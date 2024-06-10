En MGID, nos esforzamos por mejorar aún más nuestras tecnologías de IA en nuestros esfuerzos continuos por elevar y mejorar la experiencia del cliente. Como parte de este esfuerzo, MGID se ha asociado con Memorable AI para ofrecerle una nueva herramienta impulsada por IA para predecir el rendimiento de los anuncios. Esto sigue al reciente lanzamiento del generador de imágenes por IA de MGID, una herramienta de autoservicio para crear imágenes generadas por IA en el panel de anuncios de MGID. Nuestra última función facilita el análisis del rendimiento de los anuncios asistidos por tecnología, lo que le ayuda a determinar qué versiones de anuncios utilizar y qué impacto pueden tener los textos y los titulares en sus resultados.

¡Siga leyendo para obtener más información sobre esta función!

¿Qué es la función de predicción del rendimiento?

La función de predicción del rendimiento, disponible en el panel de MGID Ads, es un modelo de IA que predice el impacto de las creatividades. Este modelo estima qué tan efectiva puede ser una creatividad en función de la configuración de su campaña y el diseño publicitario.

Beneficios de la predicción del rendimiento de los anuncios

La predicción del rendimiento de los anuncios cambia las reglas del juego y ofrece información valiosa sobre la efectividad de las creatividades de sus anuncios y cómo incluso unos ajustes menores pueden afectar su rendimiento dentro de la red MGID. Aquí hay un resumen rápido de los beneficios.

Toma de decisiones mejorada: El análisis predictivo lo ayuda a tomar decisiones más informadas sobre qué variantes de anuncios usar, maximizando la efectividad de sus campañas. Eficiencia mejorada: Al saber qué anuncios tienen más probabilidades de funcionar mejor, ahorra tiempo y recursos al probar múltiples variantes. Mayor ROI: La optimización del rendimiento de los anuncios genera mejores retornos de su inversión publicitaria, ya que los anuncios más efectivos generan mayor participación y conversiones. Ajustes específicos: Comprenda cómo los cambios en el texto del anuncio y los titulares afectan el rendimiento, lo que le permitirá realizar ajustes precisos que mejoren los resultados. Ventaja competitiva: Aprovechar las herramientas avanzadas de IA lo mantiene por delante de la competencia, ya que puede adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores.

Categorías de predicción del rendimiento de los anuncios

Como ya se mencionó, desarrollamos este modelo predictivo en cooperación con nuestro socio, Memorable AI. Las predicciones se dividen en cuatro categorías e incluyen mensajes breves para ayudar a los clientes a comprender el impacto potencial de su creatividad y los próximos pasos.

Deficiente: "Pruebe otra cosa. Este anuncio no dará resultados a menos que cambie la imagen o el título". Medio: "¿Por qué no intentarlo? El rendimiento de este anuncio se encuentra dentro del rango promedio". Bueno: "¡Listo para salir! Este anuncio generará excelentes resultados". Excelente: "¡Luz verde para el lanzamiento! El rendimiento de este anuncio será excepcional".

Cómo utilizar la función de predicción del rendimiento

Cuando complete los campos de título e imagen en el formulario de creatividad del anuncio en el panel de MGID Ads, la función de predicción del rendimiento aparece automáticamente. Aquí encontrará todo lo que necesita saber al respecto.

Ubicación en el panel

La función de predicción del rendimiento se encuentra en el lado derecho de la pantalla, debajo de la sección de vista previa. Además, se muestra un indicador de predicción para cada miniatura de la creatividad en el panel del extremo izquierdo.

Actualizaciones automáticas

Cuando edite el título y/o la imagen, la predicción se actualizará automáticamente para reflejar el nuevo contenido.

Solución de problemas

Si tiene problemas con la función de predicción del rendimiento, siga estos sencillos pasos antes de comunicarse con el equipo de soporte:

Intente recargar la página. Elimine y vuelva a cargar la imagen. Asegúrese de que su conexión a Internet sea estable.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Significa esto que la predicción será la misma para todas mis campañas publicitarias?

No, la predicción se basa en la configuración de la campaña publicitaria. Para diferentes configuraciones de targeting, las predicciones pueden variar para la misma creatividad.

¿Significa esto que las creatividades que recibieron predicciones buenas y excelentes definitivamente serán aprobadas por la moderación?

No, el equipo de moderación puede rechazar las creatividades independientemente de la predicción del rendimiento de la creatividad.

¿Significa esto que la predicción recibida hoy será la misma dentro de 6 meses?

No, dado que el entorno publicitario es bastante dinámico, el modelo se actualizará constantemente teniendo en cuenta los nuevos datos del sistema. La validez de la previsión se puede considerar hasta por 30 días.

Conclusión

La función de predicción del rendimiento es una herramienta invaluable para optimizar sus campañas publicitarias. Al aprovechar los conocimientos basados ​​en la IA, puede tomar decisiones informadas sobre sus creatividades, ahorrar tiempo y recursos y, en última instancia, lograr mejores resultados.

Manténgase a la vanguardia con la predicción del rendimiento basada en IA de MGID: su clave para una publicidad más inteligente y eficaz.