Đã qua rồi thời kỳ mà chặn quảng cáo (ad blocking) đơn thuần là ẩn banner hay bỏ qua quảng cáo trước video. Đến năm 2026, chặn quảng cáo đã trở thành một cách phổ biến để người dùng kiểm soát quyền riêng tư, hiệu suất và trải nghiệm trực tuyến. Theo dữ liệu từ eMarketer và YouGov, gần một nửa số người tiêu dùng tại Mỹ và hơn một nửa người dùng trên toàn cầu đã cài đặt hoặc sử dụng trình chặn quảng cáo — và những con số này hiện đã ổn định ở quy mô lớn.

Sự thay đổi nằm ở lý do khiến người dùng chặn quảng cáo. Các định dạng quảng cáo mang tính xâm phạm, hoạt động theo dõi quá mức và sự suy giảm niềm tin vào các nền tảng kỹ thuật số đã khiến việc chặn quảng cáo trở thành một hành vi mang tính phòng vệ, thay vì chỉ là một lựa chọn mang tính kỹ thuật. Đồng thời, việc các nền tảng siết chặt kiểm soát cũng thúc đẩy người dùng chuyển sang những công cụ thông minh hơn và các trình duyệt ưu tiên quyền riêng tư — vốn khó bị phát hiện và thậm chí còn khó đối phó hơn.

Đối với nhà quảng cáo, điều này tạo ra một thử thách đáng kể. Việc chặn quảng cáo ảnh hưởng đến phạm vi tiếp cận, khả năng theo dõi và đo lường phân bổ từ rất sớm, trước cả khi tác động của nó xuất hiện trong các báo cáo hiệu suất. Năm 2026, câu hỏi đặt ra không còn là làm thế nào để chống lại chặn quảng cáo, mà là liệu quảng cáo có thể phát triển đủ nhanh để đáp ứng kỳ vọng của người dùng hay không.

Bài viết này sẽ phân tích cách chặn quảng cáo đang tiếp tục phát triển, những thay đổi mà xu hướng này mang lại cho tiếp thị hiệu suất, và các chiến lược giúp nhà quảng cáo duy trì sự hiện diện hiệu quả trong năm 2026.