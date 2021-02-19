Ngày nay, sự đa dạng của các giải pháp công nghệ để thu hút người dùng trên thiết bị di động bao gồm thiết kế web tương tác, ứng dụng tự nhiên, ứng dụng hybrid và ứng dụng progressive web (PWA). Các ứng dụng progressive web cho phép tạo trải nghiệm di động chất lượng cao trên web, có thể chạy offline như các ứng dụng thông thường và có các lợi ích phù hợp với nhiều dự án xuất bản.

Khi xây dựng những ứng dụng dành riêng cho các trang web, nhà xuất bản tự nhốt mình vào hệ sinh thái kho ứng dụng và có thể mất những khách truy cập không quan tâm đến việc download ứng dụng. Các trang responsive web cũng có những hạn chế và lỗ hổng về chức năng, chẳng hạn như không có thông báo đẩy (push) hay chế độ cuộn responsive.

Trái lại, các ứng dụng PWA tích hợp những mặt tốt nhất của ứng dụng di động và trang responsive web, loại bỏ nhu cầu đầu tư vào việc tối ưu hóa kho ứng dụng, và cho trải nghiệm tốt hơn đối với khách truy cập. Chúng ta cùng thảo luận thêm về vấn đề này nhé.

PWA là gì?

Về bản chất, thuật ngữ này có nghĩa là một ứng dụng web mang lại trải nghiệm giống như ứng dụng cho người dùng. Giống như các ứng dụng tự nhiên, PWA có thể được cài đặt trên các thiết bị, và chúng có diện mạo và cảm nhận giống như các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Không như ứng dụng, giải pháp này được xây dựng cho tất cả các nền tảng và không yêu cầu cài đặt kho ứng dụng.

Để được coi là PWA, ứng dụng web cũng cần có thiết kế đáp ứng và phù hợp với nhiều kích thước màn hình khác nhau, hoạt động mà không cần kết nối Internet như các ứng dụng tự nhiên, và âm thầm đồng bộ hóa để luôn cập nhật phiên bản mới nhất.

Khái niệm PWA được Steve Jobs đưa ra lần đầu vào năm 2007, khi ông thông báo rằng các nhà phát triển có thể dùng Web 2.0 và AJAX để xây dựng một ứng dụng web được bổ sung thêm các tính năng ứng dụng tự nhiên dành cho thiết bị di động, cho phép tích hợp với các dịch vụ iPhone, và phân phối ngay đến người dùng cuối. Vào năm 2015, Google đã phát triển ý tưởng này xa hơn một chút và giới thiệu thuật ngữ “PWA”.

Kể từ đó, rất nhiều công ty đã nâng cấp trang web di động của mình lên PWA; một số ví dụ về ứng dụng web tiến bộ nổi bật bao gồm Twitter, Wired, The Washington Post, Medium, Financial Times, Alibaba, Forbes và nhiều nữa. Hầu hết tất cả các công ty thực hiện điều này đều theo dõi những cải thiện đối với các KPI tương tác: tổng số phiên, số trang mỗi phiên, tỷ lệ thoát, người dùng đang hoạt động...

Hành trình di động tập trung vào người dùng

PWA có nhiều điểm tinh tế cho trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như biểu tượng màn hình chính và không có tab trình duyệt, định dạng thẻ có thể vuốt, thông báo push, chế độ cuộn đáp ứng, chuyển trang liền mạch, và nhiều nữa; có thể đạt được trải nghiệm giống như ứng dụng mà không cần các file lớn nằm trên thiết bị và chiếm nhiều dung lượng. Thông báo push có thể giúp khách truy cập trở lại trang web, thúc đẩy mức độ gắn kết hoặc thúc đẩy họ hoàn thành các đăng ký đã thực hiện nửa chừng. Ví dụ, với thông báo push, ta có thể hỏi người dùng xem họ có muốn thêm ứng dụng web vào màn hình chính hay không.

Điều đáng nói là PWA có thể được chia sẻ với một URL và được download khi người dùng truy cập một trang vào lần đầu tiên. Ngoài ra, giải pháp này tận dụng dữ liệu bộ nhớ cache từ lần truy cập gần nhất của người dùng để có thể xét đến các tương tác trước đó. Do vậy, PWA cho phép nhà xuất bản đưa khách truy cập vào trải nghiệm tương tác với trang web và nội dung một cách liền mạch.

Đây có phải là yếu tố xếp hạng SEO?

Giống như các trang web thông thường, PWA có thể được tìm kiếm bởi Google và các công cụ tìm kiếm khác, và Google khuyến khích các xuất bản sử dụng chúng. Về cơ bản, điều này cho phép các trang web giữ người dùng trong hệ sinh thái tìm kiếm thay vì thoát ra để download ứng dụng thông qua kho ứng dụng và sử dụng nó riêng biệt.

Các PWA có thể nhanh hơn hay chậm hơn các trang di động hay các AMP tùy vào nội dung đã đăng (tĩnh hay động), chức năng của trang, thời gian phản hồi của server, và các yếu tố khác. Ở đây, những lợi ích đối với xếp hạng SEO không chỉ được kích hoạt bởi tốc độ tải mà còn bởi khả năng đáp ứng và độ nhanh chóng của các tương tác do PWA cung cấp.

Để có thêm khả năng hiển thị tìm kiếm, ta có thể sử dụng AMP và PWA cùng nhau, như đã được thực hiện bởi Forbes. Trong trường hợp này, các trang AMP, hay thậm chí là các phần phụ AMP của một trang, được tích hợp vào một ứng dụng web động, làm giảm kích thước tải của nội dung tĩnh. Các phần AMP này cũng sẽ hoạt động như một móc nối để đạt thứ hạng SEO tốt, thu hút khách truy cập và sau đó đưa họ vào trải nghiệm ứng dụng.

Kết luận

Mặc dù PWA phổ biến hơn đối với các công ty thương mại điện tử, các trang web nội dung và điểm đến tin tức cũng có thể triển khai giải pháp này để tạo ra trải nghiệm di động cho đối tượng khán giả của mình. PWA cung cấp nhiều tính năng để tương tác tốt hơn, chẳng hạn như trải nghiệm ứng dụng nhanh và trơn tru, thông báo push, chế độ cuộn responsive... Cuối cùng, người dùng sẽ ở lại trang web lâu hơn, tương tác với nhiều nội dung hơn, mang lại nhiều lượt click và chuyển đổi hơn.