Nếu đang đọc bài viết này, rất có thể quý vị đang nghi ngờ rằng mình chưa tận dụng tối đa trang web. Và với sự cân bằng giữa việc thu hút người xem, sáng tạo nội dung cũng như đáp ứng các mục tiêu kinh doanh, có lẽ quý vị đã đúng: khả năng kiếm tiền từ trang web của quý vị đang đi xuống.

Trong thế giới kỹ thuật số năng động ngày nay, thật ngạc nhiên khi biết rằng hầu hết các trang web đều không đạt được tiềm năng kiếm tiền tối đa. Một số chủ sở hữu trang web không nỗ lực kiếm tiền từ trang web của họ, thiếu các chiến thuật hiệu quả để thực hiện hoặc vô tình tạo ra trải nghiệm người dùng dưới mức tối ưu, gây cản trở quá trình kiếm tiền lâu dài.

Vậy, vấn đề đã được vạch ra, và bây giờ là câu hỏi chính: làm thế nào để có thể tối ưu hóa giá trị của trang web nhằm mang lại lợi ích cho cả khách truy cập lẫn nguồn doanh thu của ta? Để làm được, ta cần biết các phương pháp chính để kiếm tiền từ trang web, ưu và nhược điểm của chúng, cũng như các bước chính để triển khai. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Cách kiếm tiền từ trang web

Khi kiếm tiền từ một trang web, ta phải hiểu các yếu tố chính sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của mình khi quyết định mô hình kiếm tiền. Chúng tôi đã xác định một vài điểm quan trọng nhất:

Đối tượng khán giả mục tiêu. Đối tượng khán giả mục tiêu có lẽ là yếu tố quan trọng nhất khi chọn phương thức kiếm tiền. Hãy cân nhắc nhân khẩu học, sở thích và hành vi của khách truy cập để chọn phương thức kiếm tiền phù hợp với sở thích của họ và không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

Loại nội dung. Hãy kiểm tra nội dung trang web khi chọn mô hình lý tưởng nhất. Không có phương thức kiếm tiền cụ thể nào phù hợp với tất cả. Ví dụ như quảng cáo hiển thị hình ảnh có thể hiệu quả cho các trang web tin tức hoặc blog, trong khi nội dung được tài trợ hoặc tiếp thị liên kết thì có thể phù hợp với các trang web chuyên biệt hoặc dựa trên đánh giá.

Trải nghiệm người dùng. Hãy chọn các phương pháp kiếm tiền không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, thời gian tải hoặc khả năng đọc của trang web. Hãy cân bằng việc tạo doanh thu với trải nghiệm người dùng tích cực và gắn kết.

Bây giờ, chúng ta chuyển sang các phương pháp kiếm tiền. Chúng tôi chia chúng thành ba nhóm cơ bản:

Doanh thu từ người đọc (paywalls): đăng ký theo dõi kỹ thuật số, trả tiền cho mỗi lần sử dụng (để đọc bài viết, tải e-book, game hoặc album), quyên góp, hoạt động buôn bán Doanh thu từ nhà quảng cáo: banner, quảng cáo video, widget nội dung, tiếp thị liên kết, quảng cáo tự nhiên, nội dung được tài trợ, quảng cáo hiển thị Kết hợp các phương pháp (nhiều luồng doanh thu với các biến thể gần như vô hạn): đăng ký theo dõi kỹ thuật số + nội dung được tài trợ; trả tiền cho mỗi lần sử dụng + banner; hoạt động buôn bán + tiếp thị liên kết

Đừng e dè trước sự phong phú của các phương pháp. Trên thực tế, nhiều phương pháp trong số chúng khá chuyên biệt (chẳng hạn như hoạt động buôn bán và quyên góp) và chỉ hiệu quả trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, có nhiều tùy chọn linh hoạt hơn — paywall, tiếp thị liên kết và quảng cáo khác – và dễ mở rộng quy mô cũng như phù hợp với hầu như bất cứ ngành nào. Chúng ta sẽ xem xét chúng chi tiết hơn.

Paywall

Đây là gì? Paywall (tường phí) là một rào cản kỹ thuật số ngăn người dùng truy cập những nội dung nhất định trên một trang web nếu không trả phí hoặc đăng ký thành viên. Để việc sử dụng tường phí thành công nhất, ta cần mang lại giá trị, có đủ uy tín thương hiệu và có đối tượng khán giả sẵn sàng chi trả cho cam kết đó.

Paywall có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như “metered paywall” (người dùng có quyền truy cập vào một số bài viết miễn phí giới hạn trước khi được nhắc trả tiền), “hard paywall” (tất cả nội dung nằm sau paywall) hoặc mô hình kết hợp (người dùng tận hưởng sự kết hợp giữa nội dung miễn phí và có trả phí).

Dành cho ai? Paywall thường được sử dụng bởi các ấn phẩm tin tức, tạp chí, trang web nghiên cứu và các nền tảng khác cung cấp nội dung có giá trị và độc quyền. Ta có thể đã bắt gặp paywall trên The Financial Times hoặc The New York Times.

Mô hình paywall không chỉ dành cho các ấn phẩm truyền thống mà còn có thể được sử dụng để phát trực tuyến video và audio, game, khóa học trực tuyến... Người dùng có thể thưởng thức nội dung miễn phí có giới hạn, dùng thử một thời gian, xem trước khóa học miễn phí hoặc bài học giới thiệu dưới dạng teaser, sau đó được cung cấp phiên bản đầy đủ với hình thức thanh toán một lần hoặc đăng ký gói.

Ưu Nhược Dòng doanh thu có thể dự đoán Phạm vi và khả năng tiếp cận giảm Khán giả trung thành Có khả năng người dùng phản đối Hình ảnh thương hiệu độc quyền Mức độ cạnh tranh tăng

Tiếp thị liên kết

Đây là gì? Tiếp thị liên kết là một chiến lược dựa trên hiệu suất, trong đó, chủ sở hữu trang web hoặc đơn vị liên kết sẽ quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ của các công ty khác, và kiếm tiền hoa hồng cho mỗi lần giới thiệu hoặc bán hàng thành công mà họ tạo ra. Điều này liên quan đến việc hợp tác với các chương trình hoặc mạng lưới liên kết cung cấp những liên kết theo dõi hoặc yếu tố nhận dạng độc nhất cho các đơn vị liên kết – điều họ sử dụng để quảng bá sản phẩm hay các dịch vụ trên trang web.

Tiếp thị liên kết cung cấp một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, với chủ sở hữu trang web có thể kiếm tiền từ lưu lượng truy cập bằng cách quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp, và người bán có thể tăng doanh số bán hàng cũng như mức độ hiển thị thương hiệu thông qua mạng lưới các liên kết.

**Dành cho ai?**Có rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp có thể được lợi từ tiếp thị liên kết. Đây là các chủ sở hữu trang web và blogger, người có tầm ảnh hưởng với số lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, doanh nghiệp thương mại điện tử, người sáng tạo sản phẩm kỹ thuật số, chẳng hạn như các khóa học hay phần mềm, cũng như các trang web chuyên về coupon và ưu đãi.

Nói chung, tiếp thị liên kết phù hợp với bất kỳ ai hiện diện trực tuyến, dù là thông qua trang web, blog, nền tảng truyền thông xã hội hay lĩnh vực chuyên biệt. Điều chính yếu là chọn một chương trình liên kết phù hợp và tích hợp các link liên kết một cách liền mạch vào nội dung trang web.

Ưu Nhược Tiềm năng thu nhập thụ động Thu nhập phụ thuộc Nhiều sự lựa chọn sản phẩm Phụ thuộc vào các chương trình liên kết Rủi ro tài chính thấp Các thử thách về chuyển đổi

Quảng cáo tự nhiên

Đây là gì? Quảng cáo tự nhiên là một hình thức quảng cáo kết hợp liền mạch với nội dung và thiết kế của nền tảng mà quảng cáo được lưu trữ, làm cho quảng cáo tự nhiên hơn và ít gây khó chịu hơn cho người dùng. Quảng cáo tự nhiên được thiết kế mô phỏng giao diện và cảm xúc của nội dung gốc hoặc nội dung biên tập xung quanh quảng cáo, làm cho quảng cáo trở thành một phần tự nhiên trong trải nghiệm duyệt web của người dùng.

Mục tiêu chính của quảng cáo tự nhiên là cung cấp nội dung có giá trị và gắn kết, phù hợp với trải nghiệm người dùng của nền tảng và cũng phục vụ các mục tiêu của nhà quảng cáo. Bằng cách kết hợp với nội dung xung quanh, quảng cáo tự nhiên nhắm đến việc gắn kết người dùng theo cách không gây mất tập trung, dẫn đến mức độ gắn kết cao hơn và tỷ lệ chuyển đổi tiềm năng cao hơn. Quảng cáo tự nhiên thường được đánh dấu là "được tài trợ" hoặc "quảng cáo" để đảm bảo tính minh bạch và để phân biệt chúng với nội dung gốc.

Dành cho ai? Nếu ta có số lượng khách truy cập hàng ngày đủ nhiều và đủ nội dung để giữ chân họ, quảng cáo tư nhiên là một trong những nguồn kiếm tiền đáng tin cậy và có khả năng mở rộng nhất. Việc đặt vị trí thông minh là phương pháp kiếm tiền từ trang web hiệu quả và đáng tin cậy nhất. Tại MGID, chúng tôi biết rõ điều này vì đã trợ giúp rất nhiều nhà phát hành thiết lập thu nhập ổn định từ trang web của họ thông qua quảng cáo tự nhiên – tham gia cùng chúng tôi và bắt đầu kiếm tiền.

Tất nhiên, quảng cáo tự nhiên phải phù hợp với tính thẩm mỹ, phông chữ và cách phối màu để trông như một phần tự nhiên của nội dung. Tính nhất quán trong thiết kế giúp quảng cáo tự nhiên tích hợp liền mạch và giảm khả năng người dùng coi đó là sự xâm phạm hoặc gây rối. Cũng cần đảm bảo rằng quảng cáo không cản trở tốc độ tải của trang web hoặc làm gián đoạn việc điều hướng chung.

Ưu Nhược Tích hợp liền mạch Những thử thách về việc tiết lộ Sự gắn kết tăng Tính linh hoạt trong thiết kế bị hạn chế Mức độ liên quan được nâng cao Khả năng chán quảng cáo

Google AdSense

Đây là gì? Google AdSense là một chương trình quảng cáo do Google cung cấp, cho phép chủ sở hữu trang web kiếm tiền từ nội dung trực tuyến của họ bằng cách hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu. Nói cách khác, AdSense là người hướng dẫn giàu kinh nghiệm về thế giới quảng cáo — chủ yếu là quảng cáo banner. Chúng tôi đã nói nhiều hơn về các tính năng của AdSense trong hướng dẫn so sánh các công cụ Google.

Chạy AdSense rất dễ — chỉ cần tích hợp một đoạn mã nhỏ do Google cung cấp vào trang web của mình. Mã này tạo các vùng quảng cáo trên trang web, hiển thị các quảng cáo có liên quan và được nhắm mục tiêu. Quảng cáo hiển thị thông qua AdSense được xác định dựa trên nội dung của trang web, hành vi duyệt web của người dùng và các yếu tố khác.

Dành cho ai? Việc kiếm tiền từ AdSense khả dụng cho nhiều nhà phát hành, từ chủ sở hữu trang web nội dung và diễn đàn đến người sáng tạo nội dung video, nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động và trang web thương mại điện tử.

Tuy nhiên, không phải mọi trang web hoặc nhà phát hành đều đủ điều kiện cho AdSense, vì Google có các chính sách và nguyên tắc cụ thể cần phải tuân theo. Nếu xem xét AdSense, hãy đảm bảo tham khảo tài liệu chính thức của AdSense để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất về tiêu chí đủ điều kiện.

Ưu Nhược Dễ thực hiện Biến động doanh thu Mạng lưới nhà quảng cáo rộng Hạn chế kiểm soát nội dung quảng cáo Nhắm mục tiêu quảng cáo theo ngữ cảnh Chính sách AdSense nghiêm ngặt

Nội dung được tài trợ

Đây là gì? Nội dung được tài trợ, thường được xếp ngang hàng với quảng cáo tự nhiên, nhưng có chút khác biệt. Đây là nội dung được tạo và xuất bản bởi người tạo nội dung hoặc nhà phát hành, cộng tác với một thương hiệu. Cũng giống như quảng cáo tự nhiên, nội dung được tài trợ luôn được gắn nhãn hoặc tiết lộ là được tài trợ để đảm bảo tính minh bạch cho khán giả.

Không như quảng cáo tự nhiên, nội dung được tài trợ có thể không nhất thiết mô phỏng thiết kế và định dạng của nội dung xung quanh, mà nổi bật như một mục quảng cáo riêng biệt. Nội dung có thể ở dạng một bài viết, video, đồ họa thông tin hoặc bài đăng trên mạng xã hội. Ví dụ như một công ty bảo hiểm có thể đặt bài viết “10 điều cần làm trước khi đi du lịch đến Hy Lạp” trên trang web của ta, trong đó, ngoài các đề xuất thông thường, họ sẽ quảng cáo các dịch vụ bảo hiểm của họ.

Dành cho ai? Tốt nhất là đặt nội dung được tài trợ trên các trang web được cập nhật nội dung thường xuyên: các trang blog, trang tin tức, bài đánh giá... Điều này đặc biệt đúng đối với các blogger chuyên viết về một ngành cụ thể, những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, tạp chí trực tuyến, người sáng tạo nội dung video và audio.

Nếu muốn hoạt động với nội dung được tài trợ, hãy chọn các thương hiệu và sản phẩm phù hợp với đối tượng khán giả của mình và phù hợp một cách tự nhiên với nội dung của mình. Duy trì tính xác thực trong nội dung được tài trợ bằng cách cung cấp các đề xuất trung thực và xác thực — đừng cố lừa khách truy cập bằng cách bán cho họ thứ gì đó mà chính mình cũng sẽ không sử dụng. Và, tất nhiên, hãy nhớ sáng tạo và nghĩ ra những cách mới mẻ, thú vị để tích hợp nội dung được tài trợ vào nền tảng của mình.

Ưu Nhược Tạo doanh thu nhanh Có thể khiến khách truy cập hoài nghi Khả năng tích hợp đích thực Nhu cầu lựa chọn sản phẩm phù hợp Tiếp cận đối tượng mục tiêu Nguy cơ mất khán giả

Mất bao lâu để kiếm tiền từ trang web

Việc kiếm tiền không xảy ra một sớm một chiều. Hãy rèn luyện tính kiên nhẫn để hiểu khách quan về những nỗ lực kiếm tiền. Các phương pháp do chúng tôi mô tả cần có những điều kiện khác nhau để hiểu hết liệu các nỗ lực kiếm tiền có hiệu quả hay không.

Paywall. Có thể mất vài tháng để bắt đầu kiếm doanh thu từ paywall, tùy vào sự phát triển của cơ sở người đăng ký và giá trị nội dung.

Tiếp thị liên kết. Ta có thể bắt đầu kiếm tiền hoa hồng liên kết trong vài tuần hoặc vài tháng đầu triển khai tiếp thị liên kết, tùy vào lưu lượng truy cập trang web của mình và hiệu quả của các nỗ lực quảng cáo.

Quảng cáo tự nhiên. Ta có thể kiếm được doanh thu từ quảng cáo tự nhiên trong vòng vài tuần đến vài tháng sau khi tích hợp và chạy quảng cáo tự nhiên trên trang web của mình. Dòng thời gian này có thể thay đổi dựa trên hiệu suất quảng cáo và quy mô đối tượng khán giả.

Google AdSense. Với Google AdSense, thông thường ta có thể bắt đầu kiếm thu nhập trong vòng vài tuần sau khi tích hợp quảng cáo trên trang web của mình. Tuy nhiên, thu nhập thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như lưu lượng truy cập trang web và hiệu suất quảng cáo.

Bài đăng được tài trợ. Khung thời gian để kiếm thu nhập thông qua các bài đăng được tài trợ rất khác nhau, có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy vào vị trí thích hợp của trang web, quy mô đối tượng khán giả và mức độ sẵn có của các cơ hội tài trợ phù hợp.

Chắc chắn rằng, các khung thời gian này là ước tính chung và những kết quả riêng lẻ có thể khác nhau. Các yếu tố như chất lượng nội dung, lưu lượng truy cập trang web và mức độ gắn kết của khán giả sẽ đóng một vai trò trong việc kiếm tiền từ trang web. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên nên nhớ rằng việc kiếm tiền từ trang web không phải là điều ta có thể thiết lập rồi để đó. Ta phải liên tục theo dõi, tối ưu hóa và tinh chỉnh các chiến lược kiếm tiền để tối đa hóa thu nhập theo thời gian.

Các bước chính để kiếm tiền từ một trang web

Giờ đây, khi đã tìm hiểu cả về các phương pháp lẫn khung thời gian ước tính để tạo doanh thu, đã đến lúc đi vào trọng tâm của vấn đề — những bước cần thực hiện để bắt đầu kiếm tiền từ trang web.

Tất nhiên, chúng tôi không thể cung cấp một thuật toán chung áp dụng cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tổng hợp các đề xuất đã được thử nghiệm theo thời gian để giúp quý vị kiếm tiền từ trang web trong khi vẫn duy trì mức độ gắn kết cao của khách truy cập.

Hiểu đối tượng khán giả của mình. Ta phải xác định độc giả của mình là ai và có thể cung cấp giá trị gì cho họ. Nhân khẩu học, ngành và thói quen của người tiêu dùng là những điều cốt yếu để hiểu loại hình kiếm tiền nào hiệu quả nhất trong trường hợp của mình. Cung cấp giá trị. Nội dung chất lượng cao, độc đáo và được săn đón sẽ thu hút khán giả và đối tác quảng cáo tốt hơn. Điều này mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn, thúc đẩy số lượt click và sự gắn kết với các trang web đối tác. Xây dựng lưu lượng truy cập trang web. Nếu không có lưu lượng truy cập, nỗ lực kiếm tiền sẽ chẳng đi đến đâu. Hãy thực hiện các chiến lược SEO, tiếp thị truyền thông xã hội, quảng bá nội dung và các kỹ thuật khác để hướng lưu lượng truy cập đến trang web của mình. Tránh những cách thực hành không trung thực. Hãy cho khách truy cập lý do để tin tưởng chúng ta. Hãy tiết lộ quảng cáo và lợi ích liên kết; giải thích quan hệ đối tác xét về giá trị đối với người dùng. Nếu chọn các chiến lược nội dung được tài trợ, hãy đảm bảo rằng những bài đăng này có chuyên môn và ý định phù hợp đằng sau chúng. Cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Cuối cùng, ta cần thu hút khách truy cập vào trang web của mình và giữ chân họ. Do vậy, rất cần tối ưu hóa các trang. Hãy thu dọn trang web để khách truy cập có thể tìm thấy giá trị thật nhanh chóng và dễ dàng.

Kết luận

Xin nhớ rằng, thành công trong việc kiếm tiền từ trang web đòi hỏi sự kết hợp của việc lập kế hoạch chiến lược, cách tiếp cận lấy khán giả làm trung tâm và sự tối ưu hóa liên tục. Trên thực tế, điều này không khác gì các quy tắc xây dựng một trang web thành công: thu hút đối tượng khán giả mình cần và cung cấp cho họ giá trị tốt nhất để đổi lấy sự chú ý và lượt click của họ. Và vì lượt click là mảng mà MGID thạo giỏi nên việc liên hệ với MGID để đặt quảng cáo tự nhiên trên trang web có thể là giải pháp sinh lợi tiếp theo của quý vị.