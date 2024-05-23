Un buena copia publicitaria no es algo de lo que se pueda prescindir: es fundamental para el éxito de cualquier campaña porque las palabras tienen un gran poder. Para las empresas y las marcas, el texto del anuncio se convierte en el vehículo mediante el cual pueden llegar a su audiencia y construir una relación con ella. Nunca se puede subestimar la importancia de la redacción de anuncios para generar confianza, establecer su presencia y, lo más importante, vender su producto.

Por lo tanto, es fundamental que sepa cómo redactar una copia publicitaria buena y eficaz. La perspectiva que la audiencia tiene de su negocio puede ser el factor decisivo en cuanto a si comprarán o no su producto. En este artículo, cubriremos todo lo que necesita saber para crear mensajes impactantes para su empresa.

¿Qué es una copia publicitaria en publicidad?

Antes de poder elaborar una buena copia, primero debe aprender qué es. No existe una definición establecida, pero puede entenderla fácilmente como el texto utilizado para promocionar un negocio. Un buen texto publicitario, en pocas palabras, es un fragmento de texto que puede lograr de manera efectiva su propósito, ya sea vender o aumentar el conocimiento de la marca.

Por supuesto, se necesita más que saber qué es el texto de un anuncio para poder crear un texto publicitario excepcional. Por lo tanto, quédese hasta el final del artículo para obtener muchos conocimientos valiosos que pueden ayudarlo a escribir para su marca o negocio.

¿Cuáles son las características de un buen texto publicitario?

Hemos repasado la definición, así que ahora profundicemos más. Independientemente del propósito de su texto o de la industria en la que se encuentre, un texto publicitario excepcional posee ciertos rasgos universales. Como notará, estos rasgos tienden a superponerse con lo que generalmente se considera buena escritura. Entonces, más allá de una definición o comprensión general del texto del anuncio, ¿cuáles son los ingredientes que lo hacen efectivo?

Una buena copia publicitaria emplea titulares que llamen la atención

Hay muchas distracciones en Internet y es posible que solo tenga unos segundos para exponer su caso. Es por eso que todos los buenos anuncios publicitarios tienen un título excelente. Imagine que su empresa o producto es un libro juzgado por su portada metafórica. ¡Aquí, las pocas palabras que componen el titular son la portada! Un texto publicitario eficaz los enganchará de inmediato porque, en promedio, solo 2 de cada 10 personas leen más allá del titular. Por lo tanto, tómese su tiempo para elaborar esta parte de su copia. Esto determina en gran medida el éxito de su anuncio.

Una buena copia publicitaria es coherente con la voz de la marca

Si conociera a alguien que aparenta ser amigable y relajado en su primera presentación y luego se volviera muy formal de la noche a la mañana, ¿no se sentiría confundido? El texto del anuncio sigue la misma lógica y es la razón por la que los mejores ejemplos de textos publicitarios suenan como la marca que representan. Sin embargo, además de la coherencia, ¿por qué es importante mantener la voz de una marca?

Hace que la marca parezca confiable y capaz de ofrecer el mismo nivel de calidad en todo momento.

Un texto publicitario excelente evita mensajes contradictorios, lo que mejora la eficacia de su campaña general.

Demuestra que su marca está pulida, demostrando un alto nivel de profesionalismo.

No importa qué tan bien esté escrito, el texto de su anuncio es parte de sus mayores esfuerzos para promover y sostener una marca. Entonces, debe ser consistente.

Una buena copia publicitaria tiene una propuesta de valor sólida

Si está sirviendo a un mercado, entonces tiene competencia, sin importar el producto o servicio. La pregunta es, ¿cómo lograr que su mercado objetivo busque su oferta en lugar de la de otro? El texto de un anuncio de calidad utilizará el punto de venta único (PVU) que tiene la oferta para que se destaque. Un error que vemos que cometen los redactores es asumir que sólo puede haber un PVU para una audiencia. Sin embargo, lo que hace que un buen texto publicitario sea eficaz es que alinea su mensaje con el segmento de audiencia, y el beneficio (o conjunto de beneficios) que atrae a un segmento puede diferir de otro segmento.

Una buena copia publicitaria apela a las emociones del lector

No, no estamos hablando de un texto que exagera todo para arrancar emociones al lector. Sin embargo, el texto del anuncio tampoco debería ser frío ni robótico. Apelar a las emociones de un lector aquí significa crear una manera para que se relacionen con lo que está diciendo. ¿Y como se hace esto? Un buen texto publicitario puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

Hablar sobre los puntos débiles que está experimentando la audiencia;

Explorar las formas en que su oferta puede hacerles la vida más fácil y mejor;

Contar una historia que resuene en ellos.

Todo texto publicitario excelente está escrito para un conjunto particular de audiencias. Tratar de despertar emociones es una parte importante de la escritura, pero si se excede, es posible que el lector lo considere manipulador.

Una buena copia publicitaria tiene un mensaje claro y conciso

Como se mencionó anteriormente, sus clientes potenciales no tienen tiempo para escuchar a todas las personas o marcas en Internet que compiten por su atención. Por lo tanto, un excelente texto del anuncio les facilita comprender su mensaje rápidamente. Sin embargo, no confunda lo conciso con lo breve. Sólo recuerde KISS:

Keep

It

Short and

Simple O "Hágalo corto y simple" en español.

Básicamente, el mejor ejemplo de texto de anuncio comunicará todo lo que tiene que decir (¡no lo que quiere decir, hay una diferencia!) y nada más. Después de todo, usted quiere que obtengan la imagen completa sin aburrirlos con tonterías. Un buen texto del anuncio ayuda a su audiencia a entender rápidamente lo que está diciendo. Esto permite al público procesar su copia y tomar decisiones más rápidamente, aumentando así las tasas de conversión.

Los diferentes tipos de copias publicitarias que puede escribir para su audiencia

Una vez cubiertas la definición y las características, estará un poco más cerca de aprender lo que se necesita para crear un buen texto publicitario para su empresa. ¡Gran trabajo! Pero entremos aún más profundamente en la madriguera del conejo. Todo lo que escriba debe tener un propósito, y eso no significa solo impulsar las ventas. Recuerde, hemos dicho que cualquier ejemplo sólido de buen texto publicitario será eficaz para cumplir su propósito, sin importar cuál sea.

Entonces, ¿para qué sirve el texto de su anuncio? Comprender esto determinará la tipología, que analizaremos en las siguientes subsecciones. Solo para tener en cuenta, estos tipos no son necesariamente excluyentes entre sí, por lo que el texto del anuncio puede ser informativo y optimizado para SEO, por ejemplo.

Copia informativa

El texto informativo promueve el aprendizaje de su audiencia. Muchas empresas invierten en este tipo de copia a través de contenido web. Entonces, ¿cómo se puede identificar un buen texto de anuncio en esta categorización? Debe hacer al menos una de las siguientes cosas:

Hablar sobre cómo utilizar una determinada solución que ofrece la empresa;

Proporcionar posibles soluciones al problema de un lector;

Responder preguntas que sean importantes para el mercado objetivo.

Básicamente, el texto del anuncio informativo educará al lector de alguna manera. Esto ayuda a establecer la credibilidad de la marca como experta y, al mismo tiempo, replantea en la mente de los lectores que un producto o servicio empresarial es una solución viable.

Copia persuasiva

El texto de un anuncio persuasivo generalmente se considera un buen contenido porque a la gente le gustan los resultados mensurables. Para este tipo, el objetivo es persuadir al lector para que realice algún tipo de acción. Los mejores ejemplos de textos de anuncios que aparecen aquí pueden lograr cualquiera de estos objetivos:

Conseguir que los lectores se registren en una lista de correo electrónico o SMS;

Convencer a los lectores para que compren un producto;

Animar a las personas a hacer clic en un anuncio dirigido a un sitio web.

Ya hemos hablado de cómo un buen texto publicitario apela a las emociones de alguna manera. Pero aquí, las emociones se amplifican para tocar puntos débiles que persuaden a los lectores a actuar. Normalmente verá esto en landing pages y correos electrónicos promocionales donde la medida de un anuncio excepcional es qué tan bien convierte.

Copia descriptiva

Como lo dice el término el objetivo principal de la copia descriptiva es describir. Esto es muy útil en situaciones en las que necesita acercar al lector a la experiencia de utilizar un producto o servicio. Esto puede incluir:

Proporcionar especificaciones técnicas de un producto;

Comparar artículos de la competencia, como dos modelos de teléfono;

Sumergir al lector en una experiencia involucrando otros sentidos a través de las palabras.

Un buen texto publicitario aquí es muy útil en una amplia gama de industrias donde se justifica cierto nivel de descripción. Hace mucho para promover la transparencia y al mismo tiempo comunicar beneficios potenciales a los lectores.

Copia SEO

¿Sabía que el texto del anuncio también puede llevarlo al ranking más alto en un motor de búsqueda? Al menos, ese es el caso si lo escribe teniendo en cuenta el SEO. Para cualquier tipo de negocio, puede encontrar SEO en cualquiera de estos lugares:

Dentro del sitio web empresarial: Todo buen anuncio tendrá optimización en la página, utilizando palabras clave y buenas prácticas para formatear el contenido y mejorar el ranking de la página y del sitio.

Todo buen anuncio tendrá optimización en la página, utilizando palabras clave y buenas prácticas para formatear el contenido y mejorar el ranking de la página y del sitio. Fuera del sitio web empresarial: Parte de la redacción de SEO consiste en crear backlinks a su sitio web para establecer su autoridad dentro de un nicho. Idealmente, también se animará a los lectores de esos artículos a hacer clic en esos backlinks.

Sin embargo, además del aspecto SEO, el texto del anuncio bajo esta tipología también puede informar o describir.

Copia de engagement

Las redes sociales juegan un papel muy importante en la formación de la imagen de una marca, así como de las opiniones de la audiencia. Por eso es importante tener una fuerte presencia en estos canales. Esto es algo que puede lograr a través del engagement, como verá en nuestros ejemplos de textos de marketing en redes sociales. Entonces, ¿qué constituye un buen texto de engagement? Mire métricas como reacciones, acciones, comentarios e impresiones.

Pero disipemos un mito: volverse viral no significa necesariamente que haya escrito un buen texto del anuncio. Una marca puede fácilmente atraer la atención por motivos equivocados, y cualquier éxito a corto plazo basado en números puede conllevar un desastre a largo plazo para la reputación de la empresa.

Copia de reconocimiento de la marca

El texto del anuncio debería ayudar a difundir el conocimiento de una marca. Esto es muy importante, especialmente en las primeras etapas, cuando la empresa todavía está intentando encontrar su lugar en el mercado. Sin embargo, los buenos ejemplos de redacción de anuncios hacen más que simplemente establecer la presencia de una empresa. También pueden:

Comunicar la personalidad de la marca para hacerla más identificable con la audiencia;

Mejorar el conocimiento de la marca mediante la exposición repetitiva a buenos textos publicitarios de la empresa;

Establecer por qué la empresa quiere ser reconocida.

La página Acerca de Nosotros es una de las páginas más importantes de cualquier sitio web, por lo que tener un excelente texto publicitario aquí tiene un gran impacto en la conciencia de la marca. Sin embargo, puede encontrar textos de anuncios de reconocimiento de la marca prácticamente en todas partes.

Cómo redactar una copia publicitaria eficaz: Principales consejos para crear un buen texto publicitario

Como ha visto en la sección anterior, saber lo que quiere lograr con su texto garantiza que sus esfuerzos de redacción estén alineados con un propósito claro. La copia del anuncio puede parecerse a muchas cosas, según la plataforma y el formato del anuncio utilizado para hacerlo realidad. Sin embargo, independientemente de dónde escriba y el formato que utilice, lo que constituye una buena copia publicitaria se rige por los mismos principios. Por lo tanto, tenga en cuenta estos consejos importantes para maximizar la eficacia potencial del texto publicitario de su empresa.

Escriba varios titulares para la copia del anuncio

¿Recuerda que hablamos sobre el hecho de que la mayoría de la gente nunca pasa del titular? Si desea crear una copia publicitaria de calidad, es importante utilizar varios titulares porque le permiten:

Atender a diferentes segmentos de su audiencia;

Evitar la fatiga publicitaria de quienes verán su anuncio varias veces;

Ver qué titulares resuenan más en la audiencia;

Mostrar varios ángulos para la misma oferta;

Gestionar el riesgo de que un único titular pueda fracasar.

Entonces, ¿cuántas variaciones debería tener? Si bien no existe un número absoluto que deba seguir, debe considerar el alcance de la campaña, la plataforma que utilizará y la segmentación de la audiencia.

Haga su investigación

No se puede crear una copia publicitaria excelente de la nada. La investigación representa fácilmente el 50% del trabajo porque, durante esta etapa, está reuniendo todo lo que necesita para crear mensajes efectivos. ¿Qué debe hacer antes de comenzar a redactar la copia del anuncio?

Avatar del cliente: Esto condensa todo lo que sabe sobre su audiencia en una sola persona. ¡Se supone que debe escribir para este avatar!

Esto condensa todo lo que sabe sobre su audiencia en una sola persona. ¡Se supone que debe escribir para este avatar! Investigación de la competencia: ¿Pudo la competencia redactar una copia publicitaria eficaz para la misma audiencia? Utilice lo que sabe y aproveche eso.

¿Pudo la competencia redactar una copia publicitaria eficaz para la misma audiencia? Utilice lo que sabe y aproveche eso. Análisis del sentimiento del mercado: ¿Cómo se siente su mercado con respecto a diversos temas? Los principales ejemplos de redacción de anuncios utilizan dicha información para hacer que el mensaje sea más identificable.

Que todo sea acerca del lector

Uno de los errores más comunes que hemos visto cometer a las marcas es hacer todo sobre sí mismas. Una buena copia publicitaria no se preocupa mucho por lo grandiosa que sea la empresa. En cambio, convierte al lector en la estrella del programa, enfatizando las formas en que la empresa puede mejorar las cosas para ellos. ¿Cómo se puede cambiar el foco de la copia desde la marca hacia el cliente? Aquí hay algunas maneras:

Escriba en segunda persona usando tú y tu/tus;

Cree un sentido de empatía;

Convierta características en beneficios;

Haga que el lector se sienta parte de algo.

La copia del anuncio no debe aislarse: hable con sus lectores como si fuera un amigo o un colega, lo que sea aplicable.

Incluya pruebas sociales siempre que sea posible

Lo invitamos a pensar en quién es más probable que usted crea: alguien que habla de lo grandioso que es u otras cinco personas que hablan bien de esa persona. Un redactor de una buena copia publicitaria pregunta: ¿por qué no ambas cosas? Puede resaltar sus fortalezas transmitiendo beneficios a su audiencia. Al mismo tiempo, puede fortalecer todas las afirmaciones en la copia de su anuncio a través de la prueba social. Pero, ¿qué debería incluir como prueba social cuando escribe? Aquí hay algunas ideas:

Incluya testimonios directos;

Utilice cifras de ventas notables;

Incluya nombres de clientes acreditados;

Mencione premios.

Una buena copia publicitaria utilizará los tipos de prueba social que funcionen mejor en función de la eficacia general y el formato del anuncio en sí.

No tenga miedo de utilizar plantillas de redacción publicitaria

La copia del anuncio no tiene por qué ser completamente única. Puede utilizar el mismo formato que otros textos porque ¿qué sentido tiene empezar desde cero? Es muy valioso crear una copia de un anuncio a partir de una plantilla. Al hacerlo, puede hacer dos cosas:

Haga que su anuncio sea más fácil de leer para la audiencia; Utilice una estructura que ya funcione para la plataforma.

Sin embargo, lo que convierte la copia de un anuncio normal en una buena copia de anuncio es que va más allá de la plantilla. Por lo tanto, siéntase libre de implementar cambios que crea que resaltarán mejor los beneficios y mejorarán la legibilidad para el usuario.

Mejores ejemplos de estrategia y redacción de copias publicitarias

¿Cómo es una excelente copia publicitaria? Volviendo a todo lo que hemos hablado, es algo que es:

Basado en investigaciones;

Centrado en el lector;

Claro y conciso;

Representante de la marca o negocio.

Lo más importante es que la copia del anuncio eficaz cumpla su propósito. Si escribe para convertir clientes potenciales en ventas, los KPI establecidos deben reflejar eso. De la misma manera, si escribe para mejorar la clasificación SEO, debería ver un aumento con un esfuerzo constante. Para darle una mejor idea de cómo puede verse la copia de un anuncio excepcional, hemos recopilado nuestros favoritos a continuación.

Xero

Xero es un paquete de software de contabilidad utilizado por más de tres millones de usuarios. Hasta ahora, también han creado uno de los mejores ejemplos de copia de Google ads que hemos visto.

Esto demuestra que la copia del anuncio no tiene por qué ser complejo. Simplemente necesita hacer el trabajo. Aquí destacaron que su producto permite realizar la transición al nuevo servicio en menos de tres horas y que puede probarlo gratis. Esta copia publicitaria competitiva promueve la conveniencia sin riesgos. ¿Quién no querría eso?

Burrow

Burrow vende muebles para el hogar. Lo que nos encanta de esta copia de Google AdWords es lo directo que es. Demuestran rápidamente su ventaja competitiva única (60% de descuento) y al mismo tiempo muestran enlaces relevantes según la búsqueda. Al hacerlo, Burrow puede dirigir rápidamente el tráfico a páginas relevantes. Además, pueden atraer un mercado más grande a través de la copia de este anuncio porque a todos les gusta obtener una buena oferta.

Duo Security

Duo Security protege los datos de la organización a través de su serie de funciones, evitando así el robo de identidad. Lo que hace que esta sea una copia publicitaria tan buena es que hace sonar las alarmas y al mismo tiempo presenta información de inmediato. Ofrece una guía descargable para comparar soluciones MFA como un imán de leads. ¿Y qué obtiene Duo Security a cambio? Abre estas posibilidades:

Compromiso mejorado a través de los Me gusta, comentarios y acciones;

Aumento de las impresiones de anuncios que también pueden aumentar el conocimiento de la marca;

Mejora de la credibilidad de la marca;

Información del cliente a través del imán de leads.

No subestime el poder que una buena copia publicitaria tiene para el éxito de una marca

Un producto o servicio de calidad es necesario si desea mejorar la reputación de su empresa. Sin embargo, por sí sola, la calidad puede no ser suficiente para generar ventas. La copia publicitaria eficaz hace muchas cosas que conducen a un objetivo clave: aumentar sus ganancias. En este artículo, hemos hablado de las muchas formas en que puede utilizar la copia del anuncio para sus esfuerzos de marketing y de marca. Diversifique su presupuesto e invierta también en publicidad nativa. Cuando lo haga, sepa que tendrá a su lado mucho más que el poder de excelentes copias publicitarias. Regístrese en la plataforma MGID para acceder a herramientas sofisticadas, un departamento creativo experto y un manager personal. ¡Estaremos apoyando el éxito de todas las buenas copias publicitarias que escribirá!