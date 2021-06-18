Câu hỏi kiếm tiền từ trang web là câu hỏi mà các blogger thường khó trả lời nhất. Đây không chỉ là câu hỏi về việc phương pháp nào là tốt nhất hoặc phương pháp nào mang lại nguồn doanh thu ổn định nhất. Trên thực tế, vẫn còn khá nhiều mô hình kiếm tiền web hại nhiều hơn lợi trên thị trường.

Việc tránh các chiến lược kiếm tiền có hại và kém tối ưu từ trang web hoàn toàn liên quan đến việc nhận ra chúng. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu về các phương pháp kiếm tiền khác nhau và tiềm năng của chúng.

Các nguồn lưu lượng truy cập kém

Không phải mọi nguồn lưu lượng truy cập đều có cùng tiềm năng tăng doanh thu quảng cáo. Một số khách truy cập phản hồi nhiều hơn so với những người khác, và họ mang lại dạng lưu lượng truy cập mà ta có thể kiếm tiền. Những khách truy cập chỉ xem quảng cáo mà không thực hiện hành động sẽ không đóng góp vào doanh thu quảng cáo.

Mặc dù ta có thể rất muốn bù đắp doanh thu bị mất bằng cách mua thêm lưu lượng truy cập từ các nguồn khác, nhưng việc này cần nên tránh. Lưu lượng truy cập cao hơn không hẳn có nghĩa là chất lượng cao hơn và thu nhập tốt hơn. Trên thực tế, nếu ta cho rằng phần lớn lưu lượng truy cập có được với giá rẻ là bot thì ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi — thường thì họ thậm chí không nhìn thấy quảng cáo vì lưu lượng truy cập này bị cắt giảm bởi hệ thống chống gian lận của nền tảng.

Ta sẽ không những không thấy doanh thu tăng lên mà còn bị thiệt hại khi mua lưu lượng truy cập, bất kể nó rẻ đến mức nào. Một giải pháp tốt hơn nhiều là xác định khách truy cập của mình là ai, họ tìm thấy trang web của ta như thế nào, và sau đó đa dạng hóa các nguồn lưu lượng truy cập. Hãy cân nhắc rằng những khách truy cập được giới thiệu đến quý vị từ các trang web khác là những người phản ứng nhiều nhất với quảng cáo, vì vậy hãy nghĩ đến việc liên hệ với các nhà phát hành khác và mở rộng mạng lưới của mình.

Mật độ quảng cáo

Việc nhồi nhét quảng cáo vào các trang web sẽ làm tăng mật độ của chúng, do đó tạo ra tác động ngược về doanh thu so với những gì nhà xuất bản đang mong đợi. Việc ưu tiên quảng cáo hơn trải nghiệm người dùng sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng rằng nhà xuất bản không quan tâm đến độc giả của họ.

Khi khách truy cập bị choáng ngợp bởi số lượng lớn quảng cáo trên trang, họ sẽ trở nên khó chịu. Khi sự khó chịu của họ biến thành bực tức, họ sẽ tìm cách đóng tất cả các quảng cáo (những quảng cáo mà họ có thể đóng) mà còn rời khỏi trang web hoàn toàn. Điều đó đủ để nói rằng tốc độ tải trang cũng có thể bị ảnh hưởng và xếp hạng của trang cũng vậy.

Giữ cho tỷ lệ nội dung-quảng cáo vừa phải; để vượt qua các yêu cầu tiêu chuẩn của nền tảng quảng cáo, tất cả quảng cáo không được vượt quá 30% nội dung trang. Thay vào đó, hãy tập trung vào sự kết hợp phù hợp của các định dạng quảng cáo và ở đúng vị trí. Thử nghiệm với các kết hợp định dạng quảng cáo để đạt được sự cân bằng giữa sự xuất hiện của quảng cáo và trải nghiệm người dùng.

Các định dạng quảng cáo mang tính xâm phạm

Cũng giống như số lượng quảng cáo quá nhiều có thể làm khách truy cập khó chịu, các định dạng quảng cáo xâm phạm cũng có thể gây ra điều đó. Loại mang tính xâm phạm nhất trong số các quảng cáo là cửa sổ pop-up và quảng cáo xen kẽ. Việc không thể bỏ qua chúng và yêu cầu phản hồi từ phía người dùng sẽ gợi lên phản ứng tiêu cực. Điều này cũng xảy ra đối với quảng cáo video tự động phát có âm thanh, sử dụng quảng cáo nhấp nháy, hoặc quảng cáo cố định quá lớn.

Bất kỳ điều gì ngăn cản người dùng tương tác với nội dung họ truy cập sẽ bị coi là mang tính xâm phạm và làm giảm hiệu quả của nội dung đó. Các định dạng quảng cáo này sẽ khiến người dùng có cái nhìn phản cảm về quảng cáo hơn.

Selling links

Các kế hoạch liên kết nhằm mục đích thao túng thứ hạng trên Google không phải là một ý tưởng hay. Tiền đề khá đơn giản — ta cung cấp liên kết do-follow đến trang web của người khác và tính phí cho họ. Họ nhận sự thúc đẩy SEO và khả năng hiển thị nhiều hơn trong khi ta nhận được một nguồn doanh thu khá dễ dàng.

Selling links từng là một công việc kinh doanh sinh lợi ngắn hạn. Tuy nhiên, Google đã nhiều lần cảnh báo chống lại selling links hoặc tham gia vào bất kỳ loại kế hoạch liên kết nào nhằm mục đích đánh lừa thuật toán PageRank của họ. Điều đó bao gồm việc trả phí cho các liên kết, giao dịch hàng hóa/dịch vụ cho các liên kết, và trao đổi liên kết quá mức.

Đó là một chiến lược ngắn hạn mà Google đã trở nên thật sự giỏi trong việc ngăn chặn và xử phạt. Về lâu dài, đó hoàn toàn là tự hủy hoại chính mình.

Infolinks

Infolinks là một định dạng quảng cáo đã không còn được chú ý từ lâu.

Chúng cung cấp quảng cáo dưới dạng các liên kết mà ta có thể nhấp vào, chỉ để hiển thị một quảng cáo có liên quan đôi chút để ta quan tâm.

Ưu điểm chính của Infolinks là nó cung cấp một quảng cáo trong văn bản không xâm phạm, phù hợp với ý định của người dùng trong thời gian thực.

Ngày nay, cách này còn lâu mới mang lại lợi nhuận. Đây là một trong những phương pháp kiếm tiền từ trang web lỗi thời mà rất ít người quan tâm, với nguồn doanh thu thậm chí có thể không đủ trang trải chi phí hosting.

Quảng cáo RSS feed

Nói về các mô hình lỗi thời để kiếm tiền từ trang web thì quảng cáo RSS Feed cũng đã về hưu từ lâu.

Trước đây, các blogger đặt quảng cáo trong phần RSS Feed của trang web, nơi người đọc sẽ đến và tìm các bài đăng mới. Đây chưa bao giờ là phương pháp quảng cáo sinh lợi nhất để bắt đầu và luôn làm cho trang trông lộn xộn hơn mức bình thường.

Ngày nay, rất ít người duy trì RSS Feeds của họ, và thậm chí càng ít người truy cập vào đó để cập nhật nội dung. Việc sử dụng quảng cáo trong phần này tốn nhiều công sức hơn mức cần thiết, và lãng phí không gian giá trị trên trang.

Các nhà cung cấp quảng cáo rủi ro

Nhà quảng cáo có trách nhiệm quảng bá nội dung quảng cáo có đạo đức, không gây khó chịu cho người dùng, không mang tính suy đoán về các chủ đề nhạy cảm. Nền tảng quảng cáo phải giám sát hành vi của nhà quảng cáo và cũng phải chịu trách nhiệm về cách họ xử lý dữ liệu riêng tư của người dùng.

Không như MGID và các nhà cung cấp lâu dài khác, một số nhà cung cấp quảng cáo có thể không minh bạch về hoạt động của họ. Nói về hoạt động, một số nhà cung cấp quảng cáo cũng có thể làm chậm trang web đáng kể, khiến mọi người (và Google) cảm thấy khó chịu sau khi truy cập các trang như thế.

Tại MGID, chúng tôi liên tục triển khai các giải pháp công nghệ mới đang trên đà phát triển để đảm bảo rằng người dùng của quý vị có trải nghiệm tốt nhất có thể. Ví dụ, gần đây chúng tôi đã triển khai tính năng tải chậm cho hình ảnh và JavaScript trong các widget. Với ít lệnh gọi đến server hơn, chúng tôi cung cấp cho người dùng của quý vị các trang tải nhanh hơn và đảm bảo rằng các widget của chúng tôi được tối ưu hóa để đáp ứng những điểm chuẩn Core Web Vitals.

Cân bằng giữa quảng cáo và trải nghiệm người dùng

Để có thể kiếm tiền đúng cách, các trang web của ta không cần tràn ngập những quảng cáo gây rối. Trên thực tế, điều đó sẽ gây hại cho lợi nhuận của trang web về lâu dài.

Hãy lưu ý đến người dùng khi đặt quảng cáo trên trang; hãy đặt mình vào vị trí của họ, xem những ưu tiên của họ là của mình và từ đó, ta sẽ có một nguồn thu nhập ổn định và đáng tin cậy.