Chúng tôi xin hân hạnh thông báo về việc ra mắt Phiên bản 1 của tính năng Granular Reporting (Báo cáo Chi tiết) — một công cụ nâng cao được thiết kế để tập trung mọi nhu cầu báo cáo vào một giao diện dễ sử dụng, cùng các tính năng mới hiệu quả giúp báo cáo nhanh và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những lý do khiến tính năng này trở thành một công cụ hiệu quả cho quy trình báo cáo.

Báo cáo tùy chỉnh

Giờ đây, ta có thể tạo báo cáo tùy chỉnh hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của mình. Hãy chọn đúng chiều hướng, bộ lọc cũng như số liệu để xây dựng các báo cáo phù hợp với mục tiêu chiến dịch và được cung cấp các thông tin chuyên sâu chính xác.

Báo cáo tất cả trong một

Không cần phải bật qua lại giữa nhiều nền tảng nữa! Ta có mọi công cụ báo cáo dữ liệu và tùy chọn xuất trong một giao diện liền mạch duy nhất. Với Granular Reporting, ta sẽ tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách có được mọi báo cáo ở cùng một nơi.

Báo cáo cấp tài khoản

Không như các báo cáo cũ chỉ tập trung vào những chiến dịch riêng lẻ, tính năng Granular Reporting cho phép ta tạo thông tin chuyên sâu ở cấp tài khoản. Nói như vậy nghĩa là ta có thể phân tích xu hướng và hiệu suất trên mọi chiến dịch để có thông tin chuyên sâu trên phạm vi rộng hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Phân tích đa chiều hướng

Ta có thể đi sâu hơn vào dữ liệu với khả năng áp dụng lên đến ba chiều hướng trong mọi báo cáo. Điều này giúp ta phân tích hiệu suất từ các góc độ khác nhau và khám phá những thông tin chi tiết mà trước đây không biết được.

Bộ lọc và số liệu linh hoạt

Ta có thể chọn từ nhiều bộ lọc và số liệu để có báo cáo tùy chỉnh. Cho dù ta đang xem xét lượt click, lượt chuyển đổi hay lượt hiển thị, tính năng Granular Reporting cũng cho ta toàn quyền kiểm soát cách xem và phân tích dữ liệu chiến dịch. Xin nhớ rằng việc thêm số liệu về lượt hiển thị có thể ảnh hưởng đến tốc độ tải.

Tốc độ và các tùy chọn lưu được cải thiện

Chúng tôi biết rằng tốc độ là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là khi xử lý các dataset lớn. Tính năng Granular Reporting được tối ưu hóa nhằm tải dữ liệu nhanh hơn, để ta có thể nhận được thông tin chuyên sâu thật nhanh chóng. Ngoài ra, ta có thể lưu các báo cáo mẫu tùy chỉnh hoặc đã sửa đổi để dùng sau, nhờ đó đảm bảo các thiết lập dữ liệu luôn khả dụng.

Báo cáo dạng có thể chia sẻ

Quý vị cần chia sẻ thông tin chuyên sâu? Phiên bản 1 giúp ta sao chép và chia sẻ link báo cáo trong tài khoản, nhờ đó khiến việc cộng tác với nhóm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và đảm bảo mọi người đều nắm rõ thông tin.

Các mẫu tạo sẵn

Để truy cập dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng, Phiên bản 1 có các mẫu báo cáo được tạo sẵn. Các mẫu này được thiết kế cho các báo cáo thường kỳ, do đó ta có thể chọn một mẫu, điều chỉnh nếu cần và bắt đầu phân tích ngay!

Mô tả và tình huống sử dụng các mẫu báo cáo hiện có

1. Báo cáo tổng hợp chiến dịch theo ngày

Mẫu này cho chúng ta xem tổng hợp mọi chiến dịch dựa trên chiều hướng đã chọn (ví dụ như theo ngày). Với mẫu này, người dùng theo dõi hiệu suất chiến dịch của họ trong suốt khoảng thời gian bằng cách phân tích xu hướng, các đỉnh và đáy trong hoạt động chiến dịch.

Tên mẫu: Tổng quan về chiến dịch theo ngày (Campaign Overview by Date)

Tổng quan về chiến dịch theo ngày (Campaign Overview by Date) Mục đích: Theo dõi xu hướng hiệu suất theo thời gian (ví dụ như theo dõi hàng ngày)

Theo dõi xu hướng hiệu suất theo thời gian (ví dụ như theo dõi hàng ngày) Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Mẫu này là tốt nhất để hiểu xu hướng hàng ngày, xác định những ngày có hiệu suất cao và hiệu suất thấp

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Ngày

Ngày Sắp xếp: Ngày (Giảm dần)

Ngày (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

2. Báo cáo chiến dịch tổng hợp widget/nguồn

Mẫu này tổng hợp mọi chiến dịch dựa trên Widget ID hoặc Source, cung cấp cho người dùng thông tin chuyên sâu về đóng góp của các nguồn hoặc widget khác nhau cho hiệu suất chung. Báo cáo này rất quan trọng trong việc xác định các nguồn có hiệu suất cao nhất và đưa ra quyết định về nơi phân bổ các nguồn lực.

Tên mẫu: Hiệu suất chiến dịch theo Widget/Source (Campaign Performance by Widget/Source)

Hiệu suất chiến dịch theo Widget/Source (Campaign Performance by Widget/Source) Mục đích: Xác định các nguồn hoặc widget có hiệu suất cao nhất và đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch

Xác định các nguồn hoặc widget có hiệu suất cao nhất và đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Lý tưởng để tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực bằng cách tập trung vào các nguồn có hiệu suất cao

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Widget ID/Source

Widget ID/Source Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

3. Báo cáo chiến dịch tổng hợp theo giờ

Mẫu báo cáo này tổng hợp dữ liệu chiến dịch theo giờ, cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất của chiến dịch tại các thời điểm khác nhau trong ngày. Vì vậy, mẫu này đặc biệt hữu ích để tối ưu hóa lịch trình chiến dịch và chiến lược bid.

Tên mẫu: Thông tin chuyên sâu chiến dịch theo giờ (Campaign Insights by Hour)

Thông tin chuyên sâu chiến dịch theo giờ (Campaign Insights by Hour) Mục đích: Hiển thị hiệu suất của các chiến dịch tại những thời điểm khác nhau trong ngày

Hiển thị hiệu suất của các chiến dịch tại những thời điểm khác nhau trong ngày Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Lý tưởng để tối ưu hóa lịch trình chiến dịch và chiến lược bid dựa trên các mẫu hiệu suất theo giờ

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Giờ

Giờ Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Mỗi giờ

4. Báo cáo tổng hợp chiến dịch theo quốc gia

Mẫu này tổng hợp mọi chiến dịch theo quốc gia, giúp người dùng xác định các xu hướng địa lý trong hiệu suất chiến dịch, tạo điều kiện cho các nhà tiếp thị xem quốc gia nào đang có nhiều lượt gắn kết và chuyển đổi nhất.

Tên mẫu: Phân tích chiến dịch theo quốc gia (Campaign Breakdown by Country)

Phân tích chiến dịch theo quốc gia (Campaign Breakdown by Country) Mục đích: Phân tích hiệu suất chiến dịch theo quốc gia để xác định các khu vực hàng đầu

Phân tích hiệu suất chiến dịch theo quốc gia để xác định các khu vực hàng đầu Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Mẫu này hữu ích để điều chỉnh những chiến lược nhắm mục tiêu theo vùng địa lý trong các chiến dịch toàn cầu

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Quốc gia

Quốc gia Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

5. Báo cáo chiến dịch tổng hợp sáng tạo

Mẫu này tổng hợp các chiến dịch dựa trên nội dung sáng tạo, cung cấp thông tin chuyên sâu về những nội dung sáng tạo đang tạo được tiếng vang nhiều nhất với đối tượng khán giả mục tiêu. Người dùng có thể so sánh hiệu suất của các nội dung sáng tạo khác nhau để điều chỉnh chiến lược sáng tạo.

Tên mẫu: Hiệu suất theo nội dung sáng tạo (Performance by Creative)

Hiệu suất theo nội dung sáng tạo (Performance by Creative) Mục đích: So sánh hiệu suất của những nội dung sáng tạo khác nhau nhằm điều chỉnh các chiến lược truyền thông

So sánh hiệu suất của những nội dung sáng tạo khác nhau nhằm điều chỉnh các chiến lược truyền thông Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Lý tưởng để tối ưu hóa nội dung sáng tạo bằng cách hiểu những thông điệp hoặc hình ảnh nào gây được tiếng vang nhất với đối tượng khán giả

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Creative ID

Creative ID Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

6. Báo cáo tổng hợp chiến dịch nền tảng

Mẫu báo cáo này tổng hợp mọi chiến dịch theo nền tảng (ví dụ như thiết bị di động, máy tính để bàn), tạo điều kiện cho người dùng xem những nền tảng nào là hiệu quả nhất cho các chiến dịch của mình. Báo cáo này có thể cung cấp thông tin cho các chiến lược nhắm mục tiêu cụ thể theo thiết bị.

Tên mẫu: Thành công của chiến dịch theo nền tảng (Campaign Success by Platform)

Thành công của chiến dịch theo nền tảng (Campaign Success by Platform) Mục đích: Phân tích hiệu suất chiến dịch trên nhiều nền tảng khác nhau (ví dụ như thiết bị di động, máy tính để bàn)

Phân tích hiệu suất chiến dịch trên nhiều nền tảng khác nhau (ví dụ như thiết bị di động, máy tính để bàn) Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Lý tưởng để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu theo thiết bị cụ thể và đảm bảo chiến dịch hoạt động tốt trên nhiều nền tảng khác nhau

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Nền tảng

Nền tảng Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

7. Báo cáo tổng hợp chiến dịch theo nền tảng và hệ điều hành

Mẫu báo cáo này cung cấp phân tích chuyên sâu hơn thông qua việc tổng hợp các chiến dịch theo nền tảng và sau đó là theo hệ điều hành (OS). Với mẫu này, người dùng hiểu được một hệ điều hành cụ thể trong các nền tảng hoạt động như thế nào, và đây là điều rất quan trọng để tối ưu hóa cho những môi trường khác nhau.

Tên mẫu: Hiệu suất theo nền tảng và hệ điều hành

Hiệu suất theo nền tảng và hệ điều hành Mục đích: Đánh giá hiệu suất chiến dịch trên cả nền tảng lẫn hệ điều hành

Đánh giá hiệu suất chiến dịch trên cả nền tảng lẫn hệ điều hành Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Tối quan trọng đối với các nhà tiếp thị ứng dụng hoặc chiến dịch đa nền tảng để tối ưu hóa việc nhắm mục tiêu trên các nền tảng và hệ điều hành cụ thể

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Nền tảng

Nền tảng Chiều hướng phụ: Hệ điều hành

Hệ điều hành Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

8. Báo cáo tổng hợp chiến dịch theo trình duyệt

Mẫu báo cáo này tổng hợp các chiến dịch theo trình duyệt, cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất của các trình duyệt khác nhau đối với các chiến dịch. Báo cáo này giúp xác định mọi sự cố hoặc cơ hội của trình duyệt cụ thể.

Tên mẫu: Mức độ gắn kết của chiến dịch theo trình duyệt (Campaign Engagement by Browser)

Mức độ gắn kết của chiến dịch theo trình duyệt (Campaign Engagement by Browser) Mục đích: So sánh hiệu suất chiến dịch trên các trình duyệt web khác nhau

So sánh hiệu suất chiến dịch trên các trình duyệt web khác nhau Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Mẫu này hữu ích để khắc phục sự cố cụ thể của trình duyệt và tối ưu hóa chiến dịch nhằm có được trải nghiệm người dùng tốt nhất trên các trình duyệt khác nhau

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Trình duyệt

Trình duyệt Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

9. Báo cáo tổng hợp theo loại chiến dịch

Mẫu báo cáo này thu thập dữ liệu theo loại chiến dịch, cung cấp cho người dùng thông tin chuyên sâu về hiệu suất của các loại chiến dịch khác nhau (ví dụ như sản phẩm, nội dung) khi so sánh với nhau. Cách này rất hiệu quả để tối ưu hóa các chiến lược chiến dịch và hiểu tác động của các mục tiêu chiến dịch khác nhau.

Tên mẫu: Phân tích theo loại chiến dịch

Phân tích theo loại chiến dịch Mục đích: Phân tích hiệu suất của các loại chiến dịch khác nhau để tối ưu hóa chiến lược

Phân tích hiệu suất của các loại chiến dịch khác nhau để tối ưu hóa chiến lược Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Mẫu này lý tưởng để so sánh và đánh giá hiệu quả của các định dạng chiến dịch khác nhau, chẳng hạn như chiến dịch dựa trên sản phẩm vs. chiến dịch dựa trên nội dung

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Loại chiến dịch

Loại chiến dịch Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

10. Báo cáo tổng hợp theo Widget và Campaign ID

Mẫu này tổng hợp dữ liệu theo Widget ID và sau đó theo Campaign ID, cung cấp chế độ xem rất chi tiết về cách các widget cụ thể đóng góp cho hiệu suất chiến dịch cá nhân. Mẫu này hữu ích để xác định các nguồn cụ thể thúc đẩy thành công của chiến dịch.

Tên mẫu: Báo cáo cụ thể về widget và chiến dịch (Widget and Campaign Specific Report)

Báo cáo cụ thể về widget và chiến dịch (Widget and Campaign Specific Report) Mục đích: Cung cấp thông tin chi tiết về cách các widget cụ thể đóng góp vào thành công của từng chiến dịch

Cung cấp thông tin chi tiết về cách các widget cụ thể đóng góp vào thành công của từng chiến dịch Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Mẫu này cần thiết cho việc phân tích hiệu suất chuyên sâu khi nhiều chiến dịch đang chạy trên cùng widget

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: ID tiện ích

ID tiện ích Chiều hướng phụ: ID chiến dịch

ID chiến dịch Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

11. Báo cáo tổng hợp Widget/Source ID và Creative ID

Mẫu báo cáo này thu thập dữ liệu theo Widget ID hay Source, và sau đó theo Creative ID, cung cấp chế độ xem chi tiết về hoạt động của các nội dung sáng tạo cụ thể trên các widget hoặc nguồn khác nhau. Thông qua tổng hợp kép này, người dùng có thể xác định tổ hợp widgets/sources và creatives nào đang mang lại kết quả tốt nhất.

Tên mẫu: Báo cáo hiệu suất Widget và Creative (Widget and Creative Performance Report)

Báo cáo hiệu suất Widget và Creative (Widget and Creative Performance Report) Mục đích: Cung cấp thông tin chuyên sâu về đóng góp của các widget cụ thể cho thành công của từng chiến dịch

Cung cấp thông tin chuyên sâu về đóng góp của các widget cụ thể cho thành công của từng chiến dịch Số liệu biểu đồ: Lượt click, khoản đã chi

Tình huống sử dụng:

Mẫu này thiết yếu đối với các nhà tiếp thị muốn tối ưu hóa việc bắt cặp nội dung sáng tạo với các nguồn hoặc widget cụ thể, giúp tinh chỉnh các chiến lược dựa trên vị trí và hiệu suất của nội dung sáng tạo

Cấu hình:

Phạm vi ngày: Tháng trước

Tháng trước Chiều hướng chính: Widget ID/Source

Widget ID/Source Chiều hướng phụ: ID sáng tạo

ID sáng tạo Sắp xếp: Lượt click (Giảm dần)

Lượt click (Giảm dần) Khoảng thời gian biểu đồ: Hàng ngày

Khai phóng tiềm năng chiến dịch bằng thông tin chuyên sâu về dữ liệu

Trong tiếp thị kỹ thuật số, chìa khóa thành công là hiểu được hiệu suất chiến dịch. Với những thông tin chuyên sâu rõ ràng về những gì đang hoạt động hiệu quả và những vị trí cần cải thiện — từ các nguồn và nội dung sáng tạo hiệu quả nhất cho đến thời điểm và nền tảng tốt nhất để nhắm mục tiêu — ta có thể ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm giúp thúc đẩy kết quả chiến dịch.

MGID tin vào hiệu quả của dữ liệu. Hãy rèn giũa các chiến lược và cải thiện các chiến dịch trong một giao diện hiệu quả. Bắt đầu ngay để làm cho quảng cáo của mình thật hiệu quả và có tác động hơn! Chúng tôi mong được thấy quý vị sử dụng tính năng này để tối ưu hóa chiến dịch và khám phá những xu hướng có giá trị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng bộ tính năng và làm cho Granular Reporting trở nên hiệu quả hơn nữa, vì vậy hãy theo dõi các bản cập nhật trong tương lai nhé!