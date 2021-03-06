Với mức độ cạnh tranh ngày càng cao để thu hút sự chú ý của người dùng trên các phương tiện kỹ thuật số, người dùng không muốn truy cập những trang web mà họ phải tìm kiếm nút X để tắt các quảng cáo cứ liên tục hiển thị một cách bừa bãi. Từ đó dẫn đến câu hỏi, liệu có thể kiếm tiền từ quảng cáo và đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng không?

Trải nghiệm quảng cáo tối ưu là điều tối quan trọng đối với những nhà xuất bản không muốn độc giả khó chịu hay bỏ qua quảng cáo. Trên thực tế, đó là điểm khác biệt của các dự án truyền thông phổ biến nhất, với trọng tâm chiến lược lâu dài bao gồm: cung cấp nội dung và trải nghiệm quảng cáo tuyệt vời song song với nhau. Hãy cùng thảo luận về các nguyên tắc cơ bản của việc quảng cáo và làm cách nào tăng tính hấp dẫn của quáng cáo đối với người dùng.

Các nguyên tắc chính

Quảng cáo trên trang web không được làm gián đoạn trải nghiệm người dùng của độc giả; không sử dụng các loại quảng cáo mang tính xâm nhập, che khuất nội dung hoặc gây cản trở tương tác với trang web. Vì vậy, ta nên tránh hoàn toàn các loại quảng cáo lạm dụng sau:

pop-unders hay bất kỳ loại pop-ups nào không thể đóng dễ dàng

quảng cáo video tự động phát có âm thanh

quảng cáo hình động nhấp nháy

quảng cáo lớn cố định

Các nhà xuất bản cũng nên đảm bảo rằng các nhà cung cấp quảng cáo tuân thủ theo các quy định và khách truy cập trang web có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân. Trải nghiệm quảng cáo tốt nghĩa là tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và không hiển thị lặp đi lặp lại các quảng cáo giống nhau.

Người đọc muốn thấy những quảng cáo phù hợp với nhu cầu của họ, nhưng họ không muốn quảng cáo được sàng lọc thái quá theo hành vi trực tuyến trước đây hoặc cứ bám theo họ trên web. Vì những lý do này, chúng tôi đã thêm thuật toán giới hạn vào nền tảng MGID — sau một vài lần, các quảng cáo bị người dùng bỏ qua sẽ ngưng hiển thị.

Cách hay nhất để cung cấp quảng cáo có liên quan, hữu ích và mang tính giải trí là đánh vào thời điểm người tiêu dùng có thể quan tâm. Với các giải pháp nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh ngày nay, quảng cáo tự nhiên có thể quan sát môi trường mà người dùng đang xem và phù hợp với trải nghiệm nội dung hiện tại của họ một cách tự nhiên hơn.

Điều cuối cùng nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng là, trải nghiệm quảng cáo hoàn hảo sẽ giúp cho trải nghiệm người dùng tốt hơn. Với quảng cáo tự nhiên, nhà quảng cáo có thể kể những câu chuyện hoặc cung cấp nội dung tương tác, giáo dục người tiêu dùng và đưa nội dung thương hiệu vào trong môi trường phù hợp theo ngữ cảnh. Khi kiếm tiền thông qua quảng cáo tự nhiên, nhà xuất bản có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các quảng cáo đang sử dụng luân phiên; ví dụ, một số danh mục nội dung nhất định có thể được cắt ra bằng các tag.

Trải nghiệm quảng cáo tự nhiên

Cuối cùng, ta cần tìm sự kết hợp giữa các định dạng quảng cáo giúp thu hút nhiều sự chú ý và lượt click của người dùng hơn mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc.

Để có được kết quả cao nhất từ quảng cáo MGID, ta có thể đặt 2-3 widget trên một trang. Theo kinh nghiệm, chúng tôi có thể đề xuất các kết hợp widget sau:

under article + in-article

smart widget + in-article

smart widget + in-article: impact

under article + in-article + sidebar

under article + in-article: impact

under article + sidebar + header

Tất cả các vị trí đặt quảng cáo trong bài viết phải được phân tách bởi tối thiểu 200 từ hay 1000 ký tự. Tất cả quảng cáo trong một trang không được vượt quá 30% nội dung trang, ngoại trừ các định dạng đặc biệt (điều này phù hợp với Better Ads Standards).

Điểm mấu chốt

Một trong những sai lầm lớn nhất là chọn một số giải pháp kiếm tiền phổ biến và để nguyên như vậy mà không theo dõi mức độ tương tác của người dùng cũng như thử nghiệm thêm với các nhà cung cấp, định dạng quảng cáo hay bố cục khác nhau. Bằng cách thực hiện các cải thiện, nhà xuất bản có thể giảm việc sử dụng chặn quảng cáo, tăng doanh thu và gia tăng trải nghiệm người dùng.