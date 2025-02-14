Nếu quý vị đã xem qua từng phương pháp phân khúc tâm lý mà vẫn còn loay hoay không hiểu được khái niệm này thì xin hãy an tâm rằng nhiều nhà tiếp thị cũng đang ở hoàn cảnh tương tự – họ cũng mãi thắc mắc phân khúc tâm lý trong tiếp thị là gì.

Phân khúc thị trường là một phần không thể thiếu trong hoạt động giao tiếp với thị trường mục tiêu. Hãy tưởng tượng xem, nếu ta có thể hiểu chính xác khán giả mục tiêu đang nghĩ gì thì hay biết mấy. Đây chính là phân khúc tâm lý. Chúng ta hãy xem đây là một siêu năng lực có thể giúp ta đọc được suy nghĩ của thị trường mục tiêu theo cách gần đúng nhất có thể. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá siêu năng lực này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ không chỉ định nghĩa phân khúc tâm lý mà còn đề cập đến cách thức và lý do tại sao nên áp dụng các phương pháp phân khúc tâm lý vào chiến lược tiếp thị, khám phá những thử thách tiềm ẩn mà ta có thể gặp phải và xem xét nhiều yếu tố cân nhắc quan trọng khác.

Định nghĩa phân khúc tâm lý

Phân khúc tâm lý là phân chia thị trường mục tiêu hiện tại dựa trên các yếu tố sau:

Lối sống

Giá trị

Niềm tin

Hoạt động

Sở thích

… và gần như tất cả những yếu tố khác tạo nên con người họ. Như chúng ta sẽ thấy, vấn đề không phải là biết định nghĩa phân khúc thị trường tâm lý trong tiếp thị, mà quan trọng hơn là áp dụng các phương pháp. Suy cho cùng, khuôn khổ phân loại không chỉ cung cấp cơ hội phân khúc đối tượng khán giả mà còn tạo điều kiện cho ta rút ra những kiến thức chuyên sâu về ý muốn của khán giả mục tiêu, cũng như cách ta có thể kết nối với họ.

Phân khúc thị trường: Phương pháp tâm lý vs. các phương pháp khác

Tất nhiên, chúng ta có thể sử dụng những chiến lược phân khúc khác theo cách độc lập hoặc sử dụng cùng với phân khúc tâm lý. Tuy nhiên, ta phải có khả năng xác định phương pháp nào là phương pháp nào. Có như vậy, ta sẽ triển khai các nỗ lực nhắm mục tiêu đúng cách. Hãy tham khảo bảng bên dưới để hiểu điều gì khiến cho việc phân khúc tâm lý trở nên độc đáo:

Lĩnh vực trọng yếu Câu hỏi được trả lời Tâm lý Dựa trên lối sống, giá trị và tính cách Tại sao họ mua? Nhân khẩu học Các đặc điểm dân số có thể đo lường, chẳng hạn như độ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập hộ gia đình Người mua là ai? Địa lý Thông tin dựa trên vị trí, chẳng hạn như khu vực, thời tiết và văn hóa địa phương Người mua đến từ đâu? Hành vi Dựa trên thói quen mua sắm, lòng trung thành với thương hiệu và nhiều yếu tố khác Người mua tương tác với thương hiệu và sản phẩm của thương hiệu như thế nào?

Các phương pháp phân khúc tâm lý có gì độc đáo?

Thông tin tâm lý là thông tin rất khó thu thập. Không giống như ba phương pháp mà chúng ta đã thảo luận ở trên, dữ liệu tâm lý không phải là thứ ta có thể dễ dàng có được. Các phương pháp phân khúc tâm lý hay nhất đều dựa trên nghiên cứu, khảo sát và phỏng vấn chuyên sâu. Trái lại, ta không phải bỏ ra nỗ lực tương tự để thu thập dữ liệu địa lý hoặc nhân khẩu học. Tuy nhiên, xét về các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo bao quát thì nếu triển khai đúng các phương pháp phân khúc tâm lý, ta sẽ tạo được tác động lớn nhất. Khi biết được người mua nghĩ gì, ta sẽ có thể tạo ra thông điệp hay hơn, cá nhân hóa hơn. Các phương pháp phân khúc tâm lý hay đều chứng minh được sức mạnh của thương hiệu và giúp tăng cường tác động của những phương pháp khác.

Những thành phần chính có trong tất cả các phương pháp phân khúc tâm lý

Chúng ta đã đề cập đến lý do tại sao cần nỗ lực thu thập loại dữ liệu phân khúc này. Tuy nhiên, những thành phần nào là cần thiết để tạo ra các phương pháp phân khúc tâm lý thành công? Khi hiểu các thành phần chính này, ta sẽ xây dựng được một chiến lược chính xác và hiệu quả hơn, giúp ta kết nối với đối tượng khán giả sâu sắc hơn. Từ các đặc điểm và giá trị tính cách cho đến những lựa chọn lối sống và tác nhân kích hoạt cảm xúc, mỗi yếu tố đều đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các phương pháp phân khúc tâm lý chất lượng cho mọi dạng tiếp thị.

Tính cách

Chúng ta có thể đánh giá tính cách theo nhiều cách. Tuy nhiên, nếu ta muốn có thứ gì đó hỗ trợ việc hình thành các phương pháp phân khúc tâm lý thì hãy bám sát những thử nghiệm và định nghĩa đã được công nhận trong lĩnh vực tâm lý học. Về vấn đề này, chúng tôi rất thích OCEAN:

Openness (Sự cởi mở) cho ta biết mức độ cởi mở của họ với những ý tưởng mới;

cho ta biết mức độ cởi mở của họ với những ý tưởng mới; Conscientiousness (Sự ý thức) cho ta biết mức độ lưu tâm của một người đối với những thứ xung quanh họ;

cho ta biết mức độ lưu tâm của một người đối với những thứ xung quanh họ; Extroversion (Sự hướng ngoại) đo mức độ hướng ngoại của họ;

đo mức độ hướng ngoại của họ; Agreeableness (Sự dễ chịu) liên quan đến mức độ tử tế và hợp tác của họ;

liên quan đến mức độ tử tế và hợp tác của họ; Neuroticism (Sự loạn thần kinh) cho ta biết mức độ bất ổn về mặt cảm xúc của người đó.

Mặc dù Myers-Briggs Type Indicator không dựa trên khoa học nhưng ta cũng có thể cân nhắc sử dụng chỉ số này để tạo điều kiện cho đối tượng khán giả quyết định họ thuộc về đâu trong các phương pháp phân khúc tâm lý.

Giá trị

Khi hiểu được các giá trị của khán giả, ta sẽ khám phá được điều gì là quan trọng đối với thị trường mục tiêu của mình. Một số giá trị này có thể được rút ra từ dữ liệu nhân khẩu học. Ví dụ như ta có thể cho rằng một người theo một tôn giáo cụ thể nào đó sẽ có các giá trị phù hợp với tôn giáo của họ. Nhiều phương pháp phân khúc tâm lý có xu hướng tập trung vào yếu tố này bởi vì người ta thích ủng hộ các thương hiệu có giá trị phù hợp với niềm tin của họ. Điều này có thể giúp tăng mức độ trung thành với thương hiệu và mở rộng phạm vi tiếp cận của chúng ta.

Phong cách sống

Xét về đối tượng khán giả, ta không chỉ xét đến thói quen tiêu dùng tiềm năng của họ. Do đó, các phương pháp phân khúc tâm lý nên xét đến lối sống. Một số người có những sở thích cụ thể còn một số người khác thì có thể gặp phải những trở ngại nhất định trong cuộc sống. Khi tìm ra vị trí phù hợp của họ trong các phương pháp phân khúc tâm lý mà ta đã tạo ra, ta sẽ xác định được những điểm khó khăn riêng mà mình có thể giải quyết. Kiến thức về các phương pháp phân khúc tâm lý sẽ giúp ta tạo ra kết quả tốt hơn bằng cách liên kết chiến dịch với thói quen và đam mê của khán giả.

Địa vị xã hội

Thu nhập sẽ đóng vai trò rất lớn trong địa vị xã hội. Mặc dù đây có thể là một đặc điểm nhân khẩu học nhưng cũng có tác động đáng kể đến các phương pháp phân khúc tâm lý. Khi có nhiều tiền hơn, người ta có nhiều khả năng mua các mặt hàng xa xỉ và tận hưởng sự tiện lợi hơn. Do vậy, kỳ vọng của họ về mặt cung cấp dịch vụ cũng có thể khác. Nếu ta đang phục vụ những người ở nhiều mức thu nhập khác nhau, các phương pháp phân khúc tâm lý sẽ cho thấy mối tương quan trực tiếp giữa kỳ vọng của khách hàng về sự xa xỉ và mức lương thực tế của họ.

Cách thu thập dữ liệu để hình thành thị trường mục tiêu tâm lý

Giờ đây, khi đã biết những thành phần cần thiết để tạo nên các phương pháp của mình, đã đến lúc chúng ta tìm cách thu thập những thông tin đó. Có nhiều cách để xây dựng phương pháp phân khúc tâm lý của riêng mình và ta không nhất thiết phải sử dụng tất cả những cách này. Hãy cân nhắc những yếu tố sau để xác định nên sử dụng cái nào:

Thời gian;

Khả năng thu thập phản hồi;

Nguồn lực để phân tích.

Quý vị đã sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên để tạo các phương pháp phân khúc tâm lý của riêng mình chưa? Hãy khám phá những cách khác nhau dưới đây để có thể tạo dữ liệu hữu ích.

Khảo sát

Nếu quý vị đang tìm một cách thu thập thông tin nhanh chóng và dễ dàng thì sử dụng khảo sát là cách tuyệt vời. Chúng ta có thể tạo và triển khai khảo sát dễ dàng, và có rất nhiều giải pháp khả dụng, cả miễn phí lẫn có phí. Các phương pháp phân khúc tâm lý có thể là một cách tuyệt vời để thu thập thông tin chuyên sâu ban đầu nhằm tinh chỉnh chiến lược thu thập dữ liệu sau này. Dẫu vậy, các phương pháp này thường không hiệu quả khi được sử dụng độc lập. Mặc dù ta có thể tạo mọi loại định dạng câu hỏi và trả lời ở đây để hình thành các phương pháp phân khúc tâm lý nhưng hãy nhớ rằng, ta vẫn cần có con người làm khảo sát để thu thập dữ liệu. Vì vậy, chúng tôi chỉ đề xuất phương pháp này cho các dự án đơn giản.

Phỏng vấn

Thông qua phỏng vấn, ta có thể tạo ra thông tin chuyên sâu. Đây là những thông tin chuyên sâu đằng sau nhiều phương pháp phân khúc tâm lý tuyệt vời. Để làm được điều này, ta cần chuẩn bị một danh sách câu hỏi, nhưng đừng bắt buộc mình phải tuân theo kịch bản. Khi đi chệch khỏi các câu hỏi đã chuẩn bị, ta có thể làm rõ một số vấn đề nhất định và phản hồi theo cách tự nhiên với câu trả lời của người được phỏng vấn. Tại sao điều này lại quan trọng đối với các phương pháp phân khúc tâm lý chất lượng? Đó là vì nó tạo điều kiện cho ta đề cập đến những điều mà mình có thể chưa cân nhắc trong danh sách câu hỏi ban đầu.

Các nhóm tập trung

Các nhóm tập trung cũng tương tự như các cuộc phỏng vấn - tương tự ở tính chất mở. Tuy nhiên, ở đây, ta đóng vai trò là người hướng dẫn nhiều hơn là người phỏng vấn. Nhiệm vụ của ta là hướng dẫn nhóm để đảm bảo đi đúng chủ đề. Đồng thời, họ có thể thảo luận về ý kiến, sở thích và những thứ khác để ta có thể khám phá những kết nối về mặt cảm xúc, tâm lý thúc đẩy hành vi mua hàng và hình thành các phương pháp phân khúc tâm lý.

Xem xét thông tin hiện có

Nếu không có nhiều thời gian thì tin vui là ta không phải tự mình thu thập mọi thứ. Ta có thể thu thập thông tin cho các phương pháp phân khúc tâm lý của mình thông qua dữ liệu hiện có. Đây là một khởi điểm thay thế để ta có thể tìm kiếm các xu hướng. Hãy thử đặt những câu hỏi sau:

Những người theo dõi thương hiệu có xu hướng cân nhắc ngân sách không?

Họ có tin vào tính bền vững của môi trường không?

Họ có ủng hộ một số mục đích nhất định không?

Tất nhiên, việc tìm kiếm thông tin thông qua các nguồn hiện có sẽ liên quan đến nhiều thứ chứ không phải chỉ xoay quanh ba câu hỏi này. Chúng ta không nhất thiết phải hoàn toàn tự lực trong hành trình tạo ra các phương pháp phân khúc tâm lý. Hãy cân nhắc sử dụng AI và các công cụ học máy để dễ dàng dọn dẹp, xử lý và phân tích dữ liệu hiện có.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Các kỹ thuật mà ta sử dụng để xây dựng các phương pháp phân khúc tâm lý cũng có thể được áp dụng cho đối thủ cạnh tranh. Mặc dù ta không nên đơn thuần dựa vào dữ liệu này nhưng nó có thể hữu ích trong việc thiết lập các chuẩn mực để phân khúc. Và cũng giống như các tùy chọn khác để tạo những phương pháp phân khúc tâm lý mà chúng tôi đã trình bày, phương án hành động tốt nhất sẽ phụ thuộc vào ngân sách, thời gian và các nguồn lực khác của ta.

Ứng dụng lý thuyết: Phân khúc tâm lý trong tiếp thị

Các phương pháp phân khúc tâm lý thành công có thể được áp dụng cho những khía cạnh khác nhau của tiếp thị. À, không phải. Chúng không phải CÓ THỂ được áp dụng mà là PHẢI áp dụng. Các phương pháp phân khúc tâm lý chất lượng thường đóng vai trò trung tâm của bất kỳ nỗ lực tiếp thị nào. Suy cho cùng, nếu không thể liên tục tạo ra các tài liệu gây được tiếng vang với mọi phân khúc khán giả chính thì ta có thực sự khai thác được nhiều giá trị nhất từ ​​khoản chi cho quảng cáo và nguồn lực của mình không?

Tin nhắn và quảng cáo được cá nhân hóa

Khi các phương pháp phân khúc tâm lý đã giúp ta hiểu được tâm ý của đối tượng khán giả, ta sẽ có thể tạo nội dung cho mọi phân khúc có khả năng sinh lợi. Ví dụ như ta phát hiện ra rằng một số khán giả của mình quan tâm đến môi trường. Như vậy, ta sẽ nêu bật mọi tính năng thân thiện với môi trường mà sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cung cấp. Tuy nhiên, đối với những người cân nhắc ngân sách thì cùng một thông điệp này lại có thể không gây được tiếng vang. Phân khúc tâm lý học rất quan trọng, bởi vì nó giúp ta hiểu rõ hơn về đối tượng khán giả của mình. Khi hiểu sâu hơn, ta có thể tạo thông điệp được cá nhân hóa nhiều hơn. Và khi quảng cáo có mục tiêu cũng như mang tính cá nhân hơn, ta sẽ nhận được phản hồi tốt hơn từ mọi bộ phận trong thị trường mục tiêu của mình!

Chiến lược tiếp thị nội dung

Không phải ta chỉ cần tạo tác động đến thị trường mục tiêu trong quá trình bán hàng: các phương pháp phân khúc tâm lý học cũng sẽ có ích cho chiến lược tiếp thị nội dung. Điều này bao gồm nội dung nên tạo và chủ đề của nội dung. Ví dụ như nếu biết rằng một phân khúc nào đó luôn tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng thì ta cần tạo nội dung video. Hãy sử dụng các phương pháp phân khúc tâm lý để tìm cách duy trì sự gắn kết của đối tượng khán giả phụ.

Xây dựng thương hiệu

Thương hiệu cũng phải phù hợp với những gì khán giả tin tưởng. Ta không nhất thiết phải phục vụ mọi phân khúc bởi vì không phải ai cũng quan tâm sâu sắc đến những gì họ mua. Vì vậy, để hành động dựa trên các phương pháp phân khúc tâm lý mà ta đã tạo, hãy cân nhắc nhóm nào có nhiều khả năng phản ứng tích cực nhất đối với thương hiệu. Tuy nhiên, khi xây dựng cộng đồng, hãy đảm bảo không lạnh nhạt với bất kỳ ai. Ví dụ như nếu các phương pháp phân khúc tâm lý cho thấy một số thành viên trong khán giả có những niềm tin rất khác, hãy tránh tập trung vào những vấn đề gây tranh cãi.

Chiến lược phân khúc tâm lý sẽ mang lại lợi ích gì?

Hãy cân nhắc mức độ cạnh tranh của hầu hết mọi thị trường hiện nay, bởi vì nếu chỉ đơn thuần biết khán giả của mình là ai thì vẫn chưa đủ. Và ngay cả khi đã ở vị trí dẫn đầu, ta có muốn sử dụng các phương pháp phân khúc tâm lý tốt để mở rộng lợi thế của mình so với đối thủ cạnh tranh hơn nữa không? Đây chính là điều mà phương pháp phân khúc đối tượng này có thể đạt được. Trong các mục dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về những chi tiết cụ thể và xác định lý do tại sao khi sử dụng phân khúc tâm lý để định hướng chiến lược, ta có thể được nhiều lợi ích.

Thông tin chuyên sâu hơn về khán giả

Đây có lẽ là một trong những lý do thuyết phục nhất để ta tham khảo các phương pháp phân khúc tâm lý trước khi triển khai bất kỳ chiến dịch nào. Thông tin chuyên sâu hơn giúp ta hiểu rõ hơn về đối tượng khán giả. Bởi đã nắm bắt được cách họ suy nghĩ nên ta sẽ sẵn sàng phục vụ họ tốt hơn. Đó là lý do tại sao các phương pháp phân khúc tâm lý chất lượng lại rất hiệu quả! Và đây là một bí mật nhỏ: những lợi ích khác mà chúng ta sẽ thảo luận đều dựa trên việc có kiến thức chuyên sâu về đối tượng khán giả.

Cải thiện hoạt động nhắm mục tiêu

Mặc dù tổng hợp mọi dữ liệu để phân tích vĩ mô có thể là việc hữu ích nhưng ta cũng cần đi chi tiết hơn một chút. Đây là những gì ta có thể đạt được với các phương pháp phân khúc tâm lý. Những khác biệt nhỏ (hay thậm chí khác biệt lớn) về giá trị và lối sống của khán giả sẽ giúp ta nhắm mục tiêu. Khi phục vụ họ theo những nhóm riêng biệt, ta có thể tạo ra các chiến dịch hiệu quả hơn. Ta có thể xem xét các phương pháp phân khúc tâm lý để lấy cảm hứng, nhưng cách phân khúc thì phải luôn dựa trên những kiến thức chuyên sâu mà ta đã rút ra được.

Định vị thương hiệu và sản phẩm tốt hơn

Khi sử dụng các phương pháp phân khúc tâm lý, ta sẽ có thể định vị thương hiệu của mình để thu hút và tạo được tiếng vang với mọi thị trường mục tiêu, tạo ra thông điệp phù hợp với suy nghĩ của đối tượng mục tiêu. Điều này cũng sẽ giúp ích cho ta theo nhiều cách khác, bao gồm:

Sự gắn kết và mức độ tin tưởng thương hiệu tốt hơn;

Doanh số bán hàng tốt hơn;

Lòng trung thành với thương hiệu được cải thiện.

Ta chỉ cần nhớ rằng đây là điều được xây dựng theo thời gian. Những điểm này cũng không dễ đo lường. Đây là lý do tại sao thành công của ta ở đây có thể được quy cho những thứ khác, chẳng hạn như chất lượng chiến dịch quảng cáo.

Cơ hội mở rộng sang nhiều thị trường hơn

Ta không nhất thiết phải giới hạn cách áp dụng các phương pháp phân khúc tâm lý. Khi hiểu được khán giả của mình suy nghĩ như thế nào, ta sẽ có thể xác định cơ hội mở rộng. Nếu xác định được các phân khúc tâm lý có tiềm năng lớn, ta có thể kết hợp chúng vào những chiến dịch tiếp thị để mở rộng phạm vi tiếp cận. Và cũng giống như đối với các thị trường hiện tại, ta cũng sẽ có được tỷ lệ gắn kết và chuyển đổi tốt hơn.

Những thử thách trong phân khúc tiếp thị tâm lý

Chế độ phân khúc này không phải là không có thử thách, nhưng điều quan trọng là ta phải nhận thức được để biết cách giải quyết chúng. Quan trọng hơn, các vấn đề tiềm ẩn mà chúng ta sắp thảo luận dưới đây là lời nhắc hữu ích về những gì nhà tiếp thị nên ghi nhớ. Ta không thể nhìn bất cứ thứ gì dựa trên bề ngoài, ngay cả hoạt động triển khai phương pháp phân khúc tâm lý hay nhất. Có nhiều yếu tố có thể (và thực sự) ảnh hưởng đến kết quả của mọi quá trình phân tích hoặc thu thập dữ liệu.

Khó mà có được một mẫu khách quan

Thử nghĩ: nếu ta yêu cầu người khác thực hiện khảo sát ngay bây giờ thì giữa một người bạn và một người lạ, ai sẽ có nhiều khả năng trả lời hơn? Vì lý do này, các phương pháp phân khúc tâm lý có thể không phản ánh toàn diện mọi phân khúc tiềm năng của khán giả mục tiêu. Đây là lý do tại sao ta cần có nhiều hơn một cách thu thập dữ liệu để tạo phương pháp phân khúc tâm lý. Làm như vậy, ta loại bỏ tình trạng thiên vị chỉ lấy dữ liệu từ những người nồng nhiệt nhất với thương hiệu của mình.

Khó mà tạo ra những phương pháp phân khúc tâm lý chất lượng

Chúng ta cần rất nhiều thời gian và nguồn lực để thu thập dữ liệu cho việc thực hiện phân khúc. Nếu làm việc với một nhóm nhỏ hay thậm chí làm việc độc lập, ta có thể khó mà tự tạo phương pháp phân khúc tâm lý. Tất nhiên, nếu có thể sử dụng các phương án tốn nhiều nguồn lực hơn, chẳng hạn như các nhóm tập trung, ta có thể tạo ra những phân tích phong phú hơn. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng thà có còn hơn không! Mọi nỗ lực mà ta bỏ ra để tạo phương pháp phân khúc tâm lý đều sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tiếp thị.

Ta có thể cần cập nhật hồ sơ tâm lý liên tục

Con người ta hay thay đổi, nghĩa là phân khúc cũng có thể thay đổi. Người tiêu dùng liên tục được phổ cập và được mời chào. Với những thông tin và yếu tố kích hoạt phù hợp, các phương pháp phân khúc tâm lý đã từng hiệu quả cho các chiến dịch trong quá khứ có thể không còn hiệu quả trong hiện tại. May thay, điều này không có nghĩa là ta cần phải có một đội ngũ hoạt động 24/7 với các hồ sơ này. Ta chỉ cần sử dụng những công cụ có sẵn để liên tục theo dõi các phương pháp phân khúc tâm lý phù hợp với chiến dịch quảng cáo hoặc chiến lược tiếp thị nội dung. Miễn sao dữ liệu của ta được cập nhật theo thời gian thực thì có nghĩa là một phần công việc đã được hoàn thành!

Thực hiện phương pháp phân khúc tâm lý trong tiếp thị: Hướng dẫn nhanh theo từng bước

Bởi vì đã thảo luận về các khía cạnh khác nhau của các phương pháp phân khúc tâm lý trong tiếp thị nên chúng ta có thể kết hợp tất cả các quy trình này lại với nhau khá dễ dàng! Ta chỉ cần hoàn thành các bước sau.

Thu thập dữ liệu: Chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng cả các biện pháp định lượng lẫn định tính để có thể bứt phá khỏi những phương pháp phân khúc tâm lý thông thường và tìm ra các phương pháp dựa trên dữ liệu. Xác định các thành phần tâm lý chính: Tập trung vào những điểm khác biệt dựa trên xu hướng để có thể xác định cách tạo ra những phương pháp phân khúc tâm lý của riêng mình. Phân khúc chúng: Tạo các phân khúc dựa trên những kiến thức thu thập được.

Thế thôi! Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mục tiêu chiến dịch cụ thể của ta.

Các phương pháp phân khúc tâm lý được triển khai trong những chiến dịch thành công

Trong số tất cả các chiến dịch thành công liên quan đến phân khúc tâm lý, đây là những chiến dịch mà chúng tôi yêu thích nhất:

Quảng cáo trên toàn thế giới của McDonald’s: McDonald’s là một trong những chuỗi thức ăn nhanh phổ biến nhất trên thế giới. Mặc dù có những phương pháp phân khúc tâm lý thứ yếu ở các thị trường địa phương nhưng hai phương pháp chính thì liên quan đến cách người ta nhìn nhận việc ăn uống: như một hoạt động gắn kết và một trải nghiệm.

McDonald’s là một trong những chuỗi thức ăn nhanh phổ biến nhất trên thế giới. Mặc dù có những phương pháp phân khúc tâm lý thứ yếu ở các thị trường địa phương nhưng hai phương pháp chính thì liên quan đến cách người ta nhìn nhận việc ăn uống: như một hoạt động gắn kết và một trải nghiệm. Chiến dịch Just Do It của Nike: Chúng tôi cho rằng chiến dịch này hiệu quả đến mức chỉ cần nhắc đến khẩu hiệu là người ta nghĩ đến thương hiệu. Tuy đây có thể chỉ là một khẩu hiệu nhưng khẩu hiệu này đề cập đến ít nhất hai phương pháp phân khúc tâm lý: những người muốn vượt qua giới hạn của mình và những người muốn bắt đầu.

Chúng tôi cho rằng chiến dịch này hiệu quả đến mức chỉ cần nhắc đến khẩu hiệu là người ta nghĩ đến thương hiệu. Tuy đây có thể chỉ là một khẩu hiệu nhưng khẩu hiệu này đề cập đến ít nhất hai phương pháp phân khúc tâm lý: những người muốn vượt qua giới hạn của mình và những người muốn bắt đầu. Family You Choose của Absolut: Chiến dịch tự hào LGBTQIA+ này tuyệt vời vì uống rượu thường là việc mà ta làm cùng bạn bè và gia đình.

Nhìn về xu hướng tương lai: Các phương pháp phân khúc tâm lý sẽ như thế nào trong tương lai?

Mặc dù cốt lõi của tiếp thị vẫn sẽ không đổi trong 50 năm nữa nhưng cách tạo ra các phương pháp phân khúc tâm lý thì liên tục thay đổi. Nếu quý vị muốn đảm bảo các nỗ lực của mình vừa hiệu quả vừa có hiệu suất, hãy xem qua các xu hướng mà chúng tôi đã quan sát. Nhiều xu hướng trong số này có thể được kết hợp vào các chiến lược tiếp thị trong tương lai của quý vị!

AI và học máy để tạo ra những thông tin chuyên sâu hơn

Chúng tôi đã đề cập đến vai trò của AI trong việc tạo ra phương pháp phân khúc tâm lý chất lượng. Tuy nhiên, điều gì ở trí tuệ nhân tạo khiến nó phù hợp với tiếp thị đến vậy?

AI có thể thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại để ta có nhiều thời gian cho những công việc quan trọng hơn.

Mặc dù vốn đã dựa trên các phương pháp phân khúc tâm lý hiện có để phân tích nhưng AI sẽ trở nên hiệu quả hơn nữa theo thời gian.

AI hoạt động với tốc độ mà không ai trên thế giới có thể sánh kịp!

Trí tuệ nhân tạo đã được tích hợp vào các công cụ hiện có ở một số dạng nhất định. Hãy đảm bảo tận dụng tối đa!

Phân khúc động

Quý vị có nhớ chúng tôi đã viết rằng chúng ta sẽ khó mà tạo các phương pháp phân khúc tâm lý trong tương lai do các giá trị và lối sống thay đổi? Có một cách để ta theo kịp. Với phân khúc động, các phương pháp phân khúc tâm lý không đứng yên – chúng được cập nhật khi có thông tin mới để chiến dịch của ta luôn phù hợp và được cập nhật. Các dịch vụ phát trực tuyến là một ví dụ hay về phân khúc động: ta nhận được các đề xuất khác nhau dựa trên nội dung mà mình xem.

Sử dụng các phương pháp phân khúc tâm lý làm nguồn cảm hứng

Nếu quý vị vẫn chưa hình thành chiến lược để thử loại phân khúc này thì bây giờ là lúc để thực hiện! Với hướng dẫn của chúng tôi, quý vị có thể đạt được mức độ thành công tương tự như các phương pháp phân khúc tâm lý đã thúc đẩy nhiều chiến dịch nổi tiếng khác. MGID sẽ luôn bên cạnh quý vị trong suốt quá trình! Chúng tôi có mọi nguồn lực mà quý vị cần. Hãy đăng ký để chuyển đổi các phương pháp phân khúc tâm lý thành những chiến dịch thành công! Quả thật, đôi khi chúng ta có thể gặp khó khăn, nhưng hãy nhớ câu hỏi này: nhắm mục tiêu tâm lý có nghĩa là gì trong tiếp thị? Nghĩa là cơ hội để ta đi sâu hơn, giúp tạo ra lòng trung thành với thương hiệu và mang lại lợi ích cho công ty trong nhiều năm tới.