Oleksii Borysov
Oleksii Borysov là Phó Giám đốc Sản phẩm tại MGID với hơn 10 năm kinh nghiệm về AdTech. Oleksii là chuyên gia và người lãnh đạo được công nhận trong ngành, luôn tập trung vào những sự đổi mới ấn tượng giúp mang lại nhiều kết quả. Tại MGID, vai trò của anh xoay quanh việc lãnh đạo đổi mới, chuyển giao các giải pháp đã được kiểm chứng và tìm ra các cách thức mới để cải thiện sản phẩm cốt lõi - nền tảng quảng cáo toàn cầu MGID. Oleksii đã xây dựng đơn vị khoa học-dữ liệu từ đầu và phụ trách thuê đội ngũ phụ trách sản phẩm cũng như hướng dẫn họ triển khai các tính năng mới.
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