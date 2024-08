Chúng ta chắc hẳn không phản đối câu khẳng định rằng vị trí đặt quảng cáo là rất quan trọng. Sự thành công của một quảng cáo phụ thuộc phần lớn vào vị trí đặt quảng cáo và phụ thuộc vào việc quảng cáo được đặt tốt như thế nào. Vậy, làm thế nào để chọn vị trí đặt quảng cáo hoàn hảo?

Kiến thức là rất quan trọng. Do đó, trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các loại vị trí đặt quảng cáo khác nhau, cũng như ưu và nhược điểm của chúng, để giúp chúng ta chọn vị trí đặt quảng cáo có lợi nhất trên trang web của mình.

Vị trí đặt quảng cáo là gì?

Vị trí đặt quảng cáo là vị trí cụ thể trên trang web nơi quảng cáo được hiển thị. Vị trí này phải được chọn sao cho quảng cáo tiếp cận được đối tượng khán giả mục tiêu. Vị trí đặt quảng cáo có thể khác nhau về kích thước, định dạng và khả năng hiển thị, tùy vào nền tảng và chiến lược quảng cáo.

Ngoài ra, vị trí đặt quảng cáo có thể phụ thuộc vào mạng quảng cáo đang được sử dụng. Các mạng quảng cáo khác nhau có thể có những hướng dẫn, yêu cầu và định dạng quảng cáo của riêng họ, và điều này có thể ảnh hưởng đến các tùy chọn cho vị trí đặt quảng cáo.

Các mạng quảng cáo thường cung cấp cho nhà phát hành những công cụ và nguồn lực để xác định, triển khai các vị trí đặt quảng cáo trên trang web của họ. Những công cụ này có thể bao gồm thẻ quảng cáo, mã vị trí đặt quảng cáo hoặc tùy chọn tích hợp, cho phép nhà phát hành định rõ vị trí và cách thức quảng cáo xuất hiện trong nội dung của họ.

Tại sao vị trí đặt quảng cáo lại quan trọng?

Đặt quảng cáo không đúng cách tức là bỏ lỡ một cơ hội, và mọi cơ hội bị bỏ lỡ đều dẫn đến mất tiền. Mặc dù đây chỉ là lời giải thích chung nhưng trên thực tế, vị trí đặt quảng cáo chính xác có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều khía cạnh khác nhau trên trang web.

Khả năng hiển thị và sự chú ý. Việc đặt quảng cáo ở các vị trí mang tính chiến lược sẽ đảm bảo rằng chúng được nhiều người dùng nhìn thấy hơn. Các vị trí dễ thấy và dễ nhận ra sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý của khán giả và tạo ra sự tương tác tốt hơn. Trải nghiệm người dùng. Vị trí đặt quảng cáo được cân nhắc kỹ sẽ đảm bảo rằng quảng cáo tích hợp liền mạch với giao diện người dùng, giảm thiểu vẻ lộn xộn, duy trì sự cân bằng tốt giữa nội dung và quảng cáo. Các quảng cáo được đặt ngẫu nhiên sẽ vô hiệu hóa toàn bộ nội dung của trang web và buộc người dùng phải nhanh chóng rời đi. Nhắm mục tiêu và mức độ phù hợp. Việc đặt quảng cáo ở các vị trí phù hợp hoặc bên cạnh nội dung có liên quan sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận đúng người bằng đúng thông điệp, từ đó tăng hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Các loại quảng cáo

Trước khi bắt đầu phân loại toàn diện các loại vị trí đặt quảng cáo, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xác định những loại quảng cáo chính. Kiến thức này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các loại quảng cáo, cũng như tác động của chúng đối với trải nghiệm người dùng, các chỉ số hiệu suất và phương pháp đánh giá độc đáo của chúng.

Quảng cáo banner

Quảng cáo banner là một dạng quảng cáo trực tuyến thường xuất hiện dưới dạng đồ họa hình chữ nhật hay hình vuông trên các trang web. Chúng có thể chứa hình ảnh, nội dung chữ và các yếu tố tương tác dẫn người dùng đến trang đích mong muốn.

Ưu điểm của quảng cáo banner:

Rất nhiều nhà quảng cáo. Quảng cáo banner thu hút nhiều nhà quảng cáo muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu. Điều này mang đến cho các trang web tiềm năng hợp tác với các thương hiệu uy tín, tìm kiếm quan hệ đối tác và tiếp cận nhiều nhà quảng cáo hơn để tối đa hóa cơ hội doanh thu. Dễ triển khai. Việc triển khai quảng cáo banner tương đối đơn giản vì có các mạng quảng cáo và nền tảng ổn định giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Nhà phát hành có thể dễ dàng tích hợp quảng cáo banner và giảm thiểu sự phức tạp về kỹ thuật bằng cách dùng mã quảng cáo do mạng quảng cáo cung cấp. Kiểm soát vị trí đặt quảng cáo. Nhà phát hành có quyền kiểm soát vị trí đặt quảng cáo banner trên trang web hoặc nền tảng của họ. Họ có thể đặt vị trí quảng cáo theo cách có chiến lược ở những khu vực có khả năng hiển thị cao để tối đa hóa mức độ hiển thị và sự gắn kết của người dùng.

Nhược điểm của quảng cáo banner:

Tác động đến trải nghiệm người dùng. Nếu không được triển khai cẩn thận, quảng cáo banner có thể tác động tiêu cực đến trải nghiệm người dùng. Những quảng cáo xâm nhập hoặc không liên quan có thể làm gián đoạn luồng nội dung, khiến người dùng khó chịu hoặc dẫn đến tình trạng chán quảng cáo. Điều này có thể dẫn đến việc giảm sự hài lòng của người dùng, giảm sự gắn kết hay thậm chí sử dụng trình chặn quảng cáo. Những thử thách về khả năng xem và chặn quảng cáo. Phần mềm chặn quảng cáo hoặc các extension của trình duyệt có thể ngăn quảng cáo banner hiển thị, hạn chế doanh thu tiềm năng cho nhà phát hành. Hơn nữa, những thử thách về khả năng xem có thể nảy sinh nếu quảng cáo banner được đặt ở những khu vực khó thấy, làm giảm hiệu quả của chúng. Phụ thuộc vào doanh thu quảng cáo. Những nhà phát hành chỉ dựa vào quảng cáo banner để kiếm doanh thu có thể gặp phải những thử thách vì tỷ lệ quảng cáo có thể dao động và phụ thuộc vào những yếu tố như nhu cầu thị trường cũng như ngân sách của nhà quảng cáo. Việc thiên nặng về quảng cáo banner mà không đa dạng hóa nguồn doanh thu có thể khiến các nhà phát hành dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường quảng cáo.

Quảng cáo video

Quảng cáo video là một dạng quảng cáo online, sử dụng nội dung video để chuyển tải thông điệp quảng cáo đến người xem. Những quảng cáo này thường được hiển thị trong trình phát video, xuất hiện trước, trong hoặc sau các video online trên nhiều nền tảng khác nhau. Có nhiều định dạng quảng cáo video khác nhau: quảng cáo pre-roll (đầu video), quảng cáo mid-roll (giữa video) hoặc quảng cáo post-roll (cuối video). Chúng có thể dài từ vài giây đến vài phút.

Ưu điểm của quảng cáo video:

Tiềm năng doanh thu cao hơn. Quảng cáo video thú vị và hấp dẫn hơn quảng cáo banner thông thường, và đây là lý do tại sao chúng thường có mức cao hơn so với các định dạng quảng cáo khác. Theo đó, điều này dẫn đến doanh thu cao hơn cho nhà phát hành, đặc biệt là nếu họ có kho nội dung video lớn hoặc hợp tác với các nền tảng video phổ biến. Mức độ gắn kết của người dùng tăng. Như đã nêu trên, quảng cáo video có nhiều khả năng thu hút và gắn kết người xem hơn thông qua các yếu tố hình ảnh, kể chuyện và âm thanh động. Mức độ gắn kết tăng có nghĩa là thời lượng phiên sử dụng của người dùng dài hơn, mức độ tương tác cao hơn và sự hài lòng của người dùng được cải thiện, và điều này có thể tác động tích cực đến các chỉ số của nhà phát hành và tỷ lệ giữ chân người dùng. Các cơ hội kiếm tiền đa dạng. Quảng cáo video cung cấp nhiều tùy chọn kiếm tiền khác nhau cho nhà phát hành. Bên cạnh các quảng cáo pre-roll, mid-roll và post-roll, nhà phát hành có thể khám phá các overlays của quảng cáo video, tích hợp nội dung được tài trợ hay thậm chí là các nền tảng nội dung video hỗ trợ quảng cáo. Tính linh hoạt này cho phép nhà phát hành chọn phương thức kiếm tiền phù hợp nhất với nội dung và đối tượng khán giả mục tiêu của họ.

Nhược điểm của quảng cáo video:

Mức độ sản xuất và nguồn lực. Việc tạo nội dung video chất lượng cao và duy trì cơ sở hạ tầng quảng cáo video có thể đòi hỏi phải đầu tư đáng kể về thời gian, công sức và nguồn lực. Nhà phát hành cần đảm bảo rằng họ có khả năng tạo video hấp dẫn và hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật để phân phối quảng cáo video mà không ảnh hưởng đến hiệu suất trang web. Những quan ngại về trải nghiệm người dùng và nguy cơ chán quảng cáo. Xin nhớ rằng ngay cả quảng cáo video bắt mắt nhất thì cũng vẫn là quảng cáo. Nhà phát hành cần đạt được sự cân bằng giữa vị trí đặt quảng cáo và nội dung để đảm bảo quảng cáo video không làm người dùng choáng ngợp hay khó chịu. Những thử thách về khả năng xem và chặn quảng cáo. Trình chặn quảng cáo, cách cài đặt trình duyệt hoặc hành vi của người dùng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng xem quảng cáo video, có khả năng làm giảm số lượt hiển thị quảng cáo và doanh thu. Ngoài ra, các yêu cầu kỹ thuật phức tạp của việc phân phối quảng cáo video trên các thiết bị và nền tảng khác nhau có thể đặt ra những thử thách cho nhà phát hành, đặc biệt là liên quan đến những sự cân nhắc về việc tối ưu hóa và tính tương thích.

Quảng cáo tự nhiên

Quảng cáo tự nhiên là một dạng quảng cáo tích hợp liền mạch vào thiết kế trực quan và trải nghiệm người dùng của một nền tảng hoặc trang web. Quảng cáo tự nhiên có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các bài viết được tài trợ, widget nội dung được đề xuất, quảng cáo in-feed (trong nguồn cấp dữ liệu), rao vặt có trả phí và quảng cáo trên mạng xã hội. Tất cả đều phù hợp với phong cách và định dạng của nền tảng. Để tránh những quan ngại và hiểu lầm, quảng cáo tự nhiên luôn được gắn nhãn là sponsored hay promoted.

Ưu điểm của quảng cáo tự nhiên:

Trải nghiệm người dùng được cải thiện. Như chúng tôi đã nêu trước đây, quảng cáo tự nhiên kết hợp hoàn hảo với nội dung xung quanh và hoàn toàn phù hợp với trải nghiệm người dùng tổng thể. Theo đó, khi người dùng không bị cản trở bởi quảng cáo, họ có xu hướng dành nhiều thời gian hơn trên trang web và tương tác nhiều hơn với nội dung của nó. Mức độ phù hợp và hiệu suất quảng cáo cao hơn. Quảng cáo tự nhiên không chỉ phù hợp với nội dung xung quanh mà còn phù hợp với bối cảnh xung quanh. Mức độ phù hợp tăng cao này có thể dẫn đến tỷ lệ click (CTR) cao hơn, hiệu suất quảng cáo tốt hơn và hơn hết là doanh thu cao hơn cho nhà phát hành. Cơ hội kiếm tiền tăng thêm. Quảng cáo tự nhiên cung cấp cho nhà phát hành các tùy chọn kiếm tiền bổ sung ngoài quảng cáo hiển thị truyền thống. Bằng cách tích hợp quảng cáo tự nhiên vào nội dung, nhà phát hành có thể đa dạng hóa nguồn doanh thu và tận dụng sự phổ biến của các nền tảng quảng cáo tự nhiên.

Nhược điểm của quảng cáo tự nhiên:

Thử thách về tích hợp. Việc triển khai quảng cáo tự nhiên trên trang web đòi hỏi sự tích hợp và tùy chỉnh cẩn thận để phù hợp với thiết kế tổng thể cũng như trải nghiệm người dùng. Điều này có thể tốn thời gian và có thể cần sự hỗ trợ hoặc chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt là đối với các nhà phát hành có layout phức tạp hoặc tùy chỉnh. Tuy nhiên, MGID có thể trợ giúp. Là một nền tảng quảng cáo tự nhiên giàu kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp nhiều loại tích hợp để làm cho quá trình ra mắt được liền mạch nhất có thể. Cân bằng giữa nội dung tự nhiên và nội dung gốc. Nhà phát hành phải đạt được sự cân bằng giữa quảng cáo tự nhiên và nội dung gốc để duy trì niềm tin của người dùng, tránh làm người dùng choáng ngợp với nội dung được tài trợ quá mức. Điều quan trọng là đảm bảo quảng cáo tự nhiên có gắn nhãn được tài trợ rõ ràng và không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hay tính xác thực của nội dung của nền tảng. Kiểm soát hạn chế đối với nội dung của nhà quảng cáo. Nhà phát hành có ít quyền kiểm soát hơn đối với nội dung của quảng cáo tự nhiên so với quảng cáo hiển thị truyền thống. Mặc dù các hướng dẫn và quy trình xem xét có thể giúp đảm bảo chất lượng cũng như mức độ liên quan của quảng cáo nhưng vẫn cần phải dựa vào nhà quảng cáo để cung cấp nội dung phù hợp với giá trị của nhà phát hành và sở thích của đối tượng khán giả.

Các loại quảng cáo khác

Ta cũng có thể bắt gặp các thuật ngữ như quảng cáo toàn trang, quảng cáo nửa trang và quảng cáo pop-up. Đôi khi chúng vẫn tiếp tục được sử dụng, nhưng mức độ xâm phạm và can thiệp sâu của chúng vào trải nghiệm người dùng khiến chúng không được coi là một trong bất kỳ phương thức quảng cáo hiệu quả nào. Chúng che khuất một nửa nội dung trên trang, xâm nhập và làm gián đoạn trải nghiệm người dùng, dẫn đến sự bực mình và khó chịu cho khách truy cập, là những người có nhiều khả năng sẽ không bao giờ quay lại trang web của ta sau trải nghiệm như vậy. Do đó, chúng tôi không khuyên sử dụng các loại quảng cáo này, đặc biệt là khi có những cách hiện đại và hiệu quả khác.

Các loại vị trí đặt quảng cáo

Giờ đây khi đã biết về các loại quảng cáo chính, chúng ta có thể nói về vị trí đặt quảng cáo. Điều đầu tiên cần biết là có hai thuật ngữ chính liên quan đến vị trí đặt quảng cáo: nửa trên trang web (above the fold) và nửa dưới trang web (below the fold).

Nửa trên trang web

Nửa trên trang web đề cập đến khu vực của trang web có thể nhìn thấy mà không cần phải cuộn xuống. Thuật ngữ này bắt nguồn từ ngành báo in, với các bài báo và quảng cáo quan trọng được đăng ở nửa trên của trang nhất, có thể nhìn thấy ngay cả khi tờ báo được gấp lại.

Ưu Nhược Mức độ hiển thị tăng Không gian hạn chế Tỷ lệ click cao hơn Quan ngại về trải nghiệm người dùng Tiếp xúc với nhà quảng cáo tốt hơn Tình trạng mù quảng cáo

Nửa dưới trang web

Nửa dưới trang web đề cập đến khu vực của trang web chỉ hiển thị sau khi người dùng cuộn xuống. Giống như thuật ngữ trước, điều này được bắt nguồn từ ngành báo in. Từ này ám chỉ nơi đặt các bài báo và quảng cáo ít quan trọng hơn: nửa dưới của trang nhất hoặc ở các trang tiếp theo.

Ưu Nhược Sự tập trung vào nội dung tăng Khả năng hiển thị ban đầu giảm Trải nghiệm người dùng nâng cao Mức độ gắn kết giảm Tích hợp liền mạch Mức độ tiếp xúc hạn chế

Thanh bên

Như tên gọi thể hiện, vị trí đặt quảng cáo trên thanh bên đề cập đến việc đặt quảng cáo ở thanh bên của trang web — các cột dọc nằm ở bên trái hoặc bên phải của khu vực nội dung chính. Quảng cáo thanh bên thường có hình chữ nhật hoặc hình vuông và có thể ở dạng tĩnh hoặc động, tùy vào thiết kế và chức năng của trang web. Chúng thường được hiển thị bên cạnh nội dung chính và có thể hiển thị trong suốt quá trình tương tác của người dùng với trang web, bất kể thao tác cuộn.

Ưu Nhược Mức độ hiển thị tăng Không gian hạn chế Sự hiện diện bền bỉ Tình trạng mù quảng cáo Nội dung bổ trợ Những quan ngại về di động

Trong nội dung

Vị trí đặt quảng cáo trong nội dung đề cập đến việc thực hành tích hợp quảng cáo trong phần nội dung trên trang web. Đặc điểm nổi bật của quảng cáo trong nội dung là sự tích hợp của nó với luồng nội dung để quảng cáo trông như một phần của bài xã luận hoặc phần thông tin. Nói cách khác, quảng cáo được thiết kế để phù hợp với giao diện của nội dung xung quanh nhằm duy trì trải nghiệm người dùng liền mạch. Quảng cáo trong nội dung có thể có dạng chữ, hình ảnh hoặc video.

Ưu Nhược Tích hợp tự nhiên Xao lãng với nội dung Phù hợp theo ngữ cảnh Có thể khiến người dùng hiểu lầm CTR cao Tác động chặn quảng cáo

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ đề cập đến việc hiển thị quảng cáo toàn màn hình, xuất hiện giữa các lần chuyển đổi nội dung, chẳng hạn như khi người dùng điều hướng từ trang này sang trang khác hoặc đợi tải trang web. Những quảng cáo này thường bao phủ toàn màn hình và đòi hỏi người dùng tương tác, chẳng hạn như click vào nút hoặc đóng quảng cáo, để tiếp tục với nội dung mong muốn. Quảng cáo xen kẽ thường sử dụng các định dạng trực quan hấp dẫn và thu hút sự chú ý, bao gồm đa phương tiện, video hoặc các yếu tố tương tác, để thu hút sự chú ý của người dùng trong những lúc chuyển tiếp này.

Ưu Nhược Mức độ hiển thị và tác động cao Trải nghiệm người dùng bị gây rối Định dạng gắn kết và tương tác Thời gian tải kéo dài Hiệu quả để kiếm tiền Nguy cơ người dùng rời trang web

Chú ý: Vị trí đặt quảng cáo tồi tệ

Chúng ta không thể tránh khỏi sai phạm ngay cả khi chọn vị trí đặt quảng cáo. Trong trường hợp này, vị trí quảng cáo tồi tệ có nghĩa là cho hiển thị quảng cáo ở những vị trí không phù hợp hoặc gây rối trên trang web. Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp cần cân nhắc và tránh mắc phải.

Các vị trí xâm phạm và gây rối. Quảng cáo pop-up, che toàn bộ màn hình hoặc che khuất nội dung chính có thể gây khó chịu và xâm phạm nghiêm trọng đối với người dùng. Những loại vị trí này có thể dẫn đến sự khó chịu và trải nghiệm người dùng kém. Hãy sử dụng chúng một cách thận trọng và có suy xét. Bối cảnh nội dung không phù hợp. Việc đặt quảng cáo không liên quan hoặc mâu thuẫn với nội dung xung quanh có thể khiến người dùng cảm thấy rối và khó chịu. Ví dụ như cho hiển thị quảng cáo một sản phẩm cạnh tranh trên trang web đang thảo luận về lợi ích của một thương hiệu khác sẽ có thể gây rối và làm loãng thông điệp tổng thể. Mật độ quảng cáo quá cao. Việc đặt quá nhiều quảng cáo lên trang web có thể dẫn đến trải nghiệm lộn xộn và choáng ngợp cho người dùng. Điều này có thể làm chậm thời gian tải trang, làm gián đoạn luồng nội dung và khiến người dùng khó tập trung vào thông tin mong muốn. Vị trí đặt quảng cáo đánh lừa. Việc đặt quảng cáo theo cách khiến chúng trông giống như nội dung thông thường hoặc đánh lừa người dùng click vào quảng cáo được coi là phi đạo đức và lừa đảo. Thực tiễn này làm mất lòng tin giữa người dùng, nhà quảng cáo và nhà phát hành. Vị trí trên thiết bị di động được tối ưu hóa kém. Việc không tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo cho thiết bị di động có thể dẫn đến những vấn đề như quảng cáo chồng chéo, chữ khó đọc hoặc thời gian tải chậm. Điều này có thể làm người dùng thiết bị di động khó chịu và dẫn đến cảm nhận tiêu cực về trang web.

Chọn vị trí đặt quảng cáo tốt nhất trên trang web như thế nào?

Với một danh sách gây choáng gồm các loại quảng cáo và vị trí quảng cáo, một câu hỏi hợp lý được đặt ra: làm thế nào để chọn vị trí đặt quảng cáo tốt nhất trên một trang web? Tất nhiên, ta phải xét đến đối tượng khán giả mục tiêu và các mục tiêu của mình. Ngoài ra, bố cục trang web cũng rất quan trọng khi nói đến việc chọn vị trí đặt quảng cáo phù hợp. Hãy sử dụng tính năng tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo để đưa ra quyết định sáng suốt: thử nghiệm A/B, lập bản đồ nhiệt, phân tích phản hồi của người dùng và các thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.

Nhưng quý vị không ở đây để nghe lời khuyên chung chung, phải không?

Qua nhiều năm thử nghiệm và làm việc với nhiều nhà phát hành, MGID đã rút ra những lời khuyên và thủ thuật về vị trí đặt quảng cáo được chứng minh là mang lại kết quả thực sự mà không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng. Dưới đây là một vài trong số đó:

Dùng quảng cáo trong nội dung. Được tích hợp liền mạch trong nội dung chính, quảng cáo trong nội dung có nhiều cơ hội thu hút sự chú ý của người dùng hơn. Hãy đảm bảo quảng cáo hòa hợp tự nhiên với nội dung xung quanh và cung cấp thông tin hoặc giải pháp có liên quan cho người dùng. Tối ưu hóa vị trí đặt quảng cáo trên thiết bị di động. Hãy đảm bảo quảng cáo được tối ưu hóa cho màn hình nhỏ và sử dụng các định dạng như banner trong ứng dụng và quảng cáo tự nhiên. Tránh quảng cáo pop-up che toàn bộ màn hình, và, nếu dùng quảng cáo video, hãy cân nhắc sử dụng định dạng tắt tiếng hoặc opt-in (chọn tham gia) để người dùng có quyền kiểm soát thời điểm và kiểm soát có bật tiếng hay không. Tận dụng quảng cáo tự nhiên. Quảng cáo tự nhiên hòa hợp với nội dung và ít tạo cảm giác xâm phạm hơn, dẫn đến mức độ gắn kết của người dùng tốt hơn và trải nghiệm người dùng tích cực hơn.

Kết luận

Bằng cách hiểu các điểm mạnh và những hạn chế của từng vị trí đặt quảng cáo, nhà phát hành có thể đưa ra những quyết định sáng suốt dẫn đến việc kiếm tiền thành công từ trang web. Và bằng cách tham gia danh sách các nhà phát hành MGID, quý vị sẽ có thể nhận được lời khuyên toàn diện về các phương pháp đặt quảng cáo tốt nhất cho từng trường hợp cụ thể — chỉ cần click vào link để tìm hiểu thêm về những gì có thể đạt được với MGID.