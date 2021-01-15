Các giải pháp retargeting cho phép nhà quảng cáo theo dõi hành vi của người dùng và phản hồi bằng các quảng cáo tùy chỉnh, nhắm vào những khách truy cập đã thực hiện các hành động cụ thể trên trang web. Ở MGID, ta có thể dễ dàng khởi chạy các chiến dịch retargeting với tính năng mang tên Audiences

Phương pháp nhắm mục tiêu này nghiên cứu dữ liệu của bên thứ nhất bằng cách theo dõi hành vi của người dùng trên trang web và cho phép phân khúc đối tượng chi tiết. Bằng cách áp dụng phương pháp này, dữ liệu được sử dụng đầy đủ hơn, và đạt được hiệu quả cao hơn so với việc sử dụng cookie của bên thứ ba hoặc hồ sơ nhân khẩu học.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các khái niệm cơ bản về retargeting, các bí quyết để chạy chiến dịch thành công, cách hoạt động của retargeting và cách thực hiện điều này trên nền tảng MGID.

Retargeting là gì?

Hầu hết mọi người đều từng trải nghiệm qua việc retargeting cho sản phẩm trong thương mại điện tử. Ví dụ, khi ta vào một cửa hàng trực tuyến, cho một số sản phẩm vào giỏ hàng và bỏ lửng, quảng cáo cho những sản phẩm này sẽ bắt đầu xuất hiện trên các trang web khác.

Theo định nghĩa, quảng cáo retargeting phục vụ cho việc phân phối quảng cáo tùy chỉnh cho những người dùng trước đây đã thực hiện các hành động cụ thể trên trang web, chẳng hạn như số lượt truy cập trang web, truy cập vào các trang cụ thể, vào các sự kiện JavaScript, hay đạt được những mục tiêu đặt ra cho các chiến dịch khác.

Có thể thực hiện điều này bằng cách đặt mã cảm biến trên tất cả các trang của web và thu thập dữ liệu liên quan đến việc điều hướng của khách truy cập cũng như các tương tác khác với trang web. Đoạn mã nhỏ đó thả một cookie trên thiết bị của khách truy cập, và trình duyệt của người dùng này có thể được xác định trên các mạng quảng cáo mà ta sử dụng. Xin lưu ý rằng cookie đại diện cho dữ liệu của bên thứ nhất và không xác định bất kỳ thông tin cá nhân nào, chẳng hạn như tên, địa chỉ...

Bí quyết tận dụng tối đa

Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh vai trò quan trọng của retargeting, không chỉ đối với các nhà bán lẻ online mà còn với các cửa hàng offline, kiếm tiền từ ứng dụng... cùng các phân khúc khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải đánh giá và tối ưu hóa các chiến dịch theo thời gian để đạt được hiệu quả này. Đừng quên theo dõi tỷ lệ chuyển đổi, thử nghiệm các quảng cáo khác nhau và điều chỉnh các thiết lập retargeting dựa trên kết quả đạt được. Ta cũng phải biết khi nào nên ngừng hiển thị những quảng cáo này và đặt điều kiện thoát hay giới hạn thời gian retargeting.

Hãy nhớ rằng không ai có cơ sở khách hàng và quan hệ khách hàng chính xác, do đó, các thông điệp nên được tùy chỉnh và điều chỉnh cho phù hợp với mô hình kinh doanh cũng như phong cách giao tiếp của thương hiệu. .

Tránh sử dụng cùng một thông điệp mà khách hàng đã thấy trên trang web mà hãy đảm bảo rằng họ nhận ra và nhớ lại các trang đã truy cập thông qua hình ảnh. Đôi khi, ta có thể cung cấp giảm giá thêm cho các sản phẩm hay dịch vụ nếu quan ngại giá cả là lý do chính khiến người dùng rời đi mà không mua hàng.

Thiết lập chiến dịch retargeting trên MGID

Để retargeting người dùng trên các đối tác xuất bản của MGID, hãy chuyển đến phần Audiences nằm ở menu góc trên cùng bên phải và click vào nút Thêm Đối Tượng Mới. Khi tạo đối tượng khán giả, hãy chọn loại mục tiêu (cơ sở để thêm khách truy cập), điều kiện để thêm khách truy cập và khoảng thời gian khách truy cập.

Để cho phép thu thập đối tượng, ta nên tạo MGID pixel và thêm vào tất cả các trang của web. Hướng dẫn chi tiết về quy trình này có thể được tìm thấy ở đây.

Tùy thuộc vào mục tiêu của mình, ta có thể đặt các loại mục tiêu sau đây khi tạo đối tượng khán giả:

Link trang

Quảng cáo retargeting sẽ được hiển thị cho những người dùng đã truy cập các trang cụ thể của một trang web. Ta chỉ có thể chỉ định các phần của URL (Starts from, Contains, hay Ends with).

Sự kiện JS

Ta cũng có thể thu hút lại những người dùng đã thực hiện một số hành động nhất định trên trang web (đăng ký, thêm một mặt hàng vào giỏ hàng, đặt hàng…) Để thiết lập, ta cũng phải cài đặt mã theo dõi sự kiện.

Khách truy cập trang web

Ta có thể tạo đối tượng khán giả gồm tất cả khách truy cập trang web và quy định số lượt truy cập tối thiểu.

Các mục tiêu hiện có

Cuối cùng, có thể nhắm mục tiêu những người đã thực hiện chuyển đổi ở các chiến dịch nhất định và thêm các điều kiện để thêm người dùng khi họ chưa đạt được các mục tiêu trong một số chiến dịch.

Tiếp theo, ta nên tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch và thêm đối tượng khán giả mới trong quá trình thiết lập. Các quảng cáo của chiến dịch quảng cáo này sẽ được hiển thị cho đối tượng khán giả này.

Kết luận

Với việc retargeting, các nhà quảng cáo có thể đưa khách truy cập trở lại trang web ngay cả khi họ đã rời đi, giới thiệu sản phẩm mà họ quan tâm, truyền thông điệp đến người tiêu dùng và tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi. Cách tiếp cận này rất giá trị đối với các thương hiệu nhắm trực tiếp đến người tiêu dùng hay các trang web thương mại điện tử, bởi vì chúng có thể tiếp cận người dùng khi họ đang chuẩn bị mua hàng hay đang trong quá trình thanh toán. Các nhà quảng cáo khác cũng có thể tận dụng dữ liệu bên thứ nhất hiện có và phân đoạn thông điệp quảng cáo dựa trên hành vi của khách truy cập.

Ở MGID, ta có thể tái gắn kết người dùng bằng cách tạo đối tượng khán giả trong bảng điều khiển MGID. Khi một người truy cập trang web đáp ứng các điều kiện cụ thể, họ sẽ được đưa vào đối tượng khán giả và trình duyệt của họ sẽ được đánh dấu bằng cookie. Sau đó, chiến dịch retargeting sẽ bắt đầu hiển thị các quảng cáo tùy chỉnh trên các nhà xuất bản của MGID.