audiencias más amplias de diferentes rincones de la web y mayores ingresos. Pero no es suficiente para asegurar el resultado final. El mejor camino hacia los retornos sostenibles es analizar el rendimiento de múltiples fuentes de tráfico y aprovechar sus fortalezas combinadas para construir un mix de monetización duradera.