Probar creatividades siempre ha sido una tarea ardua y minuciosa, que exige mucho tiempo y esfuerzo. Cada nueva iteración creativa requiere que comience desde cero para determinar con qué aspectos se identifica su audiencia y con cuáles no. Este proceso exhaustivo a menudo resulta en una pérdida de tiempo, que se traduce directamente en pérdida de ganancias.

Pero ¿qué pasaría si pudiera transformar este laborioso proceso en uno rápido y eficiente? Presentamos nuestra función de generación de imagen a imagen por IA de MGID, una herramienta diseñada para acelerar drásticamente la creación y prueba de sus creatividades. Con esta tecnología, puede generar una multitud de creatividades de alta calidad con solo unos pocos clics, una tarea que antes tardaba días en realizarse. Ya no tendrá que esperar a que el Departamento Creativo cree opciones creativas similares: puede hacerlo usted mismo en literalmente 7 minutos.

Imagínese modificar fondos, ajustar colores, modificar objetos e incluso cambiar los sujetos de sus creatividades sin esfuerzo, todo en cuestión de minutos. Esta herramienta no sólo le ahorra tiempo; abre un mundo de posibilidades creativas, permitiéndole optimizar sus anuncios con precisión y velocidad.

¿Tienes curiosidad por saber cómo esto es posible? ¡Sumerjámonos y veámoslo en acción!

Creando múltiples opciones creativas en 7 minutos: Ejemplos prácticos

Imagen de origen

Esta es la imagen de origen. Ha sido generada por IA con el prompt: Mujer tailandesa con traje nacional con hierbas y especias.

Ejemplo 1: Adaptación a diferentes culturas

Supongamos que la mujer original no se alinea con la demografía de su nueva audiencia objetivo y geografía. Con la herramienta de imagen a imagen y un simple prompt de dos palabras, "mujer italiana", recibimos tres opciones del mismo concepto de imagen pero con una perspectiva europea. Tiempo total de adaptación: 75 segundos.

Ejemplo 2: Probando varios grupos de edad y géneros

En caso de que quiera probar varios grupos de edad, puede adaptar la misma imagen con un breve prompt. Por ejemplo, al agregar "mujer madura", puede generar variaciones que atraigan a grupos demográficos de diferentes edades.

Esto también funciona con el género. Al escribir "hombre feliz" en lugar de "mujer", puede transformar instantáneamente el tema para probar cómo se identifica su audiencia con una figura masculina. Tiempo total de generación de imágenes: 69 segundos.

Ejemplo 3: Mejorando el fondo

¿El fondo le parece aburrido o poco inspirado? Agreguemos algo que le dé vida sin arruinar el tema general. Usando el prompt "mar y barcos en el fondo", podemos mejorar rápidamente la escena. Después de 80 segundos, recibimos:

Ejemplo 4: Ampliando el tono emocional

Juguemos con el tono de la imagen. Al escribir un prompt con una sola palabra que represente cualquier emoción que desee ver en la foto, como "conmocionado", "sorprendido" o "triste", puede ajustar instantáneamente la expresión del sujeto para transmitir el estado de ánimo deseado. Tiempo total invertido: 60 segundos.

Ejemplo 5: Agregando objetos que interactúen con el personaje

¿Quiere agregar más contexto a la escena? Con el mensaje "botella de aceite de oliva en la mano"...

… o “palo de madera en la mano”, podrás ver instantáneamente cómo los diferentes objetos realzan la composición. Tiempo total invertido: 59 segundos.

Ejemplo 6: Agregando objetos a la foto

Amplíe la narrativa incorporando varios objetos a la escena:

"Mujer con un gato"

"Mujer con monos"

"Mujer usando joyas"

"Mujer con hojas de otoño"

Conclusión: Revolucione su proceso creativo de prueba

Con unos pocos clics, la función de generación de imagen a imagen por IA de MGID puede transformar completamente la forma en que prueba las creatividades. Al aprovechar el poder de la IA, no solo ahorra tiempo y recursos valiosos, sino que también obtiene información incomparable sobre lo que repercute en su audiencia. Con la función de generación de imagen a imagen por IA de MGID, puede refinar sus creatividades con precisión y eficiencia, asegurando que cada iteración esté optimizada para cautivar e involucrar a su público objetivo.

Diga adiós a las conjeturas y de la bienvenida a la creatividad basada en datos. Revolucione su proceso de prueba creativo hoy con nuestra función de imagen a imagen y descubra un mundo de posibilidades en solo 7 minutos. ¡Diríjase al panel de MGID Ads y pruebe esta herramienta ahora!