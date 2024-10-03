MGID xin hân hạnh giới thiệu phương pháp theo dõi mới được thiết kế để nâng cao độ chính xác trong quản lý chiến dịch và liền mạch hóa cách tối ưu hóa các nỗ lực quảng cáo. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về công dụng của Native Integration (Tích hợp Tự nhiên) đối với quý vị và chiến lược của quý vị.

Native Integration là gì?

Native Integration là một cách trực quan và liền mạch để thiết lập theo dõi chuyển đổi trực tiếp trong bảng điều khiển MGID Ads. Khi tận dụng phương pháp này, ta có thể liên kết các chiến dịch với những nền tảng bên thứ ba phổ biến chỉ với vài cú click — không cần thiết lập theo dõi thủ công, lập trình mã phức tạp hay dùng công cụ bên ngoài nữa. Trải nghiệm của ta sẽ trơn tru hơn và hiệu quả hơn.

Tại sao điều này lại quan trọng? Native Integration mang lại nhiều lợi thế và do đó là một công cụ thay đổi cuộc chơi cho các nhà quảng cáo:

Hiệu quả: Khi quy trình theo dõi được liền mạch hóa, thời gian thiết lập sẽ giảm và nguy cơ xảy ra lỗi được giảm thiểu. Ta có thể tập trung nhiều hơn vào việc tối ưu hóa các chiến dịch thay vì quản lý các chi tiết kỹ thuật.

Khi quy trình theo dõi được liền mạch hóa, thời gian thiết lập sẽ giảm và nguy cơ xảy ra lỗi được giảm thiểu. Ta có thể tập trung nhiều hơn vào việc tối ưu hóa các chiến dịch thay vì quản lý các chi tiết kỹ thuật. Đơn giản: Quy trình tích hợp được thiết kế thân thiện với người dùng, từ đó loại bỏ nhu cầu lập trình phức tạp hay sử dụng các công cụ bổ sung. Ta có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết ngay trong bảng điều khiển MGID Ads.

Quy trình tích hợp được thiết kế thân thiện với người dùng, từ đó loại bỏ nhu cầu lập trình phức tạp hay sử dụng các công cụ bổ sung. Ta có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết ngay trong bảng điều khiển MGID Ads. Độ chính xác được nâng cao: Bằng cách loại bỏ nhu cầu theo dõi thủ công, Native Integration giúp giảm khả năng theo dõi những điểm không nhất quán, đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy và chính xác.

Bằng cách loại bỏ nhu cầu theo dõi thủ công, Native Integration giúp giảm khả năng theo dõi những điểm không nhất quán, đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy và chính xác. Kết nối liền mạch: Chỉ với vài cú click, ta có thể kết nối các chiến dịch với những nền tảng bên thứ ba, tăng khả năng theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất.

Native Integration với Voluum

Chúng tôi cũng rất vui được thông báo rằng tích hợp đầu tiên hiện có theo Native Integration là với Voluum, một nền tảng theo dõi hàng đầu. Với sự tích hợp này, ta có thể dễ dàng kết nối các chiến dịch MGID với Voluum, tạo điều kiện theo dõi chính xác và đồng bộ hóa dữ liệu chuyển đổi tùy chỉnh — tất cả được thực hiện với hoạt động thiết lập thủ công tối thiểu.

Những lợi ích chính:

Thiết lập trong bảng điều khiển: Kết nối MGID với Voluum trực tiếp trong bảng điều khiển MGID Ads thật dễ dàng.

Kết nối MGID với Voluum trực tiếp trong bảng điều khiển MGID Ads thật dễ dàng. Theo dõi chính xác: Đảm bảo dữ liệu chuyển đổi chính xác và đáng tin cậy – đây là điều rất cần thiết để tối ưu hóa các chiến dịch.

Đảm bảo dữ liệu chuyển đổi chính xác và đáng tin cậy – đây là điều rất cần thiết để tối ưu hóa các chiến dịch. Quy trình được liền mạch hóa: Giảm hoạt động thủ công để ta có thể tập trung hơn vào việc tinh chỉnh các chiến lược quảng cáo.

Để bắt đầu sử dụng Native Integration, hãy vào phần "Conversion Tracking" (Theo dõi chuyển đổi) trong bảng điều khiển MGID Ads và chọn phương pháp theo dõi là "Native Integration". Quy trình thiết lập trực quan sẽ hướng dẫn quý vị liên kết các tài khoản.

Từng bước thiết lập tích hợp Voluum:

1. Tạo API key trong Voluum: Ta sẽ cần key này vào lần đầu bật tích hợp Voluum. Sau khi đã lưu key, ta có thể tiếp tục sử dụng key này trong tương lai.

2. Thêm Integration trong MGID: Khi tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch, hãy vào "Tracking" > "Native Integration" > "Add Integration" và chọn Voluum.

3. Nhập thông tin API: Nhập thông tin API từ Voluum để thiết lập tích hợp.

4. Chọn một chiến dịch Voluum: Chọn chiến dịch Voluum mà ta muốn liên kết với chiến dịch MGID của mình.

5. Cấu hình mục tiêu chuyển đổi: Ta có thể chọn và đồng bộ lên đến ba mục tiêu chuyển đổi tùy chỉnh từ chiến dịch Voluum với chiến dịch MGID.

6. Lưu chiến dịch: Sau khi mọi thứ đã được thiết lập, hãy lưu chiến dịch, và thế là quá trình tích hợp hoàn tất!

Lưu ý: Chỉ cần thực hiện ba bước đầu tiên này khi kết nối nền tảng bên thứ ba với chiến dịch MGID vào lần đầu tiên. Sau khi hoàn tất thiết lập ban đầu, những lần kết nối trong tương lai sẽ dễ dàng hơn và ta có thể hoàn toàn bỏ qua các bước này.

Việc tích hợp này nhằm giúp quá trình theo dõi được liền mạch nhất có thể. Khi kết hợp các khả năng của MGID với tính năng theo dõi nâng cao của Voluum, ta sẽ có một bộ công cụ hiệu quả. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm quảng cáo tuyệt vời cho quý vị, vì vậy hãy theo dõi để biết thêm nhiều tính năng tích hợp, cũng như các tính năng giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa việc quản lý chiến dịch.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với các công cụ của bên thứ ba để tạo ra những giải pháp phù hợp hơn nữa. Cho dù quý vị là người đại diện của một nền tảng hay là một khách hàng, xin hãy thoải mái liên hệ với người quản lý tài khoản để hỏi về tích hợp tự nhiên. Đội ngũ của chúng tôi luôn tận tâm với các quan hệ đối tác này và liên tục nâng cao trải nghiệm của quý vị.